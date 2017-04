Test Apple iPad (2017)

For sju år siden, april 2010, dro Apple sløret av deres aller nyeste produkt: iPad. Et produkt som var mye større enn en mobiltelefon, men likevel mindre og enklere å bruke enn en bærbar datamaskin. En stor, rektangulær greie, som i løpet av de neste årene skulle vise seg å bli synonymt med ordet «nettbrett». Litt som bommulspinner kalles Q-tips og kaffekanner som holder på varmen kalles Thermos.

Siden den gang har Apple gradvis endret på designet og sluppet raskere og tynnere iterasjoner av det opprinnelige designet. De lanserte iPad Mini (som var mindre) og senere også iPad Pro (som var større), men i bunn og grunn har det vært samme produkt.

Og i år slapp de iPad. Et nytt produkt med et gammelt navn, og egentlig helt uengasjerende spesifikasjoner og funksjoner.

iPad (2017) iPad Air 2 iPad Pro - 9,7" Størrelse 24 x 16,95 x 0,75 cm 24 x 16,95 x 0,61 cm 24 x 16,95 x 0,61 cm Vekt 469 gram 437 gram 437 gram Skjerm 9,7 tommer, IPS, 2048 x 1536 piksler 9,7 tommer, IPS, 2048 x 1536 piksler 9,7 tommer, IPS, 2048 x 1536 piksler, True Tone Prosessor Apple A9 Apple A8X Apple A9X Lagringsplass 32/128 GB 16 / 32 / 64 / 128 GB 32 / 128 / 256 GB Kamera 8 MP, autofokus, 1,2 MP frontkamera 8 MP, autofokus, 1,2 MP frontkamera 12 MP, autofokus, 5 MP frontkamera Ekstrafunksjoner Nope. Antirefleks-skjerm Apple Pencil-støtte. Smart Connect-kontakt. Fire høyttalere. Batteri 32,4 Wh 27,6 Wh 27,5 Wh Pris: 3690 kroner ca 4000 kroner 5930 kroner

Den nye iPaden tar over for iPad Air-serien til Apple, og det er nå tre varianter å velge mellom:

iPad Mini – Den nyeste Mini-varianten er iPad Mini 4, og byr på en 7,9-tommers skjerm

iPad Pro – For de som liker nettbrett-formfaktoren, men som likevel krever litt kraftigere ytelse og avansert tilbehør. Kommer i 9,7- og 12,9-tommers versjoner

– For de som liker nettbrett-formfaktoren, men som likevel krever litt kraftigere ytelse og avansert tilbehør. Kommer i 9,7- og 12,9-tommers versjoner iPad – Hvis du vil ha et nettbrett. 9,7 tommer.

Der Air-serien satset på å være et så tynt produkt som mulig, hvor de skrelte av et par millimeter fra den første til den andre utgaven, satser iPad 2017 mer på å bare være en iPad. Det mest iPaddete iPaden du kan finne, til en hyggeligere pris enn det Air-serien kunne by på.

Mistenkelig gjenkjennelig

Klarer du å se forskjellen? Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som da Apple dyttet en ny prosessor og et nytt kamera i en iPhone 5S-kropp og kalte det en iPhone SE, har de nå forvandlet en gammel iPad Air til en litt raskere vanlig iPad. Dimensjonene er identiske med den opprinnelige Air-modellen, men nå har den fått en raskere A9-prosessor (den samme som iPhone 6S), og den vanlige hjemknappen har blitt byttet ut med en hjemknapp med fingeravtrykksleser. Den er ikke helt lik iPad Air, men bortsett fra bittesmå detaljer så føles den identisk i bruk.

Dermed har du en iPad som er litt tykkere enn iPad Air 2 (7,5 millimeter mot 6,1 millimeter), med en litt oppdatert prosessor (A9- mot A8X-prosessor). Den ekstra tykkelsen er ikke veldig merkbar når du faktisk bruker iPaden, og kanskje har det en fordel også: Batteriet i årets iPad er nemlig betydelig større enn det Apple fikk plass med i iPad Air 2 og i iPad Pro-modellen på 9,7 tommer.

Apple har fjernet den lille bryteren som lar deg låse skjermorientering. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Batteriet har en kapasitet på 32,4 watt-timer, noe som er godt over de 27,5 watt-timene iPad Air 2 og iPad Pro 9,7 kan skryte av. Man skulle tro den ekstra kapasiteten førte til lengre batteritid, men Apple selv nevner det ikke med et eneste ord. På samtlige informasjonssider til de tre nettbrettene står samme tall oppført: 10 timer med surfing, videoavspilling eller musikkavspilling.

Litt av årsaken kan være prosessorforskjellene, men vi hadde trodd den nye iPaden med sitt store batteri ville holde ut litt lenger enn Air 2 og Pro. I praksis er det vanskelig å måle nøyaktige tider for «vanlig» bruk, men inntrykket i løpet av testperioden er i hvert fall at nettbrettet holder ut lenge før det lades. Vi brukte det til både surfing, Netflix-titting, spilling og ytelsesmåling, og den holdt ut i de annonserte 10 timene. Selv under spilløktene, som pleier å tømme batteriet raskere enn vanlig, gikk ikke batteriindaktoren nevneverdig ned.

Som du kan se i ytelsesgrafene over er den nye iPaden absolutt kraftig nok til hverdagslige ting, og kommer bedre ut enn iPad Air 2 på noen av målingene. Men det er fortsatt et godt stykke opp til Pro-modellene, noe vi naturligvis også hadde regnet med.

Høyttalergrillene har endret seg bittelitt. Nye iPad øverst, originale iPad Air nederst. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men grafer og målinger i et par programmer sier ikke nødvendigvis alltid hvordan et produkt føles i bruk.

Årets iPad lever opp til forventningene. Menyene flyter som vanlig godt, og for «vanlige» nettbrettaktiviteter, som å se på videoer, surfe litt på nettet og spille noen spill, så er det aldri noen forsinkelse å spore. Skal du bruke nettbrettet til litt skikkelig arbeid er dette naturligvis ikke produktet for deg. Da kan du heller vurdere iPad Pro, eller nettbrett som Microsoft Surface Pro 4, Surface Book eller Huawei MateBook. Vi er også veldig spente på Samsung Galaxy Book når det slippes.

Får ingen av finurlighetene fra nyere modeller

Skjermen er fortsatt 9,7 tommer stor, og det er fortsatt det vanlige IPS-panelet vi har sett tidligere med en oppløsning på 2048 x 1536 piksler. En pikseltetthet på 264 ppi er absolutt godt nok for at du aldri tenker over individuelle piksler på skjermen, og akkurat som tidligere er det blant de mest lyssterke skjermene du får.

Ettersom det virker som at Apple bokstavelig talt har funnet frem sine gamle iPad Air-modeller fra lageret og stappet inn en ny prosessor, har ikke årets nye iPad noen av de nye finurlighetene Apple har dyttet inn i deres nyeste nettbrett. Det gjelder også på skjermfronten. IPad Air 2 hadde for eksempel en helt ny type skjerm som ga mindre refleksjoner. Det har ikke årets iPad. Ipad Pro har en funksjon kalt True Tone som justerer fargetonene på bildet automatisk ved å analysere lyset i rommet du befinner deg i. Det har ikke årets iPad.

Hjemknappen har blitt byttet ut med en Touch ID-knapp. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men som vi har skrevet tidligere - det er ikke sikkert at denne nye iPaden egentlig trenger disse funksjonene. Selvfølgelig er det fint med mindre refleksjoner og et selvjusterende bilde, men det er nok noe Tek-lesere bryr seg om mer enn folk flest.

Når det er sagt, den nye iPaden har fortsatt nightshift-funksjonen, som ble innført via en iOS-oppdatering for ikke så altfor lenge siden. I motsetning til True Tone-sensoren til iPad Pro er det imidlertid ikke snakk om noen automatisk justering av fargetonene, men en funksjon som gjør fargene varmere på kvelden for å hjelpe deg å sove.

Apper, operativsystem og i bruk

Med fare for å gjenta oss så er det ikke mange overraskelser ved den nye iPaden. A9-prosessoren gjør at menyer flyter godt, apper starter raskt og du kan spille selv de mest grafikkintensive spillene i App Store. Med nesten sju år på markedet har Apple finjustert iOS på iPad til å fungere som en drøm, og de ligger fortsatt hårfint foran konkurrentene når du skal ha et nettbrett som bare skal underholde, ikke produsere.

Den kanskje aller største forskjellen på iOS-opplevelsen på mobil og nettbrett er muligheten til å navigere seg mellom apper ved hjelp av flerfinger-bevegelser. Hvis du allerede har en iPad og aldri prøvd dette selv er det på tide å begynne - det gjør navigasjonen til en lek:

Fire/fem fingre opp - Få opp app-velgeren

Fire/fem fingre mot høyre/venstre - Bla mellom aktive apper

Klyp alle fingre sammen på en åpen app - Lukk appen

Dette har allerede eksistert i iOS for iPad lenge, men det er likevel noe som gjør Apples nettbrett til en drøm å bruke når du skal bytte mellom et par apper. Deres begrensede støtte for å kjøre to apper samtidig ved siden av hverandre er derimot ikke like gjennomtenkt. Men hvis du har store planer om å drive med multitasking bør du heller vende nesen mot hybridmaskiner som Surface Pro 4 eller en tilsvarende maskin med tastatur og et operativsystem egnet for produksjon.

Det er ikke lett å se forskjellen, men den nye iPaden har ingen ring rundt kameraet, slik iPad Air har. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En av de mest naturlige tingene å gjøre med en iPad er å se på videoer, og som vi har nevnt er bildekvaliteten på iPad-skjermen god. Lyden dyttes imidlertid ut av et par stereohøyttalere plassert på den ene kortsiden, og kan ikke beskrives som mer enn OK. Her hadde vi virkelig håpet at Apple hadde inkludert høyttaleroppsettet fra Pro-modellene, hvor hvert hjørne av nettbrettet er utstyrt med høyttalere. Men igjen, 2017-modellen av iPad er ikke her for å lamslå oss med nye funksjoner og heftige spesifikasjoner.

Nettbrettet er forøvrig utstyrt med kamera både framme og bak, men ingen av delene er noe særlig å skrive hjem om. Ta heller fram mobilen (eller et skikkelig kamera!) for å ta bildene dine. Frontkameraet på 1,2 megapiksler duger forøvrig helt fint til videosamtaler over Skype eller Facetime.

Konklusjon

Årets iPad-modell fra Apple er ikke et spennende produkt, så enkelt er det. Det har tatt utseendet til den første iPad Air-modellen, frisket opp prosessoren litt og lagt inn en fingeravtrykksleser, og senket prisen til et veldig hyggelig nivå. For mange er det nok akkurat det de ville ha.

For iPad (2017) gjør akkurat det den skal, og den gjør det bra. Skjermen er like fin som den alltid har vært, tykkelsen er ikke noe å hverken elske eller hate, og mangelen på ekstrafunksjoner er det bare noen få av oss som egentlig vil legge merke til.

Dette er iPaden for alle som har en gammel iPad som har begynt å bli altfor treg å bruke. Så hvis du sitter med en iPad eldre enn iPad Air, eller kanskje til og med iPad Air, er dette modellen du har ventet på. Men hvis du har iPad Air 2, eller en av Pro-modellene, er det bare å vente på at Apple faktisk slipper noe nytt neste gang.

Alternativer til Apple iPad (2017):

Kjøp en iPad Air 2 før den fases ut Apple iPad Air 2 32GB Hvis du vil ha en ekstra tynn og lett iPad kan du fortsatt prøve å skaffe deg iPad Air 2. Den blir faset ut nå, men kommer fortsatt til å være å finne i butikkene. Den har en litt eldre prosessor enn den nye iPaden, men det er såvidt merkbart i praksis. I tillegg får du en litt bedre skjerm! Enda billigere, men med Android Huawei MediaPad M3 8" 32 GB WiFi Hvis det er prisen som er viktigst for deg så er Android-brettet Huawei MediaPad M3 brettet for deg. Det er lynraskt, tynt og pent, og koster til og med mindre enn Apples nye iPad. Hvis du vil ha det aller beste Apple iPad Pro 9.7" 32GB Okay, kanskje du leste deg gjennom hele testen og tenkte «jammen, jeg vil ha den beste iPaden, ikke den billigste!». Vel, da er det bare å snu blikket mot Pro-serien. 12-tommeren er naturligvis større, men 9,7-tommeren har en True Tone-skjerm, noe ingen andre kan skryte av.

