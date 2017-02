Test Drobo 5N

Drobo er kanskje ikke noe stort navn her i Norge, men på den andre siden av Atlanterhavet har det over de siste ti årene vært en del blest rundt de sorte lagringsboksene. Faktisk såpass mye at produsenten Data Robotics med tid og stunder døpte seg om til Drobo, Inc. fordi produktserien var blitt så kjent.

Det spesielle med Drobo har fra første stund vært enkel og sikker lagring – uten at det ene skal gå på bekostning av det andre. I motsetning til tradisjonelle NAS-er med vanlige RAID, kan du med en Drobo fritt mikse forskjellige harddiskstørrelser og sømløst ekspandere eller krympe «RAID-et» med flere, færre, større eller mindre harddisker.

Og skulle en harddisk ryke, kan den fint erstattes med en ny uten at alt innholdet forsvinner.

Ikke akkurat ny

Dagens testobjekt heter Drobo 5N og har allerede rukket å være på markedet i fire år. Samtidig er det faktisk Drobos nyeste NAS rettet mot forbrukere. Joda, de har også nyere lagringsbokser, men da i form av eksterne harddisker uten nettverksmuligheter (DAS).

På tross av at vi ikke snakker om ferskvare har vi likevel valgt å teste dette produktet, ettersom det fremdeles er i salg og vi aldri tidligere har fått teste en Drobo. Dessuten er det jo slik at lagringsenheter som dette ikke akkurat blir umoderne over natten, vi har da eldre bokser enn dette i full vigør.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Drobo 5N har et solid skall av sort metall med avrundede kanter og veier inn til 3,9 kilogram på vår vekt. Hele sulamitten føles solid, og i front sitter «døra» som holdes på plass med magneter. Bak denne finner vi plass til fem 3,5-tommers harddisker.

Denne NAS-en byr også på noe vi ikke har sett på andre NAS-er vi har testet, nemlig plass til en liten mSATA SSD. Du må ikke sette inn en slik, men en slik «Hot Data Cache» kan hjelpe til med å gi bedre og jevnere ytelse.

For ordens skyld nevner vi at testen ble gjennomført med en slik SSD på 128 GB innabords.

På NAS-ens bakside finner vi strøminntak, gigabit LAN-port, plass til kensingtonlås og strømknapp.

Drobo 5N skiller seg sånn sett ut fra andre NAS-er ved å ikke ha en eneste ekstern port ved siden av LAN – ikke engang USB. Her har du altså ingen måter å hente ut eller legge til data uten å gå via nettverket, og du kan ikke utvide kapasiteten med en ekstern harddisk.

Nå vil nok fem brønner holde lenge for de fleste hjemmebrukere, men det kan så avgjort ha sine fordeler med eksterne muligheter – eksempelvis til enkel sikkerhetskopiering.

Bevares, det finnes fremdeles flere måter å sikkerhetskopiere både til og fra Drobo 5N på, men samtlige må da gå via en annen datamaskin og nettverket eller Internett.

En annen ting er at NAS-en da heller ikke kan brukes til å dele en USB-skriver på mange brukere, men når sant skal sies har vel de fleste moderne skrivere også innebygd Wi-Fi.

Helt skrueløst

Diskene skal bare skyves på plass. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Som nevnt er Drobo ment å være enkel, og derfor trenger du heller ikke rote i skuffen etter en stjernetrekker når du skal sette inn eller bytte ut en harddisk. Her er det hverken diskrammer eller andre merkelige måter å feste harddiskene på.

Med Drobo 5N trenger du bare å skyve hver enkelte disk rett inn i sin luke. Vel inne holdes de på plass av en fjærbelastet sperre – veldig kjapt og veldig enkelt.

Ulempen med et slikt system er at de enkelte rammene ikke kan låses, men det er uansett ikke normalen på NAS-er ment for hjemmet.

En annen ting er at det gir færre muligheter for bruk av demping eller gummipakninger mellom disk og fester. Derfor er heller ikke Drobo 5N spesielt støysvak, med både vibrasjoner, disksus og vifte som støykilder.

Strømforbruket vil naturlig nok være avhengig av hvor mange disker den brukes med. Fylt helt opp ligger den typisk mellom 40 og 50 watt.

