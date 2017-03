Test B&O BeoVision Horizon 40

Bang & Olufsen er et selskap som pleier å skille seg ut fra mengden. Det gjør de med sin nye BeoVision Horizon-serie. Her får du en TV som er designet slik at den gir deg følelsen av å være tilbake til 80-tallet.

Skjermen som nå står klar til test, nærmere bestemt på et trille-stativ, heter BeoVision Horizon 40. Som navnet avslører er det snakk om en 40 tommer stor skjerm. Og selv om skjermen ikke er storvokst, er prisen desto mer voksen.

I skrivende stund må du punge ut nesten 30 000 kroner for et eksemplar – og enda 2500 kroner til om du vil ha med trillefoten.

BeoVision Horizon 40 har en ganske markant kant ut fra panelet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Særeget design

Dette er en modell som byr på mange særtrekk. Der i blant en helt spesiell trillefot. Du kan velge å sette opp TV-en som en bilderamme eller henge den opp på veggen med et eget veggfeste. Vi har fått tilsendt modellen med foten – som er den løsningen som skiller seg mest ut.

Selve TV-en er også spesiell på sin måte. Rammen rundt skjermen stikker ganske mye ut på sidene av selve panelet, altså får du en slags bilderamme-følelse av den mørke, brune metall-overflaten. I tillegg er undersiden av selve panelet ganske stort, og har langsgående metall-riller i et lysere metall enn resten av skjermen.

Trillefoten gir oss 80-talls vibber. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slik ser baksiden av TV-en ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

TV-en er ingen smal affære, og minner mest om de første flatskjermene når det gjelder dybden på apparatet. Dette er på ingen måte TV-en for deg som ønsker deg noe hengende så klistret på veggen som mulig. Her er det et designet som er i fokus.

I kjent B&O-stil så er dette et solid produkt når det gjelder byggekvalitet. Det er ingen knirkete overflater og vekten på selve skjermen er høy.

Selve foten er minst like robust som resten av TV-en. Skjermen står med andre ord meget stødig, og det er ikke noen knirkelyder å spore fra hjulene eller resten av konstruksjonen.

TV-en er alt annet enn slank. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men selv om det vekker nostalgiske minner til de gamle rør-TV-ene, kan vi ikke si at vi syns designet er spesielt stilig. Her skal vi dog overlate til hver enkelt å vurdere akkurat dette stativet. For vår del hadde nok skjermen endt opp på den vanlige foten i stedet for.

Ren og enkel Android

Android-versjonen som følger med er helt ribbet for ekstra apper. Her legger du til det du ønsker selv. Et pluss i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som operativsystem har B&O valgt å kjøre Googles Android-alternativ. Det er på ingen måte noe dumt valg i seg selv, men versjonen vi testet TV-en med viser seg å være alt annet enn stabil.

Det fine er at B&O har valgt å gi deg en veldig enkel og komprimert utgave fra fabrikken. Det er veldig lite programmer og apper som er forhåndsinstallert, altså kan du selv velge hva du ønsker å fylle opp TV-en med. Det er et pluss i vår bok.

Et av problemene med å måtte legge inn appene selv viser seg imidlertid ganske fort. Vi prøver oss på Netflix-appen, en app som veldig mange bruker ofte. Det går tilsynelatende enkelt å legge den inn, men når vi skal kjøre i gang appen får vi gjentatte ganger beskjed om at versjonen vi har lagt inn ikke støttes av TV-en.

Fjernkontrollen er meget god å holde i, og har flott respons i knappene Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi prøver å avinstallere appen og legge den inn på nytt uten hell. Her får vi håpe det kommer en oppdatering som fikser problemet. Uten Netflix ser vi oss rundt i appmarkedet etter andre muligheter. Vi finner ikke Amazon Prime, men det er nok annet å velge mellom. Blant annet NRK-appen, og denne legger seg inn og fungerer uten problemer.

Et annet problem som ofte kommer opp er stabiliteten når du kjører TV-en trådløst mot hjemmenettverket ditt. Her faller oppkoblingen ut alt for ofte til at vi kan bruke den. Med kabel fungerer alt stabilt, men vi må gi minus i boken for elendig stabilitet på det trådløse alternativet.

Netflix-appen fikk vi aldri til å fungere. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selve bruken i menyene er rask og responsiv. Nesten på høyde med den hastigheten vi opplevde med Philips sin første OLED-TV. Og når vi først er inne på brukervennligheten så er det vanskelig å komme utenom fjernkontrollen.

For vi kan ikke komme på en annen fjernkontroll som er så stilfull og robust som denne. Formen har selskapet hentet fra tidligere fjernkontroller, hvor også denne varianten er avlang med en info-skjerm på toppen.

Selve kontrollen er laget i massiv aluminium, og knappene er meget gode å trykke på.

Men selv om TV-en er rask, og fjernkontrollen er helt rå, kan vi ikke si oss fornøyd med inntrykket. Det er nemlig et kraftig skår i gleden av vi ikke fikk brukt apper som Netflix, og at TV-en er så ustabil når du kjører trådløst nett.

Bildekvalitet

Vårt tidligere erfaring med Bang & Olufsen TV-er har vært positive når det kommer til bildekvalitet. Det gjelder også denne modellen fra selskapet.

Generell gir deg et blåstikk i fargene. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fra fabrikk har du i alt fire moduser å velge mellom, der Generell er den aller dårligste. Den er på ingen måte like ille som tilsvarende modus fra mange andre produsenter vi har testet, men likevel gir denne deg et blåstikk i fargene. Forskjellen er at lysstyrken og kontrasten ikke er helt på ville veier – slik den ofte er.

Skal du velge den beste modusen ut av esken, så er de tre resterende valgene dine ganske like, hvor Film-modusen er hakket hvassere enn resten. Her får du en langt bedre presisjon i fargene, selv om hvitbalansen fortsatt heller bittelitt mot blått.

Justeringsmulighetene på denne skjermen er ganske begrenset sammenlignet med andre produsenter. For å få bukt med det svake blåstikket kan vi endre fargetemperaturen i form av å angi antall kelvin. Vi ender opp med å senke verdien fra 6500 til 6000, og denne justeringen gir et velykket utslag.

Vi tar også en gikk på gamma-kurven, og her trenger vi ikke gjøre noen større endringer. Et par knepp ned på kontrasten er alt som skal til for å sikre en verdi som er akkurat slik vi ønsker oss den.

Utover dette velger vi å slå av funksjoner som kontrastforbedring og støyreduksjon. Mer enn det trenger du ikke endre for at bildekvaliteten skal bli så god som mulig.

Slik er Film-modusen Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Resultatet vi sitter igjen er ganske så habilt. Noe av grunnen til at denne skjermen er ganske voksen i dybden er fordi denne TV-en har et direktebelyst panel – og alle fordelene det trekker med seg.

Du får blant annet en bedre presisjon i bildet, som igjen gjør at dynamikken og fargene spiller bedre på lag. Her kan vi trygt si at skjermen leverer i forhold til prislappen sin, selv om det «kun» er snakk om en vanlig 4K-TV uten HDR.

Fargene er presise og sortnivået er godt til å være en LCD-TV. Ikke blant de aller råeste skjermene vi har testet, men likevel godt oppe på skalaen.

Når vi ser på bevegelser så er skjermen ganske rask og god på bevegelse. Panelet har ekte 100 Hz, noe som hjelper til med å gjøre bevegelsene gode. Her beholdes skarpheten bra selv om bildet panoreres raskt.

Men når det kommer til inputlag finnes det langt bedre TV-er enn denne på markedet. Her viser måleutstyret vårt at du får en verdi tett opptil 100 ms i 1080p uansett hvilken bildemodus du velger. Det er altfor høyt til at denne skjermen egner seg spesielt godt til spill.

Lydkvalitet

B&O har alltid vært kjent for å ha fokus på god lyd. Og lydkvaliteten du får fra denne nye TV-en er intet unntak. Horizon 40 legger seg helt i toppen av de flatskjermene vi har testet på dette området.

B&O har satt av god plass til høyttalere på denne modellen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Her får du en lydopplevelse som er krydret med en potent bass, kraftfull mellomtone og en diskant som setter prikken over i-en. Lydbildet er fyldig og luftig til en TV å være, og dynamikken er helt upåklagelig.

Her får du en lydkvalitet du fint kan bruke til det alle meste, som for eksempel å strømme musikk. Likevel bør du fortsatt belage deg på å koble til et ekstern anlegg om du vil ha det meste ut av filmkvelden.

Konklusjon

Skal du skille deg ut fra mengden med designen på TV-en din, vil denne nye modellen fra danske B&O være et alternativ. En av tingene du betaler for er et helt særeget design. Skjermen har en meget robust byggekvalitet i metall, og noe av det som virkelig skiller denne modellen fra mange andre er muligheten til å ha en trillefot – som var populær på 80-tallet.

BeoVision Horizon 40 bruker Android som plattform. Men selv om selskapet har pyntet på grafikken, og ikke minst latt være å legge inn alt for mye apper fra fabrikken, er stabiliteten til denne versjonen av operativsystemet elendig. Det er vel og bra at du selv kan velge hvilke apper du ønsker å ha, men når disse ikke alltid fungerer møter man seg selv litt i døra. Vi prøvde gjentatte ganger å legge inn for eksempel Netflix, men denne nektet å kjøre etter at den er installert.

Og når du først får apper til å kjøre, vil du neppe bruke det trådløst nett på denne skjermen. Gjentatte ganger faller tilkoblingen ut, og for eksempel NRK-appen slutter å strømme. Selv om det kablede alternativet fungerer godt, vil nok mange også ha muligheten til å hente innholdet ned trådløst.

Når det gjelder bildekvalitet leverer denne TV-en slik B&O har for vane å gjøre. Selv om du har ganske marginalt med innstillingsmuligheter, er bildekvaliteten godt justert ut av esken, hvor du kun trenger en liten finpuss for å komme helt i mål.

TV-en har støtte for 4K-oppløsning, men ikke HDR-funksjonen. Utover dette får du bildekvalitet som holder høyt nivå, et nivå du bør forvente av en TV i denne prisklassen. Men inputlagen er rett og slett altfor høy for bruk til spill.

Lyden er en av TV-en sterke sider. Her får du en lydkvaliteten du sjelden opplever fra en flatskjerm. Fortsatt vil du være tjent med å koble til et hjemmekinoanlegg for å få maks ut av filmkvelden, men lyden i selve TV-en er kraftig nok til det aller meste ellers.

Alt i alt er dette en TV som gir deg meget god lyd- og bildekvalitet, men som faller igjennom når det kommer til brukeropplevelsen. Samtidig er prisen skyhøy tatt i betraktning at det kun er en 40 tommer stor TV.

Alternativer

Mer for pengene Philips 55POS901F Er du på jakt etter en mindre TV, men kan akseptere en 55-tommer, vil blant annet denne TV-en fra Philips være et godt alternativ. Her får du en fullblods 4K- og HDR-kompatibel OLED-TV som i tillegg har lyssystemet Ambilight. Også denne skjermen kjører Android-plattformen, som er lynrask i bruk – og ikke minst mer stabil enn utgaven B&O bruker i sin retro-TV.