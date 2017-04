Test Fitbit Alta HR

Å komme i bedre form er et mål for mange. Ved hjelp av små smartbånd kan du blant annet holde styr på hvor aktiv du er i løpet av dagen, hvordan pulsen din er og ikke minst om du sover slik du skal. På denne måten kan du få inspirasjon til å bevege deg mer.

En av de ledende produsenten av slike smartbånd er Fitbit. Nå er selskapet klar med en ny og oppgradert variant av sin Alta-modell. Denne gangen har de lagt til en pulsmåler uten at de fysiske målene har vokst noe av betydning. Og i tillegg har de klart å kjøre å trykke inn et større batteri.

Alta HR har fått en pulsmåler på baksiden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lik å se på som en vanlig Alta

Ut av esken er det ikke store forandringer å spore rent utseendemessig versus den vanlige Alta-modellen. På undersiden har det kommet en liten utstikker som huser den nye pulsmålingen.

Og så har reimen fått et nytt feste. Mens den gamle modellen hadde et system der du klemte en låsemekanisme sammen, har den nye modellen fått en mer tradisjonell spenne.

Spennen er liten og sørger for at båndet sitter godt på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Akkurat denne endringen synes vi er til det bedre, selv om den gamle løsningen heller ikke var spesielt sårbar mot å løsne. Spennen bygger noe mer enn den forrige varianten, men likevel er den såpass liten at det ikke har noe negativ betydning når du har båndet på deg.

Også denne modellen har det samme låse-systemet for å klipse reimen fast til selve enheten, og med den nye HR-versjonen kommer det også et par nye farger på selve enheten.

I tillegg til den tradisjonelle sorte overflaten med sølv på sidene, vil det også komme spesialversjoner med enten gunmetal og sort eller rosegull og sort.

Spesialversjonene koster noen hundre lapper mer enn den vanlige utformingen, som i skrivende stund ligger rett under 1500 kroner.

Fitbit Alta HR finnes i en rekke fargekombinasjoner. Her ser ut du noen av dem. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du får også kjøpt lenke til Alta HR. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg kan du også kjøpe de samme reimene og lenkene som du kunne til den vanlige Alta-modellen, altså har du fortsatt den samme friheten til velge farger og materialer på reimen etter egen smak.

Heller ikke Alta HR er vanntett, selv om vi må innrømme at vi har dusjet med båndet flere ganger uten at det har vært noe problem. Dette er kanskje noe av det som står høyest på ønskelisten for at dette produktet skal være en skikkelig innertier.

Skjermen er ikke spesielt godt egnet for direkte sollys. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Skjermen kunne vært bedre

Denne modellen er, på lik linje som de andre modellene fra Fitbit, enkel å bruke. Alta HR har ingen knapper du kan trykke på, i stedet tapper du på selve skjermen for å få frem informasjon som klokken, puls, skritt og hvor mye batteri den har igjen.

Sist vi testet Alta var den ikke like presis når vi tappet på skjermen. Det samme gjelder Alta HR, som har mye av de samme problemene. De er ikke store problemer, men det er et lite irritasjonsmoment å måtte tappe flere ganger før enheten responderer.

Appen er blitt forbedret, og er den beste på markedet, etter vår mening. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samtidig er fortsatt skjermen svak i sollys. Da må du ofte skygge for skjermen for å kunne tyde hva som står der. I andre omgivelser er skjermen god, men akkurat ute i godværet er den fortsatt ikke god nok.

TEST: Xiaomi Mi Band: Et superbillig alternativ til Fitbit

Appen skiller klinten fra hveten

Selv om du kan lese av data på skjermen på Alta HR, er det først og fremst appen som gir deg full utnyttelse av produktet. Og denne appen er etter vår mening den aller beste på markedet.

Her får du servert en god og lettfattelig oversikt over alt fra hvor mange skritt du har gått, til hvor mye søvn du sikret deg. Og en av tingene som har endret seg er akkurat søvnmålingen.

Den har nå blitt langt mer detaljert, hvor du nå får en graf som viser flere ulike stadier igjennom natten. Samtidig har appen blitt mer opptatt av å komme med tilbakemeldinger.

Gjentatte ganger har vi trent ganske sent på kvelden, og da har vi fått beskjed påfølgende morgen om at det var vel og bra med trening, men at denne ble utført for tett opptil leggetid, og at vi på den måten hadde fått en dårligere natt enn nødvendig.

Samtidig så kan du holde kontakten, og ikke minst utfordre, andre venner og familie med et Fitbit-produkt via appen. Dette er en funksjon som har vært på markedet en stund, men som fortsatt er like aktuell om du for eksempel skal starte å trene sammen med venner og bekjente.

Helt kurant pulsmåling

Fitbit har altså klart å trykke inn en pulsmåler i Alta HR, som er det minste båndet på markedet som har nettopp dette. Denne pulsmåleren er noe vi savnet med den gamle modellen.