Enkelt og automatisk

At harddiskene hverken trenger skruer eller rammer gjør det altså enkelt å sette inn og skifte harddisker på Drobo 5N, og det er egentlig bare begynnelsen på hvor enkelt det er å få Droboen til å fungere.

Med denne NAS-en er poenget at du som bruker ikke skal behøve å hverken tenke eller gjøre noe aktivt for at den skal fungere optimalt. Du trenger ikke velge mellom filsystem, ha en plan for RAID og bruk av harddisker, si ja til ny fastvare eller manuelt be NAS-en sette i gang med gjenoppretting etter et diskkrasj.

Drobo 5N kan kommunisere med lys, og på baksiden av «døra» foran diskene sitter det en jukselapp. Du vil helst ha grønt lys over hele linja. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Her tar Droboen valgene for deg, og går helt automatisk i gang med å gjøre det den mener er best.

Poenget ser ut til å være at du som bruker ikke skal være nødt til å tenke eller gjøre noe aktivt for at NAS-en skal fungere optimalt.

Der du på en «vanlig» NAS eksempelvis bør ha en eller annen strategi på bruk av disker for å unngå bortkastet lagringsplass, eller kanskje må logge deg inn på NAS-en for å sette i gang gjenoppretting etter et diskkrasj, vil Droboen automatisk knekke i gang med den mener er best.

Dette setter dog også noen begrensninger. Når en ny harddisk settes i, blir den automatisk lagt til oppsettet med de andre diskene. Du kan altså ikke ha flere volumer i samme NAS. Det er heller ikke noen mulighet for kryptering.

Men du har valget mellom å kjøre én eller to harddiskers redundans.

Ifølge Drobo driver også NAS-en med dataskrubbing i bakgrunnen når den ikke har så mye annet å sysle med. Dette er noe som gjerne må settes i gang manuelt på andre NAS-er.

Alt i alt tenker vi at dette er en boks du kan sette opp og deretter glemme at du har den – helt til du trenger mer diskplass.

Hvorvidt dette er en fordel eller en ulempe vil være helt avhengig av brukeren. Noen trives med manuelle operasjoner, å ta valg og ha kontrollen selv. For andre vil Drobos automatiserte metoder langt på vei være å foretrekke.

Mye enkelt, noe komplisert

For oppsett og oppretting av brukere eller mapper må du bruke Drobo Dashboard.

For å sette opp Droboen første gang er du nødt til å gjøre dette gjennom programmet Drobo Dashboard. Programmet finnes for Mac og Windows.

Mens NAS-er flest administreres gjennom en nettleser, er Drobo helt avhengig av Dashboard for å eksempelvis legge til mapper eller brukere. Det står seg ikke helt mot funksjonaliteten og grensesnittet vi finner hos NAS-produsenter som Asustor, Qnap og Synology, men for mange vil det holde fint.

Etter at Droboen først er satt opp, er det dog ikke påkrevd å ha Dashboard kjørende. Selve NAS-boksen er dessuten utstyrt med lys som både kan skifte farge og blinke, og det gjør at du med et blikk kan se om det er et problem og/eller om du begynner å slippe opp for lagringsplass.

I tillegg er det mulig å sette opp NAS-en slik at den varsler deg på e-post dersom det skulle oppstå problemer med harddisker eller noe annet, så egentlig trenger du ikke tenke noe på Dasboard-programvaren i det daglige.

Akkurat det å sette opp e-postvarsling er for øvrig ikke for nybegynnere – du må skrive inn alle data og innstillinger til serveren som skal brukes selv – så ikke alt ved en Drobo er like enkelt og automatisert.

I tillegg til dette satt vi opp ekstern tilgang, men det var en mer guidet prosess. Appen DroboPix prøvde seg til og med på registrering gjennom mobilkameraet og en QR-kode, noe som jo er skikkelig smart og brukervennlig.

Begrenset med apper

Drobo 5N støtter flere «apps» eller tilleggsmoduler som også installeres fra Dashboard. Dette inkluderer myDrobo, som gjør det enkelt å få kontakt med NAS-en uansett hvor du er, og således lar deg bruke den som en privat nettsky.

