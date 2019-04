Test Audio-Technica ATH-ANC700BT

Vi var godt fornøyde med vårt første møte med Audio-Technicas trådløse hodetelefoner, i form av m50xBT. Om dem skrev vi at det sannsynligvis var noe av den beste lyden du fikk i den prisklassen.

Forventningene var derfor noenlunde høye til selskapets omtrent likt prisede hodetelefoner med støydemping, kalt ANC700BT.

La oss ta designet først. Der m50xBT så ut som erketradisjonelle studiohodetelefoner, har dagens testmodell en mer typisk bærbar hodetelefon-utforming.

De minner ikke rent lite om Sonys WH-H900N, men er cirka 40 gram lettere – 250 mot 290 gram. Det bør gjøre gode ting for komforten, men samtidig har Sony-hodetelefonene mer polstring over hodet, som også er en faktor.

Touchpaneler på siden

Hodetelefonene har touchpaneler hvor du kan pause, hoppe mellom låter, justere volum og skru av og på støydempingen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Paret vi har til test er utformet i flere nyanser av grå plast og ser helt greie ut, men vi synes kanskje Sony-ene har noe høyere kvalitetsfølelse. Utvendig har Audio-Technica-paret i likhet med Sony touchpaneler som gir tilgang til volumkontroll, hopping mellom låter og liknende.

Trykk midt på logoen starter eller pauser musikken, trykk over og under skrur volumet opp og ned, mens sveip opp og ned gir henholdsvis en låt frem og tilbake. Holder du hånden over panelet på den venstre øreklokka skrur du støydempingen av og på.

Kommandoene har en viss læringskurve, men virker å fungere greit når vi har rukket å finne ut av dem. Panelet er for øvrig såkalt kapasitivt, så kommandoer vil ikke registreres om du har på deg hansker (om de ikke er laget for touchskjermer).

Helt ok støydemping

Støydempingen er middels. Den gjør en relativt god jobb med å kansellere vekk jevn støy fra motorer, trafikk, lufteanlegg og liknende, men er sjanseløs mot ujevne lyder som stemmer og knatringen fra tastaturet.

Det er jo på disse områdene for eksempel Sonys flaggskip WH-1000XM3 har gjort store steg de siste årene, og her klarer ikke Audio-Technica å henge med. Til bruk på kontoret fungerer de imidlertid fint, spesielt om du har noen form for musikk spillende.

Vi har foreløpig ikke hatt anledning til å teste dem på fly, men vil på generelt nivå si at ANC700BT har støydemping omtrent på nivå med Sonys nevnte WH-H900N, som iblant er å finne ned i nesten en tusenlapp billigere.

ANC700BT (oppå) og Sonys WH-H900N er relativt like. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Middelmådig lydkvalitet

Der dagens testmodell ikke henger med er, overraskende nok, på lydsiden. ANC700BT leverer et ganske lukket og lite luftig lydbilde som ikke på langt nær innbyr til like gode lydopplevelser som søstermodellen m50xBT.

Det dynamiske området virker også litt begrenset - ANC700BT virker å mangle noe både i de aller laveste bassfrekvensene og i diskanten. Bassgjengivelsen er i det hele tatt litt forsiktig, samtidig som mye av informasjonen er trykket inn i mellomtoneområdet. Instrumenter mangler luft og plass og det låter rett og slett som om alt vi lytter til er ganske dårlig komprimert.

Det mest prekære er likevel mangelen på definisjon og oppløsning i vokalområdet, som gjør at alt fra Dua Lipa til Kari Bremnes låter flatt og kjedelig. Det er overraskende med tanke på hvor god lyd vi altså har hørt fra Audio-Technica før.

ANC700BT er sammenleggbare. Det følger også med en liten bærepose i tøy. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt håpløst er det definitivt ikke, og iblant låter det faktisk helt greit, men når vi tar prislappen med i betraktningen er det åpenbart at du gjør ganske mye bedre kjøp andre steder.

For øvrig: Lyden er så å si identisk på iOS (iPhone XR brukes til testen) og Android (Huawei P20 Pro), og hodetelefonene støtter både Apples AAC-kodek og Aptx-kodeken Android bruker. Kanskje låter de faktisk også hakket bedre på iOS, som tradisjonelt har hatt litt spissere diskant enn Android. Med mange hodetelefoner er det et problem, men altså ikke her.

Grei komfort, god batterilevetid

Komforten er på sin side ganske god, noe som altså hjelpes av den relativt lave vekten. Helt på Bose-nivå er de dog ikke, og spesielt hadde de nok hatt godt av noe mer polstring både rundt ørene og over hodet. De sitter dessuten litt løst over hodet, men bør likevel være greie å ha med å gjøre om du vil bruke dem til trening eller løping.

Batteritiden er oppgitt til 25 timer trådløst med støydempingen aktivert, og vi har ingen holdepunkter for å si at det ikke stemmer. 25 timer er ikke helt på nivå med Sony 1000XM3, men noen timer mer enn Boses QC35 II, og bør uansett være mer enn nok for de aller, aller fleste.

Ladingen gjøres for øvrig med microUSB. Vi hadde nok foretrukket USB-C, men microUSB er fortsatt en meget utbredt standard, så noe stort minus er det ikke.

Audio-Technica ANC700BT er rett og slett ikke gode nok til å fortjene noen anbefaling. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Audio-Technica ANC700BT klarer ikke følge opp den gode lydopplevelsen vi fikk fra søstermodellen m50xBT. De låter for lukket og lavoppløst til prislappen på 2300 kroner.

Det hadde vi til en viss grad vært villig til å tilgi om den aktive støydempingen hadde vært noen hakk over konkurrentene, men det er den altså ikke.

Middels er rett og slett ikke godt nok når du konkurrerer mot produkter som både er billigere og bedre, og da tenker vi i hovedsak på Sony WH-H900N. Sammenliknet med ANC700BT hadde vi valgt dem ti av ti ganger.

Gode alternativer til Audio-Technica ANC700BT