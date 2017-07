Test Asus Zenfone Zoom S

Asus ZenFone Zoom S Størrelse: 15,43 x 7,78 x 0,8 cm

Vekt: 170 gram

Skjerm: 5,5 tommer

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, åtte prosessorkjerner: Cortex A53@2.0 GHz, Adreno 506 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.1 med store grafiske endringer fra Asus

Teknologi:

Kamera: 12 megapiksler, to objektiv - ett vidvinkel (28mm f/1.7) + ett for tele (59 mm f/2.8), fokus: laser + fasedeteksjon, optisk stabilisering, frontkamera på 13 MP med AF

Batteri: 5000 mAh

Pris: 5500 kroner

I flere år har Asus laget gode mobiltelefoner, som vi ikke har kunnet kjøpe her i Norge. Hvert år har lovnaden vært den samme; ZenFone kommer snart. Til slutt stemte påstanden for Asus, og ZenFone S Zoom er nå tilgjengelig i vanlige mobilbutikker her på berget. Bør du kjøpe den?

Tøff konkurranse

Dette er en telefon som er voksen både på størrelse og på kameralovnader. Men prisen ligger også ganske høyt. Den koster hele 5500 kroner. Dermed ligger den midt inne i prisområdet med hardest konkurranse, og Asus må holde modeller som fjorårets Galaxy S7 fra livet, der dyreste variant nå koster 5400, og billigste er helt nede i 4800 kroner.

Da er det kjekt å vite at denne telefonen gir et ruvende førsteinntrykk fra første stund. Selv om denne ikke er like godt utstyrt med maskinvare som de aller råeste toppmodellene i dag, er brukeropplevelsen helt utmerket.

Alt går kjempefort, og selv om menysystemet er søkklastet i alt fra Asus-spesifikk grafikk til menyvekslingsanimasjoner er det ikke antydning til hikke eller rusk i maskineriet noe sted. Det er nesten uhørt at en såpass moderat spesifisert telefon gir denne ytelsen med noe annet enn ren Android.

Mål avstander med lasersensoren

Dette er en flott telefon å se til, som er god å bruke og som har svært ålreit skjerm. Det begynner bra for ZenFone Zoom S. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er dessuten helt tilstrekkelige 64 gigabyte lagringsplass inkludert her. Hvis du vil kan du uansett sette inn minnekort i tillegg. Trenger du ikke ekstra lagringsplass kan du sette inn et ekstra SIM-kort i stedet.

En mengde genuint nyttig programvare følger med her. Her kan vi nevne muligheter til å stille skjermen i alle mulige fargetoner og temperaturer, en filbehandler som hjelper deg med å slette dobbeltlagrede filer og kan kobles til alle typer nettverks- og skylagring samt en veldig nyttig avstandsmåler som bruker lasersensoren bak på telefonen.

Skjermen er forresten en stor 5,5 tommers AMOLED-skjerm som har både flotte farger og god lysstyrke i utgangspunktet. Oppløsningen er «bare» full-HD, men det er mange mobilprodusenter som ikke har særlig høyere oppløsning fordi det først og fremst krever mer av telefonen, uten å gi så veldig mye igjen i brukeropplevelse.

Gode bilder og enorm batteritid

Kameraet i ZenFone Zoom S gjør seg fortjent til statusen som trekkplaster for denne telefonen. Både i gode lysforhold, som her, og i dårligere tar denne telefonen gode bilder. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser vi til kameraet, som telefonen har fått navn etter, er også bildene telefonen leverer meget gode. Den takler de fleste forhold, og er såpass treffsikker at nesten alle bilder man knipser blir et trivelig og brukbart minne. Mange telefoner kan slå den på kvalitet i enkeltbilder, men ser man på hvor konsekvent telefonene leverer gode resultater peker pilene straks mer i retning av Asus.

Fullt så god som de absolutte toppmodellene fra Samsung og HTC er den imidlertid ikke. Men resultatet er likevel godt, for få kommer riktig så nærme som Asus gjør her.

Det er også på sin plass å legge til at telefonen fungerer meget godt som ... nettopp telefon. Tasting går fort, og både ringelyd og samtalelyd er godt innenfor det vi forventer. Det enorme batteriet gjør at denne tassen klarer seg med lading annenhver dag, og fort kan strekke seg mot tre og fire dager om du bruker den forsiktig.

Enorme batterier kan ta tid å lade opp, så heldigvis er hurtiglader inkludert.

Fortsatt litt igjen på ønskelisten, men ...

Foto: Asus

Det er virkelig ikke konkret å trekke for her. Men det er noen enkeltelementer fra andre telefoner vi gjerne skulle sett når prisen først passerer 5500 kroner.

HDR-skjerm - fås i LG G6 til rundt samme pris.

Vanntetting - fås i LG G6, Galaxy S7 og mange flere, fuktsikre mobiler fås ned mot tusenlappen fra Motorola.

Kraftigere prosessor - her blir Asus forbigått av nesten alt i samme prisklasse.

Stereolyd - for en telefon med underholdningsambisjoner er dette kjekt å ha, men ikke obligatorisk. Det er heller ikke spesielt utbredt, men er neppe en dyr ting å legge til.

Til tross for at hvert enkelt punkt i spesifikasjonslisten ikke lyser 5500 kroner, gjør helheten seg faktisk godt fortjent til prisen. Alle de gode egenskapene gjør dette til en telefon som er en fryd å bruke, og da er det ikke sikkert det er så viktig å ha den råeste maskinvaren på hvert punkt.

Mange mobilprodusenter har forfektet samme holdning, men slike påstander har en tendens til å komme rett før betydelig mindre vellykkede telefoner enn denne.