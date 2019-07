Test Dyson V11

Dyson er på mange måter støvsugernes Apple. Ingen andre støvsugermerker skaper så mye engasjement og har så mange fans. Det er ikke uten grunn. Dyson har et helt spesielt design, og en sugekraft som få (om ingen) andre trådløse støvsugere kan matche.

Dyson er dessuten kjent for sin allsidighet, og det er ingen andre støvsugere som kan støvsuge så mye forskjellig.

Kjøper man Absolute Pro-utgaven av Dyson v11 vil man få med hele ni ulike munnstykker som kan støvsuge alt fra møbler og bil til toppen av kjøkkenskapet hvis man har behov for det. Vi testet Absolute-utgaven som kommer med syv munnstykker, og følte at det dekket det aller meste.

Allsidig

Ved kjøp av Dyson v11 får man med masser av tilleggsutstyr. Foto: David Auby Johansen, Tek.no

Allsidigheten til Dyson er noe som gjenspeiler seg i testen. Her har vi testet på det meste: tykke og tynne tepper, sofa, harde underlag og bak radiatoren. Vi har vært høyt og lavt med alle de ulike munnstykkene, og har brukt både hår, støv og ris. I tillegg til dette har vi testet batteritid på maks og minimum styrke (Eco og Power).

Vår erfaring er at Eco-mode er godt nok for de aller fleste oppgaver, og det er kun på tykke tepper eller innerst i krokene at vi har hatt behov for å kjøre på med full kraft.

Vi repeterer denne tabellen fra sist vi testet håndholdte støvsugere og legger til Dyson V11:

Type batteri 2-i-1 Trinnvis styrke Munnstykker LED-lys Ladestativ Vekt i gram Pris testet Dyson V11 Absolute Li-ion Ja 3 trinn 7 stk Nei Veggstativ 3.050 6.790 kr Bosch Unlimited Li-ion Ja 2 trinn 3 stk Nei Veggstativ 2.960 5.995 kr Dyson V10 Absolute Li-ion Ja 3 trinn 6 stk Nei Veggstativ 2.870 6.290 kr Electrolux Pure F9 Animal

Li-ion Ja 3 trinn 5 stk Ja Veggstativ, men står også av seg selv 4.090 5.790 kr Philips Speedpro Max Li-ion Ja 3 trinn 2 stk Ja Veggstativ 2.780 5.490 kr Xiaomi Roidmi F8 Li-ion Ja 2 trinn 5 stk Ja Veggstativ 2.580 2.990 kr OBH Nordica Air Force 460 Li-ion Ja 2 trinn 9 stk Ja Veggstativ 3.160 3.999 kr

Kraftigere og mer effektiv

La oss begynne med hva som skiller Dyson V11 fra V10. I tillegg til bedre batterilevetid (ca. samme vekt og størrelse, men mer effektiv) og enda sterkere sugekraft (20 prosent sterkere, ifølge Dyson selv), er det to store endringer siden sist. Det første er at V11 kan skilte med en liten LED-skjerm. På skjermen kan man endre motorkraft i tillegg til at den viser gjenværende batteritid.

Her vil man også bli informert hvis det sitter noe fast i systemet. Alt i alt oppleves den nye LED-skjermen som et veldig nyttig hjelpemiddel, og vi syntes det var spesielt positivt å kunne se hvor lang tid vi hadde igjen å støvsuge før neste laderunde.

Det nye LED-displayet sier blant annet ifra hvis noe sitter fast i systemet. Foto: David Auby Johansen, Tek.no

Den andre store endringen er en ny type munnstykke kalt «High Torque» som justerer motorkraften avhengig av underlaget. I praksis fungerer det ved at man støvsuger som normalt på «Auto»-mode og at støvsugeren så går over i Power-mode når man støter på et teppe.

Det er ikke veldig sofistikert, men vi opplevde at dette fungerte helt fint til sitt bruk. Det gjør at man slipper å fikle med knappene underveis, og det blir færre avbrytelser i støvsugingen.

Utover dette er mye det samme som på V10. Designet er fremdeles utformet på den måten at motor, beholder og syklon er på linje for å optimalisere sugeevnen. Det skaper en kraftigere og mer effektiv sugeevne, men gjør også at man er nødt til å tømme støvbeholderen horisontalt – altså at man tar av stangen først. Det oppleves ikke som noe stort problem, selv om enkelte sikkert kunne ønsket at det var enda enklere. Utformingen gjør dessuten at det er enklere å komme til under lave steder som sofa og seng. Alt i alt er det et smart designvalg som neppe kommer til å bli endret med det første.

Hvis det er noe vi kunne ønske en videreutvikling av i fremtiden må det være vekten på støvsugeren. Med en vekt på litt i overkant av 3 kg føles den unektelig tung ut i hånden, spesielt hvis man skal støvsuge større flater. Mer om dette etter hvert.

Utfordrende ergonomi

Dyson v11 har som sin forgjenger v10 en enorm sugekraft, og selskapet oppgir at støvsugeren kommer opp i rundt 79000 G. Med det drar den opp både pollen og visstnok også bakterier. V11 er naturligvis HEPA-sertifisert og vil passe godt for allergikere. Filteret er avtakbart og kan vaskes/tørkes for hånd.

