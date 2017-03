Test AMD Ryzen 7 1700

Det har gått noen dager siden vi testet AMDs nye prosessorflaggskip Ryzen 7 1800X.

Men AMD har sluppet mer enn bare sin toppmodell. Med på lasset kom to «lillebrødre» i form av Ryzen 7 1700X og 1700 helt uten X, begge med like mange kjerner og prosesstråder som 1800X.

De to har dog lavere klokkefrekvens.

Men at disse prosessorene ikke er like raske rett fra fabrikken behøver ikke nødvendigvis bety så veldig mye lavere ytelse. Som vi ser av tabellen under har disse prosentvis mer å gå på når turboen slår inn, og i tillegg har AMD åpnet opp for overklokking av alle Ryzen-modeller.

AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 7 1700X AMD Ryzen 7 1700 Intel Core i7-7700K Standardfrekvens 3,6 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 4,2 GHz Turbofrekvens Opptil 4,0 GHz Opptil 3,8 GHz Opptil 3,7 GHz Opptil 4,5 GHz Kjerner / tråder 8 / 16 8 / 16 8 / 16 4 / 8 Cache (L2+L3) 20 MB 20 MB 20 MB 9 MB Grafikk Nei Nei Nei Intel HD Graphics 630 TDP 95 Watt 95 Watt 65 Watt 91 Watt Pris (ca) 5400,- 4200,- 3500,- 3500,-

Ettersom de tre Ryzen 7-prosessorene er identiske med unntak av klokke- og turbofrekvenser, skal 1700 og 1700X i teorien – med litt flaks og god kjøling – kunne overklokkes til å yte noe mer i nærheten av storebror 1800X.

Som du ser av tabellen har vi også listet opp Intel Core i7-7700K her. Det virker bare naturlig når denne koster det samme som dagens testobjekt.

Samtidig er de åpenbart forskjellige, da AMD Ryzen 7 1700 har det dobbelte antallet kjerner og prosesstråder. Intel Core i7-7700K kan på sin side nyte av en langt høyere klokkefrekvens, og har i tillegg en grafikkløsning integrert i kjernen.

Den høyere frekvensen vil i hvert fall gi Intel-prosessoren et overtak i applikasjoner der Ryzen 7 1700 ikke har mulighet til å utnytte alle sine krefter.

Det hittil rimeligste alternativet

AMD Ryzen 7 1700 er både rimeligere og bruker mindre strøm enn sine to storebrødre – den er satt opp til å holde seg innenfor 65 watt TDP. Det har også ført til at den kommer med en mindre kjøleløsning, men denne ble vi ikke tilsendt sammen med prosessoren.

Derfor har vi da også kjørt Ryzen 7 1700 på det samme oppsettet som 1800X ble testet med.

Skulle du ønske å vite litt mer om det rent tekniske rundt prosessoren foreslår vi for øvrig at du tar turen til testen av AMD Ryzen 7 1800X – det er jo i praksis den samme prosessoren med høyere frekvenser.

Men én ting vi skal gå litt nærmere inn på, og det er dette med turbofrekvensene. Der er ikke Ryzen 7-prosessorene så enkle å forstå. Her er det nemlig ikke bare en vanlig turbo som slår inn, men to.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Først har vi AMD Precision Boost, som vi kan tenke på som den vanlige turboen. For Ryzen 7 1700 øker den hastigheten til 3,7 GHz for opptil to av kjernene, mens de restrerende kjerner kan dyttes til 3,15 GHz.

På toppen av dette har vi XFR (Extended Frequency Range), som kan øke farten enda litt. Mens X-modellene 1800X og 1700X går opp 100 Hz når XFR slår inn – noe den gjør når temperaturen er lav nok – øker Ryzen 7 1700 frekvensen med 50 Hz.

I praksis gjør da denne prosessoren 3,2 GHz over hele fjøla, mens én til to av kjernene samtidig kan nå 3,75 GHz på full guffe.

Holder tempoet – om du vil

Over åtte kjerner vil en frekvensøkning naturlig nok ha en del å si. Siden Ryzen 7 1800X har en turbo + XFR-frekvens på 3,8 og 4,1 GHz, forstår vi også at den har markant bedre ytelse enn 1700, som du kan se på neste side.

Det betyr naturlig nok at det kan være en del å hente på overklokking av den rimeligere modellen. For en Ryzen 1800X, 1700X og 1700 vil være like gode – eller dårlige, alt ettersom – dersom de skulle kjøre på nøyaktig samme klokkefrekvens.

Vårt testeksemplar av Ryzen 7 1700 var heller ikke spesielt vanskelig å få opp i høyere tempo, og vi nådde 3,95 GHz over alle kjernene – noe som førte til at den i det store og hele var kjappere enn en 1800X på vanlig hastighet.

Her snakker om en frekvensøkning på nesten 24 prosent – som jo er ganske bra. Men nå ligger det i overklokkingens natur at dette er langt fra garantert. Ekstra varmeutvikling og stress kan også føre til mer viftesus og muligheten for at prosessoren får kortere levetid.

Og selv i overklokket tilstand er Ryzen 7 1700 en prosessor som ikke helt klarer å holde følge med Intels Skylake- og Kaby Lake-modeller i spill og applikasjoner som bruker få kjerner.

Konklusjon

AMD Ryzen 7 1700 er en vanskelig CPU å sette karakter på. Vi kan gå så langt som å argumentere for alt fra en femmer til en tier på «terningen» – det kommer helt an på hvilken bås vi ønsker å putte den i.

På den ene enden kan den overklokkes til å gjøre det vel så bra som den to tusen kroner dyrere 1800X, som igjen kan slå en Intel Core i7-6900K til elleve tusen kroner.

Men tar vi bare prosessoren rett ut av esken og ikke gjør noe mer med den, virker den fort litt tam. For selv om den er kjapp på oppgaver som lar den bruke alle de åtte kjernene, er den ikke så rask som Intels prosessorer i samme prisklasse når det gjelder det meste annet.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det kan argumenteres med at en uoverklokket Ryzen 7 1700 trekker mindre strøm enn Intels Skylake- og Kaby Lake-flaggskip, men disse har på sin side integrerte grafikkløsninger. Så da er spørsmålet om du egentlig trenger et dedikert grafikkort.

Og hvis gaming er din greie, sier testresultatene våre at selv rimeligere Intel Core i5-prosessorer gjør en tydelig bedre jobb ved spilling i Full HD-oppløsning – ved siden av å være raskere i applikasjoner som belaster få kjerner.

Det er altså vanskelig. Avhengig av dine preferanser og bruksområder, kan du derfor fint plusse noe på eller trekke litt fra karakteren vi har satt her.

Som tilfelle er med Ryzen 7 1800X, er altså 1700 en prosessor du skal satse på når mangekjernet ytelse er viktigst. Er spilling det tyngste du bruker PC-en til, vil du kunne komme rimeligere fra det med en firekjernet Core i5 eller i7 med høyere klokkefrekvens.

Men samtidig skal vi huske på at god ytelse over åtte kjerner er mer fremtidsrettet. Det kan også fort være noe mer å hente når operativsystem, spill og programvare blir optimalisert for de nye AMD-prosessorene.

Uansett ser Ryzen 7 1700 ut til å skinne mest ved overklokking, og kan være en måte å spare penger på for de som er komfortable med dette. Men en høy overklokk er ikke garantert, må gjøres på eget ansvar og kan som nevnt påvirke prosessorens levetid.

Da er det greit å vite at både Ryzen 7 1700X og 1800X er raskere rett fra fabrikken.