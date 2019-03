TEST: i10-Max

Du kan nesten ikke ha unngått å legge merke til dem på sosiale medier som Facebook og Instagram, eller via annen nettreklame. De kommer i en «dusillion» varianter og blir nærmest kastet etter deg. Vi snakker selvsagt om de såkalte «fakepodsene», eller etterligningene av Apples svært populære trådløse AirPods.

AirPods må være blant tidenes mest etterlignede Apple-produkt, og det er ikke vanskelig å forstå. AirPods er lette å bli glade i der de alltid er tilgjengelige, lette å bruke og tilbyr ganske god lydkvalitet.

Undertegnede bruker sine flere timer hver dag og er storfornøyd, men vi kommer ikke utenom at mange mener prisen er høy.

Hva med «AirPods» til en hundrings?

Så når vi kom over det ørtende tilbudet på en etterligning i løpet av kort tid lot vi oss friste. 15 dollar, eller 127 kroner inkludert frakt, skulle nettstedet Deal Extreme ha for sine «i10-Max»-etterligninger. Den summen var ganske uproblematisk å føre på testbudsjettet, og burde også være lettere å like for deg som ikke vil ut med vel over ti ganger så mye for originalene.

De hvite ørepluggene i10-Max lovet oss «ekte trådløs stereo-lyd», 3,5 timer brukstid med ekstra 9 timers batterikapasitet i ladeetuiet, mulighet til å styre musikkavspilling og ta anrop, samt sitte komfortabelt i øret, for å nevne noe. Sterkt for «en hundrings» får en si.

Seks uker (!) etter bestilling dumpet en liten pakke fra Kina ned i kassa. Vel vitende om at etterligningen neppe ville overgå originalen på kvalitet, var spørsmålet mer i retning av hvor dårlig i10-Max kunne være før vi fikk lov til å bli skuffet over dem. Vi tenkte vårt. De måtte være helt elendige.

Elendig førsteinntrykk

Denne ladekontakten hadde sunket inn i etuiet og bøyd seg, men vi fisket den på plass igjen med en skrutrekker. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Umiddelbart ble testen mer spennende enn antatt, for allerede ut av esken møtte vi på en gedigen konstruksjonssvakhet. Vi ville nemlig lade opp ørepluggene før vi tok dem ut av ladeetuiet. Problemet var at Mikro-USB-ladekontakten hadde løsnet, og sunket inn i selve etuiet, og lå ikke lenger parallelt med hullet i plasthuset. Vi fikk ikke ladet investeringen vår!

En total skuffelse startet å bre seg gjennom redaksjonen, som hadde ventet spent i så lang tid.

Uten så mye å tape tok vi til det mest primitive trikset i boka. Stikke en skrutrekker inn i ladeporten, rote litt rundt og prøve igjen.

Det knirket i porten. Knakk den? Nei, den rettet seg opp! Forsiktig smøg vi laderen mot inngangen. Den smatt inn. Røde LED-lys ble tent.

Vi har et produkt å teste.

Tror jeg fikk det til. Ja, se her – de lader! Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Helt lik, men helt annerledes også

Dersom du tenker at det er kleint å gå rundt med en AirPods-kopi er det heldigvis veldig vanskelig å se forskjell. Begge modellene er hvite, har den samme blanke finishen og den nå etablerte tannbørste-formen. Det er først på nært hold de lar seg skille, og jo nærmere du kommer desto klarere blir det hvorfor Apple kan ta seg bedre betalt for sine AirPods.

For det er ikke bare på grunn av merket. Ved nærmere inspeksjon opplever du for det første at lokket til ladeetuiet ikke er magnetisk. Det klipses på plass med manuell kraft og kan være litt slarkete. Ofte er det greiest å bruke begge henter for å dra lokket opp og du kan ikke simpelthen vippe det opp med en finger som på originalen.

Du merker også tidsnok at etterligningen mangler nærhetssensorer (den lille sorte prikken på hver side av proppene). Mens AirPods er så gentleman-aktige at de pauser avspillingen straks du tar proppen ut av øret, eller automatisk starter den igjen når du setter den inn, er i10-Max «dum» som et brød. Kina-proppene fortsetter å spille, så dersom du lytter til lydbøker eller podkaster hvor du vil få med deg hvert ord, må du huske å manuelt stanse musikken fra telefonen før du fjerner dem fra øret.

Mangler sensorer og berøringsflate

Et annet tegn på at i10-Max er billigere kopier er at de er utstyrt med en fysisk knapp på hver propp. Disse erstatter AirPods berøringssensitive overflate, og brukes for flere ting.

Blant annet må du holde hver knapp inne i tre sekunder for å slå proppene på (og av). De våkner ikke automatisk til live når du plukker dem opp av ladeetuiet, ei heller slår de seg av selv når du legger dem tilbake i etuiet. I alle fall ikke før de eventuelt har mistet forbindelsen med telefonen i mer enn fem minutter.

