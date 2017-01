Test DeWalt MD501

Før i tiden måtte vanlige mobilbrukere velge mellom telefoner som tålte uvær, og telefoner som var gode å bruke. Nå tåler mange vanlige telefoner både fukt og fall, men for noen blir det likevel for veikt. Det er her mobilprodusenter som Cat og DeWalt kommer inn. MD501 er sistnevntes debut på et mobilmarked der stadig mer tåler litt ekstra. Er den god nok?

Det enkle og veldig kjappe svaret er nei.

DeWalt MD501 Størrelse: 15,6 x 8,2 x 1,4 cm

Vekt: 245 gram

Skjerm: 5 tommer, 1280 x 720 piksler, «Bright View» Gorilla Glass 3

Maskinvare: MediaTek MT6735, fire kjerner, Cortex-A53@1,3 GHz, 2 GB RAM, Mali-T720 GPU

Lagringsplass: 16 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 5.1 Lollipop, ikke sikkerhetsoppdatert siden desember 2015.

Teknologi: Trådløs lading (Qi), plass for to SIM-kort, med en tredje kortplas for MicroSD. Egenskaper: Vann- og støvtett (IP68), støtsikker (MIL-STD-810G)

Kamera: 13 megapiksler

Batteri: 3950 mAh Pris: Omkring 5000 kroner

Med mindre du har spesielt god bruk for akkurat en sånn telefon kan du antakeligvis enten hoppe videre til testene våre av hardføre Cat-telefoner, eller til noen av de tette variantene laget mer for vanlig bruk.

Heisann. Er du fortsatt her? Greit, da er det på tide med en slags slagerparade av svake egenskaper i en telefon. DeWalt MD501 er heller ikke en spesielt billig telefon, med en prislapp på rundt 5000 kroner.

Dårlig som telefon

Jobber du mye utendørs trenger du kanskje en ekstra hardfør telefon, men det spørs om DeWalt MD501 er riktig for deg. Eller noen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er du en person som jobber i et aktivt yrke, og behøver en telefon som tåler mye, har du kanskje også hansker på deg som hindrer deg i å foreta så mye aktiv kommunikasjon via skjermen. For deg er det greit å vite at lyden i denne telefonen er bent frem dårlig. Og det rammer spesielt personen du snakker med. Vi har støtt på dette i liknende telefoner før, og det handler nok mest om den voldsomme polstringen som brukes i slike, og neppe om defekter eller andre problemer.

Et elendig kamera som krever uante mengder lys og tålmodighet for å på det beste gi halvgreie bilder er en ulempe både for deg som bare skal ta bilder til egen forlystelse, og for deg som bruker mobilkameraet til dokumentasjon i jobbsammenheng.

Skjermen er lyssterk som bare det. En meget god egenskap for et produkt vi forventer vil bli mye brukt utendørs. Den støtter også hanskebruk, men den virker å være mindre følsom langs kantene enn inne på de store skjermflatene. Å bruke tastene ytterst på tastaturet er tidvis en liten pine.

I bruk er den ... vel, som en hvilken som helst annen to år gammel Android-telefon. Android 5.1 er godt og vel utgått på dato, men det går likevel ganske raskt. Muligens fordi utgaven som kjører her ser ut til å være direkte basert på Lollipop-oppdateringen for LG Nexus 5. Men vær obs på at innmaten her ikke er fryktelig rask, og at det vil påvirke appytelse selv om menyer flyter greit.

Store fysiske taster langs sidene på telefonen ser også ut til å appellere til deg som bruker hansker i jobbsammenheng, men disse tastene er senket i gummieringen på telefonen, og det gjør at de kan være vanskelige nok å treffe med bare nakne fingre. Naturligvis blir det også mindre sannsynlig at telefonen aktiveres av de store tastene når den ligger i lommen. Det er fordeler og ulemper her, men like fullt, det er mulig å gjøre taster både enkle å føle seg frem og lite utsatt for lommetrykking. Å la dem gå helt i flukt med siden på telefonen er ikke en god metode for å få til det.

