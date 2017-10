Test Apple Watch Series 3

Apple Watch er på sin tredje utgave, og designmessig er klokken fortsatt klin lik den første utgaven i serien. Så er det noen grunn til å kjøpe nye Apple Watch Series 3?

Klokken starter tross alt på 3600 kroner i Norge, så om den ikke har synlige endringer må de forhåpentligvis være på innsiden?

Hvis du allerede har en Apple Watch av første generasjon er det greit å spisse ørene, mens du som uansett er på annen generasjon epleklokke alt antakeligvis kan la oppgraderingsspøkelset få hvile en stund til.

Det er knapt forskjell på de ulike generasjonene Apple Watch. Men påskriften under urkassen viser at dette er siste generasjon, som har fått kjappere prosessor og leveres med siste utgave av WatchOS. De virkelige forskjellene på denne og forrige generasjon handler om hastighet og batteritid. Og om barometeret, da - som kan anslå hvor mange høydemeter og trappetrinn du beveger deg. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er også greit å vite at Apple Watch-modellen med innebygget 4G ikke kommer hit med det første.

Det er kun modellen med oppgradert maskinvare ellers som kommer hit, og her snakker vi bare om såkalte inkrementelle oppdateringer. Kort forklart, Apple har gitt Watch en +1-behandling på nesten alle viktige punkter. Du får ingenting helt nytt, men en del ting har blitt litt bedre.

Nylig slapp også fitbit en helt ny klokke. Les testen av Fitbit Ionic her »

Raskere i bruk

Kombinasjonen av WatchOS 4 og Apple Watch Series 3 er lynende rask. Det er svært sjelden at noe som helst stopper opp. Og det er viktig, ettersom en smartklokke helst skal kunne løftes, gjøre presist det du vil, og senkes igjen.

En ny appvelger gjør det kjappere å bruke klokken. Vri på hjulet (den digitale kronen) for å bla i listen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tre nye urskiver har kommet til i WatchOS 4, og Siri-varianten er nyttig nok. Den fungerer som en slags miniversjon av Siri-skjermen på iPhone, der man får varsler om avtaler og annen nyttig informasjon i en rad nedover på skjermen. Ellers har det kommet til en kaleidoskop-urskive, og Toy Story-filmen har fått sin egen.

Du behøver naturligvis ikke Watch Series 3 for å få tilgang på disse, men de er nye av året.

Siden vi likevel er inne på Siri er det verdt å nevne at selv om taleassistenten nå kan snakke rett fra klokka i WatchOS 4, er ikke funksjonen aktivert for norsk ennå. Dermed er en av de større Apple Watch-nyhetene i år utilgjengelige for oss fjellaper.

Den nye måten appveksleren fungerer på er dessuten betydelig kjappere og finere i bruk. Der den før gikk sidelengs og måtte sveipes i, likner den nå vesentlig mer på appveksleren fra Android. Vrir du på hjulet kan du raskt søke deg gjennom en haug nylige apper og finne den riktige.

Batteritiden

Nye urskiver hører til. Her er Siri-urskiven som informerer deg om hendelser, vær eller annet som måtte være aktuelt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For et selskap som er så kjent for forherligelse av egne produkter er det litt snodig at Apple fortsatt bare snakker om batteritid nok til «hele dagen». Det har de sagt siden første generasjon. Men batteritiden har blitt svært mye bedre siden. Og i Series 3 er den faktisk noe av det jeg liker best.

I testperioden fikk klokken en 20-timers arbeidsdag med innlagt reise å stri med. Jeg var ikke sikker på om den ville overleve.

Etter ukritisk bruk med musikkavspilling, fjernstyring av mobilen og faktisk halvannen times spilling av forholdsvis avanserte spill rett på klokka ... tok jeg den av meg med 60 prosent batteri igjen da dagen var over. Det var langt mer enn jeg hadde forventet.

Den ble riktig nok ikke brukt i treningsmodus den dagen, og vår testutgave har ikke innebygget mobilnett - den versjonen kommer ikke til Norden foreløpig. Dette er to ting som vanligvis trekker mye strøm.

