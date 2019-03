TEST: Apple Smart Battery Case

iPhoner blir dyrere, men de sedvanlige klagene på batteritiden forblir. Telefonene leveres med mindre batterier enn konkurrentenes tilsvarende store telefoner, og når det skal lades er det fortsatt en treig 5 watt-lader som følger med.

Alle andre mobilprodusenter har hurtiglading med i esken til sine topptelefoner.

På grunn av Apples trege lader kan du ikke toppe opp batteriet i noen minutter her og der for å klare deg gjennom dagen. Den må stå tilkoblet veggen en stund før det monner.

Apples løsning heter Smart Battery Case – et mobildeksel med batteri til å feste på baksiden av telefonen.

En diger batterikul nederst

Slik bruker du Apple Smart Battery Case. I utgangspunktet er det ganske enkelt, men det har sine ulemper.

Smart Battery Case har eksistert i flere år, men de nyere utgavene har også trådløs lading.

Apple oppgir ikke hvor stort det interne batteriet er, men det dobler de oppgitte brukstidene for iPhone Xs og Xs Max. Batteriet er støpt inn i et tykt gummideksel som har stoffbelegg på innsiden. Dekselet tres på iPhonen og er ment å henge der permanent.

Designmessig er det lov å være skeptisk. Noen av markedets peneste telefoner, bygget i glass og stål, mister hele sitt eget designuttrykk når denne pakken settes på. De får i tillegg en svær klump hengende nederst på baksiden.

Tar en evighet å lade

Det tar fryktelig lang tid å lade deksel og telefon med originalladeren. Det er veldig sjelden at både deksel og telefon er fulle når jeg kobler dem fra laderen. Det gjelder både med iPhones medfølgende lader og med andre ladere jeg kobler Lightning-kabelen til.

Her burde man ha Apples hurtigladende USB-C til Lightning-kabel og USB-PD (Power Delivery)-lader for hånden om alt skal bli ferdigladet på rimelig tid. En haug ulike ladere er brukt i testperioden, og som oftest må det 8–9 timer på kabelen til før alt er proppet fullt av strøm.

Og det er med kablet lading. Med trådløs lading går det enda tregere, i tillegg til at det er kronglete i bruk. Mottageren for trådløs strøm er nemlig plassert ganske høyt opp på den store batterikulen på baksiden, noe som innebærer at jeg som regel må knote litt med plasseringen før laderen indikerer at den jobber.

Du ender opp med en ganske voksen klump på baksiden. Hele pakken veier 316 gram hvis utgangspunktet er en iPhone Xs Max. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjør tilbehør kronglete

En Huawei Mate 10 Pro har gedigent batteri, slank design og medfølgende hurtiglader. iPhone med batterideksel varer noe lenger i bruk enn Mate 10 Pro, men så skal den lades med den trege laderen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteriet har en Lightning-plugg på innsiden og blir stående direkte tilkoblet mobilen når det henger på baksiden. iPhonen tror den er tilkoblet lader og viser ladesymbol etter hvert som den bruker opp smartbatteriet. Etterpå går den over til å bruke av det interne batteriet.

Om det skyldes at telefonen tror den bytter mellom tilbehør når du kobler til andre ting gjennom ladedekselet er uklart. Men det er langt mer strevsomt å få den til å virke skikkelig med for eksempel Apple CarPlay i bilen med dekselet utenpå.

Jeg må ofte koble til og fra to-tre ganger før telefonen har startet CarPlay-modusen. Kanskje er ikke alle kablene mine helt prima lenger, men iPhonen virker også å trenge mye lengre tid på å summe seg mellom forsøkene med batteriet hengende på enn uten det.

Holder på varme

Det er logisk å anta at du bruker telefonen mye hvis du trenger et slikt batterideksel. Apple selv oppgir at du kan bruke nettleseren i 20 timer sammenhengende med fulladet telefon og deksel.

For noen vil spilling være vel så aktuelt. Uansett hva du ender opp med vil det tykke gummidekselet raskt vise en annen egenskap; det holder veldig godt på varmen.

Dette er i grunnen både en fordel og en ulempe. iPhoner er beryktet for å ikke like streng kulde, så med et batterideksel på utsiden kan det hende du slipper at telefonen skrur seg av eller restarter. Hvis du plages med slikt.

Det er også ganske sannsynlig at du som spiller en del vil merke hvor mye saktere telefonen kvitter seg med varme når den har dekselet på. Hvis du spiller en times tid blir hele pakken veldig varm. Til slutt blir den gjerne så varm at alt går sakte og prosessoren på innsiden åpenbart skrur ned tempoet.

Det er enkelt nok å koble til og fra ekstrabatteriet, men for de fleste blir det nok sittende på telefonen mesteparten av tiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Høy pris og høy vekt

Smart Battery Cover koster 1300 kroner å kjøpe. For å kunne lade raskt bør du også ha en hurtigladeløsning for telefonen. Hvis du velger kort kabel og raskeste aktuelle lader koster det 750 kroner.

Totalsummen for batteri- og ladetilbehøret blir 2000 kroner. Og det er til en telefon som starter på 11 500 kroner.

Apples smartbatteri gjør at telefonen kan vare svært lenge. Apples påstand om dobbel batteritid stemmer greit overens med min egen erfaring med løsningen. Men den er ikke uten ulemper. Jeg sier ikke at det ikke passer for deg, men snarere at du burde vurdere behovet ditt nøye før du velger en slik løsning. For mange vil et enklere deksel og en god batteribank være vel så gode tilskudd til den mobile verktøykassen.

I tillegg er det vanskelig å ikke se på de 13 500 kronene som hele pakken vil koste som ganske vanvittig.

Kjøper du en Huawei Mate 10 Pro får du stort batteri og hurtiglading inkludert. Her slipper du å drasse på over 300 gram telefon med en diger batteriklump på baksiden for at batteriet skal vare lenge. Prisen? Rundt 4000 kroner for telefonen, og alt du trenger følger med.

Hvis du vil ha lang batteritid, rask trådløs lading og den heftigste ytelsen får du det enten du velger Huawei Mate 20 Pro eller Samsung Galaxy S10+. Begge deler koster mindre enn startprisen på en vanlig iPhone Xs - før vi legger til lade- og batteritilbehør.