Test Adata XPG SX950 SSD

Vi har fått kvernet noen få SSD-er gjennom testbenken i år, og samtlige har benyttet seg av SATA-grensesnittet – noe som betyr at det ikke har vært de aller raskeste modellene som har fått kjøre seg.

Likevel har det vært fremskritt å spore. Sist ut var Western Digital med sine to merker, WD og SanDisk, der vi nå finner modeller med 3D-flashminne som gir mer konkurranse i markedet.

3D-minne er for øvrig på vei inn i produktene til flere produsenter, og ett slikt produkt er Adata XPG SX950. Noen vil kanskje stusse litt over Adata-navnet, men dette taiwanske selskapet er ikke noen direkte nykommer i bransjen.

Vi har tidligere testet både RAM, minnepinner og en ekstern SSD fra denne gjengen.

«Gaming-SSD»

Men nå er det altså en intern SSD som skal til pers, og ved å legge den under sin gamingfokuserte XPG-merking er det klart at de sikter seg inn mot spillere med denne modellen.

Adata kaller faktisk XPG SX950 for en «gaming-SSD», men den kan selvfølgelig brukes av absolutt alle som har plass til en vanlig 2,5-tommers SSD i sin PC – være det seg stasjonær eller bærbar.

At disken benytter seg av SATA-grensesnittet betyr at også eldre datamaskiner uten problemer kan ta den i bruk.

Festebrakett og annet tilbehør som gjør det enklere å ta SSD-en i bruk på eldre datamaskiner. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Denne SSD-en kommer også med det lille ekstra som gjør den godt egnet for deg som ønsker å bytte ut en eksisterende HDD eller SSD med en raskere/og eller romsligere modell.

I esken følger det med skruer, en ramme for å øke tykkelsen fra 7 til 9,5 millimeter og en aluminiumsbrakett for å feste SSD-en i en brønn ment for 3,5-tommers harddisker.

Foruten dette får du altså disken selv, som kobles til PC-en som 2,5-tommere gjerne gjør, altså via en SATA-kabel.

Disken er å få i fire forskjellge kapasiteter, og har noe forskjellige egenskaper avhengig av dette. Adata opplyser om følgende:

240 GB 480 GB 960 GB 1,92 TB Oppgitt ATTO lesehastighet 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s 560 MB/s Oppgitt ATTO skrivehastighet 520 MB/s 530 MB/s 530 MB/s 525 MB/s 4K Random Read IOPS 80K 90K 90K 85K 4K Random Read IOPS 90K 90K 85K 80K TBW 200 TB 400 TB 800 TB 1600 TB Pris Rundt 1300,- Rundt 2400,- Rundt 4000,- -

Som vi ser er det noen små forskjeller, der utgaven på 480 GB gjør den beste figuren totalt sett. TBW-grensa, som sier noe om hvor mye som kan skrives til SSD-en før den tar kvelden, er svært romslig.

Dette er tall vi ellers bare ser på noen modeller med MLC-minne. 1600 TB for versjonen på knappe 2 TB – som vi dog ikke har funnet i butikkene – er til og med bedre enn verstingen Samsung 960 Pro.

32-lags MLC

Når vi går SX950 nærmere i sømmene, forstår vi også hvorfor Adata opererer med såpass høye tall – denne SSD-en benytter seg også av nevnte MLC-minne, som dessuten er stablet i høyden. Hvis dette ikke sier deg noe som helst, bør du ta en kikk på neste side, der vi forklarer dette litt nærmere.

Poenget er i hvert fall at denne SSD-en har minnetypen MLC, som skal tåle flere overskrivninger enn det som er vanlig i de fleste rimelige SSD-er – der TLC-minne er mest vanlig.

Ikke så mye spennende å se på en slik 2,5-tommer egentlig. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Dette har også ført til at Adata opererer med en garantitid på hele seks år på denne modellen.

Nå har ikke dette nødvendigvis så veldig mye å si i praksis. Du skal nemlig skrive ganske mye data hver dag i mange år før du er i nærheten av grensene selv på de aller rimeligste SSD-ene, og vanligvis regner vi med en reklamasjonsfrist på fem år her i Norge.

Men så høye TBW-tall, seks års garanti og en MTTF (mean time to failure) på to millioner timer sier jo en del om hva Adata selv mener om kvaliteten.

