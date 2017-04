Test AMD Ryzen 5 1600X og Ryzen 5 1500X

I vinter kom AMD susende tilbake til prosessorkappløpet med Ryzen, men til nå har det kun vært de åttekjernede «tungvekterne» i toppserien Ryzen 7 som har funnet veien til butikkhyllene. Det forandrer seg i dag. Fire nye Ryzen-prosessorer blir tilgjengelig, og to av disse har seks prosessorkjerner. De andre to er utstyrt med fire kjerner.

Si derfor hei til AMD Ryzen 5, som trolig vil kunne by på de modellene som «folk flest» vil være interessert i.

For selv om toppmodellen Ryzen 7 1800X og dens åttekjernede kumpaner er fryktelig artige, vil startprisen på tre og et halvt tusen kroner fremdeles kunne være litt mye for en del mennesker. Og noen vil naturlig nok prioritere høyere klokkefrekvenser enn mange kjerner.

I første omgang får vi fire nye modeller som hører til den nye Ryzen 5-serien. Disse starter i skrivende stund på omtrent 1800 kroner for den rimeligste prosessoren med fire kjerner og stopper på rundt 2800 kroner for den heftigste sekskjerneren.

De to prosessorene vi har testet til i dag er toppmodellene av utgavene med seks og fire kjerner, nemlig henholdsvis Ryzen 5 1600X og Ryzen 5 1500X. Vi har for ordens skyld uthevet dem i tabellen under.

AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1400 Grunnfrekvens 3,6 GHz 3,2 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz Turbofrekvens, mange kjerner 3,7 GHz 3,3 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz Turbofrekvens, 2 kjerner 4,0 GHz 3,6 GHz 3,7 GHz 3,4 GHz XFR 100 MHz 100 MHz 200 MHz 50 MHz Kjerner / tråder 6 / 12 6 / 12 4 / 8 4 / 8 Cache (L2+L3) 19 MB 19 MB 18 MB 10 MB Grafikk Nei Nei Nei Nei TDP 95 Watt 65 Watt 65 Watt 65 Watt Medfølgende kjøler Nei Ja Ja Ja Pris Omtrent 2800 kroner Omtrent 2400 kroner Omtrent 2100 kroner Omtrent 1800 kroner

Jo mer vi har lært om AMDs Ryzen-prosessorer, jo mer innfløkt blir systemet med variable klokkefrekvenser. La oss prøve å forklare litt.

Grunnfrekvens: Klokkehastigheten prosessoren alltid skal kunne holde uansett hvor mange kjerner som er i sving.

Turbofrekvens, mange kjerner: Klokkehastigheten prosessoren kan holde når 3 eller flere kjerner belastes samtidig.

Turbofrekvens, 2 kjerner: Klokkehastigheten prosessoren kan holde for 1 til 2 kjerner, når ikke flere kjerner belastes.

XFR (extended frequency range): Ytterligere intern "overklokk" på toppen av høyeste turbohastighet.

Merk at alt av turbofrekvenser er noe prosessoren kan nå så lenge temperatur og strømforbruk holder seg innenfor gitte verdier. AMD benytter seg av en teknologi de kaller SenseMI for å holde styr på dette.

Ryzen 5 1600X

Av tabellen over ser vi at Ryzen 5 1600X har en klokkefrekvens som starter på 3,6 GHz og under normal operasjon kan nå 4,1 GHz. Dette er det samme som toppmodellen Ryzen 7 1800X, som har to kjerner mer enn 1600X.

I praksis er Ryzen 5 1600X en Ryzen 7 1800X med to av kjernene slått av.

Sett mot konkurrenten Intels produkter, legger AMDs foreløpige kjappeste prosessor i Ryzen 5-serien seg prismessig mellom «Kaby Lake» Core i5 og Core i7. Begge disse Intel-seriene byr på firekjernede prosessorer, men kun Core i7 har Hyper-threading som gir åtte logiske kjerner.

Ryzen 5 1600X har på sin side seks kjerner og byr på SMT (simultaneous multithreading), som tilsvarer Intels Hyper-threading. Sånn sett får den et overtak på fire logiske kjerner over Intels firekjernede Core i7-modeller, og det trengs ettersom disse kan by på høyere klokkefrekvenser enn AMD enn så lenge får ut av Ryzen.

Ryzen 5 1500X

AMD Ryzen har også en underside. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Akkurat som storebror 1600X starter også AMD Ryzen 5 1500X som en åttekjernet prosessor. Så blir fire av kjernene skrudd av. Dette er grunnen til at akkurat denne prosessoren har såpass mye cache, mens den litt rimeligere Ryzen 5 1400 er bygd opp av kun én modul med fire kjerner.

Ryzen 5 1500X og 1400 er i stor grad ment å konkurrere mot Intels «Kaby Lake» Core i5-prosessorer. De to AMD-modellene har her fordelen av å ha SMT, mens Intel altså har skrudd av Hyper-threading for sine Core i5-modeller.

Yter som forventet

Over de neste sidene kan du se detaljerte resultater fra våre ytelsestester og overklokkingen av AMD Ryzen 5 1600X og 1500X. De viktigste tallene finner du kanskje på neste side, der prosessoren får gjøre det den kan best.

Men er du av typen som spiller mye, vil du helt sikkert ta en kikk på side tre også.

Ønsker du ikke å fordype deg i resultatene kan vi oppsummere det med at Ryzen 5 1600X gjør en spesielt god figur, i hvert fall når den får mulighet til å bruke alle sine seks kjerner.

Med den firekjernede Ryzen 5 1500X er i mer kjente farvann, og her viser AMD oss en prosessor som stort sett holder god stand mot Intels Core i5-prosessorer.

Ryzen 5-prosessorenes svakhet er den samme som vi kjenner fra Ryzen 7, altså stort sett litt dårligere enkeltkjernet ytelse enn det vi får med en Intel-prosessor. Dette forsterkes gjerne av at Intels CPU-er også når høyere klokkefrekvenser.

Intels prosessorer kan også gjennomgående vise til bedre resultater under spilling, og da spesielt i Full HD-oppløsning eller lavere. En av grunnene til dette er at spill de siste årene generelt ikke har blitt optimalisert mot AMDs CPU-er.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Her forventer vi bedre takter for AMD i fremtiden, men i skrivende stund er altså en god Core i5- eller Core i7-prosessor å foretrekke for den som et ute etter den aller beste spillytelsen i lavere oppløsninger.

Kjøp heller denne hvis du skal spille mye Intel Core i5-7600K AMDs nye prosessorer yter godt, men til spilling er det fortsatt Intel-prosessorer som gjelder.

Både Ryzen 5 1600X og 1500X viste seg å overklokke til drøye fire gigahertz over alle kjerner, noe som er i linje med de to åttekjernede Ryzen-prosessorene vi har testet.

Konklusjon

AMD Ryzen 5 1600X og Ryzen 5 1500X er selskapets foreløpige toppmodeller med henholdsvis seks og fire prosessorkjerner, og er begge basert på AMDs åttekjernede design.

Ryzen 5 1600X er i praksis en Ryzen 7 1800X med to kjerner avslått, men til omtrent halve prisen av det du må ut med for åttekjerneren. Den holder stort sett det samme tempoet som 1800X når det gjelder enkeltkjernet ytelse, og med alle sine seks kjerner i bruk kan den også hamle opp med Intels dyrere i7-modeller.

Sånn sett kan dette være en glimrende prosessor for deg som ikke helt vil punge ut for en åttekjernet prosessor, men samtidig ønsker litt mer enn vanlig styrke ved kjøring av mange programmer eller mangetrådede applikasjoner.

I sitt segment Ryzen 5 1600X den ganske enestående, med tanke på at Intels rimeligste sekskjernede prosessor ligger på rundt 4500 kroner. Her slipper du langt rimeligere unna.

Med Ryzen 5 1500X kutter vi ytterligere to kjerner og ender opp med en prosessor som i mange tilfeller står seg greit mot Intels beste Core i5-prosessorer.

Anbefalt: AMD Ryzen 5 1600X.

Noen vil nok la seg skremme av at Ryzen-banden klumper seg sammen nederst på flere av spillytelsesgrafene våre, men avstanden opp til Intels prosessorer er ikke like dramatisk i alle tilfeller. Skulle dog spill være din første og fremste hobby, vi dette gjøre et AMD-kjøp akkurat nå vanskelig å rettferdiggjøre.

Hos oss med litt mer generelle datainteresser har AMD noe bra på gang med Ryzen 5. Prisen tatt i betraktning har vi spesielt fått sansen for den sekskjernede Ryzen 5 1600X, som vi gjerne kan anbefale.

Ryzen 5 1500X ligger på sin side litt for nærme Intels beste Core i5-prosessorer i pris og ytelse til å være et like opplagt valg.