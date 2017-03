Test Canon EOS M5

Canon brukte veldig lang tid på komme i gang med speilløse kameraer, og enda lengre tid på å gi oss noe som virket som en seriøs satsing på formatet. Og vi forstår dem egentlig godt, for selv om vi mener at den speilløse teknologien har kommet så langt at speilrefleksen er blitt et nisjeprodukt, selges det fortsatt langt flere speilreflekskameraer. Og her er Canon virkelig en av de store gutta.

Men med EOS M5 kan det se ut som Canon skal gjøre mer enn å bare dyppe tærne i vannet. Riktignok ser den mer ut til å være en speilløs utgave av EOS 80D (et speilreflekskamera i mellomsegmentet) enn et fullformats proffkamera, så vi har ikke inntrykk av at de tar opp konkurransen med Sonys A7-serie riktig ennå. Er det likevel et helhjertet forsøk? Skal de endelig ta speilløst på alvor? Det skal vi finne ut av nå.

På papiret

Når vi går over spesifikasjonene til kameraet, er det ikke mye som fanger oppmerksomheten vår. Det er i grunn «spekka» som vi forventer av et kamera i den prisklassen, om enn med en noe svak buffer. Det eneste vi virkelig reagerer på er at kameraet ikke støtter USB-lading, noe som er litt overraskende med tanke på hvor flinke Canon har vært til å inkludere det i de siste entusiast-kompaktkameraene sine, og at kameraet ikke har intern bildestabilisering, som vi finner hos mange av de tøffeste konkurrentene.

Testen fortsetter under tabellen.

Canon EOS M5 Canon EOS 80D Sony a6500 Fujifilm X-T20 Panasonic Lumix GX8 Pris*: 10 099,- 10 285,- 16 986,- 8 997,- 8 894,- Bildebrikke: APS-C (336 mm²) APS-C (336 mm²) APS-C (366,6mm²) APS-C (23,6 x 15,6 mm), CMOS 4/3 (224,9 mm²) Oppløsning: 24 MP (6000 x 4000) 24 MP (6000 x 4000) 24 MP (6000 x 4000) 24 MP, 6000 x 4000 20 MP (5184 x 3888) ISO: 100 - 25 600 100 - 25 600 100 - 51 200 100 - 51 200 100 - 25 600 Fatning: Canon EF-M Canon EF / EF-S Sony E Fujifilm X Micro Four Thirds Fokuspunkter: 49 45 425 325 49 Intern bildestabilisering: Digital, kun for video Nei 5-akses Nei 5-akses

dobbel IS Maks hastighet, bildeserie: 9 fps 7 fps 11 fps 8 fps 10 fps Buffer, maks hastighet, RAW: 18 24 110 23 36 Skjerm: 3", 1 620 000pt 3", 1 040 000 pt 3", 921 600 pt 3", 920 000 3", 1 040 000 pt Berøringsskjerm: Ja Ja Ja Ja Ja Fleksibel skjerm: Delvis Ja Delvis (opp, ned) Delvis (opp, ned) Ja (opp, ned og til siden) Søker: Elektronisk, 2 360 000 pt. Optisk, 100%, 0,95x Elektronisk, 2 359 296pt Elektronisk, 2 360 000 pt Elektronisk, 2 360 000 pt Værtett: Nei Ja Fukt og støv Nei Ja Batteri (CIPA): 295 960 350 350 330 USB-lading: Nei Nei Ja ? Nei Vekt - kamerahus (gram): 427 730 453 383 487

*Laveste tilgjengelige pris i skrivende stund, hentet fra pristjenesten Prisguide.no. (kommersiell partner)

Design og ergonomi

Med kompakt optikk er EOS M5 faktisk ikke veldig mye større enn kompaktkameraet GX 5, sjekk denne linken (Camerasize.com) for sammenligning.. Foto: Kristoffer Møllevik

Det er et nett og lite kamera, og kombinert med kompakt optikk får det greit plass i en romslig jakkelomme. Designet er tydelig «canonsk»; om det er pent eller ikke føler vi ikke spesielt sterkt for, men det trekker nok neppe til seg spesielt mye oppmerksomhet. Noe som kan være like så greit i mange situasjoner.