Vårt tilsendte testeksemplar er ikke helt uventet utgaven på 480 GB. Noe av det første som slår oss er at prisen på denne, som i skrivende stund ligger på rundt 2400 kroner, er uforskammet høy sett mot konkurrentene – du får eksempelvis en WD Blue PC SSD med 500 GB kapasitet til 1500 kroner.

Utgaven på 240 GB er noe mer i tråd med hva andre SSD-produsenter opererer med, men vi snakker fremdeles om en dyr disk.

Fargerik programvare, anstendig ytelse

Som SSD-produsenter flest har også Adata snekret sammen sin egen programvare som skal holde et øye med disken. Denne kalles enkelt og greit SSD Toolbox og kan lastes ned fra produkthjemmesidene. På samme sted finner du Acronis True Image HD, som kan brukes til å klone innholdet fra en eksisterende disk over på den nye SSD-en.

Adatas SSD Toolbox.

SSD Toolbox er muligens den mest fargerike SSD-programvaren vi har brukt – her får du omtrent hele regnbuen – selv om den ikke alltid er like elegant. Men det er ting å like her, som at applikasjonen ikke kun virker med Adatas egne SSD-er, men også gjenkjenner disker fra andre produsenter.

Diskinformasjon og andre funksjoner fungerer riktignok ikke alltid som det skal på alle andres SSD-er, men det er jo forståelig.

Ved siden av å se status på SSD-en, lar SSD Toolbox lar deg stort sett gjøre det vanlige. Det vil si slikt som å se etter fastvareoppgraderinger og kjøre sikker sletting eller Trim-kommandoen.

Vedrørende ytelse vil du finne grafer og detaljerte resultater på neste side av denne testen. Kortversjonen er at Adata XPG SX950 gjør en grei jobb, men ettersom SSD-en er basert på SATA-standarden har den naturligvis sine begrensninger.

Når vi setter den opp mot de skarpeste konkurrentene, klarer den heller ikke å hevde seg spesielt – men her er det små marginer det er snakk om. Den gjør dog en ekstra god jobb med intensive skrivejobber, men rent ytelsesmessig ser vi ingen spesiell grunn til å velge denne Adata-disken over flere andre alternativer.

Men ytelse er ikke alt, og i mange tilfeller er den uansett den praktiske forskjellen under normal bruk så å si umerkelig. Salgsplakaten til SX950 blir derfor dens kvalitetsmessige fortrinn – der MLC-minne sørger for at den tåler ekstra mye skriving og har lang garantitid.

Konklusjon

Adata XPG SX950 minner oss en del om HyperX Savage, som toppet fjorårets samletest. Den er ikke klassens kjappeste, men tar det igjen med et robust og holdbart indre.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Av to grunner blir vi dog ikke like imponerte denne gangen. For det første har konkurransen blitt hardere i løpet av året som har gått, så det er flere gode konkurrenter som kjemper om en plass i lyset. Det andre og mest utslagsgivende er nok likevel prisen. Adata XPG SX950 – i hvert fall utgaven på 480 GB – koster flesk.

Den er like dyr som Samsung 850 Pro med omtrent samme kapasitet. Denne Samsungen har også MLC-minne og enda bedre garantitid – hele 10 år.

Eller hvorfor ikke spare en bunke hundrelapper ved å gå for enda litt kjappere modeller som Samsung 850 Evo eller WD Blue med 3D NAND? Eller hva med den nevnte HyperX Savage? Med norsk forbrukerkjøpslov er du relativt godt sikra uansett.

En annen mulighet er å gå noe opp i pris og plukke opp et alternativ med dobbel kapasitet. En SSD i terabyte-klassen koster ned mot tre tusen kroner, og gir deg sånn sett langt mer for pengene.

Adatas SSD er også betraktelig dyrere enn visse raskere NVMe-disker – eksempelvis Intel SSD 600p Series. Men så er det slett ikke alle PC-er som takler disse moderne SSD-ene i «tyggegummipakke»-størrelse, så slike vil ikke alltid kunne være en gyldig erstatning for en SATA-SSD.

Uansett ser vi ikke Adata XPG SX950 som et spesielt attraktivt alternativ inntil den får en mer fornuftig prislapp.

Aktuelle alternativer:

Prisguide.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »