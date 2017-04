Test Acer XR382CQK

Skjermen er en viktig del av maskinen din, et vindu til alt du foretar deg med PC-en – være seg om du spiller, ser film eller jobber med redigering av foto eller video.

Lenge har 16:9-formatet vært det vanligste, men de siste par årene har såkalte ultrabrede skjermer blitt stadig mer vanlige.

Nå har vi fått inn en interessant modell fra Acer, nærmere bestemt Acer XR382CQK, til vår testbenk. Dette er en 37,5 tommer stor monitor med 21:9-format.

Prismessig plasserer den seg i den høye enden av skalaen, hvor du i skrivende stund må belage deg på å punge ut rundt 13 000 kroner for et eksemplar. Vi har fra før testet både Asus' og Acers spill-alternativer, selv om de riktignok «kun» er på 34 tommer. Begge ligger rundt den samme prisklassen som skjermen vi nå skal pakke opp.

Et velbygget beist

Ut av esken er det en tung og robust skjerm som venter deg. Her får du godt med kvalitetsfølelse, noe du også burde forvente når du legger såpass mye penger på bordet.

37,5 tommer fordelt på et 21:9-format gir deg en ultrabred skjerm. iPhone 6S Plus-en ser puslete ut i forhold. Foto: v Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selve skjermen har den samme utformingen i rammene som vi fant på selskapets 27-tommer, altså har du så godt som ingen rammer på sidene eller toppen av skjermen. Undersiden har en noe tykkere ramme, men fortsatt ikke spesielt ruvende sammenlignet med andre skjermer på markedet.

Denne foten synes vi er tøff. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Foten er tung, og er laget i metall. Denne foten krever overraskende lite plass på pulten din, størrelsen på skjermen tatt i betraktning, og samtidig er foten såpass bredbent at du fint får plassert et tastatur mellom.

Med denne foten får du dessuten gode justeringsmuligheter, slik at du kan justere både høyde og vinkel på skjermen. Monitoren kan ikke tippes på høykant, eller justeres sideveis, men dette er noe vi strengt tatt ikke ser behovet for med denne formfaktoren. Spesielt ikke med tanke på at den i tillegg til å være veldig bred også er kurvet.

Acer har tatt i bruk en joystick til å navigere rundt i menyene. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne skjermen har også lyseffekter å by på, hvor en rekke dioder sitter plassert på undersiden av skjermen. Via menyene kan du gå inn og velge hvordan disse skal lyse, for eksempel med puls eller bevegelse, samt hvilken farge du foretrekker. Under testen satt vi lyset til hvitt og vanlig belysning, slik at skjermen fungerte som en slags bordlampe foran tastaturet.

Fått bedre menystyring

En av tingene vi har gitt Acer litt tyn for med sine foregående PC-skjermer, er menystyringen. Om vi sammenligner med konkurrenten Asus, som på sin side bruker en liten joystick for å navigere rundt i menyene, har Acer hittil sverget til tradisjonelle knapper.

Med denne modellen har ting endret seg. Også denne skjermen har en liten joystick på baksiden, noe som gjør navigeringen langt enklere. Før opplevde vi ganske ofte at vi bommet på hvilken knapp som hadde hvilken funksjon, og dermed havnet vi ofte på villspor – eller i verste fall slo av hele skjermen.

Ved hjelp av denne joysticken blir ting bedre, og samtidig så skal selskapet ha skryt for å ha et grensesnitt som er enkelt satt opp – slik at du neppe trenger bruksanvisningen for å finne frem dit du vil.

Menyene er enkle og ryddige Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg er det også tre knapper på oversiden av spaken som blant annet gir deg tilgang til forhåndsinnstillingene. Bare ikke trykk på knappen som er plassert øverst av disse. Det er nemlig av/på-knappen til skjermen.

Godt med tilkoblingsmuligheter

Baksiden er proppet med tilkoblinger. Blant annet 4 USB-porter. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Tilkoblingsmessig er du godt skodd med denne modellen, noe du igjen burde forvente av en skjerm til denne prisen.

På baksiden av skjermen har du blant annet tilgang til to HDMI-porter, hvor den ene er en 2.0-versjon, mens den andre har støtte for MHL (2.1).

I tillegg har du én DisplayPort-inngang og én DisplayPort-utgang, samt at du kan koble skjermen til en av USB-portene på PC-en din. På denne måten kan du bruke skjermen som en hub hvor du totalt har fire USB 3.0-porter plassert på baksiden.

Er den for stor?

Skjermen har tynne og lekre rammer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

De nye ultrabrede skjermen gir deg muligheter som å ha god plass i bredden uten å trenge to separate skjermer. Fra før har vi testet en del slike skjermer i 34 tommer, men denne modellen fra Acer er altså ytterligere noen hakk større.

Skjermen er svakt kurvet, noe som kommer godt med når du bruker den. Samtidig må vi slå et slag for overflatebehandlingen av selve panelet, som er matt, og som i tillegg er bra til å redusere gjenskinn.

Dette er en skjerm som tar opp mye plass på pulten din, og på normal sitteavstand vil du fort oppdage at du må flytte blikket for å se alt som foregår. Likevel må vi si at størrelsen er helt innenfor, selv om vi samtidig sitter med en følelse at denne størrelsen ikke er langt unna skjæringspunktet for hvor stor den kan være.