At generasjonene er så like gjør at også tilbehøret går om hverandre, så lenge urkassen er av samme størrelse. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At Apple ikke skryter mer av batteriet skyldes kanskje at de stadig vekk bygger på sine mest krevende funksjoner. Så dermed kan den brukes slik at den fortsatt holder like kort som første generasjon gjorde. Men i variert og faktisk bruk oppleves Series 3 som svært mye sterkere på dette området enn førsteutgaven, og den virker også bedre enn forrige generasjon.

Ny musikkspiller

Musikkløsningen på Apple Watch har blitt ny, og det er vel og bra. Men det som fortsatt ikke er nytt er den helt ufattelig omstendelige måten å legge inn musikk manuelt på. Her haster det strengt tatt med forbedringer, for den omstendelige og rekkefølgeavhengige måten dette gjøres på er faktisk ikke brukervennlig i det hele tatt. Men bittelitt bedre har det blitt, ettersom klokke og telefon kan utveksle musikken du lytter mest til i Apple Music automatisk. Dermed blir ikke den manuelle løsningen fullt så viktig.

Apple Watch måler hjerteslag kontinuerlig gjennom dagen. Her har den fått en kjempelang arbeidsdag inkludert løpeturer for å rekke fly å jobbe med. Til høyre er menyen som lar deg overføre musikk til klokken. Denne er fortsatt litt kronglete, men over tid kan klokken styre det meste selv. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når musikken først er på klokken fungerer løsningen bra, og den er lekker å se på. Siden klokken ikke har fysiske tilkoblinger må musikkspilleren brukes med Bluetooth-hodetelefoner eller Apples egne AirPods.

Det er litt irriterende at appen som lar deg fjernstyre mobilens musikkavspilling også «fjernstyrer» avspillingen på klokka. Dermed må man velge hvilken enhet man skal styre, selv om klokken ikke spiller noen verdens ting. For å styre musikken fra klokken kan man jo bare bruke den vanlige musikkspilleren som uansett er der.

Mer pulsdata

Apple Watch henter stadig vekk pulsdata ved å vekke sensoren under klokka. Denne informasjonen har blitt mer detaljert i WatchOS 4, og byr på informasjon om makspuls og hvilepuls. Dette fungerer rimelig godt, og i løpet av en ukes tid i bruk har ikke klokken rapportert uventede pulsresultater gjennom dagen.

Når man aktiverer treningsprogrammet logges også restitusjonen etterpå, altså hvor lang tid det tar før pulsen senkes til normal hvilepuls igjen.

Samsung slapp en ny og mer treningsorientert utgave av sin Gear S3-modell under årets IFA-messe. Les mer om Gear Sport her »

Til slutt

Byggekvalitet og design på epleklokka er stadig den vi kjenner fra første generasjon. På den positive siden; båndene passer alle generasjonene. Dermed har du sannsynligvis et lite lager å variere med om du har hatt flere klokker.

En liten ting å være klar over i år er at det bare er aluminiumsutgaven som kun har GPS, og siden 4G-klokkene foreløpig ikke er annonsert for Norge er det altså bare aluminiumsvarianten vi kan kjøpe her. Har du en stål- eller keramikklokke fra Series 2 bør du altså vente og se om toppmodellen kommer hit, før du eventuelt nedgraderer byggematerialene på klokka.

Det meste av det som oppleves som nytt med Watch Series 3 handler om WatchOS 4. Og det får du også om du har en Series 1- eller Series 2-variant. Hvis funksjonene du ser over er nye for deg som alt eier Apple Watch bør du oppdatere programvaren.

Apple Watch series 3 er altså ikke noe «obligatorisk» oppgradering for deg som har en fra før. Men den vil være en svært merkbar forbedring i batteritid og hastighet for deg som kjøpte en av de første modellene. GPS-støtte og vanntetting kom til i fjor, og er også en viktig oppgraderingsgrunn for deg som har en av de eldste variantene. Har du iPhone uten å ha Apple Watch eller en annen smartklokke fra før? I så fall er Series 3 et solid valg.



Apple Watch er laget for å være tilbehør til iPhone-modellene, og fungerer ikke med Android. Alternativene under gjør nytten uansett hvilken av de to plattformene du bruker.

