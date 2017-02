Test Bang & Olufsen BeoSound 1

Musikk er en stor del av hverdagen til mange nordmenn. Ved hjelp av mobilen, PC-en eller stereoanlegget kan du enkelt strømme favorittlåtene dine via ulike strømmetjenester.

Med oppblomstringen av denne bruken har også nye typer musikkanlegg kommet på banen – hvor en høyttaler nå kan gjøre alt fra å være en kjøkkenradio til en del av et større kinoanlegg.

På markedet finnes det mange produsenter som lager slike løsninger, og prisen varierer fra hundrelapper til mange tusenlapper. På testbenken har vi nå en kandidat fra danske Bang & Olufsen. Modellen heter Beosound 1, og koster i skrivende stund nesten tolv tusen kroner.

Fantastisk kvalitet

Den øvre delen er festet til resten av høyttaleren med en robust overgang. Den øverste ringen er dessuten volum-kontrollen på enheten. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Bang & Olufsen er en tradisjonell, dansk produsent av designteknologi, være seg det er TV-er eller stereoanlegg. I tillegg har selskapet også B&O Play, et slags datterselskap som retter seg mer mot folk flest når det kommer til priser.

Beosound 1 er dyr, men for pengene dine får du meget god byggekvalitet. Selve høyttaleren er laget av et stykke aluminium, og er formet som en kjegle. Designen er akkurat slik man forventer fra Bang & Olufsen, altså noe utenom det vanlige.

Den øvre delen av høyttaleren ser ut til å nærmest være kappet vekk fra resten av høyttaleren, der kun en smal stamme holder de to delene sammen. Og det er i denne toppen at du finner volumkontrollen og betjenings-knappene til denne modellen.

I midten av gapet mellom den øvre og nedre delen ser vi en slags kjegleformet spiss som peker opp mot midten.

Bikker vi litt på høyttaleren så ser vi elementet som tar seg av de høye frekvensene. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Snur du høyttaleren på hodet ser du raskt at det er et diskantelement festet på undersiden av den øvre delen. Dette er nemlig en såkalt 360-graders høyttaler. Altså hjelper denne spissen til med å spre lyden jevnt utover rommet.

Overflaten er som nevnt i børstet aluminium, og selskapet har tidligere uttalt at du etter hvert kan kjøpe andre farger. Den matte overflaten er tøff å se på, dog skal det sies at den er ganske så mottakelig for fingermerker. Ergo vil denne ikke passe godt sammen med nysgjerrige barn på oppdagelsesferd.

Likevel må vi si at designen er tiltalende, og i kjent B&O-stil så er produktet også ganske tungt. Med andre ord er ikke dette noe du drar med deg på skogstur, men heller ut på terrassen. Vektnålen stopper på 3,5 kilogram.

Enkel å bruke

Toppen er slett, men der dioden lyser finner du en berøringsflate. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Beosound 1 lar deg koble den til trådløst nett, kablet nett eller Bluetooth. Skal du bruke kabel så finner du tilkoblingen til porten under høyttaleren sammen med strøminntaket og reset-knappen.

Med andre ord kan du velge mellom de samme alternativene som de aller fleste produsenter også tilbyr. Om vi starter med Bluetooth så er det versjon 4.1 som støttes, og det betyr blant annet at du fint kan sitte ganske langt unna enheten og fortsatt ha god kontakt.

Stabiliteten er det lite å utsette på, dog må vi nevne responsen. Spesielt om du bruker en Android-telefon så synes vi det er litt seigt å skifte sanger eller justere volumet via for eksempel Spotify-appen. Det er ikke snakk om veldig langt responstid, men nok til at du legger merke til det. Helt unødvendig på et såpass kostbart produkt.

Du er også bedre tjent med å bruke høyttaleren via hjemmenettverket ditt. Da kan du blant annet bruke appen til å legge inn forhåndsprogrammeringer slik at du kan bruke for eksempel Spotify Connect, Deezer eller Qplay.

Volumhjulet er den øverste delen av selve kjeglen, og kan altså vris for å justere slagkraften til tonene som kommer ut. I tillegg er overflaten av kjeglen en berøringsflate som lar deg pause eller spille musikk, samt skifte kanal eller sang for å nevne noe. Begge deler har en god respons og følelse når du bruker dem – noe du vel også forventer til prisen du må betale.

Kan brukes trådløst

På undersiden finner du tilkoblinger som strøm og nettverk. Samtidig kan du skimte basselementet på oversiden av rammen. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Beosound 1 kan brukes via strømnettet, men den har også et innebygget batteri som lar deg ta den med rundt omkring. Selve høyttaleren er som nevnt ganske tung, og noe av denne vekten utgjør altså batteriene.

Hvor lenge disse holder kommer helt an på lyttervanene dine. Bang & Olufsen oppgir selv alt fra 4 til 16 timers bruk, avhengig av hvor mye du vrir på volumhjulet. Vår erfaring etter å ha testet enheten over tid, er at det stemmer ganske bra.

Knakende god lydkvalitet

Når du legger nesten tolv tusen kroner på border for en multiroms-høyttaler, så forventer du også lydkvalitet som rettferdiggjør mye av den sviende prislappen. Høyttaleren har to klasse D-forsterkere under panseret, og la oss ikke gå rundt grøten; Beosound 1 låter bedre enn noe annen, kompakt strømmehøyttaler vi testet.

Den kjegleformede enheten har som tidligere nevnt en 360 graders diskant montert i den øverste delen av høyttaleren. Og kvaliteten på lyden den leverer forringes ikke uansett hvor du sitter rundt høyttaleren.

Dog merker vi en liten forandring i detaljene når vi beveger oss over eller under høyttaleren. Sannsynligheten for at du vil sitte i disse posisjonene er liten, men det er uansett verdt å poengtere. Som med alle andre høyttalere er du aller mest tjent med å plassere Beosound 1 i samme høyde som ørene dine.

Tilbake til selve lydkvaliteten så er diskanten og mellomtonen så luftig og detaljert at det er en ren fryd å lytte til alle ulike typer musikk. Diskanten er skarp og vellydende, og balanserer i enkelte sammenhenger helt på kanten til å være ubehagelig å høre på – uten at den noen gang blir det.

Stemmer er noe av det denne høyttaleren virkelig mestrer. Uansett om vi hører på Leonard Cohen eller Maria Mena, er balansen og korrektheten på øverste hylle.

Og så er det bassen. Her finner vi et element på fire tommer, som peker nedover.

Lyden i Beosound 1 er meget bra. Den kan også tas med ut på for eksempel terrassen. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.no

Vi tok med oss høyttaleren litt rundt i ulike miljøer. Det som imponerer oss er hvor dypt bassen faktisk går, selv i store rom. Dog skal det sies at du får et hakk mer buldrende bass om du plasserer Beosound 1 i et hjørne. Likevel er det slagkraftig lyd som blir servert.

Riktignok kan vi si med en gang at det ikke er en bass som gir deg bakoversveis om du skur opp volumet, men en snerten og hurtig bass som komplementerer den høyoppløste diskanten og mellomtonen på en ypperlig måte.

B&O har lagt inn en funksjon som legger på mer bass når du senker volumet, for å beholde kraften i bunn av registeret selv ved lavere volum.

Med andre ord så leverer Bang & Olufsen Beosound 1 meget god lydkvalitet. Vi tok oss i å bli sittende og høre låt etter låt mens tiden fløy fra oss. Et tegn på at lyden vi fikk servert stod godt i stil med innholdet vi valgte å høre på.

Likevel er prisen såpass stiv at du også åpner opp for en rekke andre alternativer. Dog har vi ikke testet noe så kompakt som kan matche denne.

Kjegleformen er en design vi liker. Foto: OIe Henrik Johansen / Tek.n

Konklusjon

Er du på jakt etter design som skiller seg fra mengden har alltid Bang & Olufsen vært en av produsentene som har tilbudt deg dette. Og det gjør de også med sin nye multiromshøyttaler.

Lydmessig viser Bang & Olufsen muskler så det holder. Her får du en lydkvalitet som er av aller øverste hylle når det kommer til kompakte multiromshøyttalere. Spesielt liker vi åpenheten og detaljene du får i de øverste registrene, hvor Beosound balanserer hårfint mellom å være enten behagelig eller skarp å høre på. Enheten har også en fire tommer stor bass i bunnen av høyttaleren. Denne går lavt ned i frekvens, noe som gir en snerten og dyp bass. Ønsker du den hakker mer dominant og rumlende, kan du plassere høyttaleren i et hjørne.

Alt i alt leverer Bang & Olufsen et knakende godt produkt i sin nye Beosound 1. Dog er prisen på nesten 12 000 så høy at vi neppe tror massene kommer til å løpe til butikkhyllene for å sikre seg et eksemplar. Om prisen dog ikke spiller noen rolle får du en høyttalere som er den beste vi har testet av kompakte multiromshøyttalere.

Alternativer

Til deg som vil ha noe billig Sack it MOVEit Wi-Fi & Bluetooth Bang & Olufsen nye produkt er ikke billig. Til prisen du betaler for én Beosound 1 kan du blant annet kjøpe fem høyttalere fra Sackit. Da vi testet disse ble vi tatt helt på sengen over kvaliteten du fikk for pengene dine. Riktignok får du ikke på langt når den samme byggekvaliteten som du får hos B&O, men så slipper du også å betale nærmere tolv tusen kroner for et eksemplar.