Test Alienware 15 med GTX 1070

Alienware 15 Konfigurasjon: Alienware 15 (n00aw15)

Skjerm: 15,6" TN, Full HD, 120 Hz, G-Sync

Prosessor: Intel Core i7-7700HQ

(4 kjerner @ 2,8 – 3,8 GHz, 35 – 45 W TDP)

Grafikk: Nvidia GTX 1070 8 GB

Lagring: 256 GB PCIe-SSD + 1 TB HDD

Minne: 16 GB, 2667 MHz (DDR4)

Vekt: 3,6 kg + (0,85 kg lader)

Mål: 2,55 x 38,7 x 30,5 cm (HxBxD)

Pris: Fra 24 400 kroner

Mens vi allerede har funnet ut hvilke av tre 17-tommere som er det beste kjøpet, har turen nå kommet til å titte på hva Alienwares 15-tommer – med det passende navnet «Alienware 15» – leverer av ytelse og kvaliteter.

Dette er en maskin som ved første øyekast umiskjennelig er en Alienware. Vi drar straks kjensel på den tøffe logoen, det sorte og sølvgrå fargetemaet og den overdådige lyssettingen. Her finner vi også LED-lys på alle bauger og kanter, og hva vi synes om dette kommer vi tilbake til på neste side.

Samtidig er det maskinvaren og ytelsen som er det aller viktigste i en spillbærbar, og her stiller vår testmodell sterkt. Av spesifikasjonene, som du kan studere i faktaboksen til høyre, vil vi fremheve GTX 1070-grafikkortet og den rykende ferske i7-7700HQ-prosessoren fra Intels Kaby Lake-generasjon.

Vi finner også et lynraskt panel på 120 Hz med G-Sync-støtte, noe som ytterligere støtter opp om Alienware 15 som en dedikert spillbærbar. Mer om hva vi mener om skjermen, tastaturet, pekeplaten, spillytelse og andre egenskaper finner du på neste side, eller i en komprimert form like under i oppsummeringen.

Oppsummering

Alienware er stadig Alienware. Du finner det samme designspråket i maskinen deres nå som tidligere, det samme fokuset på fargerike LED-lys og om du vil kan du konfigurere maskinene til å bli noen virkelige kraftpakker, slik som vårt eksemplar av Alienware 15 utvilsomt er.

Alienware 15 med GTX 1070-grafikk oppfører seg på mange måter identisk som flere av 17-tommerene vi testet tidligere denne uken, og det er et kompliment. Når grafikkortet og prosessoren yter like godt, eller i dette tilfellet faktisk litt bedre, i et 15-tommers skall som i et 17-tommers skall, forteller det oss at kjøleløsningen er vel dimensjonert og gjennomtenkt. Ikke støyer maskinen nevneverdig, heller.

For å få plass til et like godt kjølesystem som 17-tommere stiller med har imidlertid Dell kuttet plassen til batteriet på sin Alienware 15, som bare holder det gående i omtrent to og en halv time med alle strømsparingsfunksjoner aktiverte. Batteridriftstiden er likevel underordnet i en test av spillbærbare. Her gjelder det å levere en solid konstruert maskin med en god skjerm, et godt tastatur og tilkoblingsporter som tillater maskinen å eldes med verdighet.

Selvsagt lyser pekeplaten. Her er det fargetemaet limegrønn som er i aksjon. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi mener Dell med sin Alienware 15 har gjort en rekke riktige valg. Tastaturet, med dets funksjonsrike makrotaster med god vandring og demping fungerer like godt i dag som for tre år siden, og selv pekeplaten – som normalt nedprioriteres veldig på spillbærbare – er helt ok, med dedikerte knapper som et alternativ til kun berøring. Videre er byggekvaliteten jevnt over god, og satt opp «riktig» er selv de mange LED-lysene noe du blir glad i etter hvert.

Når utviklingen en dag har løpt fra maskinens GTX 1070-grafikk kan du enten punge ut for Alienwares egne eksterne grafikkforsterker, eller for en ekstern grafikkort-dock via den innebygde Thunderbolt-porten.

En stilren bakside. Vi kom ikke inn i maskinens helligste da en skrue hadde kilt seg. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi skulle gjerne servert dere et bilde av innsiden på maskinen, men her hadde en skrue kilt seg helt fast på vår demomodell, så dette lot seg ikke gjøre denne gangen.

Vi er dog skuffet over den begrensede innsynsvinkelen til TN-panelet, men med mindre du er en svært aktiv spiller bør du klare å holde deg i riktig vinkel og avstand til skjermen for å få et godt bilde. Bare ikke forvent å få et korrekt bilde. Uansett vinkel har panelet nemlig et realt blåstikk og svak kalibrering. Spillere flest verdsetter imidlertid et raskt panel med lite forsinkelse fremfor et mer «korrekt» IPS-panel, og med 120 Hz oppdateringsfrekvens, en responstid på 4 ms og G-Sync er det akkurat det de får her.

Vi har sansen for alle mulighetene Alienware Command Center gir deg for å tilpasse lyssetting og programmere makrotastene på tastaturet, og med Windows Hello-kamera logget vi inn på Windows-kontoen vår på sekunder, helt uten å tenke på hverken passord eller PIN-koder. Dessverre var strømsparefunksjonen AwareX, levert av Tobii, mer til distraksjon enn nytte, dog.

LED-lyset på siden kan deaktiveres, men i virkeligheten oppleves det ikke som like lyst og glorete som på bildet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Med unntak av batteridriftstiden, svak innsynsvinkel for skjermen, en gedigen skjermramme og den svakt implementerte AwareX-funksjonen finner vi ingen store ankepunkter, og i alle fall førstnevnte er ikke noe vi straffer spillbærbare veldig hard for.

Da er det bare prisen som kan gjøre større utslag for karakteren vi sikter inn mot. I skrivende stund selges Alienware 15 for 24 400 kroner. Dette er en god slump gryn og vi velger å trekke noe for denne litt for stive prisen. Vi begrunner dette med at våre tre tidligere testede 17-tommersmaskiner med lignende innmat går over disk for mellom 17 000- og 21 000 kroner. At Alienware her leverer den kanskje best konstruerte og desidert mest kompakte spillmaskinen har selvsagt en verdi, men her burde prisen stoppet like over 20 000, ikke strukket seg mot midten av 20-tallet, slik vi ser det.

