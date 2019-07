Test Asus Zenfone 6

Zenfone er ikke en serie som mange kjenner til her på berget. Men Asus har holdt på med den lenge, og i år har de laget en telefon med mildt sagt spesielle egenskaper. Her er det viktigste du kan forvente fra Zenfone 6:

Heldekkende skjerm uten kamerautskjæring

5000 mAh batteri som skal vare leeenge

Kamera på motorisert flapp som kan følge motiver i bevegelse

Vi snakker altså om en telefon med tre tydelige forskjeller mot telefoner flest. Samtidig er resten på sitt vis relativt ordinært.

Asus Zenfone 6

OnePlus 7 Pro

Samsung Galaxy A80

Xiaomi Mi 9

OnePlus 7 Skjerm, størrelse og vekt IPS 6,4" Fluid AMOLED 6,67" Super AMOLED 6,7" Super AMOLED 6,39" Optic AMOLED 6,41" 2340 x 1080 3120 x 1440 2400 x 1080 2220 x 1080 2340 x 1080 HDR10 HDR10+ - HDR10 DCI-P3 15,91 x 7,54 x 0,92 cm 16,26 x 7,59 x 0,88 cm

16,5 x 7,65 x 0,93 cm

15,75 x 7,47 x 0,76 cm 15,77 x 7,48 x 0,82 cm 190 gram

206 gram 173 gram 182 gram Prosessor, RAM og lagring Snapdragon 855

Snapdragon 855

Snapdragon 730 Snapdragon 855 Snapdragon 855 6/8 GB

6/8/12 GB

8 GB 4 GB 6/8 GB 64/256 GB (UFS2.1) + SD-kort

128 / 256 GB, ikke SD-kort 128 GB, ikke SD-kort

64 GB/128 GB, ikke SD-kort 128/256 GB 5000 mah 4000 mAh

3700 mAh 3300 mAh 3700 mAh Kamera og andre egenskaper

48 MP f/1.8 + 13 MP f/2.4 vidvinkel, PDAF, laser 48 MP f/1.6 OIS + 16 MP f/2.2 vidvinkel + 8 MP f/2.4 3x zoom OIS, PDAF, laser

48 MP f/2.0 + 8 MP f/2.2 vidvinkel + TOF-kamera for dybdeinfo, PDAF 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 vidvinkel + 12 MP f/2.2 2x zoom, PDAF, laser 48 MP f/1.7 OIS + 5 MP f/2.4 for dybdeinfo Hovedkamera er selfiekamera Motorisert selfiekamera, 16 MP f/2.0 Hovedkamera er selfiekamera Dråpe i skjermen, 20 MP f/2.0 Dråpe i skjermen, 16 MP f/2.0 Hodetelefonkontakt, hurtiglading Hurtiglading Hurtiglading Hurtiglading, IR-sender for fjernstyring Hurtiglading Pris 5000 kroner 7200 kroner 6200 kroner 5000 kroner 5000 kroner Les testen Les sniktitten Les testen

Likner på dyrere toppmodeller

Den har samme prosessor, og omtrent samme mengde lagringsplass og RAM som i andre toppmodeller. Selv om både skjerm og kamera er litt uvanlige i design her, er de grunnleggende egenskapene for begge deler omtrent som vanlig. Skjermen er Full-HD med litt ekstra fordi den er bredere enn kravet for merkelappen. Kameraene inkluderer ett vidvinkelkamera med den samme 48-megapiksels oppløsningen vi har sett i flere telefoner så langt og en 13-megapiksels ultravidvinkel.

Liknende type kamerakombo finner du for eksempel i Samsungs Galaxy S10e, selv om hovedkameraet der har lavere oppløsning. Det må uansett nevnes at de 48 megapikslene primært brukes til å rydde støy ut av bildet, og at du sjelden faktisk fotograferer i denne oppløsningen.

Men tross alle disse likhetene er det verdt å få med at mange av telefonene vi må sammenlikne ZenFone 6 med koster vesentlig mer. Asus-mobilen starter på 5000 kroner, og det er til og med noen hundrelapper billigere enn pris-aggressive OnePlus 7, tross flere fordeler OnePlusen ikke har.

Så da er spørsmålet; farer spesifikasjoner og markedsføring med humbug og skryt, eller er denne telefonen så god som den ser ut på papiret?

Det er usikkert hvor holdbar den motoriserte kameramekanismen er i møte med lommerusk og daglig slitasje. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De dårlige nyhetene først

Svaret er mest ja, men med noen små islett av nei. La oss starte med deg negative, så vi har det unnagjort. Kamera på pinne gir deg en del nyttige funksjoner. Du får like godt frontkamera som hovedkamera og telefonen kan følge objekter i bevegelse fra stativ. Men motorfunksjonen lager en svak lyd, og jeg klarer ikke å unngå å være bittelitt skeptisk til varigheten for en slik løsning.

ZenFone 6 oppleves dessuten som bittelitt tykkere og kraftigere enn tilsvarende mobiler fra andre leverandører. Noe skyldes nok det store batteriet, men designen i sin helhet virker også litt mer brautende og kantete enn for mobiler flest. Kanskje liker du det sånn? Her vil meningene være delte.

I tillegg til det noterer vi oss at telefonen ikke har noen påstander om vanntålighet fra fabrikken, og at menysystemet ser litt annerledes ut enn i Android-telefoner flest. Gitt at sammenlikninger med ekte toppmodeller er gitt for denne her, får vi ta med at den ikke har trådløs lading. Men da har jeg ikke mye igjen å kritisere - for resten er veldig, veldig bra.

OnePlus 7 til venstre og Zenfone 6 til høyre. OnePlusen har OLED-skjerm, men du må leve med kamerahakk i toppen. Zenfone har en helt ålreit LCD-variant uten plagsomme avbrudd. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Flott til filmtitting

I denne prisklassen er ZenFone 6 nesten alene om å ha heldekkende skjerm som er uavbrutt av hull eller busslommer til frontkameraet. Det er omtrent bare Xiaomis Mi Mix 3 som lander i samme område, med priser som virrer såvidt 5000 kroner for tiden.

Oppløsningen er som nevnt ikke noe utenom det vanlige, men det er HDR-støtte her. Den HDR-støtten ser du ikke noe til i Netflix, i hvert fall ikke foreløpig. Men i Youtube titter den frem i enkelte videoer. Samtidig skal det sies at selv om HDR-video ser bedre ut her enn på telefoner uten HDR-skjerm, er det relativt langt igjen opp til de beste HDR-skjermene i mobiler fra eksempelvis Samsung og Sony, der HDR-effekten virkelig får boltre seg i enorme mengder lys.

Støtten for høyoppløst video fra Netflix og andre tjenester er imidlertid på plass, og med helt ålreite stereohøyttalere og skjerm som er rammeløs hele veien rundt er dette en utmerket mobil å se video på på farten.

Hvis du vil bruke hodetelefoner har den også den tradisjonelle kontakten (3,5mm minijack) under, ved siden av ladekontakten (USB-C).

Zenfone 6 ser litt ekstra kraftig ut. Det skyldes nok både det store batteriet og Asus' designfilosofi - designet har små nyanser av ROG-telefondesignet Asus lanserte i fjor. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Raske og gode menyer

Ved første øyekast er menyene på ZenFone 6 nær umulige å skille fra rene Android-menyer rett fra Google. Det er først og fremst Asus' egen galleriapp med ballongikon som antyder at ikke absolutt alt er som på andre telefoner.

Hvis du går litt bak kulissene, for eksempel til innstillingsmenyen, ser du at dette slett ikke er en ren Google-telefon. I stedet er det et lass med mer og mindre smarte innstillinger her. En favoritt på Asus-telefoner er for eksempel muligheten til å aktivere dataroaming én gang og ikke permanent. Praktisk om du hopper mellom land utenfor Europa og har datapakke i det ene landet, men leier deg lommeruter i det neste, for eksempel.

Andre praktiske løsninger er mulighet til å bruke samtalehøyttaleren for enkelte funksjoner som vanligvis bruker den vanlige høyttaleren. Eller å tilpasse hva ZenFone 6' ekstraknapp skal brukes til - normalt aktiverer den Google Assistant, men den trenger ikke det. Det er litt irriterende at det er forholdsvis få valgmuligheter for disse funksjonene, og at du ikke kan bruke dem med hvilke som helst apper.

Uansett er det et solid utvalg tilpasningsmuligheter i ZenFone 6, samtidig som selve brukeropplevelsen i menyene er knall. Det er lett å finne frem siden menyene du er i til hverdags er like de du finner på telefoner flest.

Telefonen støtter forresten sømløse oppdateringer - dermed trenger du bare å starte telefonen din på nytt en stund etter å ha blitt varslet om oppdateringen for å bruke den.

En ekstra knapp påkaller Google-assistenten eller en selvvalgt funksjon. Det er litt irriterende at du ikke kan velge å starte en selvvalgt app på denne måten, men du får i det minste både en taleassistent som faktisk fungerer og muligheten til å velge den helt bort hvis du vil. Samsung kunne tatt lærdom. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samme kamera foran og bak

Kameraet her sitter på en motorisert utvippbar «pinne». Den lager litt lyd, men egentlig overraskende lite, tatt i betraktning hastigheten på bevegelsen når kameraet vippes ut fra baksiden. Ved å rotere rundt toppen av telefonen blir hovedkameraet til selfiekamera.

