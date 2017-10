Test Asus Zenfone 4

Om noen nevner merkevaren «Asus», er neppe mobiltelefoner det første du som nordmann vil tenke på. Mest sannsynlig er det derimot bærbare datamaskiner, spinnville dataskjermer eller grafikkort som først kommer frem fra husken.

For et par måneder siden kastet imidlertid taiwanerne seg hodestups ut på det norske markedet, med den strålende Asus Zenfone Zoom S. Foruten prosessoren var dette for alle formål en toppmodell å regne, og spesielt design- og bruksmessig imponerte den.

Asus Zenfone 4 Størrelse: 15,54 x 7,52 x 0,75 cm

Vekt: 165 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, 401 ppi, Super IPS+ LCD, 600 nits

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 630, åtte kjerner v/ 4 x Cortex-A53 @ 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 @ 1,8 GHz, Adreno 508 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat + Asus ZenUI

Teknologi: 4G/LTE, Bluetooth 5, fingeravtrykksleser, stereohøyttalere, DTS:X

Kamera: Tvillingkamera bak v/ 12 megapiksler, f/1.8, 25 mm, OIS, fasedeteksjon + 8 megapiksler, f/2.2, 12 mm, tvillingblits + 8 megapiksler frontkamera, f./2.0, 24 mm, HDR

Batteri: 3 300 mAh, USB Type-C, Qualcomm Quick Charge 3.0

Pris: Fra 4 990 kroner

I dag er det en svært lignende telefon vi skal presentere: hils på Asus Zenfone 4.

Hvorfor de to ligner på hverandre, spør du? Vel, først og fremst fordi de på innsiden har nokså like spesifikasjoner – og dessuten har nøyaktig like stor og like høyoppløst skjerm.

Skjønt, «høyoppløst» kan kanskje diskuteres; det er tross alt snakk om «bare» 1 920 x 1 080 piksler fordelt utover 5,5 tommer. Likevel er dette mer enn nok til at skjermen for ethvert dagligdags formål fremstår sylskarp. Bare unngå å stappe telefonen inn i en VR-brille, så slipper du nok å tenke nevneverdig over mangelen på QHD-oppløsning.

Skjermen er også helt ålreit på både farger og kontrast, men sett mot OLED-panelet i Zenfone Zoom S kan det selvsagt ikke måle seg. IPS-skjermen har imidlertid noe høyere lysstyrke, så ikke alt er verre.

Noe annet Zenfone 4 har, som Zenfone Zoom S ikke har, er stereohøyttalere. Disse låter relativt ålreit, og fungerer fint til en Netflix-episode eller to. Men til ren musikklytting finnes det bedre telefoner der ute. Plugger du imidlertid inn hodetelefoner, får du ålreit lyd ut – og mulighet til å tilpasse til romlyd med DTS:X-støtte.

Lurer du på hva det siste er? Sjekk ut hele testen vår på neste side, da vel! »

Seiersrunde nr. 1 – Kameraene

Men hvor er det egentlig Zenfone 4 virkelig briljerer? Vel, det er på to områder i hvert fall undertegnede vurderer ganske tungt ved et mobilkjøp: kamera og design.

Vidvinkelkameraet tar imponerende bilder, selv om eksponeringen kanskje var litt i underkant akkurat her.

La oss starte med det første: på baksiden av telefonen sitter det ikke bare ett, men to, kameraer. Hovedkameraet har lav blenderåpning på f/1.8, Dual Pixel-teknologi og – ikke minst – optisk stabilisering. Dette betyr kort og godt at du får svært gode bilder både generelt og, kanskje viktigst, i dunkle lysforhold.

Hovedkameraet er godt i utfordrende lys.

For ordens skyld: Dual Pixel er en teknologi vi først stiftet bekjentskap med i Samsungs Galaxy S7-generasjon, og som siden har gjort sitt inntog i modeller som HTC U11, Motorola Moto G5 Plus og den senere Galaxy S8. Alle sammen noen av markedets ubestridt beste kameramobiler. Det vanlige blendertallet i disse løsningene har vært f/1.7, så Asus har altså spart et par kronasjer på glasset i optikken her.

Kameraet er likevel svært godt. Det samme gjelder vidvinkelkameraet, som i god belysning gjør akkurat det du ønsker og forventer. Til landskaps- og bybilder er dette helt ypperlig, eller hvis du skal ha bilder av hele vennegjengen uten å måtte gå flere titalls meter bakover (you social person, you!). Bruksområdet er litt begrenset, dog: i dunklere omgivelser må det gi tapt.

Det samme må frontkameraet, som også sliter litt med motlys og mer støy enn vi skulle ønske. I likhet med begge hovedkameraene er det imidlertid på plass automatisk HDR her, og dét er nyttigere enn man skulle tro. Stort sett slår HDR-funksjonen til som den skal, attpåtil.

