Test AMD Ryzen 7 1800X

Det begynner å bli noen år siden AMD nærmest kastet inn håndkleet og lot Intel få gjøre som de ville i entusiastmarkedet. Dette skjedde etter Bulldozer-fiaskoen, da AMD virkelig trengte å få ryddet huset og starte med et tomt tegnebrett.

Vi kan tro at det å ta presset av både seg selv og konkurrenten Intel har gitt AMD få tiden og roen de trengte. For i fjor sommer skjedde mirakelet, da AMD lovte å være på vei tilbake for å gi Intel litt skikkelig konkurranse.

Noe som naturligvis ville være bra for alle forbrukere, ikke bare de som har gått lei av Intels litt beskjedne forbedringer fra forrige til neste prosessorgenerasjon, selv om Intels dominans har gjort testing av grafikkort langt enklere, ettersom AMD har vært fullstendig ute av kampen.

Testen handler om denne kjekkasen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En toppmodell

Når vi på testbenken i dag har AMDs splitter nye toppmodell Ryzen 7 1800X, er det både en glede og en overraskelse.

Med sine åtte kjerner og SMT (simultaneous multithreading – tilsvarende Intels hyperthreading) har vi plutselig fått noe som skal kunne ta opp kampen både i entusiast- og ekstremklassen.

Hvem skulle vel trodd det for et lite år siden?

AMD Ryzen 7 1800X har fått følge av to mindre slektninger, og blir fra AMD selv gjerne sammenlignet med Intel Core i7-6900K.

Sistnevnte Intel-prosessor har i skrivende stund en prislapp på omtrent 11 000 kroner – over dobbelt så mye som du må ut med for Ryzen 7 1800X.

AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 7 1700X AMD Ryzen 7 1700 Intel Core i7-6900K Standardfrekvens 3,6 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,2 GHz Turbofrekvens Opptil 4,0 GHz Opptil 3,8 GHz Opptil 3,7 GHz Opptil 3,7 GHz Kjerner / tråder 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 Cache (L2+L3) 20 MB 20 MB 20 MB 22 MB TDP 95 Watt 95 Watt 65 Watt 140 Watt Pris (ca) 5400,- 4200,- 3500,- 11 000,-

Det skal selvfølgelig nevnes at Intel også har en enda råere prosessor, nemlig Core i7-6950X med ti prosessorkjerner som hver kan kverne to tråder. Men da snakker vi også om en prislapp på drøye 17 000 kroner – mer enn tre ganger mer enn Ryzen 7 1800X.

Vi har også tatt med både denne og Intels rimeligere firekjernede Kaby Lake-prosessorer i sammenligningen.

De detaljerte testresultatene finner du fra neste side, men hvis du ikke er interessert i spenningen, er det bare å lese videre for et raskt sammendrag og konklusjon.

Ny prosessor, ny sokkel, nye brikkesett

For å bli litt teknisk, er Ryzen-prosessorene bygd på en 14nm FinFET-prosess og består av en eller flere CPU Complex (CCX)-moduler. Hver modul har fire kjerner, mens hver kjerne har 512 KB L2-cache og kan kjøre to prosesstråder. Hele CCX-modulen har 8 MB L3-cache på deling.

AMD Ryzen 7 1800X har to slike CCX-moduler og har altså åtte kjerner. Kjøringen av to prosesstråder per kjerne kalles SMT (simultaneous multithreading). Intel kaller dette hyperthreading.

AMD Ryzen 7 1800X har også en underside. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Senere vil vi få Ryzen-prosessorer med fire og seks kjerner. Sistnevnte vil også være bygd opp av to CCX-moduler, men ha to kjerner avslått.

Men AMD gir oss ikke bare en ny prosessor, her snakker vi om en helt ny plattform: AM4. Den nye sokkelen føles dog ikke så ny, ettersom den krever at prosessoren fremdeles må ha pinner, så der har vi jo et lite gufs fra fortiden.

Naturlig nok får vi også nye brikkesett og en skokk nye hovedkort. Vi skal ikke gå inn på de forskjellige brikkesettene her, men de tre mest aktuelle alternativene for PC-byggere vil være X370, B350 og A320.

AMD tenker at X370 er i entusiast-segmentet, mens B350 har fått merkelappen «performance» og A320 er «mainstream». X370 og B350 tillater overklokking av samtlige Ryzen-prosessorer, så vi tipper fokuset vil ligge på disse to.

Følger de råeste, men...

AMD kan sikkert tenke seg et hurtig inntog tilbake i hjertene til verdens PC-entusiaster, men det vil selvsagt være helt avhengig av hovedsakelig to ting: pris og ytelse. I tillegg vil slikt som strømforbruk og segmentering – altså at det finnes en prosessor som passer godt til ditt bruk – også kunne spille en rolle.

AMD er endelig tilbake, og med Ryzen leverer de fantastisk flerkjerneytelse til en rimelig penge. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sammenlignet med ekstremprosessorene til Intel, altså Broadwell-E, holder AMD Ryzen 7 1800X koken ganske så godt – både i enkelt- og flerkjernet drift. Ser vi dette opp mot prisen, som er det halve og vel så det, er denne prosessoren som et røverkjøp å regne.

Samtidig er ikke Ryzen 7 1800X like god til absolutt alt. I likhet med Intels ekstremprosessorer med åtte eller flere kjerner er klokkefrekvensen begrenset i forhold til CPU-er med færre kjerner, som eksempel Core i7-7700K og Core i5-7600K.

I applikasjoner som ikke utnytter mer enn fire kjerner – eller færre – vil derfor disse raskere prosessorene ha et fortrinn. Det hjelper ikke med mange kjerner hvis de ikke blir brukt, så du bør altså tenke litt på hva slags programmer som skal brukes.

Dette gjelder også spill. Over de siste årene har spillutviklere hatt mange gode grunner til å optimalisere sine produkter mot Intels plattformer, og ikke så mange gode grunner til å gjøre det samme med AMD. Per i dag henger derfor Ryzen litt etter på spillytelse, spesielt når vi ser på lavere oppløsninger.

Vi regner dog med at dette vil endre seg i fremtiden.

En annen ting vi gjerne skulle sett et hakk bedre hos AMDs Ryzen 7 1800X er innen overklokking – vårt testeksemplar har i det minste ikke vært spesielt villig på vanlig luftkjøling. Men nå er jo dette en toppmodell, så det kan være at det er mer å gå på hos de rimeligere utgavene.

Konklusjon

Årene i «eksil» fra kappløpet mot Intel ser ut til å gjort AMD godt. De har funnet roen til å bygge opp en helt ny prosessor, mens Intel muligens har hvilt litt for mye på laurbærene.

Ryzen 7-prosessorene tar AMD rett tilbake i areanaen, og med toppmodellen 1800X blir det delt ut dask og vennlige lyskespark i flere retninger – i hvert fall når vi tar med prisen i kampen.

Det er veldig godt igjen å kunne anbefale en AMD-prosessor, og skulle vi i dag gått for en åttekjerner er det ingen tvil om hvor vi hadde lagt pengene. For da klarer vi oss altså med halve seddelbunken i forhold til hva vi måtte ut med for omtrent samme ytelse for et par dager siden.

Skulle du være en spillfantast er ikke fasiten like klar. Fra testen av Kaby Lake-prosessorene vet vi at høy klokkefrekvens teller mer enn antall prosessorer i de fleste spill – i hvert fall når antallet logiske prosessorer er åtte eller høyere.

Dette vil nok kunne endre seg i i tiden fremover, men det vil i så fall ikke skje over natten. Så dersom du allerede sitter på en god Intel-prosessor er det enn så lenge ikke nødvendig å gå for en enda dyrere AMD Ryzen for spillytelsens skyld.

Men er ren prosesseringskraft det viktigste for deg, er utvilsomt AMD Ryzen 7 1800X veien å gå – i hvert fall dersom programmene du bruker mest kan nyttegjøre seg av alle kjernene.

Det skal bli interessant å se Intels svar på dette djerve inntoget i et marked de har dominert i så lang tid.