Utgammel programvare

På skjermen er det mest positive vi har å si at det meste flytter seg overraskende greit. Det er som regel ikke en treg telefon å bruke, dette, selv om den har innmat som ofte dukker opp i vesentlig rimeligere modeller.

Men, hvorfor en rimelig ny modell i 2017 er utstyrt med programvare fra tidlig 2015, og enda verre - sikkerhetsoppdateringer som bare går frem til desember 2015 - vet jeg ikke. Spesielt det siste er faktisk begynt å bli en viktig faktor nå som det ganske støtt dukker opp sårbarheter for så gammel programvare.

Noen norsk mulighet for å koble til DeWalt Connect ser ikke ut til å finnes, men den svenske varianten, eh, den fungerte visst ikke den heller.

Programvaren er ganske grunnleggende Android 5.1 i utgangspunktet, men den er forsynt med et rikholdig utvalg av DeWalts egne apper. De veksler mellom å ikke fungere, eller å ikke si en døyt om hva de faktisk er til for eller hvordan de skal brukes. Jeg vil gå så langt som å si at meste av det DeWalt har lagt til i denne telefonen er tilnærmet verdiløst. I hvert fall i den formen det har nå.

Apper som ikke virker

Hva skal jeg egentlig med en DeWalt Connect-app som bare leder meg til en feilmelding om jeg prøver å registrere meg? Hvorfor har produsenten sin egen oppdateringstjeneste på siden av Androids egen, og hvorfor er oppdateringer helt opp mot en halv gigabyte oppgitt å kun ha med seg mindre feilrettinger? Det er sikkerheten det er mest prekært med her. Ikke enda flere halvveis-apper.

Vi tok Dewalt ut med på skøytebanen i en meget uhøytidelig test.

En sikkerhetsløsning som skal hjelpe deg i fall du faller ned fra et tre har fått navnet L.W.P. Den sier ingen verdens ting når du åpner den, men gir deg et sted du kan taste et numerisk passord. Besøk i bruksanvisning og på Google forklarte ikke hva dette var, men en app som dukket opp i en av oppdateringene hadde snarvei til samme app under et annet navn; «Mandowndetection».

På DeWalts egne hjemmesider har samme funksjon enda et annet navn. «Lone Worker Protection».

Vi snakker om et produkt som er rotete og knotete fra ende til annen. Men telefonen tåler å gå i bakken, det skal den ha. Vi sendte den ut på en skøytebane der den traff isen fra en halvmeters høyde, rett nok beskyttet av jakkelommen til pjokken som var på et svært tidlig stadie i Henies skøytespor.

Middels byggekvalitet

Gummiering som ikke sitter helt som den skal, og festeskruer som heller ikke gjør det. Den tåler nok mye, men inntrykket av byggekvalitet er ikke det beste. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det ble det ingen synlige skader på telefonen av. At selve SIM-kortluken er festet med to skruer som ikke får skikkelig tak i godset på telefonen, eller at gummieringen noen steder ikke sitter perfekt er det litt vanskelig å vurdere årsaken til. Det kan jo ha vært skøyteturen, men det virker lite sannsynlig. Det så ikke ut til at telefonen hadde fått synlig slitasje på disse stedene, og svakhetene ble først oppdaget etter at jeg hadde åpnet og lukket lukene noen ganger.

Som nevnt innledningsvis. Kjøp noe annet enn denne. DeWalt MD501 er på ingen måte verdt 5000 kroner. Underveis i testen har også et annet spørsmål gnaget i bakhodet.

Såpass lite gjennomførte produkter er nemlig slett ikke uvanlige å finne igjen uten det dyre merkenavnet stemplet i plasten. Jeg har ikke klart å finne igjen akkurat denne i billige kinesiske nettbutikker ennå, men jeg føler meg ikke trygg på at det er fordi den ikke finnes der.

