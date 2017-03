Test Acer Predator XB271HU

Skal du spille dataspill med raske bevegelser er det viktig at maskinvaren din også henger med i svingene. Spesielt om du spiller skytespill kreves det også en god monitor for at pakken skal være komplett.

Det er tross alt via denne du får servert grafikken, og desto jevnere bilde, desto bedre rustet er du til å lykkes på den digitale slagmarken.

Den beste spillskjermen vi har testet til dags dato er Asus Rog Swift PG279Q. Her får du en skjerm som gir deg opp mot 165 bilder i sekundet, og som samtidig har gnistrende god bildekvalitet.

Nå har vi fått inn en konkurrent til denne skjermen. Modellen kommer fra Acer og heter Predator XB271HU. Selv om denne skjermen allerede er veletablert i markedet, er den fortsatt på papiret en av de beste alternativene for aktive spillere, og den koster noen hundrelapper mindre enn sin rival fra Asus.

Foten er lik den vi har sett tidligere på andre Predator-skjermer. Legg også merke til de relativt tynne rammene på siden av skjermen. Foto:

Tynne rammer

Denne skjermen er uten tvil en del av Predator-familien når det kommer til utseendet. XB271HU har den samme foten som vi fant på storebror XB321HK, altså en slags bumerang-formet fot der de ytterste punktene som peker mot deg er i rødt.

Det som godt skiller de to modellene er rammene. For mens storebroren på 32 tommer har ganske store og markante rammer, er lillebroren langt nettere på dette feltet. Her får du syltynne overganger mellom selve panelet og yttersiden av skjermen, slik at denne modellen egner seg godt for deg som ønsker å ha flere skjermer ved siden av hverandre med minst mulig overgang.

Den nedre delen av rammen er ganske mye større, og her finner du også Predator-logoen på midten av rammen.

Noe som også kan være verdt å nevne er at foten har gode justeringsmuligheter. Her har du muligheten til å justere høyden på skjermen, sideveis posisjon og vinkelen på panelet mot deg. I tillegg kan skjermen også svinges opp på høykant dersom du trenger det.

Generelt må vi si at byggekvaliteten er god, og skal du sette flere skjermer ved siden av hverandre vil denne skjermen være hårfint bedre enn Asus sin rival på grunn av de tynne rammene.

Brukervennligheten er ikke like god som på Asus sin konkurrent. Legg også merke til den tynne rammen på siden av skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grei nok brukervennlighet

En av de tingene vi virkelig likte med Asus sin rival PG279Q var brukervennligheten, med en liten joystick som gjør det enkelt å navigere rundt i menyene. Her er ikke XB271HU like god.

Acers spillmonitor har menyknappene plassert på høyre side på den nederste rammen. Slike knapper er en ganske vanlig måte å løse navigeringsmulighetene dine på, men det er ikke like smidig å bruke som joysticken til Asus.

Ofte tar vi oss i å trykke feil på knappene, selv om det kommer opp en forklaring på skjermen om hvilke funksjoner de ulike knappene har. Er du litt vel rask på labben så slår du faktisk av skjermen i stedet for å komme deg inn i menyene, for disse to knappene sitter rett ved siden av hverandre.

Utover det så må vi at grafikken og oppsettet av selve menyen er ryddig og enkel å tyde. Her får du et logisk oppsett som er ganske selvforklarende når du er på jakt etter spesifikke funksjoner. Samtidig har du rask tilgang til flere moduser på knappene som kan være hendig om du for eksempel trenger å endre antall bilder i sekundet.

Når det gjelder antall tilkoblinger så har denne skjermen det mest nødvendige, og ikke mer enn det. På baksiden kan du velge mellom én DisplayPort eller én HDMI-port, samt at du kan koble skjermen til PC-en via USB, slik at du kan bruke skjermen som en USB-hub.

Fargene er ganske presise hos Acer Predator XB271HU. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bildekvalitet

Denne skjermen har, på lik linje med sin konkurrent fra Asus, et IPS-panel som gir deg langt bedre bildekvalitet enn billigere skjermer med TN-paneler. Fargene blir langt mer livlige og riktige, samtidig som innsynsvinkelen er overlegent bedre.

Normalt er IPS-paneler det vi finner i monitorer som brukes til bildebehandling eller video-redigering, og tradisjonelt har teknologien vært for treg til å fange oppmerksomheten fra aktive spillere.

Med denne skjermen er det dog blitt til en myte. Responsen i panelet er like godt som hos Asus sin konkurrent, altså det ypperste du får for penger om dagen – i hvert fall kombinert med så gode farger og kontrast.

Fargepresisjonen til XB271HU er omtrent identisk med PG279Q. Med andre ord er hvitbalansen ganske korrekt, selv om rødt, grønt og gult isolert sett alle er litt unøyaktige.

Den beste modusen du kan velge for å få de mest presise fargene er Varm, mens de andre gir deg for unøyaktig lys, og et blåstikk i fargene. Nå skal det sies at mange spillere ønsker seg nettopp dette, så det er verdt å nevne at skjermen har en egen modus for å gi deg «blått lys» når du spiller.

Overklokket til 165 Hz

Denne Predator-skjermen er blant de aller beste på markedet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Panelet gir deg altså god bildekvalitet, og i tillegg er det lynkjapt. Vår måler viser at inputlagen ved 1080p@60Hz ligger under 6 millisekunder. Denne skjermen kan dessuten gi deg langt flere bilder i sekundet enn 60 Hz.

Riktignok så klarer panelet i normal spillmodus 144 bilder per sekund, hvilket er et tilfredsstillende tall for aktive spillere. Dog kan den gi deg ytterligere 21 bilder i sekundet ved at du aktiverer en overklokkingsfunksjon.

Akkurat hvor mye glede denne overklokkingen gir deg er vi imidlertid usikker på. For undertegnede er 144 bilder i sekundet mer enn nok til å gi en enestående og rå spillopplevelse, og forskjellen når vi aktiverer overklokkingen virker ikke synbar eller merkbar.

Med andre ord skal du ha relativt kraftig maskinvare for å håndtere de tyngste spillene på markedet, selv om oppløsningen «bare» er 2560 x 1440 piksler.

Med G-Sync-teknologien får du svært sjelden trøbbel med feil i grafikken. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

G-Sync til unnsetning

En ting er at du kan få mange bilder i sekundet. Problemet er ofte at disse skal legges ut i riktig rekkefølge uten at grafikken får feil – som for eksempel tears.

Om vi setter skjermen til å kjøre 144 bilder i sekundet kommer det ganske ofte feil i grafikken om vi beveger oss raskt samtidig som det er mye detaljer i bildet. Heldigvis finnes det en medisin mot dette problemet.

Skjermen har nemlig Nvidias G-Sync-teknologi. Med andre ord kan du få skjermen til å synkronisere antall bilder fra PC-en din dersom du har et skjermkort fra produsenten av nyere dato.

Og med denne funksjonen aktivert får du en langt bedre spillopplevelse, etter vår mening. Du opplever ikke lenger problemer med at rifter i grafikken distraherer deg, og du kan fokusere deg fullt ut om å ta fienden som lusker rundt i buskene på slagmarken.

Dessuten kan denne teknologien være en redning for deg som har litt slapp maskinvare. For skulle ikke PC-en din klare å dytte ut så mange bilder i sekundet, vil G-Sync-teknologien gi deg en glattere opplevelse i bevegelsene enn hva du får uten teknologien aktivert.

Konklusjon

Skal du ha deg en bunnsolid 27-tommers skjerm til spilling må du regne med å punge ut. Vår favoritt i denne størrelsen har lenge vært Asus Rog Swift PG279Q, men nå må den se seg nødt til å dele tronen med Acer.

For Acers Predator XB271UH er slettes ingen dårlig konkurrent – faktisk sliter vi med å skille de to på de flere punkter.

Det som taler til Acers fordel er selve utformingen av skjermen. Her har de lyktes i å holde rammene på sidene og toppen av skjermen meget slanke, noe som gjør den til et bedre alternativ om du skal ha flere av disse ved siden av hverandre.

Vi har ingen problemer med å anbefale deg Predator XB271HU. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når det kommer til brukervennligheten så er Predator-skjermen noe mer tradisjonell enn Asus sin konkurrent – med andre ord er den litt mer knotete å bruke. Mens Asus bruker sin lille joystick som navigering, velger Acer å gå for en mer uoriginal løsning med knapper på fremsiden av skjermen. Dette er på ingen måte en håpløs løsning det heller, men fortsatt ikke en like god brukeropplevelse som du får med Asus sin Rog-skjerm.

Ser vi nærmere på bildekvaliteten så er det etter vår mening helt hipp som happ om du velger skjermen fra Asus eller Acer. Her viser målingene våre omtrent identisk presisjon i fargene, samtidig som lysstyrke og sortnivå er tilnærmet den samme. Her får du kvalitet fra absolutt øverste hylle blant spill-skjermene som finnes på markedet.

Samtidig viser Nvidias G-Sync-teknologi seg som en solid støttespiller. Predator-skjermen kan på lik linje med Rog-rivalen gi deg maksimalt 165 bilder i sekundet ved en oppløsning på 2560 x 1440 piksler. Og da kommer synkronisering mellom PC-en og skjermen godt med. På denne måten slipper du feil og bugs i grafikken, samtidig som bildeflyten er helt upåklagelig.

Prismessig kommer du noen få hundrelapper billigere ut om du velger Acers Predator-skjerm, og uten tvil fortjener også denne skjermen et Anbefalt-stempel.