Det betyr svært god kvalitet på selfiene fra ZenFone 6.

Kameraet kan dessuten følge objekters bevegelse hvis du holder mobilen eller setter den i stativ. Funksjonen er faktisk litt morsom, siden det betyr at du kan gå rundt mellom menneskene eller objektene kameraet følger, og få en panorerende effekt når kameraet vender seg etter motivet når du går forbi. Det fungerer dog kun mot én av sidene.

Se kameraet i aksjon i denne lille snutten:

Kvalitetsmessig tar kameraet helt ok bilder i dagslys og ned til skumring. Det kommer ikke i nærheten av Huaweis beste kamera på mørkefotografering, men det gjør heller omtrent ingen andre mobilkamera.

Zenfone 6 kan ta opp video helt opp i 4K ved 60 bilder per sekund. Da kan du også kjøre både stabilisering og den svært effektive videokodeken h.265. Som mange Androider mister den et bilde her og der, slik at det noen ganger kan se bittelitt hakkete ut ved panoreringer, men ellers blir videoen jevn og av grei kvalitet.

Vidvinkelkameraet på baksiden gir merkbart dårligere kvalitet enn hovedkameraet, men er nyttig til de gangene du ikke kommer deg langt nok unna det du fotograferer.

En liten pussighet er at 2x zoom-knappen er vel så sentral i appen som vidvinkelknappen. Men denne er bare digital - det ekstra øyet er altså til for vidvinkelen.

Ytelsestestene

Ytelsesmessig gjør ZenFone 6 det omtrent likt med alle de andre Snapdragon 855-mobilene vi har testet. Den blir kanskje litt kjappere varm enn for eksempel OnePlus-mobilene, men ellers har jeg ikke merket store forskjeller eller rask nedgang i ytelse forbi noen små knepp.

Batteritid og basisfunksjoner

Batteritiden i Zenfone 6 er prima. Telefonen holder uten problemer et par døgn på en lading, og den medfølgende hurtigladeren fyller det fort opp når du trenger mer futt igjen.

Samtalelyden er også absolutt godkjent – den er klar og kan bli ganske høy i den vanlige ringehøyttaleren.

SMS besørges med Googles Gboard-tastatur, og går dermed kjapt og fint. Fingerleseren på baksiden er presis og rask den også. Du kan sette opp ansiktsgjenkjenning på telefonen, og det går ganske raskt unna. Men hvis du skal bruke denne flere titalls, kanskje hundretalls, ganger i løpet av dagen begynner holdbarheten for motormekanismen å bli et stort spørsmålstegn. Den må tross alt vippe kameraet frem og tilbake hver gang ansiktsgjenkjenning skal skje.

Telefonen legger ikke selv opp til at du skal bruke ansiktsgjenkjenning under første oppstart. Menyen fokuserer i stedet på fingerlåsen.

Hodetelefonkontakt er prima, og det er batteritiden også. Du lader dessuten raskt opp igjen når du går tom siden hurtiglader følger med. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Digert batteri, flott skjerm, masse lagring, uvanlig design og flotte byggematerialer. Det er i grunnen vanskelig å tenke seg noen mobil som gir vesentlig mer enn Zenfone 6. Det er bare to ankepunkter her, og ett av dem er viktig; hvor god er holdbarheten?

Denne telefonen er ikke vanntett, og den motoriserte kameramekanismen kan komme til å slite i møte med støv eller sandkorn i lommen. Og selv om den tas aldri så pent vare på spørs det hvor lenge den holder hvis du bruker ansiktslåsen eller tar selfier ofte.

Men så var det prisen da. Til 5000 kroner er Zenfone 6 under halvparten så dyr som andre topptelefoner, uten å by på vesentlig mindre kraft og moro. Hvis du liker å snoke deg frem til telefonen som gir deg mest valuta for pengene så du kan handle litt oftere - kan det hende usikkerheten rundt kameramekanismen er lite relevant for deg.

Vi snakker likevel ikke om en billigtelefon, akkurat - du får gode telefoner til halve prisen av Zenfone 6 igjen. Så for folk flest, som gjerne vil ha telefonen sin i tre-fire år før de bytter, bør du i hvert fall tenke gjennom hvor mye skrot mobiler flest må holde ut med i lommene dine. Det er ikke sikkert Zenfone 6 tåler det like godt som en telefon uten denne typen bevegelige deler.

Rett ut av esken er Zenfone 6 nesten umulig å slå med tydelig margin. Det er noen telefoner som kommer nærme, og de ser du under: