Test Apple iMac 27" (2017)

Det har gått over to og et halvt år siden vi sist testet en 27-tommers Apple iMac her i Tek.no. Da var det «Retina»-skjermen som var den helt store nyheten. En 5K-skjerm – oppløsning på 5120 × 2880 piksler – var slett ikke dagligdags på det tidspunktet.

Når sant skal sies er ikke slike skjermer vanlige nå heller, ettersom PC-folk typisk går for en 4K-skjerm i stedet – et langt mer økonomisk forsvarlig valg.

Men skal du ha en 27-tommers iMac nå, er det altså denne Retina-modellen du får, og ettersom Apple i sommer slapp en ny generasjon av de stasjonære «alt-i-ett»-datamaskinene, har vi hanket inn den rimeligste varianten til test.

Dette har vi sett før

Vi håper du liker iMac-designet like godt som Apple selv, for med unntak av en høyere oppløst skjerm har det ikke skjedd noe spennende med det eksterne siden iMac fikk en slankekur for fire og et halvt år siden.

Som typisk er med Apple, har det altså vært på innsiden vi har fått nyhetene. Sett mot den umiddelbare og fysisk identiske forgjengeren, har årets nye iMac fått heftigere grafikk, Kaby Lake-prosessor, DDR4-minne, Bluetooth 4.2 og Thunderbolt 3.

Rent bortsett fra mulighetene for litt bedre ytelse, er det faktisk det sistnevnte som er den store nyheten. Med Thunderbolt 3 har de to sedvanlige Mini DisplayPortene blitt byttet ut med USB Type-C på årets modeller.

Nye iMac har Bluetooth 4.2 og 802.11ac trådløst nettverk. I tillegg kommer lydutgang, minnekortleser, fire USB 3.0-porter, to Thunderbolt 3-porter (USB Type-C) og gigabit LAN-port. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Perfekt skjerm

På en datamaskin som i det store og hele er en skjerm, står ikke uventet den visuelle kvaliteten i sentrum – i hvert fall når vi snakker om kvaliteten på bildet.

Skjermen er nærtil perfekt kalibrert.

Farger og fargeintensitet er «spot on» som det heter seg, og den generelle lysstyrken når 480 nits. Her irriterer vi oss ikke over at skjermen er av den blanke typen, selv i et godt opplyst kontorlandskap. Ved siden av god lysstyrke har Apple blitt flinke til å begrense gjenskinn.

Foruten mange piksler og flotte farger har vi altså den relativt voldsomme oppløsningen på 5120 x 2880 piksler. Dette fører dog ikke til at ikoner og tekst blir for smått – standardvisningen gir en opplevelse som tilsvarer 2560 x 1440 piksler, altså det som var standard for en 27-tommers iMac før Retina-skjermen kom på banen.

Men det er også mulig å skalere dette for å få bedre plass, du kan velge en skrivebordsopplevelse som tilsvarer en oppløsning opptil 3200 x 1800 piksler om du ønsker dette.

Skulle du gå fra en 27-tommers iMac med 2560 x 1440 piksler til en iMac med 5120 x 2880 piksler, vil skjermen utvilsomt imponere deg. Sistnevnte har fire ganger så mange bildepunkter klemt inn på samme flate, og det gjør at tekst, skrivebordselementer og høyoppløste bilder fremstår som knivskarpe.

Ulempen er at lavoppløste bilder og grafikk ser desto mye verre ut når vi får det servert sammen med de høyoppløste herlighetene, men det er jo strengt tatt ikke skjermen sin skyld.

Som regel en fryd å bruke

Kreftene som ligger i innstegsmodellen til den nye 27-tommers iMacen kjennes mer enn gode nok til å gi en tilfredsstillende brukeropplevelse. Hybriddisken gjør at datamaskinen naturlig nok ikke alltid føles like responsiv som om den hadde vært utstyrt med kun en kjapp SSD, men så er vi også ganske godt vant her på bruket.

Det skal også sies at Apple gjerne lar deg velge en ren SSD-løsning – mot et heftig tillegg i prisen, selvfølgelig.

Med sin firekjernede Intel Core i5-prosessor og grafikk fra AMD viste vår iMac seg å være akkurat sterk nok til å kunne brukes med et VR-oppsett, noe vi ser på som en fin bonus. Bare belag deg på å knote litt med overganger og slikt, ettersom de eneste skjermutgangene er over Thunderbolt 3 / USB-C.

Vårt oppsett sparket også greit fra seg i spill, i hvert fall så lenge vi holdt oss unna 4K-oppløsning og høyt detaljnivå.

Uansett hvor mye den jobber, lar iMac deg aldri vite at den er sliten. Det som ser ut som et tett aluminiumspanser har faktisk dugelig med luftinntak nederst, og som sammen med en ellers effektiv kjøleløsning gir et lydnivå som er svært lavt.

Selv når prosessoren og grafikkortet belastes hardt er det bare et svakt sus å sanse fra vår iMac.

Joda, iMacen får godt med luft. Bilde: Vegar Jansen, Tek.no

Og skulle suset mot formodning forstyrre deg, er iMac utstyrt med høyttalere som gir fra seg overraskende høy og klar lyd. Det holder ikke til en fyllefest, men for litt rolig musikk på rommet, hobbygaming eller videotitting duger det fint.

Vårt største irritasjonsmoment ved iMac er den samme kjepphesten som vi har ridd mange år nå: Datamaskinen har ingen gode fysiske justeringsmuligheter. Det hadde normalt sett ikke vært noe problem, men her er datamaskinen i bunn og grunn en skjerm.

Ingen ved sine fulle fem ville kjøpt en dyr superskjerm som mangler mulighet for høydejustering, men med iMac er dette tydeligvis greit. Pass derfor på at fothøyden passer til din ergonomi, spesielt dersom du skal bruke den i timesvis daglig.

Alternativet er å kjøpe en iMac med VESA-monteringsadapter, men da kommer jo stativløsningen i tillegg.

Konklusjon

Apple iMac har alltid vært noe for seg selv, og årets modell følger i fotsporene til forgjengerne. I tillegg til en av de beste og mest høytoppløste skjermene på markedet, får du med nok krefter – selv med innstegsmodellen – og du får alt i en svært kompakt, støysvak og klassisk utseende pakke.

Men noen vil nok mene at iMac-designen føles mer gammeldags enn tidløs, ikke minst med tanke på at Apple ikke har rørt eksteriøret på snart fem år.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Og selv om innmaten stort sett er ny, er den ingen revolusjon. Har du en nyere iMac fra før, er ikke årets modell noen stor grunn til å oppgradere. Med mindre du av en eller annen grunn bare må ha Thunderbolt 3 eller mer grafikkmuskler.

Er du en av dem som lenge har hatt lyst på en 27-tommers iMac, kan vi vel bare si at du ikke vil bli skuffet eller belemret med noen overraskelser ved årets modell. Så lenge standardhøyden på foten passer deg rent fysisk, vil dere ganske sikkert bli et lykkelig par.

Når det er sagt, må vi også ta med et par ord om prisen på moroa, som begynner på drøye 20 000 kroner. Skulle vi sammenligne iMac med det du måtte betale for en PC med omtrent det samme innabords – en umulig sammenligning, vil helt sikkert noen hevde – er det ingen tvil om at du får mer for pengene med en Windows-PC.

I hvert fall dersom du «nøyer deg» med en 4K-skjerm. For det er langt mellom «løse» 5K-skjermer som den du finner på 27-tommers Apple iMac. Prisguide lister i skrivende stund tre stykker på markedet i Norge, og den rimeligste koster 13 000 kroner.

Da virker plutselig ikke prisen på innstegsmodellen så gal likevel. For omtrent 7500 kroner får du da macOS, et hovedkort med Thunderbolt 3, Core i5-prosessor, AMD-grafikk, 8 GB RAM, 1 TB hybriddisk, strømforsyning, høyttalere, mus og tastatur – alt pakket inn i et beskjedent og støysvakt aluminumsskall.

Og dette gitt at skjermen til tretten lapper faktisk er på høyde med den lyssterke og nær perfekt kalibrerte iMac-skjermen.

Saken er bare at de aller fleste vanlige brukere fint ville klart seg med en langt rimeligere 4K-skjerm. Eller kanskje det frister mer med det nye ultrabredformatet?

Og hvis skjermkvalitet er så viktig fordi du er en kreativ sjel, kunne kanskje den innovative Surface Studio vært mer aktuell?

Som typisk er finnes det ingen fasit. Alt etter hvordan du velger å se på det, er Apple iMac dyr og helt greit priset – for ikke å glemme kjedelig og gammeldags eller kledelig og trofast mot sitt publikum.

Et par alternativer:

