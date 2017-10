Test B&O Play BeoPlay E8

Skal du ha deg nye øreplugger for å høre på musikk på vei til jobben, er siste skrik helt trådløse varianter. Med kun proppene som du putter inn i øret, kan du altså helt trådløst overføre favoritt-tonene fra telefonen uten å plages av en eneste kabel.

Vi har testet en god del av disse pluggene den siste tiden, og favoritten blant disse er foreløpig Sony sin nye 1000X-serie. Her får du i tillegg til god lyd også aktiv støykansellering med på kjøpet. Hendig når du for eksempel sitter på bussen og vil ha litt ro fra omverden.

Nå har vi fått inn et par nye utfordrere, B&O Play BeoPlay E8, som er den danske gigantens første forsøk på slike propper. Og mens Sonys alternativ lander rundt 2500 kroner når de dukker opp i butikk neste uke, vil B&O-ene koste cirka en femhundrelapp mer.

Kun disse to proppene er alt du trenger for å få lyd helt trådløst fra mobilen din. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bygget solid og stilrent

Siden proppene skal ha plass til alt fra mottakere til batterier, blir de en del større en tradisjonelle ørepropper med ledning.

Det er også BeoPlay E8. De er likevel ikke så store og klumpete som man kanskje skulle tro, og B&O har jobbet en del med utseendet på disse proppene. Vårt testeksemplar er sorte, men de kommer også i en sandfarget variant.

Siden som peker ut fra øret har en flat overflate med logoen til selskapet på og en ring rundt som ser ut til å være i børstet, mørk aluminium. Det hele er smakfullt løst, men det er ikke selve proppene som stjeler mesteparten av oppmerksomheten.

Proppene er større en vanlige propper med ledning, men ikke ruvende. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det følger nemlig med et oppbevaringsetui som er lekkert å se på. Det er ikke spesielt stort, men overflatene er trukket i skinn. I tillegg er en liten festesnor på plass slik at du kan henge det fra deg.

God batteritid

En hendig funksjon i dette etuiet er at proppene har to egne kamre som holder proppene fast ved hjelp av magneter. Samtidig har etuiet egne batterier som lar deg lade proppene opp to ganger. Denne måten å løse det på er ganske vanlig.

Sammenlignet med for eksempel trådløse øreklokker har imidlertid helt trådløse propper langt mindre batteritid.

Det følger med mange størrelser på hattene. Bruk tid på finne de som passer best. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel har disse proppene relativt god batteritid til slike propper å være, hvor du kan høre på musikk i opp til fire timer mellom hver lading, avhengig av hvor høyt du skrur opp volumet.

Under testperioden fikk vi proppene til å holde opp mot fire timer ved 2/3-dels volum, så det virker å være helt i tråd med hva produsenten opplyser. I tillegg kan du altså lade opp proppene to ganger i etuiet, slik at du i praksis har rundt 12 timer med bruk før du må lade opp både propper og etui.

Komfortable å ha på

Proppene er som nevnt ganske store av seg, men de betyr ikke at de er ubehagelige å ha på seg. Snarere tvert i mot. Sammenlignet med 1000X er disse proppene fra B&O bedre å ha på seg over tid.

Lade-etuiet er stilig laget og trukket i skinn. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Først og fremst er utformingen laget slik at de sitter godt i øret, hvor den ytre delen lener seg på nedre del av øret. Med i esken føler det med en rekke ulike hatter du kan velge blant, de fleste av gummi, men også et sett av formbart skum.

BeoPlay E8 sitter ikke like godt i øret som treningsproppene fra Jabra, men de sitter mer enn godt nok til at de ikke ramler ut når vi må løpe etter bussen. Heller ikke når vi aktivt prøver å riste dem ut av øret, faller proppene ut.

Berøringsbetjening som krever tilvenning

Når du har satt i proppene så har du to muligheter for å justere volum, skifte sang eller stoppe/starte. Enten gjør du disse oppgavene via mobiltelefonen din, eller så kan du bruke berøringsknappene på proppene.

Delen som peker ut fra øret har nemlig dette, og det krever en del tilvenning i starten før du får kontroll over hvordan du bruker dem.

Holder du knappen inne på den høyre knappen økes volumet, mens det senkes om du holder venstre knapp nede. Tapper du raskt en gang på den høyre stopper/starter musikken du hører på, men om du gjør det samme med den venstre så aktiveres en funksjon hvor du kan høre lyder rundt deg.

Videre så kan du skifte sang om du tapper to ganger raskt. Problemet er at du må ha dette i fingrene for at det skal fungere godt. I starten ble det mye bom, hvor vi som oftest skiftet sang, skrudde av proppene eller hørte lyder rundt oss helt tilfeldig.

Appen er enkel å bruke Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men etter et par dager satt bruken bedre, og når du først er vant til det så må vi si at funksjonene er nyttige.

Enkel app

Sammen med gode justeringsmuligheter direkte på proppene kan du også laste ned en app. Denne er den samme som du bruker på andre bærbare lydprodukter fra selskapet, som for eksempel H7- og H9-klokkene.

En av de viktigste funksjonene til denne appen er at du får tilgang til en equalizer. Skulle du mot formodning ikke like den nøytrale justeringen av lyden fra fabrikken, kan du endre dette her.

Når du skal justere denne så får du opp en sirkel hvor du kan trekke lyden ut mot en av fire ulike lydmoduser. På den måten kan du trinnløst finne det som passer deg best.

Samtidig kan du gå inn og endre hvilken type transparent modus du vil at proppene skal bruke når du tapper en gang på den venstre proppen. Her kan du velge mellom omgivelser, sosial eller kommunikasjon.

Vi testet denne funksjonen, og må si at den minner oss litt om den funksjonen Sonys 1000X har, der du legger hånden på den høyre klokken. Fordelen er at det er en enkel måte å stoppe musikken og høre hva som foregår rundt deg – uten å ta ut proppene.

Knakende god lydkvalitet

Niklas mener: Du vet nesten alltid hva du får når du tar deg råd til et lydprodukt fra BeoPlay. Det er aldri det billigste, heller det motsatte, men både lyd- og byggekvalitet pleier alltid å være i toppsjiktet. Det gjelder også for BeoPlay E8. Jeg vil si de har markedets nest beste ladeetui (kun slått av Apples superkompakte Airpods), som oser kvalitet før du engang har fått proppene i øret. Proppene sitter festet med magneter, og pares direkte til mobilen så fort du tar dem ut av etuiet. Proppene sitter godt i øret, forutsatt at noen av de medfølgende proppestørrelsene passer deg. Sitter de for løst forsvinner mye den gode lyden, spesielt bassen. E8 har den beste lyden jeg har hørt fra helt trådløse ørepropper. Kontant og god bass, og selv de høyeste notene kommer klart ut fra de små elementene. Mediakontrollen tar litt vilje å bli vant med, men det er ingenting som irriterer meg noe særlig. Synd bare at prisen er så utrolig høy. Niklas Plikk er nyhetssjef i Tek.no

Proppene har altså ikke aktiv støykansellering slik 1000X-proppene til Sony har, og er du mye på farten er dette kjekt å ha. Spesielt om du er på bussen vil Sonys propper gi deg mer stillhet.

BeoPlay E8 når ikke helt opp på dette, selv om proppene må sies å være gode til å sperre ute støy fra omgivelsene. De trenger riktignok litt tilpassing, for det er avgjørende at du treffer riktig hatt på proppen.

Med passende hatter på så vil du få en bedre lydopplevelse enn med 1000X, selv om forskjellen ikke er skrikende stor.

Som da vi testet H9, så sitter vi med en tilsvarende følelse når vi bruker E8. Noe av det første som slår oss er bassen, og spesielt det laveste området av den. Denne har rikelig med krefter, og nærmest trykker til deg når du hører på musikk.

For eksempel blir trommene til Led Zeppelin ennå mer hardtslående, og bassrytmene i Michael Jacksons Billie Jean enda mer fremtredende. I starten kan bassen virke noe overveldende og dominerende, men etter litt tid sklir den mer naturlig inn i resten av lydbildet.

En av de andre styrkene til disse proppene er åpenheten og dynamikken i lyden. Hører vi på musikk fra for eksempel Pink Floyd er det deilig og enkelt å høre forskjellen mellom de ulike instrumentene, samtidig som det hele oppleves luftig til propper å være.

Vi vil fortsatt hevde at det er noe igjen til disse proppene kan måle seg med gode omsluttende hodetelefoner på åpenhet, men til propper å være må vi si dette er imponerende.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om vi skal sette fingeren på noe rundt lyden i disse proppene, må det være at diskanten kan være helt på grensen til skjærende – spesielt om du bruker de mot en iPhone. Da kan diskanten bli litt i skarpeste laget, og vi så oss nødt til å temme diskanten litt i appen.

Med en Android-telefon med støtte for AptX endrer dette seg noe. Fortsatt er diskanten litt vel skarp i de høyeste tonene, men langt mer spiselig. Hører du for eksempel på Jean Michel Jarre blir de høyeste tonene litt vel intense.

Samtidig må vi slå et slag for mellomtonen. Denne er vel vektet, og hjelper godt til med å gi den tydelige, lavfrekvente bassen klare stemmer og instrumenter. Kari Bremnes låter så klar som dagen er lang med disse proppene, med en behagelig og avbalansert klang.

Med andre ord har E8 arvet mye av de samme lydegenskapene fra selskapets H-serie. En serie som topper to av våre kategorier av hodetelefoner. Med andre ord lydkvalitet av høyeste rang.

Konklusjon

La oss ikke gå rundt grøten. B&O Play BeoPlay E8 er et av de aller beste, helt trådløse settene med ørepropper vi har testet. Sammenlignet med Sony WF-1000X er de bedre på en del ting, men mangler andre funksjoner.

Utseendemessig holder vi en knapp på BeoPlay E8, som etter vår mening sitter bedre og ikke stikker så langt ut fra øret som Sonys alternativ. Vi liker godt at proppene lener seg til den nedre delen av øregangen, og på den måten gir en solid komfort – også over tid.

Proppene har god batteritid til slike propper å være, hvor du kan bruke de rundt fire timer mellom hver oppladning. Du kan lade opp proppene to ganger i etuiet som følger med, så totalt har du rundt 12 timer med bruk før du må lade propper og etuiet.

B&O Play BeoPlay E8 får et Anbefalt-stempel i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En forskjell mellom Sony WF-1000X og BeoPlay E8 er at førstnevnte har aktiv støydemping. Det har ikke E8, og det er en funksjon vi må si vi savner.

Men når det kommer til lydkvalitet er E8 i en egen liga. Her får du en bass som går lavt, og som er potent nok til å vekke liv i de aller fleste musikksjangere.

Proppene har en meget god dynamikk og åpenhet til propper å være, noe av det beste vi har testet. Det eneste vi kan sette fingeren på når det kommer til lyden er at diskanten blir litt vel skarp – spesielt om de henter lyden fra en iPhone.

Alt i alt må vi si at disse proppene er bedre enn Sony 1000X på lyd, men at mangelen på aktiv støydemping gjør at disse proppene er omtrent like gode totalt. Her avhenger det altså litt på hvilket bruksområde du vil bruke proppene. Er lydkvaliteten viktigst er du best tjent med å velge BeoPlay E8.

Alternativer

Om du vil ha aktiv støykansellering Sony WF-1000X Er du mye på farten så er aktiv støykansellering nesten et nødvendig gode. Disse proppene når nesten helt opp til E8 rent lydmessig, og har altså kanselleringen i orden. Dessuten sparer du også fort en femhundrelapp på å velge disse fremfor alternativet fra B&O.