Den enorme sugekraften er noe man raskt merker når man støvsuger. Spesielt på tepper har den en voldsom kraft. I vår ganske uformelle test med 100 gram ris på teppe trakk den opp 96 gram. Selv om vi hadde støvsuget teppet på forhånd var det vanskelig å skille risen fra støvet og hårene. Dyson V11 er ekstremt kraftig og det kan også være utfordrende på tepper som kanskje krever mer skånsom behandling.

Her ville vi nok gått for eco-mode slik at ikke teppehårene suges opp med støvet. Også på harde underlag kan man se at støvet trekkes til fra alle kanter. På harde underlag bruker man gjerne den medfølgende rulle-munnstykket, men vi synes også at det andre munnstykket også fungerer fint på både teppe og hardt underlag.

Dyson V11 er i likhet med forgjengerne ganske tung å operere med én hånd. Foto: David Auby Johansen, Tek.no

Det er altså ikke sugekraften som er hovedinnvendingen mot Dyson v11. Det er vekt og ergonomi. De ledningsløse støvsugermodellene fra Dyson er designet spesifikt for å kunne brukes med én hånd. Det blir man fort sliten av. Her vil det nok være store individuelle forskjeller, men etter rundt 20 minutter kjente jeg det verke i hånden/armen.

Dyson V11 blir som sine forgjengere en støvsuger som fungerer aller best i kortere økter, og for eksempel ved støvsuging av bil eller sofa – men da er den til gjengjeld den beste på markedet.

For noen vil kanskje ergonomi være små innvendinger mot Dysons tekniske finesser. Ser man kun på sugekraft er Dyson noe av det ypperste man får på markedet. Men jeg tror mange vil få seg en overraskelse ved lengre bruk av støvsugeren, så her gjelder det å teste grundig før kjøp - spesielt med tanke på at Dyson med en pris på opp mot 7.000 kroner ikke er av de rimeligere modellene på markedet.

Forbedret batteritid

I vår batteritest har vi testet batteritiden på maks og minimum styrke (Power og Eco), men har også gjort en sjekk på hvor nøyaktig timeren var. I Power-mode klokket V11 inn på 15 minutter, nøyaktig det samme som var oppgitt på forhånd. På Eco-mode viste timeren 71 minutter da vi startet, mens maskinen i realiteten holdt i 80 min.

Ifølge Dyson vil imidlertid algoritmen som anslår gjenværende batteri forbedres over tid. Uansett, batteritiden på 80 minutter på Eco og 15 minutter på Power er svært god. Nå er det viktig å påpeke at vi denne gangen har testet ved å kun la maskinen gå på «tomgang» og at batteritiden ved bruk trolig vil bli noe lavere.

Skulle batteriet med tiden bli svakere er det også mulig å skifte batteri. Det er fremdeles ganske tungvint (her må man frem med skrutrekkeren), men absolutt mulig siden Dyson selger batterier separat.

Vi gjentar igjen tabellen fra sist, nå også med Dyson V11.

Batterikapasitet maks/min Volum God på hår Opptak ris i gram Dyson V11 Absolute 15/80 min 69 dB Svært god 96/100 Bosch Unlimited 15/45 min (kommer med to batterier) 58 dB Middels 94/100 Dyson V10 Absolute 9/45 min 67 dB Svært god 92/100 Electrolux Pure F9 Animal

19/70 min 70 dB Middels 92/100 Philips Speedpro Max 26/71 min 65 dB Dårlig 95/100 Xiaomi Roidmi F8 10/48 min 64 dB God 72/100 OBH Nordica Air Force 460 14/28 min 67 dB Dårlig 90/100

Konklusjon

I vår test av forgjengeren Dyson V10 kom vi med en del innvendinger mot modellen og Dyson-støvsugere generelt. Det spesielle med Dyson er at man må holde knappen inne mens man støvsuger. Slik er det også på V11-modellen.

Knappen er behagelig og lett å holde inne, men skal man støvsuge en hel leilighet hadde det vært praktisk med en vanlig av/på-knapp. Dette henger også sammen med ergonomien, som vi ikke opplever som den beste. Dyson V11 er en fantastisk støvsuger - som dessverre er noe tung å bruke i lengden.

I vår forrige samletest over håndholdte støvsugere var det Bosch Unlimited som stakk av med seieren. Modellen utmerket seg med en jevnt over svært god sugeevne og hadde enestående komfort. Støvsugeren fra Bosch kom dessuten med to stykker avtagbare batterier, noe som gjorde at man kunne støvsuge kontinuerlig – derav navnet «Unlimited. Dyson V11 er en ganske annerledes støvsuger enn Bosch sin modell. V11 er ikke like stillegående og batteriet er ikke avtagbart.

Dyson kompenserer imidlertid med en utrolig effektivitet og ikke minst allsidighet. Den nye modellen kommer dessuten med et veldig smart og nyttig LED-display. Dyson V11 og Bosch Unlimited er to modeller som utmerker seg, men på veldig forskjellige måter. Vi vil allikevel påstå at Dyson v11 er en enda bedre støvsuger alt i alt, hvis du ikke plages av at det kan være fysisk slitsomt å bruke den over lengre økter.