Også appene administreres gjennom Dashboard.

Mediaapper som FireFly, MiniDLNA og Plex er apper som vi kan tenke oss kan glede de fleste med en viss musikk- og/eller filmsamling, men utvalget er utvilsomt dårligere enn det vi ser hos flere av konkurrentene.

Drobo også absolutt ingenting for overvåkning, og ligger heller ikke spesielt langt fremme når det gjelder mobile apper. DroboPix overfører automatisk alle bilder du tar til NAS-en, men fungerer kun for iPhone og iPad i skrivende stund.

Hovedmobilappen Drobo Access, som gir deg tilgang til alle områder på NAS-en din bruker normalt sett har tilgang på, må du faktisk punge ut med en tier for å få. Det føles ganske gnient når du først har kjøpt en NAS til nærmere syv tusen kroner.

Heldigvis kan du også få (gratis) tilgang gjennom en nettleser, selv om det på langt nær er like elegant.

Men noen dedikerte apper for musikk- eller filmavspilling har du altså ikke, med unntak av Plex, der du også må betale for å få låst opp den funksjonaliteten. De fleste hovedkonkurrentene har gjort dette bedre.

Apropos konkurrenter – ettersom Drobo 5N ikke har noen utganger kan den heller ikke kobles rett til en TV eller monitor og brukes som et eget mediesenter, slik som er tilfelle med mange modeller fra Asustor og Qnap.

Konklusjon

Drobo 5N er en NAS som er svært lett å like. Måten du fritt kan dytte inn og bytte ut harddisker uten å ofre størrelse en eneste tanke, er svært befriende. Riktignok lar Synology deg velge noe lignende med SHR (Synology Hybrid RAID) og Netgear har sin egen X-RAID2, men like fritt er det ikke.

NAS-en er ikke den kjappeste i klassen, men er i våre øyne god nok for vanlig hjemmebruk. Og ettersom den kan bruke en liten SSD som mellomlager bør i det minste skrivehastighetene kunne holde seg høye uansett hvor mye harddiskene stokkes om på.

At nesten alt gjøres automatisk gjør at du slipper å tenke på vedlikehold, og sikkerheten er ikke bare ivaretatt med én eller to diskers redundans, men også en intern batteripakke som holder NAS-en lenge nok i gang til å få lagret alt skikkelig i tilfelle strømbrudd.

I tillegg vil Drobo 5N straks gjenopprette redundansen hvis en disk skulle ta kvelden – du trenger ikke engang å bytte ut den dårlige harddisken hvis det er nok plass på de andre.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Samtidig fører all denne automatiseringen til at du ikke får noe særlig med valg. I mange tilfeller vil det riktignok fungere veldig bra, ettersom Drobo som regel tar de valgene som passer best for majoriteten av brukerne, men samtidig blir det da vanskelig å bruke Droboen på en annen måte.

NAS-en lar deg eksempelvis ikke dele opp diskene i flere grupper, kryptere noe av innholdet eller velge noe annet enn Drobos proprietære BeyondRAID.

Appene gir deg riktignok noe fleksibilitet og tilleggsfunksjonalitet, men utvalget er ikke spesielt imponerende i forhold til hva du får hos en del av konkurrentene.

På tross av sin fremskredne alder og klare mangler vil likevel Drobo 5N være et supert produkt for de som i hovedsak er ute etter en boks som skal holde en ukjent mengde data, slik at man enkelt kan utvide kapasiteten etter hvert.

Samtidig vil nok en del NAS-brukere irritere seg grønne av mangel på kontroll, eksterne porter og det beskjedne utvalget av tilleggsfunksjonalitet.

Prisen på 7000 kroner ligger dessuten to-tre tusenlapper over det du må gi for «vanlig» firebrønns NAS med minst like god ytelse og flere funksjoner. Så hvis du ikke har noe i mot å holde NAS-en ved like og ønsker valgfriheten velkommen, vil du nok bli lykkeligere med en slik.

Men da mister du altså en intern diskbrønn og dette med automatiseringen. Er du ute etter en NAS du kan sette opp, fylle med disker, putte i et skap og ikke ofre en tanke på nærmest årevis, vil trolig Drobo 5N passe deg midt i blinken.