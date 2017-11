Test Divoom Voombox Power

Bluetooth-høyttalere er et produktsegment hvor det ikke har skjedd all verden siden Ultimate Ears nærmest gjorde det til allemannseie (undertegnedes påstand) med Boom for et par år siden.

Størrelsen satte sammen med batterilevetiden og sprut- og støtsikringen en slags standard i markedet for slike høyttalere (fortsatt undertegnedes påstand), og mange andre leverandører følger fortsatt den samme oppskriften.

Så også Divoom, som er produsenten av produktet vi har på testbenken i dag. Voombox Power tar opp kampen direkte med UE Boom 2, Bose Soundlink Mini 2 og JBL Charge 3, blant annet. Den ligger i samme landskap rent størrelsesmessig, men koster ikke mer enn 899 kroner veiledende.

Militæraktig design

Tydelige knapper på toppen gir enkel betjening. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Designet er kanskje det minst imponerende aspektet ved Voombox Power, med et helsvart metallytre og en bred gummistripe rundt hele høyttaleren. Synlige skruer og svære taster på toppen bidrar til at designet nesten fremstår som militært. Voombox Power ser rett og slett ut til å kunne tåle en støyt.

Den er oppgitt til å kunne tåle fall fra 1,8 meters høyde, tillegg til å være sprutresistent med IPX5-rating, som betyr at den skal tåle å bli sprutet med 12,5 liter vann i minuttet. Det skal godt gjøres å få til selv i dusjen eller en heftig regnskur.

Vekten er for øvrig på 907 gram, så den veier en del mer enn både Bose Soundlink Mini 2 (670 gram) og UE Boom 2 (550 gram). Den er også litt høyere om du legger den på langsiden.

Bak en liten gummiluke finner vi aux-inngang, micro-USB til lading og en vanlig USB-A-port som du kan bruke til for eksempel å lade mobiltelefonen din. Det 6000 mAh store batteriet bør holde til et par fulladinger om du har mer behov for strøm på telefonen enn lyd fra høyttaleren. For sprutsikringens del sitter denne luken rimelig godt fast, og kan være en smule vanskelig å åpne om du ikke har et egnet verktøy eller i det minste lange negler.

Bak en liten luke i enden lurer det seg minijack-inngang, microUSB-port og en vanlig USB-A-port som kan brukes til å lade telefonen din. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Spiller både høyt og godt

Paring er en relativt enkel affære. Ut av boksen går den direkte i paringsmodus når du skrur den på, og ellers er det bare å holde inne bluetooth-knappen på toppen. Høyttaleren har også innebygget mikrofon, slik at den kan brukes som høyttalertelefon.

Så til lyden, som rett og slett er imponerende både pris og størrelse tatt i betraktning. Voombox Power spiller først og fremst voldsomt høy og med stort trøkk til å være såpass mager i størrelse.

Det blir riktignok litt mye av det gode når vi beveger oss over 80-85 prosent volum, og da blir det tydelig at Divoom har måttet inngå noen kompromisser for å kunne spille så høyt som Voombox Power faktisk gjør. På så høyt volum blir bassen litt seig og ukontrollert, og i enkelte låter hvor bassen vibrerer mer enn den slår får høyttaleren trøbbel.

Samtidig må det sies at på dette volumnivået spiller den allerede høyere enn de fleste konkurrentene, og vi tror dessuten at dette er mindre merkbart om du bruker den utendørs og ikke har like mange overflater å reflektere lyden i.

En metallhengsel gir mulighet til å feste en hempe eller liknende i enden, i tilfelle du ønsker å henge den opp. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi sammenliknet direkte med UE Boom (riktignok førstegenerasjons) og Bose Soundlink Mini 2, og forskjellene mellom disse tre er tydelige. Boom har en klarere diskant, men har langt mindre bass å by på enn de to andre. Den spiller imidlertid rimelig høyt, og Boom 2 har enda mer volum å by på. Bose spiller ikke like høyt, men er sannsynligvis den som leverer den beste lyden totalt sett.

Voombox Power koster imidlertid halvparten, spiller langt høyere og har mer trøkk i bunnen. Den låter kanskje ikke like raffinert, men er samtidig mer egnet for eksempel til utebruk siden den har såpass mye større volumressurser.

Stor test: Dette er de aller beste trådløse ørepluggene du kan kjøpe

Noen få innvendinger

Vår eneste innvending er muligens at diskanten kan låte litt slitsom og uraffinert når du nærmer deg maks volum, i tillegg til at instrumentseparasjonen lider mer jo lenger opp i volum vi kommer, men ellers synes vi ikke vi kan forvente mer av en høyttaler i denne størrelsen og prisklassen.

Divoom Voombox Power er litt større enn UE Boom og Bose Soundlink Mini 2, men spiller også betraktelig høyere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sannsynligvis skyldes lydtrøkket og -kvaliteten at Divoom har klart å presse hele seks elementer inn i den lille høyttaleren - to fullregisterelementer, to diskantelementer og to passive radiatorer. De fleste av konkurrentene har bare fire.

Utformingen gjør også at lyden kommer ut både foran og bak. Divoom markedsfører seg med 360-graderslyd, og selv om det kanskje ikke stemmer hundre prosent, er vi ikke langt unna. Spesielt gjelder dette i høyden, hvor forskjellen kan være betraktelig om du lytter fra en vinkel eller rett foran.

Batterilevetiden er oppgitt til åtte timer på fullt volum, 12 timer på 50 prosent. Det virker kanskje å være litt optimistisk etter våre erfaringer, men det er ikke så uvanlig. UE Megaboom varer for eksempel bare et par-tre timer på maks volum, selv om den er oppgitt til 20 timers batterilevetid.

Voombox Power er et godt produkt i seg selv, men prisen på skarve 900 kroner gjør det enda mer attraktivt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Divoom Voombox Power ser kanskje ikke voldsomt spennende ut utvendig, men her er det virkelig innsiden som teller. De seks høyttalerelementene pumper nemlig ut bass som tidligere har vært uhørt fra en høyttaler av denne størrelsen.

Den har ingen problemer med å hamle opp med dyrere konkurrenter fra mer kjente merker, og gir deg attpåtil powerbank-funksjonalitet på kjøpet. Dessuten kan du koble sammen to i stereomodus om du skulle ha flere i hus.

Vi kunne kanskje pirket på at den ikke har wifi-støtte eller at designet ikke er kjempespennende, men så mye lyd som Divoom har klart å presse inn i denne lille pakken er det ikke annet å si enn at dette er et kjempegodt kjøp. Anbefalt!

PS: Divoom-importør TT Micro opplyser at produktet i skrivende stund er ute til test i elektronikkjedene, og at de håper å ha det i salg snart.