Normal-modusen gir en hvitbalanse som trekker seg mot blått, og derfor gir deg et blåstikk i bildet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med en såpass stor skjerm kommer dessuten oppløsningen mer til sin rett. Det er nærmest umulig å se pikslene før du sitter kloss innpå skjermen, og samtidig får du plass til ekstremt mye på den brede skjermen. Det er for eksempel ikke noe problem å ha tre store faner side om side.

Når du spiller så er det mye tilvenning før du er helt komfortabel med å spille, spesielt når det gjelder skytespill, i det ultrabrede formatet. Likevel gir det deg også en liten fordel i enkelte situasjoner, hvor mange spill kun legger til mer informasjon på sidene av det tradisjonelle 16:9-snittet, slik at du rett og slett ser mer av omgivelsene av gangen.

Varm-modusen er noe bedre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Krever litt finjustering

Denne skjermen har et IPS-panel, og du har flere bildemoduser å velge blant. Noen er bedre enn andre. Normal-modusen er ikke spesielt god, blant annet med en hvitbalanse som bærer preg av et blåstikk.

Det hele bedrer seg når du velger modusen Varm, men fortsatt er ikke fargene så gode som de kan være. Vi tar derfor frem valget User, og justerer videre på egenhånd.

Etter litt frem og tilbake finner vi en hvitbalanse som er helt nøyaktig, Hvor vi endrer Hue Red til 60, og Hue Green til 56. Selv om spesielt rødt treffer litt utenfor området vi ønsker, er dette et meget godt resultat sett under ett.

Med fargene riktig justert, tar vi en nærmere kikk på lysstyrken, som legger seg rundt 150 nits ved hundre prosent hvit, noe som er helt kurant.

Med litt justeringer treffer hvitbalansen godt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som med mange av de andre skjermene vi har testet i denne prisklassen, så er sortnivået meget godt til en kantbelyst skjerm å være. Det er fortsatt et stykke til sortnivået er bunnløst slik man ser på OLED-TV-er, men sammenlignet med konkurrentene på markedet plasserer denne Acer-skjermen seg blant de beste.

Vi setter skjermen til å vise sort, og slår av lyset. Her viser også skjermen seg positivt frem, med et panel som er jevnt belyst uten noen store lyslekkasjer.

Bildekvaliteten er jevnt over god nok til at du med hell kan bruke denne skjermen til det aller meste, hvor selv de som driver med bilderedigering på forholdsvis høyt nivå, kan nyte godt av presisjonen i fargene.

Hva med spill?

Denne skjermen har altså høy oppløsning, og samtidig kan den vise 60 bilder i sekundet med normal modus aktivert. Dette blir nok snevert for de aller mest ihuga fps-spillerne, men du kan bedre antall bilder den dytter ut noe.

I menyene kan du nemlig aktivere en egen overklokkingsfunksjon som øker antall bilder i sekundet til 75. Det er fortsatt neppe nok for de som aktivt spiller skytespill, men til det aller meste fungerer dette ganske så bra.

Skulle du i tillegg sitte på et AMD-grafikkort kan spillopplevelsen bli enda et par hakk hvassere. Skjermen har støtte for FreeSync, hvilket betyr at du kan få has på problemer med revner i grafikken når du spiller.

Produsenten oppgir en responstid på 5 millisekunder for panelet, grått til grått, og når vi fisker frem inputlag-testeren vår, viser denne at skjermen har en lav inputlag. Ved en oppløsing på 1080p, ligger skjermen i snitt rundt 12 millisekunder, hvilket er mer enn godkjent for de aller fleste.

Konklusjon

Acers nye, ultrabrede 37,5 tommer skjerm er langt fra billig. Men om alternativet ditt er å kjøpe to gode skjermer for å få plass til nok faner ved siden av hverandre, er det den plutselig ikke fullt så uspiselig i pris likevel.

For prisen får du en meget gjennomført skjerm på alle områder, hvor byggekvaliteten er akkurat så robust og god som du bør forvente i denne prisklassen, samtidig som brukervennligheten har blitt hevet et par hakk med introduksjonen av en enklere navigering.

Vi kan trygt anbefale deg Acer XR382CQK, selv om den koster flesk. Foto: Acer / Tek.no

En av grunnene til at du kjøper deg en slik skjerm er at 21:9-formatet er allsidig dersom du har behov for å gjøre flere ting på skjermen samtidig. Takket være høy oppløsning er det godt med piksler å fordele flere faner ved siden av hverandre, og selv om skjermen er storvokst, oppleves den som meget skarp nesten uansett hvor nære du sitter den.

Bildekvaliteten du får er også fra øverste hylle. Fargene trenger riktignok en liten korrigering ut av esken før de her helt nøyaktige, men med dette på plass tilbyr Acer en presisjon som gjør at denne skjermen fint kan være et alternativ for deg som driver med bearbeiding av bilder og video.

Å betale 13 000 kroner vil for de fleste høres ut som galematias, men for deg som ønsker alt på en flate, er Acer XR382CQK et meget godt alternativ. Her får du en pakke som gjør god nytte for seg på mange felt, og den største svakheten til dette produktet er den sviende prislappen, etter vår mening. Er den likevel innenfor rekkevidde, har vi ingen problemer med å anbefale deg denne skjermen.