Det at det er et lite kamera setter naturlig nok også sitt preg på ergonomien, og det er langt mellom dette og SLR-fetteren EOS 80D. Men de store kameragrepene ryker nok tidlig i slike «slankeoperasjoner», og selv om grepet på M5 er lite, synes vi det fungerer godt. Det hadde nok ikke vært undertegnedes førstevalg for en lang fotojobb i kombinasjon med en tyngre telezoom, men til mer moderat bruk fungerer det helt fint. Hvis du har store hender vil grepet kanskje føles litt trangt, men ikke verre enn at vi tror de fleste vil klare å leve med det.

Et godt kameragrep er fint å ha når du skal bruke kameraet håndholdt med tung optikk i lengre perioder, som for eksempel hvis du fotograferer dyreliv uten å ha med stativ. For å spionere på naboens katter derimot... 1/125s - f/6.3 - ISO 160. Behandlet fra råformat. Foto: Kristoffer Møllevik

Kameraet fremstår som solid, og er hovedsakelig konstruert av en kombinasjon av polykarbonat og elastomer (henholdvis svært hard og fleksibel plasttype). Neppe like solid som magnesiumslegeringen vi finner i mer «proffe» modeller, men det tåler en støyt samtidig som det holder vekten nede. Litt verre er det at det ikke er værtett. Dette vil si at det i utgangspunktet ikke tåler å bli brukt i regnvær, noe vi egentlig forventer å kunne gjøre med et kamera til over 10 000 kroner. Mange amatører kan helt sikkert klare seg fint 90 prosent av tiden, men det er kjipt å måtte pakke kameraet bort på ferie, på fjelltur eller i utendørsbryllupet, og gå glipp av bilder du gjerne ville hatt, bare fordi værgudene ikke er på din side.

Betjening

Når vi tar betjeningen i nærmere øyesyn, forsvinner enda litt mer av slektskapet til EOS 80D, og Canon viderefører oppsettet fra den speilløse forgjengeren, EOS M3, men med noe variasjon. Vi finner nå et ekstra kontrollhjul på toppen, og modushjulet kan låses og er flyttet til venstre, ellers er det likt.

På toppen finner vi et eget kontrollhjul for eksponeringskompensasjon, to vanlige kontrollhjul og en knapp som lar oss endre funksjonen på det ene «på farten». Foto: Kristoffer Møllevik

Gode betjeningsmuligheter gjør det enklere å endre innstillinger når situasjonene krever det, som for eksempel når du skal skifte fra låst autofokus til kontinuerlig autofokus. 1/1600s - f/8.0 - ISO 1000. Behandlet fra råformat. Foto: Kristoffer Møllevik

I utgangspunktet synes vi noen av funksjonene er litt rare, som for eksempel at fireveiskontrolleren er satt til auto/manuell-fokus, ISO, blits av/på og «slett». ISO-en har vi for eksempel nesten alltid i auto, blits av/på kan jo styres ved å åpne eller klappe sammen blitsen, og hvor ofte skifter vi egentlig fra automatisk til manuell fokus? I alle fall ikke like ofte som vi skifter fra låst til kontinuerlig autofokus.

Gode (om enn litt enkle) tilpasningsmuligheter lar oss heldigvis sette det hele opp med mer nyttige funksjoner, som Drive Mode, fokusmodus og fokuspunkter. I tillegg gir hurtigmenyen oss en grei oversikt over de viktigste funksjonene, og berøringsskjermen gjør den veldig kjapp og enkel å bruke. De øvrige menyene er dog modne for en oppdatering. Nå heter de bare «Shoot 1-8» og «Setup 1-4», mens en del andre produsenter er blitt flinkere til å lage dem med mer oversiktlige seksjoner, som «Autofokus», «Skjerm» og lignende.

Foto: Kristoffer Møllevik

Søker og skjerm

Skjermen kan ikke foldes ut til siden, slik som vi kan på for eksempel «storebror» EOS 80D... Foto: Kristoffer Møllevik

For første gang har et speilløst systemkamera fra Canon en innebygget, elektronisk søker, noe vi synes er bra. En søker, altså den greia du legger øyet inntil, gir oss flere fordeler. Den gir oss et stødig punkt å stabilisere kameraet mot, den gjør det lettere å se bildet i skarpt sollys og den kan gjøre det enklere å konsentrere seg om en sterk komposisjon siden de i større grad isolerer bildet fra omgivelsene. Så ja, vi synes det er veldig bra at vi finner enn slik på M5.

Søkerbildet er dog mye mindre enn for eksempel det vi får fra rimeligere konkurrenter som Panasonic GX8 og Olympus OM-D E-M10 II, så akkurat her må vi si at M5 skuffer litt. Oppdateringsfrekvensen er god, og det er ikke noe forsinkelse eller etterslep å snakke om, som er bra når vi skal følge motiver som beveger seg raskt, men på en annen side kutter den direktevisningen på den raskeste skuddtakten. Det vil si at vi ikke ser det kameraet ser, men bildene kameraet akkurat har tatt, noe som gjør det vanskelig å holde den/det vi tar bilder av pent plassert i bildet.

... men den kan vippes frem; løsningen er bare litt spesiell. Foto: Kristoffer Møllevik

Skjermen er bare delvis fleksibel, og kan bare vippes opp og ned, og ikke ut til siden. Det gjør det enklere å ta bilder fra høyere eller lavere perspektiver så lenge vi fotograferer i breddeformat, men en fullt fleksibel skjerm hadde gjort dette enklere også i høydeformat. Dessuten kan den ikke vippes frem (for selfier, for eksempel) over kameraet, men under, noe som vil fungere veldig dårlig på stativ.

Skuddtakt

Med en rask skuddtakt er sjansen større for å få brukbare bilder, spesielt når motivet beveger seg. Som du kan se i serien under, er nemlig ikke alle blinkskuddene like gode. 1/1250s - f/6.3 - ISO 320. Behandlet fra råformat. Foto: Kristoffer Møllevik

EOS M5 er et kjapt kamera, og selv med råformat måler vi rett over 10 bilder i sekundet med låst fokus. Så kjapt er det riktignok bare det første sekundet, før skuddtakten i snitt faller til litt over 9, som er det Canon lover. Dette er bra, og gjør det mye enklere å treffe blink i en serie. Bufferen er dog ikke like god. Resultatene varierer litt med motivet, men det beste vi har fått er 17 bilder i råformat og 22 bilder i jpeg, før kameraet reduserer skuddtakten betydelig mens det bearbeider bildene.

Til vanlig hverdagsbruk holder det nok greit for de aller fleste, men med tanke på hvor raskt kameraet er, fylles det raskt. Man kan selvsagt strekke bufferen litt lengre ved å bruke den lavere skuddtakten, men med et snitt på 4,5 bilder i sekundet er det i minste laget for sport, action og andre fartsfylte situasjoner.

Autofokus

Autofokusen er ikke den raskeste vi har testet, og til sammenligning litt tregere enn Panasonic Lumix GX8. Den er likevel så kjapp at det ikke er noe vi har bitt oss spesielt mye merke i før vi sammenlignet på kontoret, men igjen, det bidrar til at kameraet antakeligvis vil egne seg bedre for hverdagsbruk enn i mer krevende fotosituasjoner.

Dette blir også bekreftet når vi tester den kontinuerlige autofokusen. Vi har, som vi ofte pleier, testet dette ved å la undertegnedes firbente kameraassistent løpe midt mot kameraet i full og bare delvis kontrollert galopp, og testet med det medfølgende 18-150 mm-kitobjektivet får vi omtrent fire til fem brukbare bilder i en serie av 12, og omtrent 6 av 12 i en annen. Det er ikke spesielt sterkt, men igjen, til privat hverdagsbruk vil de fleste klare seg godt med det.

I denne serien er vel omlag halvparten av bildene skarpe, og det er jo sånn passelig bra. 1/1250s - f/6.3 - ISO 320. JPEG fra kameraet, montasje. Foto: Kristoffer Møllevik

En stor fordel med speilløst foran speilrefleks, er at vi kan få automatisk ansikstfokus; altså at kameraet kan kjenne igjen ansikter i bildet og fokusere på dem. Det er litt irriterende at Canon ikke lar oss kombinere dette med vanlig enkeltpunkts-autofokus, som undertegnede som regel bruker. Utover det fungerer det fint, også med rolige bevegelser (person går mot kamera), men vi fikk ikke spesielt gode resultater når hastigheten økes (person løper mot kamera).

