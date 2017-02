Test Acer Travelmate P648

Acer Travelmate P648 er en laptop med en ekstra finesse: Den er foreløpig den eneste bærbare PC-en i verden som støtter nettverksstandarden 802.11ad.

Acer Travelmate P648 Skjerm: 14 tommer LED-bakgrunnsbelysning 1920 x 1080 / Full HD

Prosessor: i5 6200U, 2.3 GHz (2.8 GHz), 3 MB Cache

Grafikk: NVIDIA GeForce 940M, 2 GB DDR3

Lagring: 256 GB SSD Minne: 8 GB DDR4 (maks 20 GB) Nettverk: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ad (WiGig), Gigabit Ethernet

Vekt: 1,7 kg

Operativsystem: Windows 10 Professional Pris: Cirka 11 500,- Cirka 11 500,-

Dette innebærer at man kan koble seg opp til et lynraskt 60 Ghz-nettverk, forutsatt at man kanskje er spesielt interessert og har anskaffet en ruter som kan komme seg opp på disse hastighetene. 11ad-teknologien skal i teorien muliggjøre opp til ti ganger raskere dataooverføringer enn 802.11ac, som er den mest utbredte av nyere nettverksstandarder. Vi har for øvrig tester av flere rutere med 60 GHz-støtte like rundt hjørnet.

Laptopen er myntet på business-segmentet, da særlig de som reiser mye. Acer lover blant annet et solid chassis, opptil åtte timer batteritid og pålitelig ytelse. Klarer Acer å holde det de lover uten for mange kompromisser? Vi har tatt en nærmere titt.

Design og byggekvalitet

Nesten hele chassiset til Acer Travelmate P648 er laget av karbonfiber. Undersiden og pekeplate-området er utformet i magnesium-aluminium. Som følge av dette oppleves laptopen både robust og eksklusiv.

Lokket i mørk grå karbonfiber tolererer fingeravtrykk rimelig bra. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Den er matt og glatt, i motsetning til Lenovo X1 Carbon, som også er en business-laptop utformet i karbonfiber, og som kjennes nærmest gummiaktig i forhold. Undersiden på Acer-en er også glatt, men takket være fire strategisk plasserte gummiknotter seiler den ikke fra deg på rette eller vinklede overflater.

Lokket og hengslene på baksiden har ikke det mest elegante designet, men fremstår mer røft. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Det glatte og matte materialet på lokket gjør at fingeravtrykk ikke synes så godt. Lokket har ikke noe hakk eller noen utstikker langs kanten for å få ordentlig tak når man vil åpne maskinen. Å åpne lokket går likevel vippefritt fordi vekten er såpass godt balansert.



Med sine 1,7 kg er Acer Travelmate P648 ikke av de letteste laptopene i business-segmentet. Igjen kan den sammenlignes med lekre Lenovo Carbon X1, som veier kun 1,14 kg. Det er derfor noe besynderlig at Acer Travelmate P648 er såpass mye tyngre. Lenovo Carbon X1 med tilsvarende spesifikasjoner må man dog i skrivende stund bla opp omtrent tre-fire ytterligere tusenlapper for.



Designet på Acer TravelMate P648 stikker seg ellers ikke ut som hverken vakker eller grell. Den fremstår profesjonell og diskré nok, men med 2,12 cm tykkelse og litt spesielt design på hengslene og baksiden av lokket oppleves den kanskje litt klumpete. Dette gir dog en følelse av at dette er en maskin som tåler en støyt.

Gode tilkoblingsmuligheter. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Tykkelsen betyr også at det er rom for flere porter: Både VGA og HDMI er på plass på venstre side. I tillegg finner vi Thunderbolt 3 (USB 3.1 Type-C) og totalt tre USB 3.0-porter, samt kombinert mikrofon- og hodetelefoninngang. En gigabit-ethernet-port får man også med på kjøpet.

Og apropos gigabit-ethernet: Vi fikk anledning til å teste 802.11ad-nettverket på denne med en ruter som har et 60 Ghz-bånd. Rekkevidden var som forventet svært begrenset på 60 Ghz-båndet: Straks ruteren var ute av syne, mistet vi signalet. Vi har dog dessverre ikke i denne omgangen hatt mulighet til å teste 60 GHz-frekvensene fullt ut, som er mulig med for eksempel med en NAS-enhet med støtte for 10 GB ethernet. Vi kom derfor bare ekstremt nærme, men ikke over 1 GB-grensen ethernet-portene vi hadde tilgjengelig var begrenset til.