Pulsmåleren har mye av den samme kvaliteten som hos sin storebror Charge 2, altså er det en måler som er nøyaktig nok til at du kan ha glede av den som en mosjonist. Personer som er opptatt av å trene mye vil nok neppe ha mye glede av Alta HR, men produktet et heller ikke myntet på denne målgruppen.

Den er med andre ord mer en presis nok til deg som ønsker å måle aktiviteten i løpet av dagen, og som samtidig vil trene litt på mosjonistnivå. For den aktive utøveren må kraftigere og mer presist skyts til.

Les også: Nå skal Fitbit gi deg flere personlige trenere

Automatisk registrering av aktivitet

Når du bruker Alta HR har du ingen mulighet til å sette i gang treningsøkter manuelt. Men det er ikke noe vi savner spesielt mye. Båndet er nemlig meget habilt når det kommer til å oppdage at du driver med aktiviteter.

Det er noe vi setter stor pris på. Ofte har vi for vane å glemme å starte nettopp klokken eller båndet når vi skal trene, og her slipper vi altså å tenke på det. Det samme gjelder om du skal sove. Her trenger du ikke si fra på noen måte at du er i ferd med å legge deg.

Dataene synkroniseres mot telefonen din, og det er via appen du kan gå gjennom de dataene båndet har hentet inn. Er du ekstra flink, kan du legge inn hva du spiser og drikker i samme app, og på den måten se om du går ned i vekt ved å forbrenne mer energi enn du får i deg.

Bedre batteritid

En annen styrke som Fitbits modeller ofte har er batteritid. Har du en smartklokke eller smartbånd er det lite som er mer irriterende enn å måtte lade ofte. Spesielt klokkene må ofte ha strøm hver dag, noe som gjør at de blir liggende igjen på lading.

Fitbit sverger fortsatt til en proprietær lader. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den forrige Alta-en hadde helt grei batteritid, med rundt fem dagers bruk mellom vært besøk hos laderen. Alta HR er et hakk hvassere. Og det må vi si er imponerende.

For ikke nok med at Fitbit har klart å beholde størrelsen på Alta HR versus den gamle modellen, de har også klart å presse inn et større batteri – til tross for at det også er funnet plass til en pulsmåler.

Resultatet er at du fint kan bruke Alta HR i en uke av gangen før du trenger å lade. Det er et stort pluss i vår bok, spesielt med tanke på at dette er et veldig kompakt bånd som i bunn og grunn kan det aller meste du måtte trenge. Dog er en proprietær lader fortsatt nødvendig for å lade.

Konklusjon

Fitbit har slått seg opp som en av de mest populære produsenten av smartbånd og -klokker her på berget. Og en av grunnene til dette er at produktene er meget enkle å bruke.

Fitbit Alta HR er en god del mindre enn Charge 2. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det samme gjelder Alta HR, som gjør det meste for deg uten at du trenger å styre med å sette i gang målinger av verken søvn eller treninger. Båndet oppdager dette for deg, og treffer imponerende godt i sine antagelser om hva du holder på med.

Den nye pulsmåleren er omtrent like presis som på storebror Charge 2, altså mer enn presis nok for deg som vil komme i gang med økt aktivitet, eller som en middels aktiv mosjonist. Pulsen stemmer godt helt til du når de øverste nivåene, hvor en aktiv utøver er langt mer tjent med andre alternativer. Intervalltrening har også tidligere vist seg som et problem.

Sammen med pulsmåler har dessuten Fitbit klart å få plass til et større batteri enn tidligere. Resultatet er at du har omtrent en ukes tid med kapasitet før enheten må innom laderen – som i kjent stil er en proprietær løsning.

Fitbit Alta HR er et gjennomført og anbefalt produkt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fitbit gjør mye riktig med Alta HR, som uten tvil er et godt alternativ for deg som vil ha noe mindre enn Charge 2, og som samtidig vil betale de ekstra hundrelappene for denne nye modellen.

Likevel er fortsatt skjermen svak i enkelte sammenhenger. For å få frem informasjon må du tappe på enheten, og den reagerer ikke alltid så presis som vi skulle ønske. Samtidig gjør sollys at skjermen blir vanskelig å lese av.

Alt i alt er dette likevel utvilsomt et gjennomført produkt som fortjener et Anbefalt-tempel. Den har fått et par vesentlige ting på plass som forgjengeren mangler, og er nå et fullverdig alternativ for de aller fleste.

Vil du heller ha en klokke? FitBit Blaze Fitbit lager også en klokke for deg som heller ønsker det enn et smartbånd. Fitbit Blaze gir deg den samme enkle brukervennligheten sammen med noen ekstra funksjoner som Alta HR ikke kan by på. For eksempel din egen motivator når du trener. Dette er en klokke som dessuten er kompakt i utformingen, og som også lar deg personifisere enheten med forskjellige reimer eller lenker.