Seiersrunde nr. 2 – Designet og byggekvaliteten

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det andre vi vil berømme Asus for er designet og byggekvaliteten. Baksiden av telefonen er ganske enkelt griselekker, med metallfolie under 2,5D-glasset og en sjatteringseffekt som i praksis gir telefonen en million forskjellige utseender avhengig av lyset, fargene rundt deg og vinkelen du ser telefonen fra. Trenger du eksempler? Vel, bare se på bildene rundt om i saken (og ikke minst i selve testen på neste side).

Foruten baksiden er også rammen og knappene på telefonen utelukkende gjort i aluminium, og av den matte, lekre typen som sådan. Også de freste kantene er matte, en litt uvanlig utførelse vi gjerne skulle sett ble mindre uvanlig etterhvert. Knappene har imidlertid blanke kanter, og gir en fin kontrast – og vi har ingenting å utsette på hverken respons herfra eller plassering.

Byggekvaliteten er også svært god, med ingen knirking eller giv noe sted. For nesten 5 000 kroner er det bare å forvente, egentlig.

Seiersrunde nr. 3 – Programvaren og ytelsen

Ok, en liten, siste seiersrunde – programvaren til Asus er virkelig noe av det bedre om du først skal ha noe så langt vekk fra standard Android som du kan. Det ser relativt pent og pyntelig ut, og på overflaten er det ikke så overveldende å forholde seg til. Men vil du tilpasse, så får du lov til det – og dét i monn.

Grensesnittet ligger LANGT vekk fra standard Android. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Innstillingsmenyen er lang som et vondt år, og undermenyene gjør selv erfarne teknologifiklere svette i panna. Det er rett og slett helt utrolig mye å flikke, skru av/på og stille inn her – og det stanser ikke der. Også i enkelte av appene som følger med er det ekstremt mye du kan fintilpasse etter eget ønske.

Dette ville vanligvis blitt etterfulgt av et «...men dette påvirker selvsagt også den opplevde ytelsen...». Ikke her, dog. Selv med en mellomklassebrikke på innsiden har Asus gjort en rasende god jobb med farten i menynavigeringen og appvekslingen her. Kun ved innlasting av ekstremt tunge spill eller rask bytting mellom omfattende apper merker vi forsinkelser. Ellers? Ikke et knyst.

Fingeravtrykksleseren er også lynrask, og batteritiden knallgod. Da er det ikke egentlig så mye å klage på. Eller?

...men dette vil vi gi litt ris for

Baksiden er fryktelig lekker... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For det er noen ting vi savner til denne prisen. Mer konkret:

Vanntetting – Veldig mange mobiler er enten tette eller resistente mot vann for tiden, og gitt prisen er dette litt skuffende å ikke se.

– Veldig mange mobiler er enten tette eller resistente mot vann for tiden, og gitt prisen er dette litt skuffende å ikke se. Trådløs lading – Det er glass bak, og da bør man egentlig ha en god unnskyldning for ikke å implementere trådløs lading.

– Det er glass bak, og da bør man egentlig ha en god unnskyldning for ikke å implementere trådløs lading. Medfølgende hurtiglader – Igjen, prisen tilsier at du burde fått med en hurtiglader i boksen.

Disse tingene er imidlertid ikke veldig viktige; det er mer litt «kjekt å ha»-funksjonalitet. Gitt prisen og de mange gode egenskapene antar vi at dette har med prioriteringer å gjøre – og det er helt fair. Det skal imidlertid ikke legges skjul på at mange andre modeller har disse egenskapene, og dermed potensielt får en aldri så liten konkurransefordel.

Konklusjon – En variant av forrige Asus-suksess

Det er ikke egentlig så mye å si her, foruten det som allerede er sagt. Zenfone er kompetent på sine tre hovedområder: kameraer, design/byggekvalitet og programvare/ytelse. Her er det jevnt over mye å glede seg over, og som vi skrev i Zenfone Zoom S-testen vår: mange andre telefoner har enkeltegenskaper i bedre utgave, men alle enkeltdelene går opp i en høyere enhet her.

Kompromissene som er gjort er fornuftige og forståelige, og plager oss ikke.

Samtidig har markedet beveget seg med stormskritt den siste tiden. Stadig flere nær rammeløse telefoner treffer markedet, og mange tidligere toppmodeller raser i pris. Det beste eksempelet er LGs toppmodell, LG G6, som virkelig har stupt i pris de siste månedene. Og på nær sagt alle fronter er LGs mobil et bedre valg enn Zenfone 4. Vidvinkelkamera har den også.

Slik sett er vi i en skvis: vi liker Zenfone 4 veldig godt, men gitt prisen og konkurrentene bør du tenke deg nøye om før valget faller ned på denne. Men vær trygg: om du faktisk velger denne telefonen, så blir du neppe misfornøyd. Kanskje bare litt misunnelig på kompisen din med rammeløs telefon, om noe. Derfor anbefaler vi Zenfone 4, men anbefaler deg samtidig også å ta en titt på modellene under:

