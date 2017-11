Test Apple iPhone X

iPhone X har kommet og setter en ny og irriterende dyr standard prismessig. Apples definitive flaggskip starter på 11 000 kroner, og vil du ha den med ekstra lagringsplass må du ut med nesten 13 000 kroner.

Vi i Tek har brukt høsten på å klage over mobilprisene i mang en test. Og da må vi nesten furte litt over denne også. Det er i dyreste laget dette her, Apple.

Og jeg vet ikke helt om jeg er mest fornøyd eller irritert med å konstatere at iPhone X likevel på mange vis gjør seg fortjent til den skyhøye prislappen.

Apple iPhone X Størrelse: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Vekt: 174 gram

Skjerm: 5,8 tommer OLED, 2436x1125 piksler, 458 ppi

Maskinvare: A11 Bionic-prosessor

Lagringsplass: 64GB/256GB

Operativsystem: iOS 11

Teknologi: Face ID, 3D Touch

Kamera: 12MP-sensorer, to linser, en vidvinkel og en tele

Batteri: 2700 mAh

Pris: 10 990 kroner (64 GB) og 12690 kroner 256 GB.

For her er faktisk Apples stadige revolusjonssnakk på sin plass.

Den lekreste iPhonen så langt

iPhone X har fått helt ny design. Det er den første iPhonen der rammen er i stål, og ikke aluminium. Det er også den første av dem med heldekkende skjerm på forsiden.

Vel, hel og hel. For det krangles litt om det. Det er nemlig en liten leppe som stikker ned i skjermen øverst, og misfornøyde tunger vil ha det til at dette ødelegger brukeropplevelsen. Men ser vi til konkurrentene har de faktisk større rammer over og under skjermen. Og selv om det er mer symmetrisk når skjermen er av, betyr også en flat strek i topp og bunn at skjermen må bruke plass på ekstra menyer nedenfor der igjen.

iPhone X er omtrent på størrelse med den minste utgaven av iPhone 8, men skjermen er på størrelse med den du finner i Plus-modellen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone plasserer dekningsinformasjon og batteriinformasjon på hver side av den lille leppen, og kommer altså nærmest å være en telefon som er bare skjerm av alle alternativene på markedet i dag. Video og spill er likevel et tema, men Netflix virker å være rettesnoren her; videoen kan maksimeres opp til leppen på skjermen, eller forbi den. Dermed er det valgfritt om den lille stripen tar opp plass i noe du faktisk ser på eller ei.

Hastigheten i menyene er dessuten omtrent uslåelig. Det er bjørnesterk maskinvare under glasset - den kan sammenliknes med det du får i inngangsmodellen av MacBook Pro.

Et helt unikt sikkerhetsfokus

Kameraet er snudd, og følger nå telefonens langside i stedet for kortsiden slik det gjør i iPhone Plus-modellene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sikkerhet er obligatorisk i dag, og kanskje spesielt på mobilen som vi tar med oss overalt og legger inn hele livene våre på. Fingeravtrykk har forenklet dette mye over de tradisjonelle kodeløsningene, men Face ID, Apples nye teknologi for å gjenkjenne ansikitet ditt, forenkler det enda mer.

Etter å ha brukt solide deler av testetiden på å finne ut hvor godt FaceID faktisk fungerer, kan jeg egentlig bare konkludere med at dette er mye, mye bedre enn Touch ID og Android-verdenens forsøk på tilsvarende ansiktsløsninger. Det går fort, og du merker omtrent ikke at telefonen har sikkerhetssperrer lagt inn.

Løft telefonen. Se på den. Den er åpen.

De tre ferskeste iPhone-modellene ved siden av hverandre. Fra venstre: iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette har fungert godt i sterkt lys og i stummende mørke. Og det har også fungert bra når hodet hviler på en pute rett før det skal soves. Som jo gjerne er tidspunktet mange tar en siste titt på e-postboksen sin. Sterk sol har vi imidlertid ikke klart å diske opp med, og enkelte rapporter antyder at den fungerer noe dårligere i slike omgivelser. Det hører også til at jeg er en korthåret herre uten briller på, så jeg er muligens ikke det mest utfordrende testobjektet for funksjonen slik sett.

Men at dette her fungerer såpass godt som det gjør, og så å si aldri tar lang tid eller nekter å låse opp, gjør meg ekstremt håpefull for hva vi kan få se av apper til iPhone X. Løsningen er basert på en Kinect-aktig sensor i toppen av telefonen, og den kan benyttes av apputviklere til helt andre ting, hvis de vil.

God batteritid

Enkelte misliker skjermleppen øverst, fordi den kan gripe inn i innholdet ditt. Med Netflix kan du velge. Maksimer videoen ut til skjermleppen, eller fyll hele skjermen, inkludert de to flikene på hver side. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPhone X har dessuten tilsynelatende den beste batteritiden så langt av iPhonene. Den ser ikke ut til å ha problemer med å klare seg to døgn mellom ladingene. Dette kan være påvirket noe av at den leveres med iOS 11.1 som skal være snillere med batteriet enn tidligere iOS 11-utgaver. 50 prosent nedgang på ett døgn med tung testing er uansett godkjent og litt til.

Når hjem-knappen er vekk må den erstattes av noe. Apple har erstattet den med en serie sveip som alle er så intuitive at du mest sannsynlig venner deg til dem på fem minutter. Sveip sidelengs på bunnen av skjermen for å bytte mellom nylige apper. Sveip opp fra bunnen for å komme hjem. Sveip opp og hold for å få tradisjonell appveksler.

Denne løsningen er enkel og intuitiv, og enda viktigere - den oppfattes ikke som overlesset og den stopper aldri opp. Det hadde ødelagt opplevelsen.

Hovedkameraet er identisk med det du finner i iPhone 8, mens telelinsen har blitt stabilisert og mer lysfølsom. Et knallbra kamera har blitt enda bedre. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bra kamera, både foran og bak

Kameraet har fått seg en kvalitetsheving på zoom-fronten. Både hovedkameraet og tele-kameraet har nå fått stabilisert optikk, og telen har blitt mer lysfølsom så den kan brukes oftere.

Også i front er kameraet ålreit, og det kan brukes til morsomme ting som å sende folk animerte tegneseriefigurer (Animojis), eller det kan brukes til å ta Portrettmodus-bilder der bakgrunnen er utydelig.

For øyeblikket er det eneste betydelige minuset med iPhone X at mange apper ikke er tilpasset skjermen. Men det er en følge av at dette er første telefonen i sitt slag fra Apple, og skal vi rekke å prøve den før selve salget starter, betyr det også at vi prøver den før alle utviklerne er klare med sine oppdateringer. Noen oppdaterte og velfungerende apper har vi alt, men det slippes nok et ras av nyoppdaterte apper i løpet av fredag, og i ukene som kommer.

Hvis du bruker telefonen mye, og er villig til å betale svært mye for den aller beste opplevelsen - får du den i iPhone X. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det største minuset: Prisen

Det er i grunnen ingen store ting å trekke for ved iPhone X, foruten prisen. Den koster skjorta, men hvis du har råd til den og er litt opptatt av mobilteknologi får du faktisk knapt en mer ålreit bruksopplevelse i dag. Og det aller viktigste ved den skyldes den litt kritiserte leppen over skjermen med alle sensorene. For der Samsungs ansiktslås har høyst ulik funksjonsgrad fra person til person, og de to alternativene (iris og ansikt) er kresne til lys på hver sine måter, uten å kunne bytte automatisk, funker Face ID overalt og uansett. I hvert fall så godt som.

Og man slipper å måtte rengjøre kranglete fingersensorer. Kommer det inn en melding mens telefonen ligger på bordet foran en vil innholdet skjules, helt til du titter ned på mobilen og iPhone X skjønner at den har oppmerksomheten din.

Jeg vet faktisk ikke om jeg fortsatt vil si at en iPhone 8 til vesentlig lavere pris er det «fornuftige» valget her. Og da har Apple tilsynelatende lykkes i å rettferdiggjøre den absurde prislappen. De fleste Apple-produkter er uansett så dyre at man må tvile seg frem til riktig produkt, og den kattepinen har de nå gitt oss på mobilfronten også.