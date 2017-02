Tek.no / Oslo-traktene et sted: For tiden tester vi i Tek.no lyd i stor stil, og mine kolleger Stein Jarle og Ole Henrik har fått boltre seg i noen av de kvasseste hodetelefonene du og jeg kan tenkes å kjøpe. Men hva med de vi stort sett ikke kan tenke oss å kjøpe? Endelig er det min tur. Her skal de viktige spørsmålene besvares.

Det er risikabelt å jobbe med teknologi. Man ender fort opp med å handle inn dingsene man får sansen for. Slik gikk det til at jeg en vår etter en CES-messe fant ut at ferie fikk være for andre år. Det året skulle jeg ha hodetelefoner. Nærmere bestemt Sennheisers «vanlige» toppmodeller den gang, altså HD800.

Om man skal tro de mest panegyriske testene ute i verden er disse hodetelefonene blant de beste du kan få tak i. 10 000 kroner i godlyd, formodentlig.

Den komplette 1D-opplevelsen

Du kan velge hvilket One Direction-medlem du ønsker å feste på hver side av hodetelefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved juletider i fjor snublet jeg i noen rosa hodetelefoner med prislapp på skarve 25 kroner hos Teknikmagasinet. Siden de var så ekstremt rosa og billige tenkte jeg at dette måtte være en spennende modell.

De heter jo tross alt One Direction Exclusive Signature Series og har en prislapp på en firehundredel av Sennheiserne. Dessverre viste det seg at Teknikmagasinets restekasse kun hadde dette ene settet hodetelefoner. Dermed blir kanskje ikke denne testen så fryktelig nyttig som kjøpshjelp som jeg hadde håpet. Men hvis du vil kjøpe vårt testeksemplar av 1D-hodetelefonene tar vi bud i kommentarfeltet.

Uansett er det tid for dagens viktigste spørsmål. Må man bruke 10 000 kroner for å få godlyd, eller er 25 kroner tilstrekkelig? Vi tar det punktvis.

Hvor fornuftig ser jeg ut?

1 Direction Exclusive Signature Series: 2/10

HD800 har ikke boybandmedlemmer på hver side av hodetelefonen, men du ser fortsatt ikke særlig fornuftig ut om du vandrer rundt med disse på hodet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uansett hvilken av disse to hodetelefonene du har på deg offentlig ser du nokså teit ut. One Direction-hodetelefonene er ekstremt rosa, og de har bilder av bandmedlemmene som man kan hekte på. Hodetelefonene er tilsynelatende laget før Zayne Malik sluttet, så her får man den fulle 1D-opplevelsen slik den en gang var. Ser marginalt mindre idiotiske ut enn Sennheisers fordi det ikke ser ut som en lydopplevelse man har tømt bankkontoen på.

Sennheiser HD800: 1/10

Uansett hvilken av disse to hodetelefonene du har på deg offentlig ser du nokså teit ut. Sennheisers digre klokker ser mest ut som en rekvisitt fra Star Trek, Star Wars eller en eller annen annen Star-serie. Øreklokkene gjør det umiddelbart synlig at du er i stand til å bruke penger som en full sjømann, og ser derfor såvidt mer idiotiske ut enn One Direction-hodetelefonene.

Må jeg være god i sløyd?

One Direction Exclusive Signature Series: 6/10

Som med mange andre rimelige løsninger kommer 1D-hodetelefonene flatpakket som byggesett. Her får vi en bøyle, to løse øreklokker og sju ulike såkalte Snap-Caps med bilder av bandmedlemmene, logoen eller hele gjengen til å feste på hver av klokkene. Det kreves bittelitt fingerferdighet for å sette alt sammen, men du behøver ikke å være nevenyttig på linje med Michelangelo. Moderat erfaring med Lego er tilstrekkelig for å sette sammen 1D-hodetelefonene.

Sennheiser HD800: 3/10

Sennheisers løsning kommer ferdig bygget, men i en omfattende eske med ganske mye nips rundt. Skulle du klare å ødelegge kabelen, noe som er ganske enkelt med akkurat disse, koster en ny rundt 2000 kroner. Til den prisen må du faktisk bytte selv, og det krever at du har fingre samt evnen til å rive og slite. Du trenger altså ikke å være fullt så nevenyttig som med 1D-hodetelefonene, men litt må du gjøre selv.

Lyden med forsterker

One Direction Exclusive Signature Series: 5/10

1D-hodetelefonene drar ikke noe særlig nytte av separat forsterker- og DAC-løsning. Det må derimot HD800 ha for å låte bra. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden i 1D-hodetelefonene er faktisk slett ikke så verst. Langt mindre verst enn prislappen antyder. Hodetelefonene har solid nok bass til aldri skurre, samtidig som de går dypt nok til at ikke lyden blir helt borte når bassen ruller nedover i frekvensene. Jeg skal ikke påstå at disse har spesielt oppløst diskant eller fløyelsmyk mellomtone, men i en verden av portabel lyd der det ofte er snakk om gode kompromisser heller enn perfekt lyd, låter det faktisk imponerende.

Sennheiser HD800: 8/10

HD800s hjemmebane er i to- eller trespann med hodetelefonforstker og DAC. Da låter det også rimelig bra, med en svært krisp og detaljert diskantgjengivelse og bass som går helt ned i kjelleren. Om låta gjør det i utgangspunktet da. Disse hodetelefonene har ikke en spesielt engasjerende spillestil, så opptaket må være litt sprettent. HD800 er ikke allsidige, men når de treffer treffer de godt.

Lyden fra mobiltelefon

One Direction Exclusive Signature Series: 6/10

Sammen med mobiltelefon låter 1D-hodetelefonene akkurat som fra en dyr forsterkerløsning. Dermed sparer de deg penger også i kildeleddet. Slett ikke verst! Og lydmessig er det mye rart til vesentlig høyere pris som ikke låter særlig bedre.

Sennheiser HD800: 2/10

HD800 trenger krefter. De færreste mobiltelefoner har krefter. Dermed kler Sennheisers gamle flaggskip av seg alle sine gode egenskaper i møte med hodetelefonkontakten på en mobil. I noen ytterst få tilfeller kan lyden bli bra, men det betinger mobil med påkostet lydløsning, eller ekstra lommeforsterker. På det jevne låter HD800 langt dårligere på farten enn 1D Exclusive Signature Series.

Komfort

One Direction Exclusive Signature Series: 3/10

Jeg er tosk nummer 14688. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jukseskinnet putene på 1D-hodetelefonene er laget av er ikke særlig behagelig. Det er litt stivt og blir fort klamt mot ørene. Men den myke metallbøylen legger ikke for mye press på ørene, og de veier nesten ingenting. De er ikke helt uten fornuftige egenskaper disse her.

Sennheiser HD800: 5/10

HD800 preges av eksotiske materialer og et eget påtrykk på toppen som viser hvilken tosk man er i rekken som har blitt adskilt fra pengene sine. Jeg er tosk nummer 14688. Det er påfallende mange av oss som har kjøpt disse hodetelefonene til tross for at de er så tunge at de ikke egentlig er behagelige å ha på fryktelig lenge. Det sagt går klokkene langt utenfor selv mine store ører. Å ha på seg HD800 er mer som å ha på seg en slags hjelm det kommer lyd ut av enn å ha på seg hodetelefoner.

Hvilken er mest praktisk?

Minijack er utvilsomt mye mer praktisk enn den enorme pluggen som forsyner HD800 med lyd. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

One Direction Exclusive Signature Series: 7/10

1 Direction får plass i lommen på den store allværsjakken din, og den leveres med mini-jack, slik at den passer til telefoner og annet utstyr som fortsatt har tilkoblingen. De to upraktiske tingene med denne hodetelefonen er at den ikke kan brettes sammen, og at minijack-kontakten muligens er på vei ut. Foreløpig har bandet selv en spillepause på 18 måneder, så innen de er tilbake vet vi kanskje mer om hvor praktisk og fremtidsrettet 1 Direction Exclusive Signature Series er.

Sennheiser HD800: 1/10

Sennheisers variant over temaet dynamiske hodetelefoner er ikke særlig praktisk i det hele tatt. Den er knapt mulig å gjøre ren fordi den ser mest ut som et romskip. Den har kabelfester som stikker ut omtrent som om du brukte lynlim til å feste et par Apple AirPods på sykkelhjelmen din. Prøver du å legge hodet mot noe med HD800 på deg, ødelegger du enten kabelen, eller det merkelige resonnansmaterialet som er åpent tilgjengelig mellom rillene på hodetelefonene. I tillegg vet jeg ikke om spesielt mange mobiltelefoner med stor jack-kontakt. HD800 er ikke spesielt praktiske i det hele tatt.

Kan den repareres?

One Direction Exclusive Signature Series: 1/10

Nei.

Sennheiser HD800: 1/10

Ja. Men hver reparasjon koster tilsvarende mangfoldige 1 Direction-hodetelefoner. Du får rundt 80 Exclusive Signature Series-hodetelefoner for prisen av én kabel til HD800.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er den signert?

One Direction Exclusive Signature Series: 10/10

Maskingjenproduserte signaturer fra bandet er synlig på hodetelefonens ene side.

Sennheiser HD800: 10/10

Signatur fra personen som gjorde kvalitetskontrollen ligger oppi esken.

One Direction er best!

Alt i alt er One Direction Exclusive Signature Series den beste av disse to hodetelefonene. Den lar seg ikke reparere om noe går galt, men da har du tross alt råd til å kjøpe 399 til av dem før du er oppe i prisen av én HD800.

I tillegg var lyden langt fra så gærn som forventet, og hodetelefonene virker like godt med alle typer utstyr, slik at du ikke behøver å kjøpe dyrt tilbehør for å bruke dem.

Sennheisers hodetelefoner ser marginalt mer idiotiske ut, koster fryktelig mye mer og er litt mer behagelige å bruke. På sitt beste kan de låte mye bedre enn One Direction-hodetelefonene, men så koster de også 400 ganger mer.

Og før du får helt spader – joda, vi har testet mange andre hodetelefoner også.

