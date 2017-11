Test Bolle & Raven AirMod

Vi mennesker er ofte vanedyr. På godt og vondt. Følger du en serie telefoner kjøper du ofte ny når en ny modell dukker opp. Hvis du har bestemt deg for at Volvo er ditt bilmerke skal det mye til før du skifter.

En annen produsent som har lykkes med dette heter Bose. Og det kommer nye modeller omtrent hvert år. De har som regel akkurat nok nytt ved seg til at man ønsker å bytte.

Men enn om du ikke trenger å bytte for å få nye funksjoner? Det er konseptet bak Bolle & Raven-produktene i AirMods-serien.

Kort fortalt kan disse dingsene gjøre QC15- og QC25-modellene fra Bose trådløse.

Sparer deg for penger

Skal du ha trådløse hodetelefoner fra Bose med støykansellering koster QC35-modellene som regel et sted mellom 3000 og 4000 kroner. Det er ganske dyrt for å slippe kabelen. Spesielt med tanke på at du kanskje har en av de gamle modellene fra før.

Slik ser eskene ut. Inni finner du AirMod-adapteren og ladekabel som passer. Men med USB i ene enden og mini- eller micro-jack i andre enden er den slett ikke standard. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis en AirMod gjør nytten for din bruk kan du slippe unna med en oppgradering som koster enten 715 kroner for QC15 eller 820 kroner for QC25. Da har vi regnet inn merverdiavgift, men siden gebyrene på tollbehandling varierer i vildens sky er det greit å beregne et par hundrelapper ekstra. Noen kjempebillig oppgradering er altså ikke dette, men det er fortsatt billigere enn et nytt sett Bose-hodetelefoner.

Det finnes også en del produkter som gjør liknende ting billigere, men få virker like gjennomtenkte som AirMods-serien. Er du villig til å ha en liten kabel dinglende fra øreklokkene kan du slippe veldig billig unna. Et annet alternativ heter BTunes, og igjen snakker vi om en litt påkostet løsning. Vi har foreløpig ikke prøvd ut alternativene.

Skreddersydd for Bose

Det som ved første øyekast gjør AirMods bedre enn konkurrentene er den skreddersydde utformingen. Disse er laget kun for Boses to kablede hodetelefoner, og hver av dem har en design som knapt legger til utstikkere i det hele tatt på hodetelefonene. Både QC15 og QC25 passer utmerket i futteralene sine med AirMods påmontert.

AirMod-adapterne er så kompakte at de fint kan stå på hodetelefonene når de legges tilbake i etuiet som hører til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men det er likevel ikke slik at du bare kan koble til AirMods og glemme dem helt. De små «listene» under hodetelefonen må trekkes ut og lades en gang i blant, og med rundt åtte timers brukstid må de lades oftere enn du bytter batteri i selve hodetelefonene. Det er en litt irriterende ulempe, for det betyr at du må holde styr på to ulike pauser i lyttingen.

En annen ting du er nødt til å holde styr på er ladekabelen som følger med AirMods. Det er en høyst uvanlig liten sak, med USB i ene enden, og jack-kontakt i andre enden. Mister du denne kan du kjøpe ny, men de koster en hundrelapp stykket. Det kan være greit å bestille med seg en i reserve om man først kjøper dette produktet.

Ikke optimalt for telefonsamtaler

AirMods skal både fungere for musikk og for telefonsamtaler. Vi begynner med den mest irriterende oppdagelsen ved disse. Telefonsamtaler fungerer de rett og slett ikke særlig godt til.

Det er spesielt mottakeren, den du ringer til, som opplever problemet. De har en egen evne til å ta med absolutt all lyd i omgivelsene dine, enten det er tastetrykk eller andre relativt lave lyder. Ved siden av det blir heller ikke talekvaliteten all verden, og til sammen blir det ganske slitsomt for den som skal prøve å forstå noen som snakker gjennom en AirMod.

Adapterne er svært kompakte, inneholder batteri nok for åtte timer, og har volum-/spolekontroller og play-/pauseknapp. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til sammenlikning fungerer Boses egne trådløse varianter, QC35, betydelig bedre. Stemmekvaliteten er langt bedre, og selv om heller ikke disse klarer å filtrere vekk noe særlig av støyen rundt deg, får man heller ikke inntrykk av at de nærmest forsterker bråket slik AirMods-variantene kan virke å gjøre.

Det aller beste er uansett å snakke direkte i telefonen eller i mer talerettede Bluetooth-løsninger. Der er det svært vanlig med ekstramikrofoner som skal fange opp og filtrere vekk støyen fra talelyden din.

For både AirMods og Bose QC35 virker samtalelyd mer som en attpåklatt enn som en hovedfunksjon. Selve hodetelefonene har jo meget god støydemping, men altså for musikk og ikke for tale.

Knall til musikk

Lydkvaliteten blir imidlertid svært god når vi går over til å teste musikkavspilling. Her har jeg egentlig ingenting å utsette på AirMods-adapterne. Men det er likevel lurt å vurdere et par ting før du eventuelt bestiller.

Bose QC25 med AirMod oppå Bose QC35 som er trådløse i utgangspunktet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For QC15 og QC25 er ikke like gode. Førstnevnte er eldst, og har en tendens til å legge trykk på ørene for å bidra til lyddempingen. Ikke alle synes den typen lyddemping er like behagelig, og følelsen av trykk mot ørene er omtrent borte i de nyere modellene. Det kan hende det er på tide å vurdere en oppgradering uansett hvis du ikke liker «dempetrykket» fra QC15.

Lydmessig spiller de likevel rimelig godt med AirMods koblet til. Noen spesielt merkbar kvalitetsforskjell fra kabel til trådløs lytting er det heller ikke.

Hvis du har QC25 derimot blir det et mye enklere valg. For disse har langt mer til felles med nyeste modell, både i måten de demper støy på og i lydkvalitet.

Bose QC25 med AirMods på låter svært nærme QC35. Men de gir et litt kvassere diskantfokus, og kanskje ørlite grann mindre basspreg enn QC35 i utgangspunktet gir. På sett og vis går lydtypen litt i strupen på den vanlige lydvektingen Bose har, der diskanten sjelden skinner.

Ole Henrik mener: Dette er et solid alternativ dersom du har et sett kabelbaserte QC-klokker fra før. Ellers vil du være bedre tjent med å kjøpe et sett QC 35 først som sist. Grunnen er todelt; du får bedre batteritid i et produkt hvor du kun trenger en lader, og du får bedre samtalekvalitet. Volumkontrollen designet slik at du kan senke eller heve volumet via produktet, uavhengig av justeringene du gjør med telefonen. Ved å heve begge disse til maks vil du få et lydvolum som dyrker frem tinitus og samtidig gir lyd-presisjon litt ute av kontroll. Når det er sagt så overskygges disse problemene av det faktum at du får en velfungerende, trådløs hodetelefon om du tar i bruk AirMod-produktene. Lydkvaliteten når du spiller musikk er like god som om du tyr til kabel, og å slippe denne er verdt investeringen i seg selv. Bare vær obs på at produktet ikke har like god batterilevetid som selve klokkene – så på lengre turer må du belage deg på å lade enheten eller fiske frem kabelen igjen.

Den eneste viktige ulempen med AirMods for QC25 er at volumkontrollen som er bygget inn i adapteren ikke styrer mobilvolumet direkte, slik QC35 kan. Du får altså to separate volumkontroller å forholde deg til.

Men å holde disse volumknappene inne i mer enn et øyeblikk lar deg spole i musikkavspillingen. Det er langt enklere enn dobbeltrykk for å spole frem, eller trippeltrykk for å spole tilbake, slik Boses egne trådløse varianter fungerer. En dedikert play/pause-knapp er det også her.

Bør du kjøpe AirMod eller oppgradere?

Det er fryktelig vanskelig å gi et klart svar her. Til det er AirMod-adapterne rett og slett litt dyre. For å forsvare prisen må de føre til et produkt du er fornøyd med, og ønsker å bruke. I QC15s tilfelle er over 700 kroner ganske mye penger å bruke på et tilbehør til hodetelefoner du kan kjøpe fra Finn.no for 500 kroner. Prismessig er paringen mellom AirMod og QC25 en del mer naturlig - disse øreklokkene koster fra rundt 1500 kroner brukt, mens de koster 2500 til 3000 kroner nye.

Samtidig - hvis du har QC25-hodetelefoner som er i fin stand blir regnestykket likevel litt komplisert av at du kan selge dem for 1500 kroner, spare 800 på å ikke kjøpe AirMods og stå igjen med en drøy tusing å betale for QC35 som er trådløse fra start.

Bolle & Raven er altså flinke på litt av det samme som både Apple, Samsung og Bose er gode på fra før; å gjøre valget bittelitt vanskelig for deg.

Men hvis du ikke er interessert i å bruke mer penger enn du må, og heller ikke ønsker å selge de gamle hodetelefonene dine er dette likevel gode produkter, som smelter overraskende godt sammen med de to eldre Quiet Comfort-utgavene.

