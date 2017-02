Test Bragi The Headphone

Tyske Bragi ble etablert i 2013, og opplevde kjempesuksess med produktet The Dash på Kickstarter. Dette var blant de første «hearables» på markedet, altså produkter du har i øret som både leverer lyd og har sensorer til å måle både det ene og det andre.

De samlet inn nærmere 30 millioner kroner fra 16.000 støttespillere på Kickstarter, men The Dash fikk en viss kritikk fra teknologimediene for å ha en for dårlig bluetooth-antenne, noe som resulterte i at lyden falt ut både titt og ofte.

Nå er oppfølgerproduktet klart, og Bragi har ganske enkelt valgt å kalle det for «The Headphone». Borte er sensorene, prisen er halvert og tilbake står det som rett og slett skal være god lyd med en solid bluetooth-tilkobling og et diskret design.

Bragi har strippet vekk alt fiksfakseriet fra førstemodellen The Dash. Resultatet er den småpretensiøst navngitte The Headphone. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Disse går det faktisk an å gå rundt med

Og designet skal Bragi ha honnør for. I motsetning til nevnte Onkyo W800BT og Apples Airpods, blant annet, er dette øreplugger du ikke skiller deg ut i mengden med. De har en overflate av svart plast, og står på langt nær like langt ut av øret som en del andre trådløse øreplugger vi har sett.

De sitter også godt på plass, noe som er litt overraskende med tanke på at de ikke har noen vinger eller annen form for festemekanisme. Du skrur dem inn som vanlig, og så hviler kroppen til ørepluggen forsiktig mot «vika» inne i øret, noe som ser ut til å fungere godt. Passform er selvfølgelig individuelt, men undertegnede opplevde både at de satt godt og var komfortable å ha på.

En sidenote er at jeg vanligvis velger silikonputer, men her opplevde jeg til en forandring at det var skumputene som satt best. Det følger med to par silikonputer og ett par skumputer, og de er alle noe mindre enn vi har vært vante med fra andre produkter i samme kategori. Har du veldig store øreåpninger kan det hende at du vil slite med å få disse til å passe.

Bluetooth-tilkoblingen er på sin side åpenbart forbedret mange hakk fra The Dash. Vi har ikke opplevd noen tilfeller av at den har falt ut, verken mellom mottakeren i den høyre ørepluggen og mobilen eller internt mellom de to ørepluggene.

Spesielt etter den litt frustrerende opplevelsen med Onkyo W800BT er det en opptur, selv om det skal sies at verken Jabra Elite Sport eller Apple Airpods hadde noen problemer med bluetooth-tilkoblingen.

Kontroller musikken fra øret

Bluetooth-problemene til The Dash er blitt rettet opp med The Headphone. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Styring av musikken gjøres via noen veldig små taster på den høyre ørepluggen, som fungerer omtrent som fjernkontrollene du har på andre hodetelefoner i dag - to trykk for å hoppe frem, tre for å hoppe tilbake og så videre. Utfordringen er selvfølgelig at du har ørepluggene i øret når du trykker, og at det jo fører til at du bare skyver dem ekstra langt inn i øret, noe som kan være ukomfortabelt. Likevel foretrekker vi dette langt foran å ikke ha muligheten, som jo er tilfelle både hos Apple og Onkyo.

Samtidig må vi anføre at det er irriterende at lysdioden som angir strøm og slikt er plassert under der du naturlig plasserer fingeren når du skal skru ørepluggene på. Det gjør at det kan være veldig vanskelig å se om du faktisk har lykkes med nettopp det, og virker litt lite gjennomtenkt.

Et argument mot kanalplugger fra mange er gjerne at de ikke ønsker å være helt avsondret fra omverdenen ved at de ikke hører noen ting med pluggene i øret. Her kan du til dels motvirke det ved å aktivere en funksjon som bruker mikrofoner på utsiden til å «slippe gjennom» omgivelseslyden. Det fungerer faktisk ikke så verst, selv om det gjør hodetelefonene ekstra utsatt for støy fra vind, noe de forøvrig også er selv med funksjonen deaktivert.

Ladeetuiet brukes også som ladestasjon, men har dessverre ikke noe eget batteri. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det som ikke er så imponerende, er samtalekvaliteten disse kan by på. Motparten får nemlig servert en litt grøtete og utydelig gjengivelse av stemmen din, noe som kanskje ikke er så rart, siden mikrofonen sitter helt oppe på øret. Det er sannsynligvis ikke helt uten grunn at Apples Airpods har den lille pinnen rettet nedover mot munnen.

Godkjent batteri - men...

Mens alle de øvrige «helt trådløse» ørepluggene vi har testet har kommet med etuier med eget batteri, slik at du kan lade hodetelefonene opp igjen to til fire ganger, har ikke The Headphone noe slikt. Det vil si - de har et etui, men det har ikke noe integrert batteri.

Heldigvis er batteritiden i hodetelefonene blant de beste på markedet, med cirka seks timer på en opplading. Det er det doble av for eksempel Onkyo W800BT og Jabra Elite Sport, men likevel magert om man legger til hva du kan få av total batterilevetid med etuiene som følger med de øvrige. Apples Airpods kan få 24 timer batterilevetid med etuiet, og her tar det bare et lite kvarter å lade opp til rundt 80 prosent batteri.

