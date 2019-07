TEST: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Folk har aldri kjøpt Bose for å få det siste fete på hodetelefonfronten. De har slått seg opp på prima støydemping og ålreite egenskaper på tur.

Nå er Quiet Comfort-navnet byttet ut med det litt mindre velklingende navnet «Noise Cancelling Headphones» (NCH). Amerikanerne har dumpet tallet 700 attpå, uten at vi vet hvor 400, 500 og 600 ble av.

Kan resultatet være like bra som før?

Som redaksjonens kanskje største Bose-fan har jeg ventet på at selskapet skulle oppdatere QC35 på en mer meningsfull måte enn QC35 II som fikk assistentknapp.

Jeg må tilstå at jeg rynket på både nese og panne da jeg så de nye hodetelefonene.

Blant annet fordi Bose har fått sterk konkurranse fra både Sonys 1000X-serie og Jabras nye Elite 85h, som begge er vesentlig rimeligere og meget gode.

QC35 var den perfekte reisepartner

I mine øyne og ører er QC35 et nær perfekt sett reisehodetelefoner - både på grunn av det de ikke har og det de har. De har tradisjonelle knapper og ikke touch. Skal du reise i timesvis med tog, buss eller fly er det fint å kunne sove på dem uten at de får Spotify til å klikke. At Bosene har vært bygget litt som tanks og tålt bank har også vært en fordel - mine QC35-er har bulker i sidene. Eller patina, som jeg velger å kalle det.

De er ekstremt behagelige å ha på over tid - og marginalt bedre på den fronten enn Sonys ellers utmerkede 1000X-generasjoner. Men det skal ikke store forskjellen til før produktet holder ørene dine friskere den siste timen før landing på en tolv timer lang tur.

Samtidig tilkobling til to forskjellige produkter runder av fordelene for meg. Jeg reiser typisk med to kilder til underholdning - mobiltelefon og PC eller nettbrett. Med QC35 trykker jeg bare på play der jeg vil ha lyden fra. Med Sony må jeg bytte tilkobling manuelt mellom produktene før jeg kan gå fra Spotify-spillelista på telefonen til Netflix på iPaden.

Nye Bose NCH 700 har både en radikalt annerledes design og berøringskontroller.

Bose NCH 700 bytter ut Micro-USB til fordel for USB-C. Velkommen etter høres i det fjerne fra samtlige konkurrenter. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enda mer behagelige

Større klokker og en bøyle kledt med et ekstremt mykt gummistoff gjør NCH 700 ekstremt behagelig å ha på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På mine Dumbo-ører er NCH 700 enda mer behagelige enn sine forgjengere. Klokkene har blitt litt større, mens putene er like myke og gode som de har vært på noen QC-modell tidligere.

Bøylen er ikke den stiveste eller strammeste jeg har vært borti. Hodetelefonene sitter noenlunde godt på hodet uten å presse for mye.

Der mine bange anelser kom litt til sin rett er på byggekvaliteten. De nye er rett og slett litt mer «slarkete» enn de gamle. Rister du på hodet med NCH 700 på hører du plasten og metallet i konstruksjonen bråke. Med mine mange år gamle QC35 er alt jeg hører friksjonen mellom putene og ørene mine.

Denne forskjellen har sin mildt irriterende konsekvens når jeg er ute på tur også. Å gå hastig, for eksempel når du skal rekke toget, resulterer noen ganger i at det forplanter seg ulyder inn i musikken. Det skal ganske hard labbing til før det skjer, men det skjer noen ganger - der det aldri skjedde med forgjengerne.

Støydempingen: Vesentlig bedre

Større klokker enn før, med høyre- og venstreindikasjon på innsiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg hadde ikke et fly til rådighet i dagene jeg testet NCH 700. Men jeg hadde er en del hvitevarer som jeg konstant irriterer meg over støynivået fra.

QC35, NCH 700 og Sony WH-1000XM3 ble tatt på etter tur foran vaskemaskin med sentrifuge, tørketrommelen og en air condition som blåste for fulle mugger. De ble også brukt ute i trafikken, på kontoret og på t-banen.

Ute blant folk er inntrykket at Bose endelig er flinkere på å luke ut stemmer med støydempingen sin. Ingen gjør dette perfekt, men konkurrentene har vært flinkere enn Bose i det siste.

Ved siden av en sentrifugerende vaskemaskin som banker og bråker var ikke forskjellen mellom NCH 700 og Sonys alternativ merkbar. Begge dempet omtrent like mye av det som låter mest som et lite propellfly. Med moderat volum på musikken forsvant støyen i bakgrunnen både med Sony og med Bose. QC35 var vesentlig dårligere enn begge.

I situasjoner med jevnere støy har Bose et overtak. Det voldsomme suset fra tørketrommelen og air conditionen låt vesentlig lenger unna med NCH 700 enn med Sonys alternativ. Jeg slapp også unna med lavere volum på Bosene før siste rest av støyen ble fortrengt i begge disse tilfellene.

Er Bose NCH 700 bedre enn sine forgjengere? Jepp - helt soleklart. Er de bedre enn Sonys konkurrenter? Tja - de er kanskje ikke bedre i alle situasjoner, men de er iallfall ikke dårligere.

Støydempingen er såvidt kvassere i de nye Bosene sammenliknet med Sonys WH-1000XM3. Sammenliknet med Quiet Comfort 35 fra 2016 er forskjellen stor. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden: Bedre, men fortsatt typisk Bose

QC35 hadde en flatere og litt mindre engasjerende lydprofil enn de fleste av sine konkurrenter. De er ikke like bassige og dynamiske som for eksempel Sonys hodetelefoner kan være. Det er både en fordel og en ulempe. Der engasjementet i musikken går ned, er dette en type lyd som i seg selv kan være svært behagelig i time etter time. Det resulterte jeg ofte plukket med QC35 for lange reiser, mens Sony fikk æren av å levere musikken på kortere turer.

NCH 700 er ikke like «boppete» og engasjerende som sine japanske konkurrenter. De beholder mye av den sedate spillestilen til QC35, men de har blitt bedre.

Bose-hodetelefonene er ikke sammenleggbare, og det gjør etuiet ganske stort. Kablene er gjemt under en liten magnetfestet flapp. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stereoperspektivet er den tydeligste forskjellen på nytt og gammelt fra Bose. Det låter bredere og luftigere enn det gjorde før. Og her overgår det også Sonyene forholdsvis greit.

Låta «Listen!» av Connie Price & The Keystones er en funky brassband-greie som lyser av bankranere i pingvindress og tversover, med Cadillacen ventende utenfor.

Sonyene sparker som forventet idet basstrommen gjør sin entré. Bose buldrer ikke, men tar det igjen på at rytmegitarene i hvert øre er tydelig separert og står et lite stykke til høyre og venstre for bass og trommer. Vokalen er tydelig plassert i midten, mens synthlydene, formodentlig en keytar, flytter seg litt rundt.

Nesten dødt løp

Sonyene vinner seg på ren rytme, mens Bosene liker en produksjon med god stereoeffekt. En låt med mye bass i utgangspunktet, så som Michael Brun og Major Lazers «Kale» kan bli litt mye hos Sony og mer passelig hos Bose.

Med Kygo og Store Ps «Kem kan eg ringe» er resultatene mer likt igjen.

Plukk i frem klassikeren «Gravel Pit» av Wu Tang Clan, og både bassen og diskanten på hihattene skinner på en måte i Sonys XM3-kanner som ikke Bosene makter å formidle. Diskanten trives fortsatt best i bakgrunnen hos Bose, akkurat slik det var med QC35.

Claptons «Motherless Children», med sin gamle godproduksjon full av orgel og gitarer og ... luft, låter udiskutabelt bedre med Bose. Sånn fortsetter det egentlig, med en seier til hver ned gjennom spillelisten.

Hvilken som er best på totalen? Nær umulig å si. Totalsummen av kvaliteter er så like for både Sony og Bose at det handler om millimetre. Liker du en bassig og dynamisk lyd, gå for Sony. Liker du en åpnere og luftigere lyd er det Bose.

Men skal du reise og ha på deg hodetelefonene i veldig mange timer er lydprofilen i Bose-klokkene den som er mest behagelig. Akkurat som de er de mest komfortable å ha på.

De nye Bosene kan ikke legges sammen, og byggekvaliteten føles litt mer slarkete enn før. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det praktiske: Ikke like reiseglade

Akkurat som før kan Bose NCH 700 være tilkoblet to lydkilder samtidig. Men de kan ikke foldes sammen slik QC35 kan. Det betyr at du får plass til et helt sammenbrettet QC35 i NCH 700. De tar mye større plass enn forgjengerne. Det gjør også bærevesken som hører til. Sonyene er noe større enn QC35 igjen, men også de er mye mindre enn de nye Bosene.

Touchen er langt bedre enn jeg fryktet. Den reagerer ikke i tide og utide. Hvis jeg legger hodet mot hånden med NCH 700 på fortsetter musikken. Selv når jeg provoserer dem ved å gni hånden mot touchområdet skjer ingenting. Det er ikke dermed sagt at de aldri vil skru av musikken når du legger hodet inntil noe, eller har på deg en fuktig hettegenser i regnet - men faren for feiltrykk virker i hvert fall ikke veldig stor.

Dette er også den mest responsive touchen jeg har opplevd i hodetelefoner. Å trekke fingeren opp og ned på den høyre klokken føles nesten like fysisk som å skyve opp og ned en volumbryter. Løsningen er så responsiv at du fint kan trekke lyden et godt stykke opp eller ned, før du avslutter med å fininnstille ved saktere tempo. Alt i én bevegelse.

Strømbryteren i QC35 er erstattet av en trykknapp. Den vekker NCH 700 med ett raskt trykk, og de går like raskt av igjen. Her trenger du ikke å holde inne knappen. Du kan stille inn automatisk avstenging basert på en viss mengde tid, eller du kan la dem alltid stå på.

En egen knapp påkaller Siri eller Google Assistant, mens en ensom knapp på venstre klokke lar deg velge mellom tre ulike grader av støydemping uten å måtte inn i appen.

Batteritiden er for øvrig oppgitt til 20 timer med trådløs avspilling og støydemping hos Bose, mot opptil 30 timer hos Sony og 36 timer hos Jabra. Bose ligger altså noe bak de skarpeste konkurrentene, men alle kvalifiserer i vår bok til «utholdende nok», så det er ikke noe stort minus.

Appen har ikke equalizer - det skal visstnok komme senere. I stedet har Bose valgt å bruke tid på en AR-funksjon som virker litt halvferdig. I mellomtiden kan du finne EQ-er i de fleste musikkspillere og -tjenester. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ny app og nye funksjoner

AR-funksjonene skal gi deg et 360-graders lydlandskap du kan snu deg rundt i. Av en eller annen grunn må du koble til allerede tilkoblede NCH 700-er på nytt når du starter appene, og funksjonsmessig var det ikke stort å skryte av i dem heller. Det hele virker ganske halvferdig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne gangen var det tid for en ny app fra Bose, tydeligvis. Det betyr at den gamle Bose-appen utgår og blir erstattet av Bose Music. En app som strengt tatt ikke gir noen tydelige fordeler, men som ser litt ferskere ut enn den gamle.

Nytt i Bose Music-appen, som støtter NCH 700 og Frames-solbrillefonene, er Bose AR. Valget leder deg til en rekke andre apper som skal utnytte en ren lydlandskapsdrevet variant av utvidet virkelighet.

Funksjonen virker i skrivende stund halvferdig. På sitt beste fungerer den som en slags fysisk måte å stille balansen i hodetelefonene på, mens den på sitt verste ikke fungerer i det hele tatt. Om løsningen reagerer varierer.

Det finnes både musikkspor som er tatt opp for funksjonen i Radar-appen og en slags merkelig historiefortelling i appen Audiojack. I prøvesporet fra sistnevnte var det knapt nok noe som helst av lydmessig informasjon, bortsett fra lyden av fotspor, en fjelløve (tror jeg) og et kobbel av hunder. Hodebevegelsene mine skulle kunne endre historiens utvikling, men det eneste jeg egentlig opplevde var kink i nakken.

Samtaler: Meget gode

Lydkvalitet i samtaler varierer sterkt mellom trådløse hodetelefoner. Det er først og fremst den du snakker med når du har hodetelefonene på deg som legger merke til forskjellen. Det handler om mikrofonene i produktet og hvor godt støydempingen virker. Telefoner har blitt veldig gode på denne disiplinen de siste årene, men hodetelefonene prioriterer det ikke alltid høyt.

I ekstremt bråkete omgivelser var tilbakemeldingen at Sonys hodetelefoner låt som om lyden kom gjennom en vegg av ull, mens samtalen var konsekvent forståelig og forholdsvis klar gjennom de nye Bosene. De gamle plasserte seg et sted mellom. Det er altså en forholdsvis klar forbedring på dette punktet i de nye. Jabra Elite 85h er imidlertid fortsatt best i klassen på dette området.

Totalt sett

Summa summarum er Bose NCH 700 den beste kombinasjonen av støydemping, lyd og funksjoner i noe trådløst sett hodetelefoner i dag.

Kjøper du hodetelefoner utelukkende til å reise med, vil du merke at Bose har skrudd ned reisefaktoren. Der de gamle var traktorer laget for å fylle en funksjon, er de nye også laget for å være stilige å se på. Det kan man tilgi.

Men at de er hakket mer raklete enn sine forgjengere er litt vanskelig å svelge. Heldigvis er listen over andre forbedringer lang. De er vesentlig bedre på lydkvalitet og støydempingen er såvidt kvassere enn Sonys. Musikklyden har tatt sjumilssteg, selv om den fortsatt ikke er superengasjerende.

Med en prislapp på 4.200 kroner er dette et dyrt sett hodetelefoner. Den nærmeste konkurrenten heter Sony WH-1000XM3. I skrivende stund ligger den på omtrent 3.000 kroner. Hvilket av de to du skal velge avhenger av om du er villig til å brenne av tolv hundrelapper på de siste ti prosentene ekstra kvalitet.

PS! Den høye prisen gjør dessuten at vi legger karakteren hakket under Sonys XM3 fra i fjor høst - konkurransen er sterkere og dermed er forventningene også høyere i år enn i fjor.

Alternativer til NCH 700