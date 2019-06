TEST: Acer Swift 7

Vi fører ingen oversikt over de letteste bærbare vi har tatt i, men Acers nye 14-tommers «Swift 7» kommer utvilsomt inn på pallen med god margin.

Den veier nemlig kun 835 gram.

Bemerkelsesverdig.

Til sammenligning veier Apples MacBook (med bare 12 tommer skjerm) inn på 920 gram, og Huaweis minste MateBook X (13 tommer skjerm) inn på 1060 gram. Begge er dessuten tykkere enn Swift 7, som på sin side måler bare 1,1 centimeter i høyden (inkludert gummiføttene den står på!).

Acer Swift 7 (SF714-52T) Skjerm: 14" IPS, 1920 x 1080 (16:9)

Prosessor: Intel Core i7-8500Y (2 kjerner @ 1,5 – 4,2 GHz)

Grafikk: Intel UHD 615

Lagring: 512 GB SSD (M. 2 PCIe)

Minne: 8 GB (1866 MHz DDR3)

Batteri: 32 Wh

Vekt og mål: 0,83 kg, 1,1 x 31,8 x 19,2 cm (HxBxD)

Porter: 2x Thunderbolt 3, lydutgang

Pris: Fra 17 500 kr. Se oppdaterte priser hos Prisjakt (annonselenke)

De første gangene du løfter på maskinen kan du faktisk mistenke at noen driver gjøn med deg og at maskinen er tom på innsiden.

Men slik er det heldigvis ikke.

For her skal du etter sigende få en super kamerat for kontorjobbing som du kan ta med deg i møter eller hjem nesten uten å merke den i PC-vesken.

Og Acer har tatt flere spennende grep for å gjøre Swift 7 så lett og tynn som overhodet mulig.

Der mange «Premium»-bærbare er konstruert i ren aluminium har Acer valgt et skall som delvis består av magnesium-litium og magnesium-aluminium. Slik oppnår de et ytre skall som skal være to til fire ganger sterkere enn vanlig aluminium med samme tykkelse, og 20 til 35 prosent lettere. Slik kunne de bygge maskinhuset med tynnere vegger og spare vekt.

Swift 7 er bare 1,1 centimeter tynn. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Tøft design

Her dukker det opp noen fettmerker etter hvert, men vi liker designet likevel. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I tillegg til å la oss imponere over den lave vekten synes vi Swift 7 ser skikkelig tøff ut. Acer har benyttet en prosess kalt for «mikrobueoksidasjon» for å bringe frem en keramikklignende og røff overflate på maskinen. Den er å få i matt sort og matt hvit, og selv om overflaten er litt utsatt for fingermerker foretrekker vi denne løsningen over blanke overflater og glass hvilken dag som helst. Med identisk overflate både på utside og innside gir den dessuten et svært helhetlig inntrykk.

Maskinen har ikke så mange spennende designdetaljer, men da blir også Swift 7 mindre jålete enn mange andre, noe som jo kan være greit. Og kanskje er dette med på sikre at den syltynne skjermrammen får oppmerksomheten den fortjener. Her strekker nemlig panelet seg nesten helt ut til alle sider for et veldig moderne uttrykk.

Av andre artige egenskaper kan vi i samme slengen nevne at Acer har gjort maskinen helt lydløs. Swift 7 har ingen vifter og er helt passivt kjølt. Samtidig skal den svært energieffektive prosessoren sørge for lang batteritid, og hendige funksjoner som fingerpålogging er på plass.

En moderne maskin på alle måter, altså.

Kompromiss på kompromiss

Med en slik intro er det lett å tenke at Acer leverer varene og mer til med Swift 7. Men vi ville egentlig bare få frem det unike med maskinen før vi stakk en finger i bakken igjen og «got real».

For dessverre vil de aller, aller fleste kunne finne mer passende alternativer enn Swift 7. At Acer leverer kanskje verdens letteste bærbare er morsomt, men etter en ukes tid med den kan vi komme opp med mange eksempler på hvorfor de er nokså alene om å lage en så lett bærbar.

