Test Avegant Video Headset

Avegant er en elektronikkprodusent du kanskje ikke har hørt om. De utvikler uvanlige skjermer, og to slike har de puttet inn i testproduktet som nylig landet på pulten foran meg. Avegant Video Headset er navnet på den hodetelefonaktige dingsen der selve hodebøylen skal gå foran øynene og ikke over nepa.

I hvert fall ikke i hovedsak. Det skal faktisk gå an å bruke denne dingsen som helt vanlig hodetelefon, men det kommer jeg tilbake til. Først og fremst er dette et produkt som skal være en portabel kinosal, slik at du kan se favorittseriene dine på fly eller hotell der du måtte være.

Så får det heller være at du risikerer spøkefulle Star Trek-hilsener fra omgivelsene dine, og muligens må leve med å bli omtalt som Geordi av dine venner etter å ha brukt dingsen.

De to linsene på innsiden av brillen inneholder ikke tradisjonelle skjermer, men har i stedet til sammen et par millioner mikroskopiske speil (MEMS) som lager bildet. Og det er et svært behagelig bilde brillene lager. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det du kanskje ikke lever like godt med er innhugget Avegant Video Headset gjør i kontoen din. Den snåle innretningen er slett ikke billig. Hele 5500 hardt ervervede kroner må du gi fra deg om du skal ha med deg kinobøylen fra Avegant.

Til den prisen får du en kompakt og fin projektor, og kan ha penger nok til overs til store mengder popcorn. Men så er ikke slike fullt så allsidige og enkle å bruke overalt som Avegants løsning. Like fullt - den skal være god for å være verdt sin prislapp.

Det kan forresten nevnes at Avegant har gått vekk fra sitt opprinnelige navn på produktet, som var Avegant Glyph Video Headset. Av en eller annen grunn har de forkortet vekk den enkleste og mest «catchy» delen av navnet. Nå heter de bare Avegant Video Headset.

TEST: Samsung Gear VR (2017): Stappfull av innhold og mye bedre å bruke

Uvanlig skjermteknologi

Avegant skryter av at det ikke er tradisjonelle skjermer på innsiden her. I stedet har teknologien mer til felles med den du finner på innsiden av litt påkostede DLP-projektorer. Det handler altså om brikker med uhorvelig mange mikrospeil inni, og når lyset passerer gjennom lager speilene et bilde av det.

Men uansett handler det først og fremst om å tilføre farger eller å sperre for lyset, så gjør den sære skjermløsningen Avegants videobrille noe bedre enn om den hadde hatt helt vanlige LCD-paneler i seg?

Nå skal det sies at videobriller er ikke noe jeg leker med hver dag, og det er uansett en kategori dingser der nysatsinger ikke skjer så ofte.

Mer som en kino enn som en stor TV

Avegant Video Headset kommer med en tykk og fin pose til oppbevaring. En egen liten pose inni den igjen tar vare på kablene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men sammenliknet med VR-briller, som jeg har vesentlig mer erfaring med, er det en nokså uvanlig titteopplevelse disse Avegantene byr på. Å se piksler som sådan er ikke så enkelt. Hvert øye får bare 720p-oppløsning fra sin skjerm, så det er ikke vanvittig høyoppløst. Man kan se at oppløsningen godt kunne vært litt høyere om man for eksempel har tekstet innhold, der teksten kan bli kantete om man ser veldig godt etter.

Selve videobildet ser imidlertid påfallende jevnt og pent ut til å være med denne oppløsningen.

En annen merkverdighet med denne tingen er at kraftig lys som faller inn i videobildet ser veldig naturlig ut. Det er ikke som å se på HDR-skjermer, men virker å ha mer til felles med det voldsomme lyset som kan komme fra et kinolerret.

Jeg må tilstå at bildet inni Avegant-bøylen er et jeg liker veldig godt. Men helt uten forbehold er det ikke.

