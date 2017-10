Test Apple TV-app

Blant mange spennende nyheter kunne Apple den 12. september avsløre at Norge var blant åtte utvalgte land som skulle få tilgang til selskapets egen TV-app. En app som skal hjelpe deg til en mer sømløs TV-opplevelse på tvers av ulike innholdsleverandører.

Sitter du på en nyere Apple TV – altså én med app-støtte – kan du fra og med i dag bruke den nye TV-appen – bare husk å oppgradere enheten slik at den har nyeste versjon (tvOS 11.1).

Samtidig er det også mulig å bruke appen på iPhone og iPad når du oppdaterer disse til iOS-versjon 11.1. Med andre ord kan du bruke den nye appen både om du er på farten eller sitter hjemme i godstolen.

Når du har oppdatert Apple TV-en din til versjon 11.1, dukker det opp et eget TV-ikon. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Samler strømmeappene under samme tak

Er du en ivrig TV-titter er sjansen stor for at du bruker flere ulike strømmetjenester for å dekke behovet. Problemet er at du må inn og ut av de forskjellige appene for å se innhold.

Det er dette Apples nye TV-app vil gjøre noe med. Den fungerer som et samlende nav for alt innholdet du kan se hos forskjellige leverandører.

Har du flere som kan gi deg det samme innholdet du er på jakt etter får du varsel om det. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Det eneste du må passe på å er å installere appene på Apple TV-en, og logge inn på hver av dem med brukernavn og passord. De støttede tjenestene vil deretter dukke opp automatisk i TV-appen.

I skrivende stund er det TV 2 Sumo, Viaplay, Cmore, Viafree og Mubi som støtter appen her på berget. Det betyr blant annet at populære aktører som Netflix og HBO Nordic ikke er støttet.

Starter tredjepartsapper for deg

Når du finner innhold du vil se kan sender Apple TV-appen deg videre til appen du kan bruke og starter innholdet for deg. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Den nye appen dukker opp i den øverste linjen når du henter opp menyen på Apple TV-en din. Sammen med de andre appene til Apple, som for eksempel App Store og iTunes. Markerer du denne knappen vil dessuten innholdet du sist så på dukke opp som tre store ikoner over denne menylinjen.

Når du klikker deg inn i appen møtes du av fire hovedvalg øverst i bildet. Se nå, Bibliotek, Butikk og Søk. Med andre ord en ganske normal måte å dele opp ting om du er vant til Apple-universet.

Grafikken inne i appen er enkel å lese, og du har et par hendige funksjoner. Blant annet kommer du til en linje hvor du kan velge blant blant annet kategorier, som for eksempel barneinnhold. Går du inn i dette valget kan du videre sortere etter alder, noe som gjør det enklere å luke ut hva din femåring vil eller bør se på.

Når du er ferdig å se noe havner du tilbake i tredjeparts-appen og ikke i Apple TV. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Appen sorterer altså innholdet fra tredjepartsappene du har lagt inn, og når du finner noe du vil se, sender appen deg videre til innholdet ved å åpne den aktuelle leverandøren for deg. Det hele skjer sømløst og uten store venteperioder.

Det eneste du trenger å legge deg for vane er å trykke på meny-knappen etter at du er ferdig å se på noe, slik at du hopper tilbake fra tredjepartsappen og inn i TV-appen igjen. Dette skjer nemlig ikke automatisk. Og det er litt forvirrende i starten at du kommer tilbake til tredjepartsappen – og ikke TV-appen du klikket deg inn fra.

Med TV-appen kan du søke på tvers av innhold i alle appene som støttes av Apple TV-appen. Men også apper som Netflix. Enten kan du velge å skrive inn det du jakter på, eller så kan du trykke på mikrofon-ikonet på fjernkontrollen for å bruke Siri.

Da må du trykke på menyknappen et par ganger før du sendes tilbake til Apple TV. Her ser du Cmore i aksjon. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Talefunksjonen har likevel en vei å gå før den fungerer skikkelig. For det først er den ikke spesielt flink til å gjenkjenne hva du sier, spesielt om du blander inn norske og engelske ord. Vi prøvde flere varianter, blant annet «spill av The Wire». Her fikk vi mange ulike resultater.

Samtidig så er det forskjell på hvor godt indeksert de ulike appene er i søket. Tjenestene som støtter TV-appen fungerer uten problemer, og det meste dukker også opp om du søker i innhold som Netflix kan by på. Når det gjelder HBO er det ikke noe som vises.

Du kan også spille av innhold fra Netflix direkte fra søket i TV-appen, men innholdet listes ikke opp, slik innhold fra for eksempel TV 2 Sumo gjør. Altså vil du ikke få neste episode eller en annen anbefalt fra Netflix via TV-appen - slik du gjør med appene som er godkjent.

Altså vil du ikke få ut potensialet av for eksempel Netflix i TV-appen på samme måte som du gjør med for eksempel TV 2 Sumo per i dag.

Fungerer godt

Generelt må vi si at Apple treffer godt med oppbygningen av sin TV-app. Den er ryddig og enkel å navigere rundt i. Akkurat som resten av Apple TV-plattformen er. Spesielt sammen med den nyeste generasjonen av strømmeboksen får du en imponerende kvikk brukeropplevelse.

Det er ikke selve appen som spiller av innholdet til for eksempel Viaplay, så hvor godt og stabilt du blir servert innholdet avhenger av tredjepartsappen. Under vår testperiode hadde vi dog ingen problemer så lenge vi holdt oss inne i selve TV-appen, og etter hvert blir det en vane å trykke seg tilbake til TV-appen fra tredjepartsappen etter å ha sett ferdig en film eller serie.

Det største problemet vi opplevde var når vi befant oss i selve menyen. Markerer du TV-appen så får du opp de tre siste tingene du har sett på som store ikoner over menylinjen. Når vi prøver å klikke oss til innhold vi har startet via Cmore, fungerer ikke dette direkte fra menyen. Det bare blinker på skjermen før du blir værende i startmenyen uten at noe mer skjer.

Annet enn det virker appene og systemet til Apple å være stabilt, og trolig vil problemene vi har støtt på bli endret og forbedret etter hvert.

Konklusjon

TV-appen til Apple er ryddig og enkel å forstå seg på. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Vi må si at Apple er inne på noe meget spennende med sin TV-app, og potensialet her er helt tydelig. Bare tanken på å slippe å hoppe inn og ut av forskjellige apper hver gang man skal se TV, gjør den til en potensiell favoritt i våre øyne.

Problemet er hvilke tjenester du kan bruke appen sammen med. Som nevnt er det kun TV 2 Sumo, Viaplay, Cmore, Viafree og Mubi som er på plass, og selv om disse i seg selv har mye godt innhold å friste med, savner vi likevel en del.

For eksempel ville Netflix og HBO vært hendige å ha med, selv om det virker lite trolig. Appen har allerede vært tilgjengelig for amerikanske brukere en god stund, altså hjemmebanen til disse to aktørene – uten at de har kastet seg på tilbudet til Apple. Likevel er det i det minste mulig å finne innhold fra Netflix via søket inne i TV-appen og starte derfra.

Samtidig hadde det vært ønskelig å hatt tilgang til norske leverandører som Canal Digital, Get, RiksTV eller Altibox, for å nevne noen. Da kunne man kanskje fått tilgang til arkivet til de ulike kanalene som disse leverandørene distribuerer, og kanskje til og med direktesendt innhold.

På denne måten hadde Apple-boksen blitt et solid alternativ til de beste dekoderne på markedet, hvor du hadde fått langt bedre oversikt over hva som sendes – uten at du trenger å huske hvilken av aktørene eller kanalene som gir deg innholdet.

Nå er det selvsagt fortsatt mulig at noe av dette kan skje, og om det skulle bli en realitet, vil den nyeste Apple TV-en kombinert med den nye TV-appen skli rett inn som et førstevalg for vår del.