Det handler selvsagt om de utallige kompromissene Acer har tatt på veien mot stadig lavere vekt. Og Acer har kompromisset på områder de ikke burde kompromisset på.

Konstruksjonen svikter

Mest alvorlig er det at konstruksjonen svikter. Når maskinen er klappet sammen fremstår den grei nok, og det gjør ikke noe at skjermen bøyes litt om du tar hardt i den. Men at selve basen også bøyes bare du bruker maskinen på vanlig måte er virkelig fy-fy.

For om du har maskinen på låret og hviler begge hendene på tastaturet, bøyes basen såpass mot låret at pekeplaten aktiveres av seg selv. Når pekeplaten ligger slik i spenn får du ikke brukt den skikkelig, og dette skjer ofte. Det kan være nok å ha maskinen plassert på litt ujevnt underlag, som halvparten av den på pulten og den andre halvdelen hvilende på en musematte eller et magasin.

Tilsvarende, om du holder maskinen med én hånd, for eksempel for å vise frem noe til en kollega, kan du ikke bruke pekeplaten med den andre ettersom den allerede er aktivert av presset som er skapt.

Flere ganger under testingen vår havnet vi som en følge av dette inn på lenker musepekeren hvilte over i nettleseren eller vi begynte utilsiktet å skrive i andre avsnitt enn det vi jobbet i.

Du kan se eksempler av dette i klippene til høyre, hvor vi klikker uten å være i nærheten av pekeplaten.

Så til tross for kreative materialer har Acer altså ikke gjort maskinen i stand til å tåle helt normale bruksområder.

Resten av kompromissene takler vi etter hvert som vi kommer til dem, men på dette tidspunktet spiller de egentlig liten rolle ettersom Acer allerede har feilet på det aller viktigste.

Mye søppel installert

Et lass av prøveversjoner og unødvendig programvare er forhåndsinstallert på premiummaskinen til nesten 20 000 kroner. Det er for svakt.

Vell inne på Swift 7 møtes vi dessuten av over 20 forhåndsinstallerte programmer som ikke burde vært der og som ikke på noen måte er kritiske for Windows. Dette er prøveversjon på antivirus – som snart ber om kostbare fornyelser (selv om Windows har dette innebygget) – betalte plasseringer for tjenester som Booking.com, eBay, Amazon og Netflix, samt flere spill som baserer seg på mikrotransaksjoner (som hele to versjoner av Candy Crush) eller reklame. Du har ryddet opp i løpet av en halvtimes tid, men det er kjedelig at dette blir det første du gjør på maskinen du har betalt nesten 20 000 kroner for.

Snart må Acer (og andre selskaper som ikke alltid er noe bedre) forstå at folk heller betaler et par hundrelapper ekstra for å slippe dette, og at opplevelser som beskrevet overfor går direkte utover merkevaren deres. Selv om Microsoft skal ha deler av skylda også.

Skjerm med gode farger

Legg merke til refleksjonene i skjermen. Her med full lysstyrke. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når vi vipper opp lokket møtes vi av en skjerm fylt av sprudlende og klare farger. Det er en kjensgjerning for Acers paneler at de «popper» skikkelig og er varmere enn mange andre paneler med mer blåstikk i seg. Det er veldig positivt.

Bekymringen vår er imidlertid, som alltid, at lysstyrken er litt for knapp og at refleksjonene i den svært blanke skjermen blir for tydelige.

Lysstyrken stopper nemlig på 300 nits, og mens dette fungerer greit til en del innendørs bruk kan du som jobber på kontor vende deg til tanken på å se refleksjoner av lysstoffrørene i taket først som sist. Jobber du ved store vinduer eller i godt opplyste lokaler kan du også lete videre etter bærbar.

Rammen er veldig tynn rundt hele panelet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dessverre har skjermen enda et problem som det ikke tar lang tid å irritere seg over. I alle fall om du er bedre vant fra før.

Når du ruller nedover nettsider eller i tekstdokumenter, virker det som innholdet ikke henger med i svingene og smøres utover skjermen. Særlig sort tekst på hvit bakgrunn, og bilder med sterke farger som sort og rødt på kontrastbakgrunn, blir til en tynn uskarp suppe mens det er i bevegelse.

Svært kjedelig for deg som liker å skumlese mens du ruller nedover tekster, for eksempel.

Se hvordan panelet er kalibrert her.

Skjermen har gode og varme farger, men sliter med at innhold smøres utover når du ruller nedover skjermen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Webkameraet har en ganske uheldig plassering. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mens vi snakker om skjerm: om du planlegger å være på skjermen bør du vurdere bildet nedenfor. Det er tatt med webkameraet, som ikke holder til i toppen av skjermen, men over tastaturet mye lenger ned enn vanlig.

Niklas på bildet er snill og kommer ikke for å angripe deg med tentakkelfingrene sine når du sover.

Men veldig hyggelige å snakke med er fingrene hans ikke, og ikke ser du særlig proff ut heller om du planlegger en presentasjon eller deltagelse på et viktig nettmøte.

Nå kommer de og tar deg.

Tastaturdesign først, fest etterpå

Tastaturet og pekeplaten er også veldig viktig hos bærbare. Acer leverer i tradisjon tro svært gode taster. De er tilnærmet lydløse, svært raske og dempingen er veldig behagelig. De har ikke veldig lang vandring, men hadde det ikke vært for tastaturoppsettet ville Swift 7 fått glimrende skussmål her.

Plasseringene av tastene er nemlig helt på ville veier. Se bare på den merkelige samlingen av taster på bildet nedenfor. «Tilbake»- og «Delete»-tasten er smurt helt inn i hverandre på samme lille område som de fleste av oss er vant til å treffe på bare «Tilbake»-tasten. Dette førte blant annet til at vi ofte slettet tekst mot høyre, når vi ville slette mot venstre. Forvirrende i starten, frustrerende i lengden.

Videre opptar «Enter»-tasten kun én rad, og «Caps»-tasten er krympet til en tredjedel av normal størrelse. Området ved piltastene er dessuten fylt vel godt opp.

Legg merke til det merkelige tastaturoppsettet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Flere taster har en uheldig plassering eller fasong, og pekeplaten er veldig smal. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Pekeplaten er på sin side presis. Den er av den såkalte presisjonstypen, med god støtte for flerfingerbevegelser for jevn rulling, minimering av programmer, sveiping mellom nettsider og mye mer. Men når den svake konstruksjonen ofte hindrer den i å fungere hjelper det ganske lite. Dessuten er pekeplaten svært smal. Det er dumt når den mest brukte flerfingerbevegelsen er rulling opp og ned nettsider og foregår med vertikale bevegelser. På Apples MacBooks når du aldri kanten på pekeplaten, men denne avbrytes du plutselig av her.

Det i seg selv gode tastaturet og den presise pekeplaten blir dermed nok et offer for den svake konstruksjonene og kompromissene Acer har gjort for å skape en så lett, tynn og kompakt maskin som mulig.

Få porter

To Thunderbolt 3-porter er gode saker, men hvor er USB-A-porten? Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det neste kompromisset Acer har måtte gjøre er å redusere antallet porter til kun tre. En lydutgang og to Thunderbolt 3-porter. På grunn av plassbegrensninger er begge Thunderbolt-portene lokalisert på høyre side, hvor all lading og tilkobling av ekstrautstyr må skje.

Thunderbolt-portene kunne du i teorien koblet opp en ekstern grafikkakselerator via for å få bedre spillytelse. I praksis setter imidlertid den svake prosessoren en stopper for dette. Thunderbolt-portene kommer dermed til nytte for å lade, drive eksterne skjermer og overføre filer lynraskt.