Ellers kan knappene brukes for å svare på telefonen, ringe tilbake siste nummer, hoppe til neste låt, eller pause. Merk at du ikke kan be taleassistenten Siri om hjelp fra disse proppene.

Knapper er ikke like elegant som berøringsflater, men de gjør nytten og er i det minste ikke særlig harde å trykke inn slik at du ender opp med å stappe proppene langt inn i øregangen.

Etterligningen (til venstre) mangler nærhetssensorer og kan derfor ikke respondere på om du tar ut proppen av øret eller legger den tilbake i etuiet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

i10-Max er litt større og fyller øret mer enn AirPods. Det kan være en fordel for deg som opplever at AirPods faller ut, men har du små ører kan disse være akkurat så store at de vil gnage og irritere under bruk. Også sylinderen som strekker seg ned fra selve øreproppen, og skjuler batteriet, er litt tykkere og ikke helt rund. Det gjør proppene litt vanskeligere å grave opp fra og plassere ned i etuiet, selv om de hjelpes på plass av magneter.

Manuell lading

Vi må snakke om batteriet. Kapasiteten er oppgitt til 3,5 timer kontinuerlig lytting til musikk, mot AirPods fem timer. I våre tester stemmer dette nokså greit. Etuiet til i10-Max har en reserve på ni timer, mot AirPods omtrent 20 timer. Det er klasseforskjell i seg selv, men det er ikke dette som er hovedproblemet.

Slik vi ser det er det mye mer kritisk at i10-Max-proppene ikke starter å lade automatisk når du legger dem i etuiet sitt. Igjen må du manuelt trykke på en knapp på fremsiden av etuiet for å starte denne enkle men helt nødvendige prosessen. Hva er greia? Ingen ønsker at proppene skal ligge i etuiet uten å lade. Enda dummere er det for øvrig at du må huske på å trykke på knappen igjen når ladingen skal avsluttes.

På baksiden av i10-Max-etuiet finnes en liten knapp som starter ladeprosessen. Dette burde de da automatisert. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hva med lydkvaliteten?

«Oi, haha, verdt det!».

Det er det første nyhetssjefen vår uttrykker når han får høre proppene til en hundrings spille. Det sier kanskje en del om de lave forventningene, men bli med her nå.

For i10-Max virker å ha et mindre dynamisk område enn originalen. Diskanten og mellomtonen leverer færre detaljer og høres ut som en tynn suppe. Bassen er tilsynelatende «forsvunnet».

Ikke at AirPods er verdens mest basstunge, men i motsetning til hos etterligningen føler du en viss «omph» enten du lytter til Hey Now av London Grammar, Cosmic Gates Fire Wire eller Lollipop av Lil Wayne.

i10-Max låter rett og slett skarpere og tynnere, mer «akustisk», enn AirPods.

Vi er aldri i tvil om at AirPods fra Apple gir den totalt sett beste lydkvaliteten av de to, men ved å leke litt rundt i equalizeren til Spotify fant vi ut at lyden ble langt mer balansert ved å benytte oss av særlig «R&B»- men også «Electronic»-innstillingen. Begge disse har det til felles at de særlig justerer diskanten og øker fokus på det lavere frekvensregisteret som sørger for fyldigere lyd.

Denne justeringen løfter lydkvaliteten til godt over det vi trodde var mulig å hente ut av en propper til hundre kroner, og vi tror mange vil la seg overraske positivt her. Til podkaster og lydbøker er disse også mer enn gode nok.

Under samtale hører vi dog en konstant pipelyd i bakgrunnen, og stemmen i andre enden fremstår som mindre klar enn hos originale AirPods.

Konklusjon

«Fakepodsene» i10-Max er langt fra like raffinerte som Apple egne AirPods. Sistnevnte er fortsatt kongen på haugen når det kommer til enkel og tilgjengelig trådløs lyd til iPhone, og det er fordi alt de gjør skjer automatisk. AirPods lader automatisk i etuiet, varer lenger mellom hver lading, kobler seg automatisk til i-dingsene mine når de tas ut av etuiet og ikke minst: de stopper avspilling når de tas ut av ørene.

Det er disse egenskapene du betaler ekstra for hos Apple, og ingenting av dette er med over til i10-Max. Ei heller vil du få den samme gode byggekvaliteten, noe erfaringen vår med den bøyde ladekontakten bare er ett eksempel på.

Likevel. Det er altså snakk om litt over 100 kroner, og for den summen synes vi etterligningene leverer varene. De er mer «manuelle» i bruk, men lyden er absolutt godkjent og batteriet sikrer deg lyd både på vei til og fra jobb, eller under trening. At du faktisk kan utstyre en hel familie med hvert sitt par og fortsatt ha spart halvparten av hva kun ett eksemplar av Apples egne propper koster er jo verdt mye i seg selv også.

Så om disse ikke er best i klassen er de nærmest umulige å slå på verdi for pengene.