Videomuligheter

Vi har fokus på stillbildene her på Tek, og går ikke i dybden på video. Vi skal likevel ta en rask titt på mulighetene som ligger der. Kameraet er utstyrt med inngang for mikrofon og utgang for HDMI (fint for eksterne opptakere), og berøringsskjermen, sammen med Canons Dual-Pixel-teknologi gjør at vi kan få svært pene, jevne og rolige fokusendringer. Kontrollhjulet for eksponeringskompensasjon gjør det enkelt å justere eksponeringen underveis i opptaket, og kameraet gir oss veldig myke og fine overganger også her.

Men vi savner litt mer kontroll. Under opptak kan vi ikke selv justere opptaksnivået, velge lukkertid eller blenderåpning, og vi har ikke filmverktøy som zebrastriper, og kameraet støtter heller ikke opptak i 4K.

Bildekvalitet

Kameraets JPEG til høyre, vår behandlede råfil til venstre. Fine farger og mye detaljer i høylyset, men sortnivået er litt tungt på JPEG-en. 1/1000s - f/5.0 - ISO 160. (Foto: Kristoffer Møllevik)

Bildekvaliteten er virkelig M5-en sitt store fortrinn i markedet. Kameraet er utstyrt med samme gode APS-C-bildebrikke som EOS 80D, og noe vi tydelig merker på den svært gode dynamikken ved lavere ISO-verdier. APS-C-bildebrikken er rundt 60 prosent større enn bildebrikkene vi finner i Micro Four Thirds-kameraer som Panasonic GX8 og Olympus OM-D E-M10 II, og vil derfor klare seg bedre under dårlige lysforhold. Hvor du setter «bildestøygrensa» vil variere både med alt fra bruken, motivet og personlig støytoleranse.

Så lenge vi ser på bildene forstørret opp til rundt A3-størrelse kommer kameraets JPEG-bilder svært godt fra det, i alle fall opp til ISO 1600. Etter dette blir den interne støyreduksjonen hardere og hardere, og på ISO 2500 begynner det å se litt «mobilfoto» ut, som vi ofte sier, men det kan fortsatt fungere helt fint for mindre formater (A4 og nedover). I råformat kan vi naturlig nok presse det litt lenger, og har ikke noe problem med å gå opp til ISO 6400. Igjen, hvor grensen går avhenger av flere faktorer. Det er uansett bra, og på høyde med APS-C-konkurrenter som Sony a6500 og Fujifilm X-T2.

ISO 6400, behandlet råformat; fint brukbart selv etter at vi har justert opp lysnivået litt. Men innebygget bildestabilisering for å holde ISO-en nede hadde ikke vært å forakte likevel. 1/80s - f/2.0 - ISO6400. Foto: Kristoffer Møllevik

Litt om systemet

EF-M-objektivene som finnes på markedet så langt. Trykk på bildet for å forstørre. Foto: Skjermbilde, Canon

EOS M5 er det tredje av Canons nå fire speilløse systemkameraer, og alle bruker APS-C-bildebrikker. Disse bildebrikkene ligger størrelsesmessig omtrent midt mellom fullformat og micro Four Thirds (mFT - Olympus og Panasonic), og gir oss (grovt sett) mindre dybdeskarphet og mindre bildestøy på tilsvarende blender/ISO sammenlignet med mFT, og noe mer enn fullformat. Fullformatsoptikk er betydelig mer kostbar og tyngre, mens Micro Four Thirds-optikk er mindre og lettere igjen, noe som er verdt å tenke på hvis du ofte må bære kamerautstyret på kroppen.

Men det aller meste av Canons optikk er laget for fullformat, så de har laget en egen serie med mer kompakte objektiver for de speilløse kameraene, og dette er nok foreløpig systemets svakeste punkt. Foreløpig finner vi bare sju objektiver her, hvorav fem er ikke spesielt lyssterke zoomobjektiver (f/3.5-5.6 er det beste), og to faste objektiver med blender f/2.0 og f/3.5. Sammenlignet med den store mengden forholdsvis kompakt optikk vi finner i mFT- eller Fujifilm-systemet er dette svakt, og vi savner spesielt noe så enkelt som en lyssterk normalzoom, altså noe tilsvarende en 24-70mm f/2.8.