SD-kort-inngangen er plassert foran, sammen med diverse statuslys for henholdsvis strøm, batteri og harddisk-aktivitet.

Pekeplate

Pekeplatens overflate er litt i overkant ru, og fingrene glir ikke like lett som på nevnte Lenovo Carbon X1. Det går riktingok på et vis, men for den ganske pekeplate-kresne blir det kanskje litt for mange rykk og napp. Pekeplaten virker heller ikke så presis, og flere ganger var musepekeren plutselig i et ubeleilig hjørne av skjermen. Det virker som om Acer har prioritert at pekeplaten skal tåle røff omgang, en del høyere enn at den skal være så ekstremt presis.

Pekeplaten har en litt i overkant ru overflate. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Det er et pluss at det nederst på pekeplaten finnes dedikerte høyre- og venstretaster. Disse kjennes solide, og de avgir lite støy når man trykker på dem.

I midten av de to knappene kan man finne en fingeravtrykkavleser – riktignok avhengig av hva slags konfigurasjon man velger. Dette passer den som vil logge inn på et litt mer effektivt (og futuristisk) vis.

Tastatur

Acer har heldigvis holdt seg unna noen krumspring hva angår tastaturets oppsett. Det er nærmest blitt en kuriositet med laptop-tastaturer som har god størrelse på både enter-tasten og høyre shift, og hvor piltastene får være i fred på sitt egne, lille område, helt uten andre taster som forstyrrer. En egen rad på høyre side med dedikerte knapper for Page Up, Page Down, Home, Delete og End er også kjærkomment.

Tastaturet er matt og med godt plasserte taster, men tastene kunne godt vært dypere. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Tastaturet, som ifølge Acer er søleresistent, er i overkant grunt: Bare 1,4 millimeter kan tastene trykkes ned. Vi må vedgå at vi savner litt mer dybde for å få litt mer trøkk i trykkinga. Å skrive går likevel greit, selv om tastene knirker litt og virker litt billige. Det er dog et pluss at tastene kjennes matte, for man får et godt "fingerfeste".



For oss med mindre hender kan det bli litt slitsomt store avstander mellom tastene, ettersom dette er et ganske bredt tastatur. Man må kanskje strekke fingrene litt ekstra for å nå over diagonalene.



Til venstre for av- og på-knappen finner man en rad med dedikerte knapper: wifi, demping av mikrofon og én knapp man innenfor rimelighetens grenser kan programmere til å utløse den handlingen man selv måtte ønske. Dette er praktisk nok, men den sterke blåfargen på lysene kan kanskje oppleves litt irriterende.

Skjerm

Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Skjermen er 14 tommer stor og LED-bakgrunnsbelyst, og oppløsningen er 1920 piksler ganger 1080 piksler – full HD, med andre ord.

Skjermen er matt, og har ifølge vår lysmåler en maksimal lysstyrke på 250 nits. Dette er ikke så verst, og skjermen oppleves også subjektivt lyssterk og skarp. Innsynsvinklene er også gode.

Fargegjengivelsen kunne ha vært en del bedre. Både magenta, hvit, rød, grønn og gul er upresist gjengitt. Bedre er det med blå og cyan, men dette er likevel neppe den første skjermen man bør se til om man er avhengig av svært nøyaktige farger i bilde- eller grafikkbehandling. Til hverdagsbruk og fotoredigering på litt lavere nivå fungerer den helt fint.

Tatt i betraktning prisklassen burde nok Acer TravelMate 648 kunne konkurrere hakket bedre med toppmodellene på skjerm og grafikk. Sammenlignet med andre laptoper i omtrentlig samme prisklasse (nødvendigvis avhengig av konfigurasjon), er lysstyrken midt på treet:

SSD- og prosessorytelse

SSD-ens lesehastighet, som vi testet i programmet Atto, er på linje med andre laptoper i omtrentlig samme prisklasse. Skrivehastigheten er dog ikke mye å skrive hjem om: 258 MB/s er litt vel svakt for en premium-laptop med en 256 GB SSD SATA, som på papiret skal kunne klare opp til 6 Gb/s.

