Test Apple MacBook Pro 13 (Sen 2016) møter Dell XPS 13 (2017)

Da vi for et snaut år siden satte Dells og Apples ypperste 15-tommere opp mot hverandre var det tydelig et format som engasjerte. Sannsynligvis fordi denne direkte sammenligningen mellom to «premiummaskiner», med hvert sitt unike operativsystem og bruksmiljø, var relevant for mange.

Dell XPS 13 Konfigurasjon: XPS 13 9360 (CNX93604)

Operativsystem: Windows 10

Skjerm: 13,3" IPS, 3200 x 1800, 60 Hz

Prosessor: Intel Core i5-7200U (2 kjerner @ 2,5 GHz – 3,1 GHz, 7,5 – 25 W)

Grafikk: Intel HD 620

Lagring: 256 GB PCIe-SSD

Minne: 8 GB 1866 MHz (LPDDR3)

Vekt: 1,3 kg

Pris: Fra 15 000 kroner

Apple MacBook Pro 13 Konfigurasjon: MacBook Pro 13 u/TouchBar

Operativsystem: MacOS Sierra

Skjerm: 13,3" IPS, 2540 x 1600, 60 Hz

Prosessor: Intel Core i5-6360U (2 kjerner @ 2 GHz – 3,1 GHz, 9,5 – 15 W)

Grafikk: Intel Iris 540

Lagring: 256 GB PCIe-SSD

Minne: 8 GB 2133 MHz (LPDDR3)

Vekt: 1,36 kg Pris: Fra 16 000 kroner

Etter at Apple for noen måneder siden presenterte en ny, og for mange nokså kontroversiell MacBook Pro, kan følgende igjen ha blitt en svært relevant problemstilling: Skal en lojalt bli i Apple-verdenen, med de kompromisser dette kan føre med seg, eller utnytte situasjonen ved å lodde stemningen for en Windows-basert bærbar?

Dermed er det ekstra passende at vi i dag lar Dell XPS 13 og Apple MacBook Pro 13 (uten Touch Bar), to maskiner som tradisjonelt sett har vært gode alternativer for hver sin målgruppe, møtes til duell.

Mens Dells 2015-modell av XPS 13 fortsatt klamrer seg til en imponerende tredjeplass på vår topp 10-liste over beste bærbare maskiner, finner vi Apples nye MacBook Pro 13 (med Touch Bar) like bak på en femteplass. På topplisten er det imidlertid viktig å påpeke at vi ikke tar særlig hensyn til pris, noe vi vil gjøre i denne testen.

I denne saken skal vi se på både hvor godt Dells XPS 13 gjør det mot sammenlignbare Windows-baserte maskiner, men også teste den med tanke på hvor godt den vil tilfredsstille en som over flere år har følt seg mest komfortabel med en MacBook Pro.

Premiummaskiner som ikke lopper deg helt

Mens vi normalt tester bærbare med topptrimmede spesifikasjoner, som selvsagt koster deretter, var vi denne gang harde på at vi ønsker modeller inn til test med en overkommelig pris. Det lar seg ofte ikke gjøre, men denne gangen lyktes vi i å sanke inn to premiummaskiner med «gode nok» spesifikasjoner til en pris som ikke tar helt av.

Nå er ikke verken Dells XPS 13, til 15 000, eller MacBook Pro 13, til 16 000, direkte billige. Men vi kunne for eksempel endt opp med å teste XPS-toppmodellen til 19 000 kroner som produsentene selv er ivrige på å trykke på oss. Det er ofte ikke konfigurasjoner folk flest ender opp med å kjøpe, selv ikke når en tar med i likningen Tek.nos teknologiglade lesere.

Mens du kan sjekke spesifikasjonene i margen til høyre finner du mer utfyllende informasjon om hvordan de to kandidatene våre gjør det på områder som byggekvalitet, interaksjon, batteridriftstid og ytelse på neste side.

Om du bare ønsker essensen av det vi har oppdaget under testingen av Dells XPS 13 og Apples MacBook Pro 13 uten Touch Bar finner du konklusjonen vår rett nedenfor.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon

Vi har hatt to særdeles godt designede og konstruerte maskiner til test. Ingen av dem får likevel full score på alle områder, og hvilken du velger – om noen av dem – kommer helt an på bruksområde.

Mens Apples MacBook Pro 13 uten Touch Bar skilter med den beste skjermen, pekeplaten og kanskje også tastaturet, slår Dells noe rimeligere kandidat tilbake med bedre spillytelse,, berøringsskjerm og ikke minst, et langt bedre utvalg porter.

XPS 13 vinner mange poeng på portutvalget og konstruksjonen. . Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Og sistnevnte er faktisk en veldig viktig faktor å ta hensyn til for mange. Det slår oss stadig under testene av Apples nye MacBooks hvor tungvint det er hver gang vi skal plugge inn en USB-pinne eller et minnekort. Alltid ender vi opp med å lete etter en eller flere adaptere, som sjelden ligger der vi mente å huske de lå.

Batteritiden er ypperlig i begge tilfeller, og for henholdsvis 15- og 16 000 kroner får du solide maskiner som holder det gående i omtrent 11 til 12 timer. Når det kommer til ytelse stiller de to relativt likt, med god nok ytelse i massevis for normale oppgaver. For akkurat grafikkytelse tar imidlertid XPS 13 som nevnt en liten seier, men den yter ikke godt nok her til at den utmerker seg som en underholdningsmaskin eller til at den vil by på noen varme spillminner å se tilbake på.

Vi gir Dells XPS 13 karakter 8 av 10, men ingen anbefalt-stempel blir delt ut. Det sørger stadig tilbakevendende elektronisk støy og en litt for lyssvak skjerm for. På den positive siden får du en maskin som er rigget for både nåtid og fremtid, og har en pekeplate fullt på høyde med de beste Windows-baserte maskiner.

Apples billigste nye MacBook Pro er ikke en stor nok oppgradering for at eksisterende MacBook-brukere trenger investere hele 16 000 kroner i den. Vi har mye av det vi trenger allerede. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vår testmodell av MacBook Pro 13 uten Touch Bar får heller ingen anbefaling av oss i dag. Vi mener at om du først skal gå for en MacBook Pro bør du holde deg for øynene og bla opp for modellen over med Touch Bar – spesielt grunnet den integrerte Touch ID-en som er utrolig hendig. Samtidig har denne konfigurasjonen langt høyere grafikkytelse og to ekstra Thunderbolt-porter med USB Type-C-kontakt.

Vi føler rett og slett at Apple med sin billigste Pro, tross mange enkeltstående komponenter som fungerer aldeles perfekt, tar bort for mye funksjonalitet og øker prisen for mye i forhold til den forrige modellen. For saftige 16 000 kroner er den med unntak av den noe mer lyssterke skjermen, litt bedre batteridriftstid og lavere vekt ikke mye til en oppgradering for alle oss med en «gammel» MacBook Pro. Vi har jo allerede verdens beste pekeplate, en god skjerm, et herlig tastatur og god batteridriftstid. Også har vi alle portene vi trenger integrert i maskinen vår uten behov for å slepe på ekstra adaptere.

