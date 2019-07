Test Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Gen.

Danske Bang & Olufsen har stått på i det siste. Det er ikke mer enn et drøyt år siden vi testet den foreløpige toppmodellen H9i, og allerede nå er de klare med tredjegenerasjons H9.

Denne gangen er i-en tatt bort, og navnet er igjen bare «H9», noen ganger med tillegget «3rd Gen».

Dette er nytt:

Bedre batterilevetid: Opptil 25 timer med støydemping og trådløs avspilling, opp fra 18 timer på H9i. Opptil 32 timer uten støydemping.

Opptil 25 timer med støydemping og trådløs avspilling, opp fra 18 timer på H9i. Opptil 32 timer uten støydemping. Dedikert knapp for taleassistent: Google Assistant er nå integrert.

Google Assistant er nå integrert. Enkelte designendringer: Selve øreputene skal være endret for å gi bedre plass til ørene, og hodebøyla har fått mer polstring for å øke komforten. I tillegg enkelte små oppdateringer i aluminiumsdetaljene.

Det er altså ikke voldsomt mange store nyheter å spore med nye H9, men H9i var allerede en av våre absolutte favoritthodetelefoner, og spesielt batterilevetiden er et område hvor Bang & Olufsen har ligget etter de mest utholdende konkurrentene.

Luksuriøst

Det er i det hele tatt noe spesielt med å pakke ut et splitter nytt par hodetelefoner fra Bang & Olufsen. Lukten av fabrikknytt skinn fra Kina er noe helt eget – litt som å sette seg inn i en splitter ny bil for første gang, og det hele skriker luksus og premiumfølelse.

Denne knappen er ny for tredjegenerasjons H9. Den gir tilgang til taleassistent, enten du vil bruke Google Assistant eller telefonens innebygde. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

H9 ligger jo i det øverste sjiktet når det gjelder prisklasse for forbruker-hodetelefoner, og det gjenspeiles også i materialene som brukes. Aluminium, lær og lammeskinn er noe vi stort sett kun ser på de aller mest påkostede hodetelefonene, og H9 plasserer seg helt der oppe med Master & Dynamic MW65 og Bowers & Wilkins PX når det gjelder ren og skjær design.

Kanskje kunne vi ønsket oss at øreklokkene i sin helhet var bygget i metall, men plast er garantert valgt av vekthensyn. Med sine 285 gram er allerede H9 såpass tunge at de helst ikke bør legge på seg mer.

Av andre hodetelefoner med støydemping veier for eksempel Sony WH-1000XM3 255 gram, Bose QC35 II 235 gram og Jabra Elite 85h 296 gram. De 50 grammene som skiller Bose og B&O gjør for eksempel at H9 er betraktelig mindre egnet til løping, for eksempel, ettersom de i langt større grad hopper rundt på skallen.

Hodetelefonene er heller ikke sammenleggbare utover at klokkene kan vendes innover, og vi synes det er litt gjerrig av B&O å ikke koste på seg et pent etui til hodetelefoner som koster såpass mye.

Komforten er som tidligere svært god, selv om polstringen over hodet er litt i stiveste og hardeste laget. Det er riktignok litt mer av den enn før, men det hadde fortsatt vært på sin plass med en litt mykere variant. Du kan nemlig oppleve et visst gnag i hodebunnen etter hvert som lyttetiden overstiger en time eller to.

Utover den svarte vi tester, tilbyr Bang & Olufsen også en lekker skinnfarget variant med detaljer i gull, og kjenner vi dem rett kommer det sikkert også flere farger etter hvert.

Litt mer polstring på H9 (høyre) versus H9i. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Touchkontrollere

Som tidligere håndteres kontrollfunksjonene av et touchpanel på den høyre øreklokka. Mange er skeptiske til slike touchløsninger, men undertegnede synes faktisk Bang & Olufsen-varianten fungerer ganske bra. Det er imidlertid en viss læringskurve involvert.

«Knappen» i midten brukes til å pause og starte avspilling.

Sveip fremover (mot ansiktet) hopper en låt frem, sveip bakover en låt tilbake.

Sveip opp aktiverer «Transparency mode», altså at lyden fra omgivelsene slippes inn via mikrofonene.

Sveip ned skrur av og på aktiv støydemping.

Sveip med klokka langs sirkelen skrur volumet opp, mot klokka skrur volumet ned.

Touchpanelet på den høyre øreklokken gir tilgang til de fleste kommandoer du måtte trenge. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er relativt intuitivt, men det skal sies at undertegnede har brukt Bang & Olufsen-hodetelefoner en del tidligere, så det meste av læringen er allerede gjort. Det bør uansett ikke være veldig vanskelig å lære, touchpanelet er responsivt og kommandoene satt opp slik at det bør være relativt greit å unngå misforståelser.

Eneste minus er selvfølgelig bruk om vinteren, men panelet er ikke såkalt kapasitivt og vil derfor også fungere gjennom vanter, hansker eller liknende.

En annen ting vi må nevne er at det ikke er mulig å endre funksjon på den nye taleassistentknappen. Det burde vært mulig å endre denne til å gjøre noe annet, gitt at ikke alle synes taleassistenter er spesielt nyttige.

Bose lar deg for eksempel bruke denne knappen til å endre støydempingsmodus, men samtidig har ikke H9 flere moduser enn av/på, så vi vet ikke helt hvilken funksjon knappen skulle fylt.

Bang & Olufsen ser også ut til å ha resignert på autopause-funksjonen vi klagde så høylytt over med H9i. Den er nemlig fjernet i H9 3rd Gen., og B&O har dessuten oppdatert appen sin med en funksjon som kan skru den av på H9i. Det er synd, for det er en praktisk funksjon å ha (og som andre får til godt).

Bang & Olufsens app gir deg en god equalizer og mulighet til å skru de fleste funksjoner av og på. Vi savner kanskje flere muligheter til å skreddersy knapper, knotter og oppførsel etter eget ønske. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Små endringer i lyden

Oss bekjent er det verken gjort endringer på lyd eller støydemping i H9 3rd Gen., men ved direkte sammenlikning synes vi å ane at B&O har skrudd diskantspaken et ørlite hakk tilbake fra H9i. Det er ikke nødvendigvis en negativ ting.

H9i var nemlig skrudd veldig langt mot skarphet i diskanten, og i noen tilfeller kunne det bli litt for mye, med en litt syntetisk klang som resultat. 3rd Gen. er fortsatt skarp og veloppløst, men låter hakket varmere og mer organisk.

Ellers gjelder fortsatt alt det vi tidligere har sagt om H9-serien. De låter nærmest konsertaktig luftig og stort, har en fabelaktig balanse gjennom hele registeret og makter å låte både engasjerende og relativt nøytralt på samme tid.

Samtidig kommer vi ikke unna at det å aktivere støydempingen bringer med seg en viss forringing av lydkvaliteten. Lydbildet blir først og fremst mindre luftig, og for det andre legges det et lite slør over spesielt vokalen. Det låter fortsatt rimelig bra, bevares, men best kvalitet får du definitivt uten støydempingen aktiv.

Det er egentlig litt uvanlig, for oftest er det slik at elektronikken som aktiveres når støydempingen skrus på også er fordelaktig for lydkvaliteten.

Med dempingen av er dette også – sammen med Master & Dynamic MW65 – den aller beste trådløse lyden vi kjenner til. Det har vært tilfelle for første generasjon, for H9i og er definitivt også tilfelle her.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt OK støydemping

Støydempingen virker på sin side å være identisk med på H9i. Det betyr at den er relativt habil, men et lite stykke unna nivået til Bose, Sony og Jabra, som vi anser som de tre beste per dags dato.

På kontoret legger H9 et behagelig slør over omgivelsene, selv om de ikke klarer å kansellere vekk like mye av stemmer og andre ujevne lyder som det for eksempel Sony klarer. Forgjengeren H9i hadde imidlertid ganske mye høyfrekvent elektronisk susing når støydempingen var aktiv, et problem som er klart minsket på H9 3rd Gen. Det gjør dem langt mer behagelige å ha på når du kun har støydempingen på og ikke spiller noe i hodetelefonene.

Vi har ikke hatt anledning til å ta dem med på flytur foreløpig, men vi antar det samme gjelder der. Kurant støydemping, men ikke like kompromissløse som de beste konkurrentene. Vi får oppdatere om den antagelsen skulle vise seg å ikke stemme.

Batterilevetiden er som nevnt også bedret kraftig fra H9i. Med 25 timer er H9 3rd Gen fortsatt bak Sony (30 timer) og Jabra (36 timer), men gapet er betraktelig mindre enn før. B&Os anslag virker også å stemme godt, og du kan altså skvise ut ytterligere noen timer om du skrur av støydempingen.

Utformingen av putene som omslutter øret er endret i en litt mer oval retning. Det skal gi bedre plass til øret og høyere komfort. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt vanskelige på multipoint-tilkoblinger

Til samtaler er også H9 3rd Gen. relativt gode. I stille omgivelser har de ingen problemer, men selv ute i travle Oslo-gater klarer vi å gjøre oss godt forstått. De er ikke på Jabra-nivå, men langt bedre enn for eksempel Master & Dynamic MW65 og Sony WH-1000XM3, som ikke er spesielt gode på dette området.

H9 støtter for øvrig tilkobling til to enheter samtidig, men da vi prøvde var dette mildt sagt ikke helt problemfritt. Fra undertegnedes iPhone XR gikk det helt fint å spille musikk mens hodetelefonene var koblet til både telefonen og Macbooken samtidig, mens avspilling fra Spotify på Macen var et hakkete rot. Youtube ville ikke spille lyd i hodetelefonene i det hele tatt. Å svare på samtaler på telefonen mens vi lyttet fra Macen var imidlertid problemfritt, og kollega Niklas hadde tilsynelatende ikke de samme problemene.

Sist må det også nevnes at H9 ikke har noe særlig problemer med synkroniseringen mellom lyd og bilde i video og spill. En ørliten forsinkelse kan vi kanskje spore, men den er ikke så stor at det på noe vis er plagsomt.

Konklusjon

Bang & Olufsens H9-serie har lenge vært svaret om noen har spurt oss om de beste trådløse hodetelefonene der ute, spesielt om massiv støydemping ikke har vært øverst på agendaen. Det gjelder fortsatt for den tredje generasjonen.

Bang & Olufsen leverer fortsatt fabelaktige hodetelefoner.

Bang & Olufsen har gjort små forbedringer, hvor batterilevetiden er den mest markante for vår del. Taleassistentene har vel foreløpig ikke tatt helt av, men det kan godt hende vi også setter større pris på den dedikerte knappen i fremtiden.

Det største aberet med H9 er fortsatt prisen, som faktisk også har blitt et par hundrelapper høyere enn hva tilfellet var for H9i. 4990 kroner er nå veiledende pris, og det er unektelig mye penger å betale for hodetelefoner. Samtidig er det svært mange gode opplevelser å hente for de pengene, men det er definitivt også verdt å nevne at H9i er gått ned en tusenlapp i pris etter at 3rd Gen. kom på markedet.

Det er kanskje en enda bedre deal akkurat nå.

Synes du for øvrig dette er altfor mye penger å bruke på hodetelefoner kan vi anbefale vår test av rimelige hodetelefoner med støydemping.