Den 6-generasjons i5-prosessoren yter under det vi forventer, og rimeligere laptoper havner foran. Vi testet prosessoren med programmet Handbrake, som konverterer en iso-fil og tar tiden på denne.

I prosessor- og grafikktesten Cinebench 15 gjør også Aceren en heller laber innsats sammenlignet med andre bærbare i toppsjiktet. Merk at det er et annet datautvalg i diagrammet under enn de andre diagrammene i artikkelen. Dette er fordi vi ikke hadde testresultater for Cinebench 15 for samme test på disse.

Prosessoren trenger i det minste og tilsynelatende ikke så mye kjøling: Å bruke Aceren (etter at alle Windows-installasjoner og -oppdateringer er unnagjort) er en tilnærmet lydløs opplevelse.

Maskinen ble heller ikke på noe tidspunkt ubehagelig varm – eller i grunn varm i det hele tatt –men holdt en stabil og kjølig (subjektiv) temperatur under hverdagsbruk de dagene vi hadde denne til låns.

Batteri- og grafikkytelse

Batteritiden står det dårligere til med. I vår batteritest kjører vi vår testvideo "Big Buck Bunny" i loop i stømsparer-modus i Windows' innebygde medieavspiller. Kun 5 timer og 24 minutter fikk vi skvist ut av Acer TravelMate 648 sitt 3-cellers litiumpolymer-batteri på 54 Wh.

Tatt i betraktning vekten og størrelsen, og ikke minst Acers lovnad om opp til 8 timers batteritid, er det merkelig at Acer ikke påspanderte dette batteriet noen ekstra watt. Det henger ikke helt på greip at laptoper i både lignende og noe lavere prisklasse, med prosessorer som ikke burde kreve noe særlig mer strøm enn Acerens Skylake i5, klarer seg såpass mye lenger (se grafikk over).

Riktignok har Aceren, til forskjell fra de andre maskinene i sammenligningen over, et Nvidia GeForce 940M grafikk-kort (33 W) å forsørge med strøm. Takket være dette grafikkortet gjør Acer Travelmate P648 en ikke overraskende god innsats i grafikktestene vi grillet det med i programmet 3DMark.

Ikke overraskende gjør Acer TravelMate P468 det godt også testet med benchmark-verktøyet til spillet Far Cry: Bildeoppdateringsfrekvensen havner nødvendigvis langt foran de andre i sammenligningen, ettersom disse ikke har dedikert grafikk.

Dette er altså en laptop som egner seg godt hvis du ønsker å spille mindre krevende spill, og som håndterer tyngre bilde- og videoredigering.

Konklusjon

Acer Travelmate P468 har en solid utforming og et diskré design. Viften er helt stillegående, skjermen er fin og grafikkytelsen god. Sammenlignet med nogenlunde tilsvarende spesifikasjoner i andre karbon-utformede laptoper er prisen også konkurransedyktig.

Men kompromissene er nok akkurat litt for tunge å svelge: Pekeplatens grove overflate betyr at det blir litt slitsomt å bruke den i lengden, selv om den stort sett er presis. Tastaturet er litt vel grunt. Prosessor- og harddiskytelsen er lavere enn vi forventer av en premium-laptop. Og når målgruppen er forretningsfolk på reise, burde Acer virkelig kunne finne plass til litt mer batterikraft i det 1,7 kg tunge chassiset.

Men med mindre stillegående vifte, solid uforming, budsjett og god grafikk er helt avgjørende for deg, anbefaler vi heller at du tar en titt på noe med lengre batteritid, bedre tastatur og pekeplate til noen ekstra tusenlapper. Lenovo X1 Carbon er allerede nevnt. Andre gode valg vil være for eksempel Dell XPS 13, HP Spectre X360 eller Asus UX360 Flip – i alle fall om ikke 60 GHz-støtten er essensiell for deg.

Merk for øvrig at vi har testet maskinen med modellnavn "P648-MG-505X (NX.VCWED.002)". Nøyaktig denne modellen er i skrivende stund ikke tilgjengelig i Norge, men virker til å ha samme spesifikasjoner som "P648-M-5JW (NX.VCSED.012)", som altså er det nærmeste vi kommer testmodellen som per i dag er i salg i Norge.

