Test Bose Home Speaker 500

Smarthøyttalerne har gjort et solid innhogg i markedet, med 150 000 enheter solgt i fjor.

Nå har også Bose meldt seg på med en slik høyttaler, og det er den vi har på testbenken i dag.

Bose Home Speaker 500 er en noe større høyttaler enn for eksempel Google Home, og det reflekteres også i prisen. 4000 kroner skal Bose ha for en høyttaler, betraktelig mer enn de fleste av konkurrentene. Det er attpåtil ned fra 5000 kroner ved lansering.

Selve høyttaleren følger de samme designlinjene som Revolve-høyttalerne vi testet midt i 2017, bare i litt større utførelse og uten kjegleformen.

Høy kvalitetsfølelse

Høyttaleren måler drøyt 20 centimeter høy, 17 centimeter bred og snaue 11 centimeter dyp. Den veier solide 2,15 kilo, og kombinert med et skall i matt aluminium gir det en følelse av kvalitet.

Oppå høyttaleren finnes et panel med en rekke kontrollmuligheter. Her finnes de vanlige funksjonene som spill/pause, volumkontroll og inngangsvalg, men også seks nummererte taster som gir tilgang til forhåndsdefinerte spillelister eller nettradiostasjoner fra TuneIn. Disse setter du lett opp i Bose Music-appen - eventuelt kan du holde inne ønsket knapp når spillelisten eller radiostasjonen spiller, så lagres den.

I front har høyttaleren dessuten en liten skjerm som brukes til å vise albumgrafikk og annen informasjon. Det er en svært hendig funksjon, da høyttaleren i langt større grad kan fortelle deg hva du må gjøre i konfigurasjonsprosessen, for eksempel. Skjermen kan også vise klokkeslettet når høyttaleren ikke er i bruk, skulle du ønske det.

For størrelsessammenlikning var det vi hadde for hånden en UE Megaboom 3. Bose-høyttaleren er lavere, men bredere og litt dypere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lett å sette opp

Oppsettet er for øvrig svært lett. Når du skrur på høyttaleren, oppretter den et eget trådløst nettverk du må koble til, og så er det bare å følge stegene i Bose-appen for å koble den til hjemmenettet ditt. Deretter vil den dukke opp som en høyttaler du kan velge for eksempel i Spotify.

Her kommer også en av fordelene med en wifi-basert høyttaler fremfor en bluetooth-høyttaler til syne: At høyttaleren kan hente musikken selv fra det store internettet gjør at du først og fremst ikke trenger å sende all lyden fra telefonen eller hva du nå enn bruker som lydkilde til høyttaleren. Dernest trenger du ikke sette musikken på pause om telefonen for eksempel skulle ringe. Når det er sagt så støtter høyttaleren også bluetooth-tilkobling (i tillegg til via minijack), om du skulle ha behov for det.

Skulle du ha flere høyttalere - eller en av Boses lydplanker i samme serie - kan du sette dem opp i en multiromsløsning. Bose har for øvrig varslet at høyttaleren vil få støtte for Apples Airplay 2 i «begynnelsen av 2019», som blant annet vil gjøre det mulig å sette den opp i et multiromssystem med høyttalere fra andre merker som støtter Airplay 2. Vi har imidlertid bare hatt én høyttaler til test, så vi har ikke hatt anledning til å teste noen form for multiromsoppsett i denne omgang.

En liten ting vi også må bemerke er at høyttaleren konsekvent hopper over den låten du prøver å spille av når du starter en spilleliste via Spotify Connect – og spiller den neste låten i stedet. På forsøk to fungerer det. Absolutt en bagatell, men verdt å nevne likevel.

Touchpanelet på toppen gir tilgang til de mest grunnleggende kontrollene, i tillegg til seks knapper du kan forhåndsdefinere til radiostasjoner eller spillelister. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mye trøkk i liten høyttaler

Det er definitivt mye å like ved lyden denne Bose-høyttaleren produserer – i alle fall ved lavt til middels volum. Den har først og fremst ganske mye bass å by på, i alle fall størrelsen tatt i betraktning, men den går selvfølgelig ikke like dypt som større høyttalere. Detaljnivået er også ganske godt, og lydbildet fremstår som både fyldig og ganske luftig.

Du kan koble Spotify-kontoen din til Bose-appen, eller du kan velge å spille direkte fra Spotify. Her finnes også radiokanaler gjennom TuneIn. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bose hevder selv at Home Speaker 500 leverer den «bredeste lyden blant alle høyttalere». Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men faktum er uansett at de to elementene som fyrer lyden hver sin vei gir en god illusjon av et stort og bredt lydbilde. Noen utpreget stereoeffekt blir det imidlertid ikke.

Vi er heller ikke veldig begeistret for hva høyttaleren leverer når vi skrur opp lyden. Bassen henger ikke med, dynamikken og varmen svinner hen og resultatet blir rett og slett litt slitsomt. Det er litt synd, for Home Speaker 500 har enormt med volumressurser å by på. Vi holdt oss stort sett under middels i testperioden, som var mer enn nok til å fylle undertegnedes cirka 25 kvadratmeter store stue.

Den tilhørende appen har for øvrig en veldig grunnleggende equalizer som lar deg justere diskant og bass. Vi lot den være ved vanlig bruk, men om du skal spille virkelig høyt kan det være en god idé å justere ned diskanten noe, etter vår erfaring.

Ingen stemmestyring enn så lenge

I enkelte markeder hvor Amazon Alexa er lansert støtter også Home Speaker 500 stemmestyring via Amazons virtuelle assistent. Denne er imidlertid ikke tilgjengelig i Norge, og vi går dermed foreløpig glipp av akkurat denne funksjonen.

I så måte er det litt synd at ikke Bose har lagt inn støtte for taleassistenter og stemmestyring som faktisk er tilgjengelig i Norge, som Google Assistent eller Apples Siri. Om stemmestyring er viktig, må du altså velge noe annet, i alle fall inntil videre – Bose varsler nemlig at Google Assistent vil aktiveres på høyttaleren i løpet av året.

Det finnes tilsynelatende heller ingen måte å komme rundt regionbegrensningen på Alexa, eventuelt med unntak av å ha en VPN-løsning som gjør at mobilappen tror den er i USA eller i et annet Alexa-støttet land på oppsettstidspunktet.

Bak finner vi en AUX-inngang. Strømkabelen plugger du inn under. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Vi liker Bose Home Speaker 500. Så mye at undertegnede faktisk vurderer å skaffe seg en etter endt testperiode.

4 000 kroner er imidlertid mye penger, og det er mange høyttalere til hjemmebruk som leverer god lyd. Om du ikke bryr deg om smartfunksjonene har du for eksempel kunnet anskaffe en Geneva Acustica til under 1100 kroner i det siste – halvparten av normalpris.

Det er mye å like med Bose Home Speaker 500. Vi savner imidlertid taleassistent-støtte og synes prisen er litt stiv. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den låter også svært godt til størrelsen, ser kanskje enda hakket mer elegant ut enn Bose-høyttaleren og har ikke minst mulighet for å koble til en Chromecast og på den måten få deler av funksjonaliteten vi liker så godt med Home Speaker 500.

4 000 kroner er også ikke langt unna det den største av Sonos-høyttalerne (Play:5) koster, og Sonos-økosystemet er enn så lenge mye større enn hva Bose har å by på, så du har langt flere høyttalere og prispunkter å velge i om du vil sette opp et større multiromssystem – i alle fall inntil Airplay 2-støtten er på plass hos Bose.

Apples HomePod er også et alternativ som koster litt mindre, men denne er foreløpig ikke «offisielt» tilgjengelig i Norge. Den spiller også veldig bra, men langt fra like høyt som Bose-høyttaleren.

Alt i alt er det svært mye å like med Bose Home Speaker 500, men det er definitivt en ganske kostbar fornøyelse. Hadde Bose droppet prisen med en tusenlapp til hadde vi ikke vært sene med å dele ut en anbefaling.