Test Cavius Wireless Alarm Family / Hub

«Smarte» alarmsystemer har eksistert i en årrekke, men de har som regel krevd et dyrt alarmanlegg eller at du har vært nødt til å betale et sikkerhetsselskap i den andre enden til å gjøre de smarte valgene.

Dette endret seg på sett og vis for rundt fem år siden, da et selskap kalt Nest kom på banen med et produkt kalt Protect.

Fra dagen vi først prøvde den, har Nest Protect vært yndlingsrøykvarsleren vår. Den tester og passer på seg selv, kan snakke før den uler og varsler deg på mobilen dersom det skulle være noe i gjære.

Det store aberet med Protect-røykvarsleren er nok prislappen. Den har nemlig en veiledende pris på nærmere 1400 kroner, og selv om denne av og til kan synke med to-tre hundrelapper, snakker vi likevel om en betraktelig investering dersom du skal ha til hele villaen.

Spesielt når vi tenker på at det finnes seriekoblede, men «dumme», røykvarslere til en brøkdel av prisen.

Men så har vi også varslere som ligger et sted imellom disse ytterpunktene. De begynner nemlig å bli smartere, og et eksempel vi kan dra fram er Netatmo Smart Smoke Alarm – som vi vil ha en test av senere.

Cavius-huben er liten, men trenger selvsagt strøm og en LAN-port å plugges i. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Dagens testobjekt – eller faktisk testobjekter – utgjør en annen fersk løsning, og det er den danske varsleralarmprodusenten Cavius som står bak.

I løpet av 2018 har nemlig Cavius fått på plass en hub til sin familie av seriekoblede trådløse alarmer. Denne huben fungerer som en liten sentral, og sørger for enklere administrasjon og oppsett av de forskjellige alarmenhetene.

I skrivende stund omfatter dette en optisk røykvarsler, en varmevarsler og en vannlekkasjevarsler. I første halvdel av 2019 skal etter planen en bevegelsessensor, dør-/vindussensor og karbonmonoksidalarm legges til det samme systemet.

Tre små alarmer

Ettersom vi ikke har for vane å hverken brenne ned kåken eller lage oversvømmelser, er dette i hovedsak en test av funksjonaliteten til Cavius' trådløse system – altså hvordan appen, huben og varslerne fungerer sammen.

Hub i front, varmevarsler til venstre, vannlekkasjevarsler til høyre og røykvarsler bak. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

At varslerne er øredøvende støyende kan vi også bekrefte, men vi har ikke kontrollert grensenivåene for røyk og varme før alarmene går av. Her må vi bare regne med at varslerne oppfyller de tekniske kravene til oppgitte EN54-standarder.

Cavius' trådløse alarmsystem består altså av flere typer varslere. I tillegg til den optiske røykvarsleren har de også en vannlekkasjevarsler. Denne kan plasseres direkte på gulvet eller monteres på veggen med en ekstern sensor som kan overvåke et lavere punkt.

Den tredje varianten er en varmevarsler. Den er ment å monteres der rene røykvarslere ikke er egnet – som på badet eller kjøkkenet der slikt som damp og os fra matlaging fort kan få alarmen til å gå av.

Ifølge Cavius går deres varmevarsler av dersom den detekterer temperaturer over 58 grader celsius og «raskt økende temperaturer». Hvor raskt økende det er snakk om er ikke spesifisert i bruksanvisningen.

Alle varslerne kommer med batteri, skruer og bruksanvisning. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Samtlige alarmer kan som nevnt seriekobles slik at alle piper når først én av dem går av. De bruker et vanlig CR123A-batteri som skal kunne drive varslerne i opptil fem år. Fysisk sett gjør ikke varslerne så mye av seg heller – faktisk har danskene dratt med seg noen designpriser for produktene sine.

Innfellbare braketter kan brukes hvis en ekstra lav profil ønskes. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Røyk- og varmevarsleren har en diameter på 6,5 centimeter og festes enkelt i taket eller på vegger med to medfølgende skruer.

Dersom det er vanskelig eller ikke ønskelig å bruke skruer, er det dessuten mulig å få tak i selvklebende braketter som skal kunne feste seg på de fleste underlag.

I tillegg finnes det braketter som kan felles inn i tak eller vegger slik at varslerne får en mindre profil. Cavius gir deg altså flere muligheter.

Alle de tre varslerne kommer med gode bruksanvisninger på norsk, og de settes dessuten opp på omtrent samme måte.

Hub og app

Du kan fint bruke Cavius' varslere som frittstående eller seriekoblede enheter uten app eller hub, men da vil de naturlig nok ikke være «smarte».

Å sette opp varslerne er egentlig ganske enkelt når du bruker appen. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For ytterligere funksjonalitet kan du derfor gå til anskaffelse av den nevnte huben. Selve maskinvaren er imponerende liten, men krever også kablet tilkobling til nettverket samt strøm.

Vi plugget den rett i den trådløse ruteren vår, og det var egentlig alt – resten av oppsettet fikses gjennom mobilappen «Cavius Alarm» som er tilgjengelig for Android og iOS. Etter å ha tastet inn hubens unike identifikasjonsnummer og PIN-kode der fikk vi raskt kontakt med huben og kunne begynne å legge til enheter.

Dette foregår faktisk via en gratis skytjeneste. Kontakten opprettes automatisk og krever ikke noe mer av brukeren. En ulempe med dette er at du må ha tilgang på internett for å sette opp systemet med appen.

En stor fordel med nevnte oppsett, er at du helt uten andre dikkedarer har tilgang uansett hvor du skulle befinne deg – vel å merke så lenge du har nett der.

Uansett, når du først har fått kontakt med huben, kan de enkelte enhetene settes opp og navngis. Dette gjøres trinnvis i appen, og fremgangsmåten er godt forklart med illustrasjoner og forklarende tekst. Huben sørger også for at enhetene automatisk seriekobles. Det hele tok rundt ett minutt per enhet, så vi snakker ikke om noe komplisert operasjon heller.

En liten «avhuket» boks betyr noe sånt som «OK», men det betyr ikke nødvendigvis at huben og varsleren faktisk har kontakt. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Når alle enhetene var lagt til, måtte vi først teste varslerne. Dette kan gjøres når man enn måtte ønske gjennom et par trykk i appen, og fungerer slik at de da gir fra seg en relativt tilmålt pipelyd hvert åttende sekund i to minutter.

Men det betyr ikke at du får noen beskjed i selve appen om de fungerer eller ikke – poenget er at du da skal gå rundt i boligen og høre etter at hver enkelt varsler piper.

Så noen fast, automatisk selvsjekk à la Nest Protect får du ikke.

Systemet vil likevel minne deg på om at du må teste varslerne med jevne mellomrom, visstnok med noen måneders intervaller. Vi har ikke testet Cavius-systemet lenge nok til å sjekke dette selv.

Likevel skal den enkelte enhet kunne sende et varsel via huben, men det skjer kun dersom alarmen slår ut eller batteriet begynner å gå tomt.

Flere brukere og én assistent

At huben varsler deg dersom en alarm går er vel og bra, men det hjelper deg ikke alltid så veldig mye dersom du er milevis unna. Da er det en fordel å kunne legge til flere brukere i appen.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Både mobile enheter og rene e-postadresser kan settes opp som mottagere. På e-post kan du da få tilsendt beskjeder, varslinger og alarmer, mens mobiler kun får det mest viktige, altså alarmer og eventuelt varslinger. Dette hakes av under oppsettet.

Å legge til brukere er enkelt. På den ene siden betyr det at appen er enkel og intuitiv. På den andre siden må det nevnes at det er en ganske «grønn» og ny programvare som vil ha godt av litt modningstid.

Et godt eksempel kan være at vi først reagerte på at alle som skulle varsles på mobile enheter også fikk administratortilgang, noe vi normalt sett ikke ser på som spesielt heldig.

Men i løpet av den relativt kore testperioden ble dette fikset på, sånn at du nå kan føre naboen på lista uten at han kan bølle for mye med oppsettet ditt.

For det å varsle naboene ved uregelmessigheter kan jo være en stor fordel. Ikke bare for deres egen sikkerhet, men også fordi det øker sjansene for at noen er i nærheten og kan reagere kjapt dersom noe skulle skje.

Overraskende nok støtter også Cavius-appen Google Assistent via Google Home. Hvor gjennomført og nyttig dette er i skrivende stund er et annet spørsmål. Google Home er jo ikke alltid spesielt stødig, og av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke mulig å slå av noen slik alarm med stemmekommandoer.

Når hele systemet utvides med sikkerhetssensorer til neste år blir det straks litt mer interessant, da man i det minste skal kunne aktivere sikring verbalt. Forhåpentligvis får vi anledning til å følge opp dette.

Konklusjon

Appen er ganske enkel, men det trenger ikke være negativt.

Etter vår relativt korte tid med noen av produktene i Cavius' familie av trådløse varslere – eller Wireless Alarm Family som den heter på nynorsk – har vi fått et positivt inntrykk av systemet.

Om hvor godt de enkelte varslerne oppfører seg i en «skarp» situasjon kan vi ikke si så mye om, men vi vet i det minste at røykvarsleren er godkjent, og at de andre etter alt å dømme følger aktuelle EN-standarder.

I en vanlig bolig er det uansett bare røykvarslere som er påkrevd, men vi har likevel sansen for at Cavius også tilbyr varme- og vannlekkasjevarsler som alternativer. Røykvarslere er ikke like godt egnet i alle rom.

Ettersom de tre varslertypene alle kan seriekobles og settes opp på omtrent samme måte, kompliserer heller ikke dette et oppsett der de forskjellige varslerne benyttes. Samtlige enheter har gode bruksanvisninger på norsk som beskriver bruk og installasjon – det kreves ingen spesialkunnskap for å få ting på plass.

Cavius' lille hub er ikke påkrevd, men uten denne forblir varslerne «dumme». Med huben på plass kan du få sendt hendelses- og/eller alarmvarsler til både deg selv og andre – enten via e-post eller rett på mobiltelefonen.

Av det vi har fått prøvd og testet av enheter og av appen, virker det som om systemet fungerer som det skal. Men vi merker også at huben og dennes funksjonalitet er litt «grønn» og under stadig utvikling, noe som kan være positivt eller negativt alt ettersom hvor mye ressurser som blir brukt på det.

Med tidlig stemmevarsling og daglig selvsjekk synes vi fremdeles Nest Protect har høyere nerdefaktor. Samtidig gjør Cavius' trådløse system det bedre på visse områder, som i enklere nabovarsling, bruk av flere typer sensorer og ikke minst kostnader i et større oppsett.

Hver av Cavius-varslerne – dog ikke huben – koster jo omtrent halvparten av en Nest Protect.

Sånn sett er det klart at Cavius' trådløse system seiler opp som et attraktivt alternativ for de som har stor kåk og begrenset interesse av å integrere systemet med flere andre IoT-enheter.

Uansett skal vi like å se hvordan dette går – det vi har sett hittil virker bra nok – og vi er spente på å se systemet i sving når Cavius utvider med sensorer for boligsikring i løpet av neste år.

Derfor føler vi også at det blir feil å servere ut et «anbefalt»-stempel uten videre. Vi vil eventuelt oppdatere testen etter å ha gitt løsningen noen måneders bruk i heimen. Men la det være klart: Enn så lenge har vi hovedsakelig bare gode tanker om Cavius-systemet.