Acer legger ved en adapter med USB-A, Thunderbolt og HDMI-utgang. Det er bra, men vi savner likevel en tradisjonell USB-A-port integrert i maskinen med tanke på hvor ofte slike fortsatt brukes for diverse tilbehør og utstyr.

Som en konsekvens av at Swift 7 er så tynn er det ikke plass til vifte. Det gir en lydløs maskin, men Acer har måtte velge en svært effektiv og dermed også svak i7-8500Y-prosessor på 5 watt som kan kjøles passivt.

At Swift 7 ikke er en kraftig bærbar sier egentlig seg selv og trenger ikke bety særlig i praksis for deg som uansett ville brukt den til lette oppgaver som regneark, tekstbehandling, nettsurfing, litt bilderedigering eller filmstrømming.

For selv om den ikke imponerer mot tykkere og kraftigere bærbare i syntetiske målinger og tunge programmer opplever vi at ytelsen er god nok i massevis til vanlige oppgaver. Det er slettes ikke slik at du må vente lenge på at Windows eller nettleseren starter. Dette og det meste annet du gjør til daglig skjer på et blunk også her. Du kan bare ikke forvente å spille eller bruke maskinen til tyngre mer profesjonelle oppgaver.

Den svake prosessoren er en svært effektiv prosessor. Batteritiden målte vi dermed til over 10 timer under en lett videotest. På kontoret kan du vente at den varer omtrent en dag uten påfyll fra lader.

Interessert i SSD-ytelsen? Sjekk den her.

Konklusjon

Man kan si Acers Swift 7 ble for tynn for oss. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er alltid morsomt når selskaper smeller hånden i bordet og bestemmer seg får at nå skal de lage noe som skiller seg skikkelig ut. Kraftigst, mest fleksibel, mest effektiv, størst, minst, eller som i dette tilfelle, lettest.

Men det er også en grunn til at dette skjer relativt sjeldent, for det er jo ofte en grunn til at ingen andre allerede har gjort det du tenker på. Det er ikke smart.

Teknologien for å gjøre det er kanskje ikke skikkelig moden ennå, det vil bli for dyrt, eller – som i Acers tilfelle – det fører til at du må gjøre for mange kompromiss for å nå målet.

Acer lekte seg her med både magnesium-litium og magnesium-aluminium i konstruksjonen. I teorien er disse materialsammensetningene sikkert sterke kort, men det er tilsynelatende ikke brukt nok av dem og paradoksalt nok ville vi nok likt Swift 7 langt bedre om den var både tykkere og tyngre.

Vekt er rett og slett ikke noe vi er villige til å svelge særlig kompromisser for lenger, med et mylder av andre også lette bærbare allerede på markedet. Og ingen av dem er konstruert slik at du bare kan bruke maskinen om den står helt plant på skrivebordet ditt.

Alternativ

Litt tyngre, men inngår færre kompromiss Asus ZenBook S13 UX392F-AB003TS Det er ingen tvil om at Asus har løftet sin ZenBook-serie til nye høyder med S13. Den har fått en stor designoverhaling 2019 verdig, med en praktisk talt heldekkende skjerm med gode farger og høy lysstyrke, svært solid byggekvalitet over hele linjen og et virkelig gjennomført ytre i metall og glass. Denne stiller i en helt annen liga enn Acers Swift 7 når det kommer til ytelse, hvor den faktisk er så kraftig at du kan spille på den. Acer er på sin side i en egen klasse når det kommer til vekt, men ZenBook S13 veier inn på nokså lave 1,15 kilogram. Det bør jammen være håndterbart for de fleste. Lang batteritid, generelt lite støy og en integrert USB-A-port får du også, pluss et webkamera som ikke får fingrene dine til å se ut som skumle tentakler på vei til å angripe, da. Les testen av Asus ZenBook S13 her »

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.