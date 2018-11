TEST: Apple MacBook Air (Sen 2018)

Det har tatt Apple åtte(!) år å oppdatere designet til sin billigste MacBook. Ingen annen bærbar har hatt det samme designet like lenge, og de siste årene har det eneste pene vi kunne si om MacBook Air vært at den var rimeligere enn de andre maskinene til Apple og at den kom med MacOS.

Apple MacBook Air (sen 2018) Skjerm: 13,3" IPS, 2560 x 1600 (16:10)

Prosessor: Intel Core i5-8210Y (2 kjerner @ 1,6 – 3,6 GHz, 7W TDP)

Grafikk: Intel UHD 617

Lagring: 128 GB M. 2 PCIe-SSD

Minne: 8 GB (2133 MHz LPDDR3)

Batteri: 50 Wh

Vekt og mål: 1,25 kg, 1,56 x 30,4 x 21,2 cm (HxBxD)

Porter: 2 USB-C (Thunderbolt 3), Minijack

Pris: Fra 13 500 kroner

Til stor kontrast til for åtte år siden. Da MacBook Air ble lansert var den en revolusjon. Du fikk super byggekvalitet, heldags batteritid og svært lav vekt i en klasse konkurrentene ikke stilte til start i ennå. Sammen med oppnåelig pris ble maskinen en sikker vinner hos kvalitetsbevisste studenter og andre Mac-kjøpere på budsjett.

De siste årene har imidlertid tiden stått bom stille hos Apple. Den tida har ikke konkurrentene kastet bort. Og der mistanken har vært til stedet lenge ble det i fjor klart at MacBook Air (og MacBook) var totalt akterutseilt da Huaweis fantastiske MateBook X kom med en båt fra Kina.

Kanskje innså Apple også at de for alvor var kommet bakpå, og begynte arbeidet med å totaloverhale sin forhistoriske Air. Resultatet er en voldsom forbedring over forgjengeren på nesten alle punkter, men det spørs likevel hvor mange som gjør spesielt lurt i å kjøpe nykommeren.

Apple har nemlig hverken utvidet lagringsplass eller minne, og økt prisen med hele 3500 kroner siden sist. Dermed vinker de farvel til de fleste som omfavnet Air av budsjettgrunner.

Med en startpris på 13 500 kroner legger nye Air seg dessuten bare 500 kroner unna innstegsmodellen i MacBook Pro 13-serien, som er utstyrt for å holde seg på topp i flere år og i praksis er hverken mye tyngre eller tykkere.

Men over til det som er bra med nye MacBook Air. For som det viser seg er Apples nyeste lett å like om man ser på den alene og ikke tenker for mye på verdi for pengene.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Designet for dette tiåret

Gamle MacBook Air måtte tåle mye kritikk for sitt utdaterte design. Maskinen var svært bred, hadde store skjermrammer, var tykkere enn alle andre Macer og veide til slutt like mye som selskapets Pro-maskiner.

Nå fremstår Air endelig som en maskin fra den siste halvdelen av dette tiåret og klar for det neste. Til tross for at den paradoksalt nok fortsatt er Apples tykkeste bærbare, har nye Air i alle fall slanket bort mye av skjermrammen, blitt to centimeter kortere og 14 millimeter slankere, samt tatt av 100 gram. Den har rett og slett blitt mer kompakt, og vi digger størrelsen.

Om du ser rett på MacBook Air ser den identisk ut som MacBook Pro, og på utsiden er det heller ikke mer enn det dråpeformede Air-designet (som gjør den slankere mot enden) som skiller dem.

Eller, det er én ting til: nye MacBook Air har fått en Touch ID-sensor i på-knappen. Denne lar deg logge inn på maskinen og godkjenne betalinger med fingeren, og var noe vi trakk frem som den største nyvinningen på MacBook Pro for et par år siden. Samtidig syntes vi Touch Bar, som fulgte med på lasset, virket som en dyr «gimmick» med få virkelige fordeler. Nå gir Air oss det beste fra to verdener, en fingerskanner og en rekke tradisjonelle funksjonstaster.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Gamle MacBook Air hadde den magnetiske MagSafe-kontakten som løste seg ut når noen snublet i ladeledningen. At denne ryker i nykommeren er ingen overraskelse, men det er uansett kjedelig å se denne kjekke løsningen som har spart tusener av Macer fra en tur i bakken forsvinne. Den samme skjebnen møter alle de andre portene gamle Air var utstyrt med, og inn rykker to Thunderbolt 3-porter med USB-C-kontakt. Disse to portene samler flere funksjoner og håndterer både lading, dataoverføring, eksterne skjermer og nettverk, men for mange vil de kreve overganger om ikke resten av utstyret også er ganske nytt.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nye Air kommer forresten endelig i flere utførelser enn sølv, som får følge av stellargrå (som på bildene) og gull.

Fantastisk skjerm

Skjermen er den beste oppgraderingen hos nye Air. Å gå fra den gamle lavoppløste skjermen med 1440 x 900 piksler til den nye med 2560 x 1600 piksler er som natt og dag. Med fire ganger så høy oppløsning oppleves skjermen som svært skarp og du får endelig plass til et par vinduer ved siden av hverandre uten problemer.

Panelet er perfekt kalibrert direkte fra fabrikk slik at både farger og hvitbalanse er korrekt. Dette gjør mye for opplevelsen. IPS-panelet sørger dessuten for at bildet ikke blir blassere når du kikker på skjermen fra en skrå vinkel.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I forhold til MacBook Pro-panelet, som vi målte til nesten 600 nits lysstyrke, skilter Air bare med 300 nits. Takket være et veldig bra antirefleks-filter virker imidlertid skjermen mer lyssterk enn mange andre vi har målt til 400 nits. Vi opplevde heller aldri at skjermen var utsatt for gjenskinn eller refleksjoner og kan bare gi Apple 10 av 10 for denne.

Se hvor godt skjermpanelet er kalibrert her.

De beste sommerfugltastene til nå

Det begynner å bli noen år siden de første MacBookene med «sommerfugltaster» dukket opp. Disse er større, mer stabile og raskere enn de gamle, men vi har også kritisert dem for svært liten vandring og høyfrekvent støy.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For personer som kommer fra en gammel Air til en ny modell blir overgangen tydelig, men sommerfugltastene til nye Air er av det Apple kaller tredje generasjon, og de er den klart beste versjonen av tastene til nå. De er fortsatt kontante og støyer mer enn den gamle typen, men den høyfrekvente delen av støyen er borte og vandringen er akseptabel (– altså ikke sammenlignbar med den hos MacBook!).

Forbedringene er nok til at vi nå begynner å få sansen for tastene, som er raske, stabile og kontante, om enn fortsatt noe mer støyende enn vi hadde foretrukket. Det viktigste er at de ikke lenger er et argument for ikke å kjøpe maskinen, noe vi mente den første generasjonen var.

Større og enda bedre pekeplate

Pekeplaten vokser med 20 prosent hos nye Air, og det er en virkelig velkommen endring. Det gjør det enda enklere enn tidigere å bruke ulike fingerbevegelser, som Apple har klart å gjøre til en så naturlig del av navigasjonen i MacOS.

I tillegg får pekeplaten Force Touch som lar apper respondere ulikt basert på hvor hardt du trykker ned. Dette er ikke en funksjon som har fått så mange nyttige bruksområder ennå, men det gjør ikke noe, for det beste med Force Touch er at du kan trykke platen fysisk ned hvor som helst, ikke bare på den nedre delen som hos Windows-baserte bærbare.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Batteritid er mye viktigere for mange enn ren ytelse, så før vi går løs på sistnevnte er det verdt å ta med seg at nye Air leverer 11,5 timer i batteritesten vår. Dette er for videoavspilling, men for normalt arbeid eller nettsurfing kan du være trygg på at du har nok «juice» for en hel arbeidsdag. Den gode batteritiden kan vi for øvrig takke prosessoren for ...

... og vi mener Apple har funnet den perfekte prosessoren for MacBook Air. På innsiden har nemlig Apple gjemt en tokjernet 7-watters Intel Core i5-8210Y som har en tredjedel av energiforbruket til 28-wattprosessoren som sitter i MacBook Pro og halvparten av energiforbruket til 15-wattprosessorene i mange bærbare med tilsvarende formfaktor.

Som en følge kan ikke Air gjøre tunge oppgaver like raskt som enkelte konkurrenter, men den varer i alle fall lenge på en opplading – og det er viktigst, mener vi.

For ytelsen oppleves uansett som veldig god når du bruker maskinen til vanlige ting som å surfe på nettet, strømme film, skrive eller behandle bilder.

Ytelsesmessig legger MacBook Air seg midt mellom MacBook, med veldig svak ytelse, og MacBook Pro, med det som kan oppleves som for god ytelse for manges behov.

Noen spillmaskin kan ikke engang de aller sterkeste MacBook Pro-ene kalle seg, og i alle fall ikke nye Air. Glem spilling, med mindre du tar sikre på å besøke retroperler fra minst ti år tilbake eller enkle indie-spill.

I teorien gir Thunderbolt 3-portene mulighet for å koble til en ekstern grafikkakselerator for mer gass, men prosessoren i MacBook Air vil begrense effekten av denne såpass at dette ikke blir noen god opplevelse.

Det blir noe støy, men bare når maskinen jobber på maks og over lang tid. Dessuten er støyen av den jevne susende typen som gjerne forsvinner i annen bakgrunnsstøy.

Når det kommer til SSD-ytelsen er den ganske middelmådig og skuffer på 4K-målingene. Detaljene får du her.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon

MacBook Air er en voldsom oppgradering over gamle Air, uten at dette egentlig er så relevant i all den tid Apple tross alt har tvinnet tomler i åtte år.

Isolert sett er likevel maskinen en av de mest gjennomførte vi har tatt ifra Apple på en stund. Alt fra design og byggekvalitet til skjerm og pekeplate sitter som støpt. Ja, til og med det omstridte tastaturet begynner og blir bra nå. Batteritiden er dessuten imponerende for en så tynn og lett maskin. Og mens MacBook Air hverken er tynnest eller lettest er den et veldig godt kompromiss mellom ytelse og størrelse.

Opplevelsen av å bruke nye Air er alt i alt ekstremt god og for å gjøre opplevelsen enda bedre har vi selvsagt MacOS som en viktig del av dette. MacOS er en sikkerhet for mange som velger Mac ved at det er gjenkjennelig, stabilt og byr på få distraksjoner for deg som bruker det. Samspillet med andre iOS-enheter som lar deg sende meldinger og ringe via iPhone, eller dele bilder og dokumenter på tvers, er også gull verdt. Windows-maskiner gir deg ikke de samme mulighetene her.

Det er imidlertid ett problem, og det er prisen. Nye MacBook Air er hele 3500 kroner dyrere enn den gamle modellen var.

Dermed skiller det nå bare 500 kroner opp til MacBook Pro-innstegsmodellen. Proen har kraftigere maskinvare og en mer lyssterk skjerm for å nevne noe, uten at den er veldig mye tykkere eller merkbart tyngre. Ytelse har aldri vært noe argument for potensielle Air-kjøpere, men med så liten prisforskjell bør du tenke over at den ekstra ytelsen til Proen godt kan la deg beholde maskinen et år lenger uten at den oppleves som treg. Problemet med å anbefale den billigste Proen er imidlertid at denne bruker 2. generasjon sommerfugltaster, som vi mener støyer og ikke er like gode å skrive på.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om vi ser forbi Apples egen portefølje kommer heldigvis spesielt én knallgod kandidat opp i kikkerten vår: Huaweis MateBook X Pro. Nylig ga vi den vår første 10-er på over fire år i bærbarkategorien og fortalte av vi syntes den er den beste Windows-maskinen på markedet. Og vet du hva? Den tittelen fikk MateBook X Pro fordi den både matcher og tidvis langt overgår kvalitetene mange bare kjenner fra Apples Mac-maskiner fra tidligere.

Om du vil punge ut for en MacBook Air har du en veldig fin opplevelse til gode, men om ikke tanken på å bytte ut en MacOS-maskin med en god Windows-maskin skremmer deg har du mye å vinne på gi MateBook X Pro en sjanse. Mer om den i boksen under.

Alternativer

