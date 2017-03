Test AMD Radeon RX 480 CFX

Da AMD lanserte sitt Polaris-baserte RX 480 i fjor sommer proklamerte de selvsikkert at to RX 480 ville gi høyere ytelse enn ett enkelt GTX 1080 fra konkurrenten Nvidia. Ikke bare presterte de to bedre, men jommen kunne du ikke spare en hel del slanter også ved å kjøre deres to kort sammen i CrossFireX.

Dette har vi lenge ønsket å utforske nærmere, og mens en del av dere sikkert er godt opplest på de to kortenes ytelse, ville vi gjerne prøve lykken selv da vi først var i besittelse av to RX 480.

Å sjekke ytelse og opplevelse

At to kort yter bedre enn ett gir jo mening. Men, er det slik at to kort yter bedre i alle spill, kommuniserer like godt med hverandre hele tiden og fungerer knirkefritt for vanlige forbrukere?

Dette, samt hvilket oppsett av to RX 480, et GTX 1070 eller GTX 1080 som både gir deg mest FPS for pengene og best opplevelse skal vi ta en nærmere titt på i denne saken.

Til forsøket vårt lastet vi vår grafikktestbenk med nyeste Crimson ReLive-driver fra AMD. Her lå også våre fem faste testspill klare til å ta imot henholdsvis testvinneren RX 480 4GB Nitro+ fra Sapphire og RX 480 8GB Gaming X fra MSI koblet sammen i CrossFireX med 4GB-modellen som «sjef».

(Vi hadde dessverre ikke to 4GB- eller to 8GB-kort tilgjengelig til testingen, men håper konfigurasjonen vår gjør susen i brorparten av oppløsningene og spillene.)

Mens du kan studere enkeltresultatene vi samlet inn over de neste sidene, går vi rett på oppsummeringen under.

Blir ytelsen bedre med to RX 480?

Ja. I forhold til om vårt Sapphire RX 480 4GB Nitro+ skulle stått alene øker ytelsen med solide 60,5 prosent i 1440p-oppløsning når vi gir det selskap av vårt MSI RX 480 8GB Gaming X-kort. For Full HD-oppløsning snakker vi om en forbedring på 48 prosent. GTA V-målingen vår trekker ned snittet for vårt CFX-oppsett, kanskje grunnet for lite minne. Dette er imidlertid ikke en fullgod forklaring, ettersom RX 480 CFX virkelig banker konkurrentene i det svært minnekrevende Deus Ex.

Bedre enn et GTX 1080, da?

Ikke nødvendigvis. Mens to RX 480 banker et enkelt GTX 1080 sønder og sammen i enkelte spill, tar Nvidias toppkort en grusom hevn når vi ser resultatene samlet. Her har nok GTA V- og Deus Ex-målingen vår vært utslagsgivende, da førstnevnte virker å favorisere Nvidia kraftig, mens sistnevnte gjør det samme for AMD.

Er det økonomisk smart med to kort?

Til dels, men det skyldes i minst like stor grad det faktum at RX 480 er det enkeltkortet som gir mest for pengene like mye som at CFX-skaleringen er god. Som vi ser av «Kroner per FPS»-grafen ligger to RX 480 bedre an enn ett GTX 1080, og omtrent på linje med et GTX 1070, som for tiden koster omtrent det samme som et CFX-oppsett. Som vi kommer inn på i konklusjonen er imidlertid ikke dette bare positivt for de to RX 480-kortene, da det betyr at en utfordrer melder seg på i kampen om å være din foretrukne grafikkleverandør.

Går det smertefritt å bruke CFX?

Nei. Og det er her det rakner fullstendig for vår CrossFireX-drøm. Se bare hva som skjedde med oss i The Witcher 3, (og så senere i så å si alle våre testspill):

Med CrossFireX aktivert hjemsøkes vi nemlig av artefakter og flimrende teksturer. I tillegg sliter vi i enkelte titler, blant annet Deus Ex, med kraftig riving i bildet og microstutter som totalt ødelegger spillopplevelsen vår.

Førstnevnte problem kan bøtes på ved hjelp av Vsync eller FreeSync, men da forsvinner noe av effekten av å legge til mer krefter, eventuelt må du punge ut for ny skjerm.

Det er heller ikke bare et «benchmark»-problem vi opplever, men et du legger godt merke til under faktisk spilling også.

Så, anbefales CFX?

To RX 480 i CrossFireX gir god ytelse, men dessverre også en lang rekke problemer. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

CrossFireX som konsept er lett å like. Plassér to grafikkort fra samme serie i PCIe-sporene, aktiver CrossFireX i Radeon Software Settings, og se mye høyere ytelse i de fleste spill.

Mens dette så visst gir deg bedre ytelse i mange støttede spill, gir det deg, som vi tok opp i forrige punkt, ikke en utelukkende bedre opplevelse. Når vi på problemlisten til slutt legger til tidvis enorme fall i minimum-FPS-en vår – bare sjekk «Rise of the Tomb Raider»-grafen vår på side tre –, og det faktum at du aldri er garantert at et spill støtter CFX, blir det klart at AMDs tospannløsning ikke fungerer spesielt godt i praksis.

Svaret på om vi anbefaler CrossFireX blir dermed klinkende klart:

Nei, styr unna om du kan.

Dette bør du gjøre i stedet

Spander på deg et kraftigere kort, eller oppgrader fra et mellomklassekort til et nytt tidligere enn planlagt.

Om du allerede i dag vet at du snart vil trenge bedre ytelse i riggen din og har råd til det, kjøp et kraftigere kort først som sist.

Et tips om hvilket kort du bør velge finner du om du sammenligner ytelsen Nvidias GTX 1070 leverer sammenliknet med RX 480, og så ser på ytelse per krone for disse. Da har du svaret på hvilket kort du skal kjøpe om du vil unngå problemene med CrossFireX, og ikke har mulighet til å velge et GTX 1080.

Husk: GTX 1070 og GTX 1080 har støtte for SLI:

I tillegg til å yte og koste omtrent det samme som to RX 480 i CFX slipper du også CFX-problemene med mer varme, mer støy og høyere strømforbruk.

Om du ikke har mulighet til å gå for GTX 1070, som koster det samme som to RX 480 4GB-kort, da kan du kanskje si deg fornøyd med ytelsen til et mellomklassekort den nærmeste tiden? Det kan heller erstattes med et nytt mellomklassekort litt tidligere enn du hadde tenkt.

Vi kan varmt anbefale Sapphires RX 480 4GB Nitro+:

Helt til slutt må vi ta et lite forbehold om at enkelte av problemene, på høyere oppløsninger, kan skyldes at vi ikke hadde mer enn 4GB-videominne tilgjengelig. Minneutfordringen forklarer imidlertid ikke hvorfor vi også hadde store problemer med bildet også ved lavere oppløsninger og i vårt enkleste spill, Dragon Age Inquisition. Heller ikke hvorfor ytelsen gikk i taket i minnekrevende Deus Ex. Dermed er det vanskelig å anbefale CFX med to 8GB-kort også.

På jakt etter noe med mer kraft og som fungerte smertefritt for oss?