For å virkelig få fordelene med den store bildebrikken (sammenlignet med mFT) må det mer lyssterk - og som regel større - optikk til, og da er det plutselig ikke like kompakt lenger. Men vi får i det minste muligheten til å si ja takk, begge deler på en måte vi ikke kan med mFT. Foto: Kristoffer Møllevik

En adapter gjør kameraet kompatibelt med Canons øvrige optikk, som jo er kjempefint hvis du allerede har akkurat det, men siden det meste der som sagt er laget for fullformat blir det raskt både dyrt og tungt. Det er dog unntak, som Canons EF-S 17-55 f/2.8 normalzoom for APS-C, som sammen med adapteren antakeligvis vil fungere fint som en startpakke for deg som vil presse litt mer bildekvalitet ut av kameraet.

Konklusjon

Så det store spørsmålet: Hva slags kamera er EOS M5 og hvem passer det for? Vi sitter egentlig igjen med et inntrykk av at M5 er mer en speilløs utgave av Canons tre-siffer-serie - altså speilreflekskameraer som EOS 800D, som er tydelig plassert i hobby/amatør-segmentet - enn at det er en speilløs utgave av såkalte «semiproffe» EOS 80D. På de aller fleste punktene kommer vi til konklusjonen at M5 vil fungere mer enn fint nok for de fleste, men kan komme til kort ovenfor mer kravstore brukere. Skjermen er fleksibel (bra), men bare delvis (synd). Kameraet har elektronisk søker (bra), men søkerbildet er lite (synd). Skuddtakten er rask (bra), men bufferen er ikke spesielt god (synd). Og så videre. I tillegg mangler det, etter vår mening, viktige funksjoner som USB-lading og intern bildestabilisering.

Du får mye bildekvalitet pr. gram her, og Canon er gode på å få bildene til å se bra ut rett fra kamera. 1/125s - f/5.6 - ISO100. JPEG fra kameraet. Foto: Kristoffer Møllevik

Det er altså langt ifra et dårlig kamera, det er bare det at det kunne vært bedre på omtrent alle punkter, og vi mener derfor at det er tydelig at Canon her har laget et kamera som nok retter seg mer mot fotografer som oppgraderer fra smarttelefonen, enn mer «etablerte» fotografer som går fra speilrefleks til speilløst. Og det er helt sikkert plass til et slikt kamera i markedet, men vi må innrømme at vi er litt skuffet over at Canon fortsatt ikke gjør et helhjertet forsøk på å feie de speilløse konkurrentene av banen.

Canon EOS M5 er nok ikke det speilløse kameraet gamle Canon-veteraner har ventet på, men mer et kamera for interesserte nybegynnere. Og i det segmentet tror vi det kan klare seg bra. Foto: Kristoffer Møllevik

For det er sterk konkurranse. Med Sony a6300 og a6500 får vi fordelene med APS-C-bildebrikke, bedre fokussystem for fart, sport og action, USB-lading og en delvis værtett (fukt- og støvtett) kamerakropp. Ser vi til Fujifilms nye X-T20 får vi også der en svært sterk bildebrikke, og fordelen av Fujifilms større utvalg av APS-C-optikk (selv om Canons utvalg sikkert vil vokse raskt). Og i mFT-systemet får du fordelen av enda mer kompakt optikk til sterke kandidater som Panasonic GX8 og Olympus OM-D E-M10 II.

Klart, hvis du allerede sitter på mye Canon-optikk har det kanskje lite å si, for det er kostbart å bytte system. Er M5-en i så fall det speilløse alternativet du har ventet på? Ikke hvis du allerede ser på deg selv som en litt kravstor fotograf. Men hvis du er på jakt etter å ta steget opp fra mobilen eller et enklere kompaktkamera, er det slettes ikke noe dumt sted å begynne. Du får mye bildekvalitet for pengene, og via adapteren får du tilgang til mye bra Canon-optikk. Men EOS M5 blåser ikke konkurrentene av banen, så det er verdt å sjekke ut alternativene også.

Du finner en oversikt over alle kameratestene våre her »

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »