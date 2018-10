Test Biltema vs. Jula

Når du skal skifte hjul på bilen, er det deilig å slippe å jobbe for hardt med å skru hjulbolter. Det kan ta sin tid å gjøre denne jobben når du bruker den originale hjulvinnen til bilen.

Redningen er å kjøpe seg en muttertrekker – hvor du blant annet kan få gode alternativer som går på batteri. Den største ulempen med muttertrekkere på batteri er at de fort koster en solid slump penger.

Derfor har vi tatt inn to billige muttertrekkere på strøm fra henholdsvis Biltema og Jula til duell. I stedet for å koste opptil flere tusen kroner, slik muttertrekkere på batteri fort kan gjøre, koster disse bare noen hundrelapper hver seg.

Men er de gode nok til å få jobben gjort?

Rimelige alternativer

Kamphanene vi har funnet frem koster i skrivende øyeblikk 299 kroner (Jula) og 399 kroner (Biltema). Det er betydelig billigere enn om du velger å gå for en batteridreven maskin, hvor for eksempel testvinneren fra vår samletest nå koster deg 1599 kroner på tilbud inkludert batteri og lader.

Dette følger med. Jula gir med en liten eske med kraftpiper, mens Biltema gir med en egen koffert og en ekstra kraftpipe. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det samme skal sies for modellen til Jula, som tilsynelatende har en normalpris på 499 kroner.

Begge maskinene har medfølgende kraftpiper slik at kan skifte hjul uten å kjøpe noe ekstrautstyr. Jula-modellen inkluderer de tre mest vanlige pipene i en egen oppbevaringseske, mens Biltema-modellen i tillegg også byr på en 22 mm pipe – utenom de vanlige størrelsene på 17, 19 og 21 millimeter.

En forskjell som det er verdt å nevne, er at Biltema-modellen kommer med en egen koffert. Dette er praktisk når du skal oppbevare maskinen mellom slagene, så det er et pluss Biltema tar med seg i bagasjen. I tillegg følger det også med et ekstra sett børster til maskinen.

Tyngde

Biltema sin trekker veier mer enn sin konkurrent, men er bedre balansert.

Rent fysisk er Biltema sin modell ganske mye større, selv om det skal sies at den har en god balanse når du holder den. Drar vi frem vekten så er den også en god del tyngre enn sin konkurrent, hvor maskinen uten ledning veier rett over 3,1 kilogram.

Jula sin Harmron-modell er betydelig lettere, selv om også den har en solid vekt å vise til. Vektnålen stopper nemlig ikke før nærmer seg to kilogram, men likevel er det betydelig mindre enn modellen fra Biltema.

Jula-modellen har ikke en like god balanse, hvor mer av tyngden ligger i tuppen av trekkeren. Den lekke totalvekten veier dog opp for dette.

Begge modellene kommer med kabel, der Jula-sin modell har en liten meter ekstra rekkevidde å by på.

Ulike mekanismer

En annen forskjell på disse to muttertrekkerne er hvordan de har løst avtrekkeren. Og vi må si vi foretrekker Jula sin løsning fremfor Biltema sin her.

Her ser du forskjell på trekkermekanismene til de to modellene

Jula bruker nemlig en tradisjonell løsning der du over selve avtrekkeren har en egen knapp du skyver frem eller tilbake, alt ettersom du skal skru eller inn bolten. Utover dette er det ikke noe stor følelse i selve avtrekket.

Biltema på sin side har gått for en litt annen løsning. Her får du en stor avtrekker hvor du skrur inn eller ut boltene ettersom hvor du trykker. Det er litt forvirrende i starten, men går seg relativt raskt til.

Maskinen til Biltema har heller ingen stor presisjon i avtrekket, og du kan få deg en overraskelse om du trykker inn to de knappene raskt etter hverandre. Da nøkker den ganske kraftig til. Ikke nok til at det er farlig, tror vi, men ubehagelig nok.

Den svarte hylsen på biltema-trekkeren falt tilstadighet av. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Så er det en ting som virkelig irriterer oss med maskinen fra Biltema. Den har nemlig en sort plastkopp som sitter foran på maskinen, som vi tror er ment for å holdes på mens du skrur. Problemet er at denne sitter veldig løst, og faller av for et godt ord.

Enden på visa for vår del var at vi tok den av helt mens vi brukte maskinen for å slippe denne irritasjonen. Det kan godt hende dette er et problem som gjelder spesielt for vårt eksemplar, vis ikke er dette noe Biltema burde se nærmere på.

Bråker en del

Begge disse modellene har slagfunksjon, som hjelper på når du skal løsne boltene.

Jula-trekkeren gir deg lengre ledning. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slagmekanismen gjør at dette er langt ifra noen stille maskiner. Vi hentet frem en desibelmålerapp på telefonen vår for å få et inntrykk av hvor mye bråk det faktisk er snakk om, og begge modellene ligger på omtrent 78 desibel målt 20 centimeter unna. Til tross for at desibelmåleren mente de bråket like mye, opplevdes Biltemas modell som mer støyende.

Begge modellene bråker uansett så mye at du med hell burde ha på noen støydempende klokker mens du holder på.

Ikke nok krefter til alt

Begge disse maskinene er brukbare til å skifte hjul med. Biltema sin maskin er kraftigere enn Jula sin, men ikke med mye. Vi testet maskinene på totalt 80 bolter, på biler som alle trengte vinterdekk.

I mange av tilfellene, spesielt der gjengene var smurt opp sist det ble lagt om hjul, hadde ikke maskinene store problemer med å løse boltene. Likevel er det litt begrenset hvor sterke disse maskinene er sammenlignet med andre maskiner vi hadde for hånd.

Innimellom måtte vi frem med en latmannsarm for å løse de boltene som maskinene ikke klarte, men deretter gikk det lekende lett. Og det er lite tvil om at det er mer praktisk å skru ut og inn bolter med denne maskinene enn manuelt med for eksempel hjulvinnen som ligger i bagasjerommet på bilen.

Bolter på en bil skal ikke skrues til for hardt, og holder du deg innen for dette så vil maskinene gjøre jobben sin.

For testens skyld festet vi også en rekke muttere langt hardere enn de bør skrus inn, og da måtte begge maskinene gi tapt. Vi måtte faktisk frem med en 1355 nm luftdreven trekker for å få jobben gjort. Samtidig så er maskinene såpass store at de er litt kronglete å håndtere eller komme til med, dersom du for eksempel skal skru på bilen med dem.

Og vinneren er

Biltema sin muttertrekker er en del større rent fysisk enn Harmron-modellen fra Jula. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Biltema modellen er normalt vis den billigste modellen, og leveres i koffert med fire ulike kraftpiper. Den er en del større enn Jula sin modell, samt at den er en god del tyngre. Men den er godt balansert, og ikke minst noe sterkere.

Samtidig er den tradisjonelt billigere, og det kombinert med punktene over gjør at denne modellen går knepent av med seieren.

Jula sin modell er heller ingen dårlig modell, og den koster som nevnt en hundrelapp mindre i skrivende stund. Ved normal pris, altså dyrere enn Biltema, er det fortsatt ikke noe dårlig alternativ, der du blant annet får en lettere maskin som gjør mye den samme jobben.

Begge modellene er kraftige nok til å løse de fleste bolter, men det betyr ikke at du ikke trenger en latmannsarm innimellom. Disse er nemlig ikke så sterke at de løsner alt, men til prisen må vi likevel si at de gjør en godkjent jobb.

Du får langt kraftigere maskiner om du velger å kjøpe maskiner som går på batteri eller luft, men da betaler du også en helt annen pris.

Til noen hundrelapper er dette en grei måte å gjøre hjulskiftet ditt enklere på, og selv om du manuelt må løsne noen av boltene, kommer den fortsatt hendig med når du skal skru av og på boltene.

Vil du koste på deg noe litt bedre?

