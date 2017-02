Test Bose QC30

Boses støydempende hodetelefoner har i mange år vært klasseledende i sitt segment, og det er ikke uten grunn at flyselskaper stort sett velger Bose når de skal tilby sine mest verdifulle passasjerer en litt mer støyfri reise.

I det siste har imidlertid andre selskaper yppet seg, og særlig Sonys MDR-1000X har fått gjenklang hos anmeldere verden over for topp støykansellering og hakket bedre lyd enn hva Bose har kunnet by på.

Nå er Boses siste tillegg i porteføljen klar for markedet, og denne gang dreier det seg om trådløse, støydempende øreplugger som har fått navnet QuietControl (QC) 30 - rimelig logisk om du kjenner til Boses modellnummerering de siste årene.

Nakkekrage

Nakkekragen er kanskje ikke førstevalget vårt når det kommer til formfaktor, men den gjør jobben. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Skjønt, helt trådløse er de altså ikke. Bose har valgt å gå for en formfaktor med en slags «krage» rundt nakken, sannsynligvis for å få plass til et stort nok batteri til å kunne drive både bluetooth-mottaker og støydemping uten at batterilevetiden blir helt bånn.

Det er en variant vi tidligere har sett blant annet i Jabra Halo Smart og Plantronics Backbeat 100, og stort sett kommet til at det kan være ganske smart om det gjøres riktig. Og det synes vi i og for seg Bose har gjort her.

Nakkekragen er først og fremst svært fleksibel og lar seg bøye svært langt uten å komme i nærheten av å knekke, og den er belagt i et matt, nesten gummiert belegg. Det er likevel ikke til å komme unna at det kan være litt upraktisk med den ekstra kragen, spesielt i disse skjerf-tider.

Dette må være den største bærevesken vi har sett til et par øreplugger noen gang. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Ellers er ørepluggene av den samme typen som Bose lenge har operert med - en slags hybridvariant mellom kanalplugger og plugger som bare hviler på øret. Det følger med myke «StayHear»-vinger i tre størrelser, men noen vil kanskje synes det er litt problematisk at vingene og øreputene henger fast i hverandre, og at du dermed ikke kan bruke dem om hverandre. Uansett bør det for de aller fleste ikke være noe problem verken å få dem til å passe eller sitte fast, selv for løping eller annen trening.

Komforten i mine er også rimelig god, selv om de kan være litt gnagende etter lang tids bruk.

Vi må også fremheve Boses stemmeguide i øret, som i motsetning til de fleste konkurrentene også forteller deg hvilken enhet du er tilkoblet, noe som er veldig praktisk, spesielt om du har flere telefoner eller har for vane å være tilkoblet både telefon og PC/Mac samtidig. Vi liker også at de har en egen knapp for å skru på og av, og ikke bare benytter seg av multifunksjonstasten på fjernkontrollen.

Ikke mindre enn fem knapper har Bose fått plass til på den lille fjernkontrollen. I tillegg til de vanlige tre er det to små knapper for å justere støyreduksjonen på siden. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Fjernkontrollen er ellers av det svært gode slaget, med dype knapper som ikke går an å ta feil av siden midtknappen er nedsenket. Dette bør ærlig talt ikke være så vanskelig å få til, men vi har sett mange produsenter gå i baret på akkurat dette tidligere.

Vi har testet over 50 par trådløse hodetelefoner: Dette er våre anbefalinger

Himmelsk støyreduksjon

Bose Connect-appen lar deg justere støyreduksjonen sømløst. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

La oss bare si det med en gang: Vi tviler sterkt på at du finner noen bedre støyreduksjon i dag, og spesielt ikke i øreplugger. Bose har tilsynelatende skrudd algoritmene til slik at hodetelefonene nå også er blitt bedre på å kansellere ut de ujevne lydene, og selv stemmer høres fjerne ut selv om taleren kun står en meter unna. Knatringen fra tastaturet høres selvfølgelig fortsatt, men inntrykket er også her at det er noe mindre enn før.

Jevn støy som kontorvifter, motordur og den jevne larmen fra byen har alltid vært Bose-territorie, og det er det fortsatt. Selv uten musikk i ørepluggene kan du forsvinne vekk i en behagelig stillhet som heller ikke forstyrres av irriterende sus fra elektronikken, og bare med et minimum av volum på musikken forsvinner resten av kontoret som dugg for sola.

Når det er sagt er det en litt annen opplevelse med støyreduksjon i øreplugger enn i klokker som omslutter øret, rett og slett fordi du underbevisst forventer å høre mer støy som følge av at du ikke har noe særlig mekanisk/passiv reduksjon av støyen. Wow-effekten er rett og slett litt større her.

Undertegnede har ikke hatt anledning til å teste dem på fly, men kollega Niklas tok dem med seg på Sony-visning i København, og konklusjonen var den samme som inntrykket fra øvrig bruk: Dette er noe Bose kan. Se ellers Niklas' oppsummering i second opinion-boksen.

Niklas mener: Bose QC30 er noen rare greier. Det er en slags hybrid mellom trådløse og trådede øreplugger, ettersom ørepluggene henger fast i en ganske tjukk krage du har hengende rundt halsen. Jeg synes det så ganske tullete ut, og etter en del testing har jeg ikke endret meningen om utseendet. Men komforten er det definitivt ikke noe å si på. Pluggene sitter som støpt i øret, og etter hvert glemmer du helt at du har noe hengende rundt halsen. Men det viktigste med et lydprodukt er vel lyden, og i dette tilfellet også støydempingen. Etter en flytur til København hvor pluggene var i under hele reiseetappen, kan jeg ikke si annet enn at jeg er mektig imponert. Støydempingen er på høyde med selv de beste hodetelefonene, noe som er ganske imponerende med tanke at plugger ikke får like mye hjelp av passiv lyddemping som øredekkende hodetelefoner. Med støydemping aktivert, og litt musikk på ørene, forsvinner flyduringen helt, og du glemmer rett og slett hvor bråkete det egentlig er å sitte ombord et fly. Lydkvaliteten er også solid, med tilstedeværende bass, rike mellomtoner og en diskant som aldri blir skrikete. Omtrent som de fleste Bose-produkter, altså. Niklas Plikk, redaksjonssjef i Tek.no

Nytt på QC30 er for øvrig at støykanselleringen nå er justerbar, enten via Bose Connect-appen eller via to små piltaster på fjernkontrollen. Her kan du justere støykanselleringen fra null til full stillhet. Praktisk for de tilfellene hvor du trenger litt mer bevissthet om hva som foregår rundt deg.

For øvrig må det nevnes at undertegnede ikke opplever noen form for ubehag som følge av støyreduksjonen her, men jeg har heller aldri vært spesielt sensitiv for det. Test det ut om du er av dem som har hatt problemer med det før.

Den beste lyden får du imidlertid helt andre steder: Unna vei Sony, her kommer de beste trådløse klokkene vi har testet

Hva med lyden?

Undertegnede var en smule skeptisk til lyden på de forrige trådløse Bose-pluggene vi testet, nemlig SoundSport Pulse Wireless. De låt ikke så verst, men hadde en tendens til fullt frislipp i toppen av registeret, med den konsekvens at det ofte låt vondt og skjærende i ørene.

QC30 har heldigvis ikke det samme problemet. De er fortsatt relativt lyse, men har likevel mye bedre kontroll på diskanten, selv om de ellers låter rimelig likt SoundSport Pulse.

De har greit med bassreserver å by på, og bassen er både tørr og spretten, men de mest bassglade vil nok kanskje synes det låter litt forsiktig. De mangler også litt dynamikk i området mellom mellomtonen og diskanten, noe som gjør at instrumentseparasjonen ikke alltid er perfekt, og en del vokaler gjengis litt flatt og udetaljert. Lydbildet er også langt fra det største og bredeste vi har hørt, men det er ikke så uvanlig for øreplugger.

Alt i alt tror vi du vil like disse om du har likt Bose-lyden de siste årene. Sammenliknet med de første generasjonene Bose-plugger er imidlertid lydsignaturen helt snudd på hodet, med langt større fokus på toppen av registeret, og litt mindre på den tunge, brumlende bassen.

Likevel låter dette absolutt godkjent, og lydmessig kan du minst like godt gå for disse som for QC35.

Batterilevetiden er oppgitt til 10 timer, og det virker å stemme godt med våre observasjoner. Vi har imidlertid ikke rukket å bruke dem så lenge at vi har testet dette inngående, men ut fra hva batterimåleren på telefonen rapporterer ser det ut som om de bør holde i minst 10 timer. Vi får eventuelt oppdatere med nye inntrykk om det skulle vise seg å ikke stemme.

Samtalekvaliteten er relativt god, men støyreduksjonen på selve mikrofonen er ikke allverden, og mottakeren får derfor servert stemmen din med en god del omgivelsesstøy om du går rundt og snakker midt i byen, for eksempel. QC30 virker også å aktivere støyreduksjonsmikrofonene for å ta inn noe omgivelseslyd når du snakker i telefonen, og det kan i noen tilfeller være en smule irriterende.

Konklusjon

Bose QC30 tar Boses knallgode støykansellering, komfortable StayHear-puter og rimelig gode lyd inn i den trådløse æraen av øreplugger. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Med en pris på over 3000 kroner er det heller ikke denne gangen tvil om du betaler ganske mye for Boses særdeles gode støykansellering. Om du sammenlikner med den ikke-trådløse QC20-modellen er det heller ikke avskrekkende å betale 700 kroner ekstra for å få et trådløst par.

Det litt sære nakkekrage-designet er definitivt ikke for alle, men om det fungerer for deg får du super støyreduksjon i en langt mindre pakke enn de store, øreomsluttende klokkene fra tidligere. Denne modellen har også støyreduksjon som kan justeres via den tilhørende appen.

Lyden er i tillegg ganske god. Den er verken like fyldig eller detaljert som andre produkter i denne prisklassen, men strengt tatt er de heller ikke sammenliknbare. De låter uansett godt nok i massevis for de fleste, vil vi tro, og det er uansett støyreduksjonen som er stjerna her.

Om du har vært på jakt etter trådløse øreplugger med støyreduksjon trenger du rett og slett ikke lete lenger. Ulempen er at du etterpå blir særdeles vár for det tornadoliknende ventilasjonsanlegget du garantert har på kontoret.