Vil du heller ha en knallgod TV? Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå

Må justeres titt og ofte

Om nesegrevet ditt er utradisjonelt utformet kan du velge mellom en hel skokk av ulike støtter. Jeg foretrakk den lille gummiklossen som er påmontert som standard, men alle neser er forskjellige og her bør det heldigvis ikke være noe problem å finne en støtte som passer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her må det nemlig justeres litt for at bildet skal bli perfekt. Hver «skjerm» kan flyttes individuelt og trinnløst, og det er også separat fokus for hver av dem. En mengde ulike nesestøtter følger med, og høyden på støtten justeres med et eget lite hjul. Jeg foretrakk ingen av «brillefotene». Etter å ha prøvd de ulike alternativene gikk jeg tilbake til den myke gummistøtten som står fast på stilleskruen ved levering.

Det som gjør dette mer komplisert enn det strengt tatt burde være, er at det er et knøttlite rom for bevegelse fra man har fullt overblikk over hele skjermflaten, til man ikke ser den. Hver øyetut oppfører seg omtrent slik et kikkhull i en hotelldør gjør. Du må se beint på, eller så ser du også ingenting.

Dermed blir Avegant Video Headset litt slitsomme å stille inn fra gang til gang. Og i noen tilfeller kan det være vanskelig å få et fornuftig bilde i det hele tatt.

Trangt om plassen betyr mer justering

Det er bare å nappe ut nesestøtten, og å sette en ny på plass. Før du justerer høyden med stilleskruen øverst på brillen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Avegant-brillens store fordel over for eksempel en projektor, er jo nettopp at du kan bruke dem overalt. Så lenge du ikke bryr deg om et par hevede øyenbryn i dine omgivelser, altså.

Det innebærer at fly, buss og tog er naturlige steder å plukke frem dingsen på. Men man vil ikke bare bli underholdt på reisen. Man skal helst også ha det behagelig. I ulike grader av økonomiklasser innebærer det ofte et par sittestillinger som din lokale kiropraktor neppe anbefaler.

Lener man hodet bittelitt sidelengs mot nakkestøtten, vil Avegant Video Headset treffe nakkestøtten, og med de relativt små marginene man har for å se bildet vil raskt et hjørne av skjermen befinne seg utenfor rekkevidde. Dermed må man stille på brillene på nytt.

I bruk

Det er Bluetooth bygget inn i denne tingesten, men den brukes kun til programvareoppdateringer. For alle andre formål er både appen og Bluetooth-støtten litt overflødig. Disse kan ikke brukes som trådløse hodetelefoner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når først alt er satt opp slik det skal, kan man koble til brillen med HDMI-kabel til videoavspilleren, enten det er en telefon, et nettbrett, en PC eller hva som helst annet som måtte ha passende utgang.

Det er irriterende at et såpass kostbart produkt krever kabel. Spesielt med tanke på at det er laget for bruk på farten. I et fly- eller togsete er det mengder av skrot å vikle seg inn i, enten det er bordet som foldes ut foran deg, eller armlener og andre ting.

Men det er fryktelig behagelig å se film på Avegant Video Headset. Det er tre ulike bildeprofiler man kan veksle mellom ved å holde inne en av knappene på høyre øreklokke. Her er det lysstyrken i hovedsak som skiller. Jeg liker som regel å ha relativt lav lysstyrke på skjermene mine, og blir sliten i øynene ganske fort om lyset er for sterkt på tradisjonell skjerm. Men her opplevde jeg ingen av modusene som ubehagelige gjennom timer med titting.

Videobrillen har til sammen sju knapper som påvirker selve visningen. Fem på høyre side, og to på venstre side. De to på venstre klokke har mest med 3D- og 360-støtten som skal være her. Den var det vanskelig å få til å virke i praksis. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden i de voksne klokkene er også godt tilpasset film. Bassen går kjellerdypt og litt til. Ved et par punkter i American Gods fra Amazon Prime måtte jeg løfte på klokkene for å sjekke at det ikke var stereoanlegget som hadde satt i gang med voldsom buldring. Neida - lyden kom bare fra klokkene og den tidvis absurde lyddesignen til serien.

Ved første gangs bruk er det lett å bli litt skuffet over selve størrelsen på bildet. Det ser ikke kjempestort ut, og i skrivende stund blir størrelsen på skjermen omlag lik i synsfeltet når jeg løfter brillene og ser på den 24 tommer store Dell-klossen en knapp halvmeter unna.

I praksis oppleves altså dette som en voksen TV, ettersom man normalt sitter et godt stykke lenger unna disse skjermene.

Men! Når man tilbringer litt tid inne i denne brillen mister man raskt litt oversikt over størrelsesforholdet. Det fortoner seg litt som når irritasjonen over synlige piksler glir vekk i en godt designet VR-opplevelse. Og Avegants briller i kombinasjon med godt innhold føles som å ha en kino på hodet, selv om skjermstørrelsen ikke helt hadde matchet hvis man sammenliknet direkte.

I noen tilfeller er det irriterende at brillen ikke sperrer for lys over og under øynene. Hvis du befinner deg i et lyst miljø der folk er i bevegelse, kan du altså miste muligheten til å fordype deg skikkelig. Samtidig påstås dette som en fordel av produsenten selv, siden du slipper å ta av deg hele brillen for å se ting rundt deg. Det holder å vippe den litt opp.

Batteriet skal holde til inntil fire timer sammenhengende titting. I løpet av testperioden har produktet blitt ladet mange ganger - blant annet ved tilkobling til PC og mobiltelefoner. Så akkurat hvor presist dette tallet er er jeg usikker på. Men brillen holdt det flere ganger gående i to-tre timer sammenhengende uten å klage over lite strøm. Så batteriet bør være mer enn tilstrekkelig til de fleste helaftens spillefilmer. Skulle du gå tom for strøm er det mulig å bruke brillen samtidig som den lader, men det betyr at det stikker ut en ekstra kabel man kan vikle seg inn i.

Så til hovedoppgaven sin er de altså prima, under en del forutsetninger.

Kan brukes som hodetelefon

Avegant-appen holder brillene oppdaterte og den inneholder en kjekk brukerveiledning. Veiledningen sier imidlertid fint lite om hvordan man får brukt brillene til å se 360-video. Støtten skal være på plass, men så langt har jeg kun vært i stand til å finne dette nevnt i en Facebook-post fra selskapet..

Brillene har en Bluetooth-tilkobling, men appen som hører til kan per i dag kun oppdatere programvaren i brillene. I praksis virker Bluetooth-tilkoblingen relativt overflødig i daglig bruk av løsningen. Videobrillene kan brukes som hodetelefoner også, men ikke som trådløse sådanne. Man må koble dem til med kabel for å få lyd i dem også. Heldigvis følger det med en separat lydkabel som ikke er like kraftig som HDMI-kabelen.

En underlig vurdering i et såpass dyrt produkt er at de ikke har støydemping. Det er rett nok god passiv støydemping her, ved at klokkene dekker ørene godt og blokkerer mye ute. Men i bråkete omgivelser, så som på fly, skal det gjerne litt til å dempe fullgodt uansett hvor mange typer og hvor god demping som slenges på.

Uansett synes jeg ikke de fungerer spesielt bra som hodetelefoner. De er for store og tunge. Og midt på hodebøylen sitter det altså en tjukk skjermløsning. Den gnager i hodebunnen om man bare snur Aveganten, men det følger med en liten skinnlapp med magnetisk feste som kan settes over ved hodetelefonbruk. Uansett er dette for stort og tung til å være optimalt. Som nødløsning fungerer det imidlertid greit, og lyden er helt fin.

Kan brukes som enkle VR-briller

Stein Jarle mener: Jeg liker i utgangspunktet bildekvaliteten til Avegant Video Headset. Videobildet fremstår som svært skarpt, fint og nesten i overkant lyssterkt, selv om synsfeltet ikke akkurat er veldig bredt. Mine øyne plages imidlertid av regnbueeffekten vi kjenner fra enkelte DLP-projektorer her, spesielt fra hvite undertekster, men det er åpenbart individuelt, så jeg ville kanskje anbefalt at du prøver før du eventuelt kjøper. Det er også særdeles vanskelig å justere linsene slik at du får et varig godt bilde, og ofte blir det slik at hjørnene av bildet rundes litt av. I tillegg er det irriterende at du ikke har noe som dekker til området over og under øynene. Om du ikke har noe å lene hodet på er det også litt for lett at bildet rister (noe som selvfølgelig er naturlig i og med at skjermen jo faktisk sitter PÅ hodet ditt), men samtidig er det vanskelig å lene hodet på noe, siden selve øreklokkene er såpass store. Lyden er god, selv om hodetelefonene er i overkant store og tunge til å bli brukt i det daglige, i tillegg til at skinnlappen som dekker over linsene i hodebøyla fremstår som rimelig billig og uelegant. Idéen bak Avegant Video Headset er god, men jeg ville nok ventet og sett på hva de klarer å få til med en ny generasjon av produktet. I alle fall til denne prisen. Stein Jarle Olsen, testansvarlig i Tek.no

Det skal også være mulig å bruke brillene til enkel VR-bruk eller til 360-videoer. Her er det i utgangspunktet Jaunt VR som er oppgitt som riktig sted å prøve, men Avegants hjelpesider hevder at man kan teste om funksjonaliteten virker med 360-videoer på Youtube.

Ingen av delene fikk jeg til å virke med mobiltelefon. Det til tross for at Avegantene koblet med både USB og HDMI i en Galaxy S8 fikk det til å dukke opp en muspeker på skjermen. Joda - den virket å bevege seg presist og fint, men den hadde slett ingen påvirkning på noe av innholdet jeg tittet på. Det skal være mulig å stille mellom ulike moduser på bevegelsessporingen, men ingen ga bedre resultater - og uten at det går klart frem av instruksjonene jeg har vært innom, virker det mest som om den bare veksler mellom av og på.

At muspekeren flytter seg underveis betyr at vanlige FPS-spill burde la seg kontrollere bare med hodebevegelser. Disse er som regel kun opptatt av hvor man flytter musen, mens 360-opplevelser ofte ønsker at man skal klikke på innholdet dersom det styres med mus.

Gitt både det smale synsfeltet, prisen og den labre programvarestøtten for Avegants løsning er uansett ikke dette noe som konkurrerer direkte med Oculus Rift, PlayStation VR eller HTC Vive.

Ålreite til første generasjon å være

Alt i alt gjør Avegant Video Headset jobben. De byr på fantastisk lyd under videotittingen, og bildet er stort nok, skarpt nok og ekstremt behagelig å se på.

Men en prislapp på 5500 kroner gjør det svært vanskelig å svelge de litt upraktiske løsningene rundt. Alt her foregår via kabel. En del funksjoner forblir nok høyst teoretiske for kjøpere flest, ettersom programvarestøtten ikke virker skikkelig.

Og av en eller annen grunn har de en Bluetooth-tilkobling som ikke kan overføre lyd når de skal brukes som hodetelefoner.

Er du veldig ofte på reise og insisterer på å kunne kle på deg storskjermen din kan dette være en ålreit reisepartner. Forutsatt at du ikke vikler kabelen inn i setet ditt. Og at du har 5500 kroner som ikke kunne vært brukt på en bedre måte.

Dessverre for Avegant er det litt for mange «deal breakere» her. Til prisen de koster får du råd til en Apple iPad, eller en Huawei MediaPad med gode mengder gryn til overs til hodetelefonene. Hvis du ikke har sånne fra før. Strekker du en femhundrelapp til er også Samsungs Galaxy Tab S3 innenfor rekkevidde.

Alle disse alternativene gir deg en stor og flott skjerm på tur, mens de helt magisk blir til nyttige verktøy når du ikke ser på film. Det samme kan man ikke si om Avegant Video Headset.