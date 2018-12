TEST: Ember Ceramic Mug

Hvor mye er du villig til å betale for at kaffen din alltid er varm? Vi vet jo alle at det er irriterende når kaffen blir kald og nesten udrikkelig hvis du glemmer den på pulten for lenge, men er det noe du hadde betalt penger for å unngå?

I den siste uken har vi stilt oss akkurat det spørsmålet opptil flere ganger, for det er akkurat det Ember Ceramic Mug gjør. Det er en smartkopp som holder kaffen varm i timesvis, til en pris på rundt 900 kroner.

Hvis du ikke satte kaffen i halsen av å lese prisen – la oss se nærmere på hvorfor det både er et må-ha-produkt og et produkt ingen egentlig trenger.

Ser ut som en vanlig kopp

Koppen er vanntett, men Ember anbefaler at du vasker den for hånd. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Navnet beskriver produktet godt, for fra utsiden ser det ut som hvilken som helst annen keramisk kopp. Et lite, pulserende lys i bunnen avslører imidlertid at det er noe mer på ferde her, og løfter du koppen kjenner du at vekten er betydelig tyngre enn en vanlig kopp.

I bunnen, helt skjult av det keramiske ytre, skjuler det seg nemlig elektronikk som både måler temperaturen på det du putter i koppen og varmeelement som passer på at drikken er akkurat så varm som du ønsker.

I tillegg følger det også med en ladestasjon som både kan lade opp batteriet i koppen, eller bare fungere som et vanlig, dekorativt fat.

Materialmessig er det veldig lite å utsette her. Det føles rett og slett ut som en fin og solid kopp, og den bunntunge vektfordelingen gir inntrykk av at koppen er hakket vanskeligere å velte enn en vanlig kopp.

Grei app, men kan fint brukes uten

De to metallringene bør være tørre før du putter koppen på ladefatet. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Første gang du pakker ut koppen er du nødt til å lade den opp før du skrur den på. Du holder en knapp på undersiden av koppen inne i fem sekunder, noe som aktiverer bluetooth-antennen og den begynner å lete etter mobilen din. Via selskapets app, helt enkelt kalt Ember, kobler du deg til, og du er nødt til å opprette en egen konto for å faktisk benytte deg av all funksjonalitet. Appen er tilgjengelig for både iOS og Android, og vi har testet iOS-appen.

Etter det trenger du aldri å skru av koppen. Den går inn i dvalemodus selv, og våkner når du heller noe i den.

Det er tydelig at Ember fortsatt er et nyoppstartet selskap, for selv om appen er oversatt til norsk, er det flere skrivefeil i menyene. Selv deres eget navn, Ember, står skrevet som Ebmer en gang.

Bortsett fra småplukk som dette fungerer appen godt. Koppen har tross alt bare én funksjon, så det er begrenset hva vi egentlig hadde forventet. Du kan sette ønsket temperatur ved å sveipe på skjermen, og hvis du vil kan du få varsling på mobilen når drikken har oppnådd temperaturen du satte. Du kan også bestemme hvilken farge lyset i bunnen skal pulsere i.

Appen fungerer fint, og hvis du vil kan du sette opp varslinger som sier ifra når drikken din er drikkeklar. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det finnes en dyrere og større smartkopp fra Ember som ligner mer på en tradisjonell termokopp, med lokk, som også kan justere temperaturen direkte på koppen. Det kan imidlertid ikke den billigere varianten vi har fått inn til test, men det er heller ikke noe vi savner veldig mye. Så lenge du har satt en temperatur i appen vil koppen alltid holde drikken til den temperaturen i framtiden, og standardtemperaturen på 58,5 var egentlig akkurat passe.

Ja, den gjør jobben sin

Ember-koppen holder kaffen på en jevn temperatur, men våre målinger viser at drikken stort sett er litt varmere enn angitt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Heldigvis gjør Ember-koppen den ene jobben den reklamerer for svært godt. Den holder drikken i koppen varm. Selv over lengre tid er temperaturen jevn, noe vi også dobbeltsjekket med et eksternt, profesjonelt termometer.

Det vi dog la merke til var at termometeret viste jevnt over høyere temperatur enn koppen og appen gjorde selv. Det vaket hele tiden mellom 0,5 til 1,5 grader for mye. Likevel, temperaturen var jevn, noe vi synes er det viktigste, for da kan du heller bare skru temperaturen litt ned hvis du ønsker.

Koppen har temperaturfølere som går oppover langs kantene på koppen, skjult på innsiden, og ifølge selskapet selv bør det ikke være et temperaturavvik slik vi målte. Det kan hende vi var litt uheldige med vårt testeksemplar, men siden temperaturen uansett holdt seg på et jevnt nivå var det aldri noe som irriterte oss. Smaksløkene våre er ikke raffinerte nok til å kunne smake forskjellen på kaffe temperert til 57, 58,5 eller 59 grader. Det smaker varm kaffe.

Ladefatet inneholder et batteri som gir koppen ytterligere et døgn med varmetid. Vi hadde den dog koblet til strøm stort sett hele tiden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi var også veldig spente på hva som kom til å skje når vi nærmet oss den siste delen av kaffen. Heldigvis ble vi positivt overrasket, for koppen har aldri noen problem å oppdage når det ikke er mer drikke igjen. Da skrur den automatisk av varmeelementet i bunnen, men aldri så tidlig at den siste skvetten blir kald. Heller det motsatte, hvor den siste dråpen trolig blir et par grader varmere enn det var tidligere.

God batteritid

Når det gjelder batteritiden ser det ut til at koppen holder det Ember lover. Vi lot kaffekoppen stå urørt på pulten, og den holdt en jevnt temperatur på mellom 58 og 58,5 grader, før vi fikk varsel etter rundt halvannen time at koppen var i ferd med å gå tom for batteri. Ti minutter senere var koppen tom for strøm, og temperaturen begynte å synke.

Så fort vi satte den på ladestasjonen sin igjen, gikk temperaturen opp til riktig nivå. Har du den koblet til strøm vil kaffen alltid holde seg varm.

Når det er tomt i koppen skrur den automatisk av varmen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Konklusjon

Det er vanskelig å anbefale et produkt som Ember Ceramic Mug, selv om vi må innrømme at vi faktisk liker smartkoppen ganske godt. Den gjør akkurat det den lover: Den holder kaffen varm, til akkurat den temperaturen du ønsker, og den gjør det ganske lenge. Den ser ikke så dum ut heller, og vi har sans for materialbruken.

Likevel kommer man ikke unna at dette er et uhyre overflødig produkt. Hvor ille er det egentlig at kaffen din har blitt litt for kald? Det er trolig lettere å lære seg å drikke kaffen litt raskere, eller kjøpe en kopp med litt bedre isolasjon, enn å kjøpe en smartkopp med innebygd batteri og varmesensorer. Men mye kjedeligere også, da.

Hvis du elsker kaffe, teknologi og allerede er glad i å bruke penger på dingser... Vel, her har du din neste julegave til deg selv. Hvis du ikke har lyst til å bruke en tusenlapp for at kaffen ikke skal bli kald før du har drukket ferdig: Bruk en mindre kopp.

PS: Vi setter ikke en karakterer på denne ettersom vi ikke har noen andre smartkopper å sammenligne med.