Batteri i ørepluggene Batteri i etuiet Totalt Bragi The Headphone 6 timer - 6 timer Jabra Elite Sport 3 timer 6 timer 9 timer Onkyo W800BT 3 timer 15 timer 18 timer Apple Airpods 5 timer 19 timer 24 timer

Vi vil si batterilevetiden er godkjent, siden 6 timer er mer enn vi vanligvis lytter på musikk i strekk noen gang, men at vi gjerne skulle hatt et etui å lade fra i tillegg, i tilfelle du ikke har tilgang til noen strømkilde på veien.

Ørepluggene lades for øvrig via microUSB direkte i etuiet, og de er svært enkle å klikke fast med de innebygde magnetene. Likevel må du være litt oppmerksom på at pluggene faktisk lader når du setter dem på plass - forskjellen mellom helt og nesten inne er ikke så lett å legge merke til, spesielt ikke når de tilsynelatende klikkes riktig på plass. Etuiet i seg selv er ikke blant de mest kompakte, men heller ikke avskrekkende stort. Det burde imidlertid kunne vært plass til et batteri her.

Ikke imponerende lyd

Finn Jarle mener: Bragi The Headphone er overraskende kompakte med tanke på teknologien som bor inni dem, også sammenliknet med andre varianter jeg har støtt på, blant andre fra Jabra. De sitter noenlunde greit i ørene mine, selv om jeg har veldig trange ører som ofte ikke liker standardpropper. Jeg likte i grunnen lyden i disse ganske godt til jeg begynte å jobbe meg ned i mer basstung musikk. De er litt lyse i uttrykket, men det virket som om bassen også hang greit med - til et punkt. Problemet er at proppene ruller av et sted ved morobassen i nedre mellomtone. Dypbass er en glemmesak i disse. For spor produsert med mye aktivitet helt i bunnen, høres det dermed ut som om halve låten bare ikke er der. Geto Boys - Still, du vet, sinnalåten fra Office Space, består nesten bare av bass og bannskap. Bannskapen står igjen, men bassen gjør det ikke. Dette er en ganske vanlig egenskap for ørepropper med kun én enkelt driver. Bragi selv påstår at frekvensresponsen skal starte på 20 Hz, men det må være bare såvidt. For all del, det er nokså pen lyd i disse om du ikke er opptatt av basstung musikk, men lytter du til energisk EDM, R&B eller pop med mye bass i bunn, kan du trygt se forbi Bragi The Headphone. Finn Jarle Kvalheim, journalist Tek.no

Vi hadde håpet at The Headphone skulle imponere på lydkvalitet etter at Bragi har hatt et par år på å perfeksjonere formelen fra The Dash, men vi må dessverre si at vi her er litt skuffet.

De låter brukbart veloppløst, men det er umulig å skru opp lyden spesielt mye uten at ørepluggene fremstår som skarpe og skjærende. Spesielt lyse, aggressive kvinnestemmer og enkelte blåseinstrumenter føles som sandpapir i ørene så fort volumet beveger seg mot og over 75 prosent av maks. Da får det være at resten av lydbildet er rimelig velbalansert, for dette er rett og slett ikke spesielt komfortabelt å høre på. Prøv for eksempel Alan Walker-remiksen av Sias «Move your body» eller starten på Tove Los «True Disaster».

Undertegnede kunne nok også foretrukket en god del mer trøkk i bassen. Det låter pent og pyntelig, men bunnen av registeret er nesten helt fraværende, og det gjør sitt til at det låter rimelig spinkelt og uengasjerende.

Samtidig er inntrykket bedre når det spilles rolig og akustisk musikk, og Kari Bremnes' vakre «E du nord» låter mye nærmere slik vi vil at den skal låte, selv om det mangler litt luftighet og dynamikk i området mellom diskanten og mellomtonen også her. Sånn sett er det litt synd at Bragis app ikke er kompatibel med The Headphone, slik at du må lene deg på equalizeren for eksempel i Spotify for å tone ned den litt slitsomme diskanten noe.

Om du ser på film eller lytter på musikk med stille partier i kan det også være litt irriterende at ørepluggene har en viss susing fra elektronikken.

Konklusjon

Bragi The Headphone kunne vært nesten alt vi kunne ønsket oss av «helt trådløse» øreplugger. De har et diskret design, en solid bluetooth-tilkobling, brukbar batterilevetid og gode kontrollmuligheter direkte på ørepluggen.

Derfor er det så synd at lyden er såpass slitsom å høre på. Den øvre mellomtonen og diskanten er først og fremst udynamisk og mangler luftighet , og i tillegg gjengis toppen av registeret altfor skarpt og lyst, noe som gjør mange låter og typer av musikk vonde å høre på. De har dessuten tynt med bassreserver, som sannsynligvis også vil være en «dealbreaker» for mange.

The Headphone står fortsatt litt ut av øret, men er likevel relativt diskret å bære. Foto: Mari Gisvold/Tek.no

Samtidig er The Headphone helt i den billigste enden av dette markedet slik det ser ut nå. Med en pris på 1790 kroner plasserer de seg på samme nivå som Apples Airpods, men vi må si at vi i skrivende stund langt heller hadde valgt Airpods. De låter langt mer behagelig, har et etui som gir topp batterilevetid og bedre talekvalitet, tross at designet kanskje ikke akkurat er av vanlig Apple-standard.

Et annet godt valg er Jabra Elite Sport, som også ser rimelig diskrete ut, men låter bedre og i tillegg har en rekke treningsfunksjoner. De ligger imidlertid noe over i pris, med snaut 2500 kroner. Om du kan ta til takke med tråd bak nakken er førstevalget Jabra Sport Pulse, som for tiden koster 1300 kroner, men som vi også har sett helt nede i 800 kroner ved flere anledninger i det siste.

