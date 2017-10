Test Acer Chromebook CB3

Hvor mange forskjellige programmer bruker du egentlig til daglig – enten det gjelder jobb, fritid eller begge – utover nettleseren din?

Musikk kan du strømme direkte i nettleseren. For notater, regneark og presentasjoner har du nettleserbaserte tekstbehandlingstjenester som Word Online og Google Docs, Sheets og Slides.

Acer Chromebook CB3 Skjerm: 14", 1920 x 1080, antirefleks

Prosessor: Intel Celeron N3160, Quad-core 1.60 GHz

Grafikk: Intel HD Graphics 400

Lagring: 32GB eMMC (flashbasert minne). 100 GB medfølgende skylagring i Google Drive (gratis i 2 år, deretter 17 kr per måned)

Minne: 4 GB LPDDR3

Vekt: 1,5 kg (oppgis 1,68 de fleste steder, men vi veide den til 1,5 kg)

Operativsystem: Chrome OS

Pris: 4075,-

Film, direkte-tv og tv-serier kan du strømme rett i nettleseren. Nyheter og sosiale medier er også åpenbart nok å finne via nettleseren. Og hva mer enn dette trenger egentlig den gjengse bruker?

Chromebooks kan på en måte sammenlignes med mobiltelefoner: Du kan ikke laste ned avanserte programmer, men du kan velge i tusenvis av apper, spill og utvidelser.

Så for deg som kanskje stort sett bruker mobiltelefonen til å surfe, men gjerne skulle hatt noe litt kraftigere og med godt tastatur og stor skjerm – men ikke ønsker å investere i en kostbar PC – kan Chromebook kanskje være et alternativ.

I dette tilfellet tar vi en nærmere titt på Acer sin Chromebook CB3. Kan den imøtekomme den moderne bruker sine krav – eller bør man egentlig gå for en vanlig bærbar PC med Windows eller Mac OS?

Les også: Slik var det å bruke Chrome OS for første gang

Solid utforming og presis pekeplate

Hele maskinen er utformet i en sølvgrå aluminiumslegering. Den kjennes derfor veldig solid – selv om skjermen kanskje er litt i tynneste laget, og skjelver litt når vi taster i vei i rasende fart. Hengselet er solid, og skjermen kan vippes helt langt bak, slik at skjermdelen kan ligge helt flatt på bordet om man skulle ha behov for dét. Den solide utformingen har nok sitt å si når vekten havner på 1,5 kg.

Pekeplaten er stor – og presis i bruk. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Ikke verdens letteste maskin, med andre ord, men helt grei å bære med seg i ryggsekken eller skulderveska. Maskinen er også velbalansert, og man trenger bare bruke den ene hånden for å åpne lokket – ingen plagsom vipping her i gården.

Pekeplaten har en god størrelse, og er av solid kvalitet. Det virker også til at Acer har gjort seg flid med presisjonen for å forebygge at savnet etter berøringsskjerm blir for stort.

Her glir fingrene fint, men det er samtidig nok av friksjon til å kunne gjøre et presist bråstopp ved behov. Å bla nedover og sidelengs fungerer også veldig bra.

For noen kan det kanskje ta litt tid å venne seg til at Chrome OS ikke støtter høyreklikking slik man er vant til det. For å få opp fanemenyen du i andre operativsystemer får opp Chrome ved å høyreklikke på pekeplaten, må du trykke ned to fingre samtidig her.

Godt tastatur – som krever litt tilvenning

Acer Chromebook CB3 har ikke de aller dypeste tastene du finner, men responsen er god, og tastaturet oppleves godt å skrive på. Sammenlignet med MacBook Pro 2015 er tastaturet mer avlangt, noe som kan kreve litt tilvenning. For undertegnedes del ga første test med hjemmelaget tastemetode på 10fastfingers.com frustrerende lave resultater, med 30-40 tegn lavere enn vanlig.

Tastaturets oppsett kan by på noen overraskelser for de som er vant med PC- eller Mac-tastatur. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Men etter litt konsentrasjon og kartlegging av tastatur-terrenget ga tredje forsøk de sedvanlige resultater (omtrent 125 ord i minuttet, for de nysgjerrige). Til sammenligning lå resultatet på dette nivået allerede ved første gangs testing på tastaturet til Lenovo Y520, som har dypere taster og ikke er like bredt som Acers tastatur.

Når man først har blitt vant til tastaturet, oppleves det dog veldig godt å skrive på de matte tastene – som også er godt lyddempet.

Men det kan være at man støter på flere ting som krever litt tilvenning: På en Chromebook finner du nemlig ikke noen rad for F-taster, eller hverken egne eller funksjonstast-aktiverte taster til for eksempel End og Home.

Ved å holde nede Ctrl, Alt og høyre eller venstre piltast får du henholdsvis End og Home. Du må altså belage deg på å lære deg nye snarveier dersom du bruker disse eller andre funksjoner mye, for eksempel i tekstbehandlere.

Vil du helst ha Windows, men er på superbudsjett? Hvor mye PC kan du egentlig få for 2000 kroner?

Takler fint multimediekonsum og ørten tusen faner

Vi har kost oss med å strømme TV-serier og musikk fra både HBO, Netflix og YouTube på den 14 tommer store skjermen med antirefleksbelegg. Både lyd- og synsopplevelsen var helt kurant til laptop å være.

Acer Chromebook CB3 har ikke så god fargegjengivelse. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Innsynsvinkelen er dog kanskje ikke helt optimal på denne maskinen, og du skal ha ha skjermen i en ganske bestemt vinkel for å ikke skjemmes av blasse områder.

Vi er ellers ganske imponert over hva maskinen klarer å takle av åpne faner, særlig minnestørrelsen på beskjedne 4 GB tatt i betraktning: Selv ikke med ørten tusen (okei, 32, da) relativt krevende faner oppe (flere YouTube-videoer, Netflix, HBO, nyhetssider, grafikkytelsestest oppe og så videre) merket vi noe særlig til forsinkelser i hverken å bytte mellom faner, åpne nye eller jobbe i allerede åpne faner.

Det er bare hvitfarge som gjengis nogenlunde presist på Acer Chromebook CB3. Midt på treet havner cyan, magenta og gul. Rød og grønn virker til å kjøre litt sitt eget lille løp.

Men for en maskin som du neppe skal utføre arbeidsoppgaver som er avhengig av nøyaktig fargegjengivelse, er dette ikke noe vi anser som et så stort problem. Fargeavviket er heller ikke merkbart for det blotte øyet til vanlig bruk, ved seriettitting og surfing.

Batteritid

Snittet av batterilevetiden etter et par tester der vi spilte av en HD-film på YouTube – med skjermlysstyrken justert til 155 nits – ble fem og en halv time.

Om du skal kjøre mange krevende apper eller se eller fremvise mye video med maskinen, vil den med andre ord neppe holde en hel arbeidsdag, selv om du nok kan skvise ut noe mer enn oss om du prøver hardt.

Acer hevder selv at man skal kunne få 12 timers juice ut av denne Chromebook-en, men da må du nok belage deg på å begrense både aktivitet og lysstyrke.

Få tilkoblingsmuligheter og lavoppløst webkamera

Lagringsplassen på 32 GB åpner ikke for de helt store utskeielsene. Du kan nemlig laste ned filer på Chrome OS også – filene blir mellomlagret lokalt en viss tid, og så eventuelt lagret i Google Drive-kontoen din.

En SD-kortleser av noe slag hadde for eksempel vært på sin plass. Men på Acer Chromebook CB3 finner du ikke noe slikt. Det er likevel ikke noen krise, ettersom Chrome OS kommer med 100 GB gratis skylagring i nevnte Google Drive.

Merk at de 100 gigabytene med lagringsplass er gratis kun i to år – etter den tid må du bla opp med 17 kroner i måneden for å beholde lagringsplassen. Du kan også velge å betale for mindre lagringsplass enn tidligere. Merk at de eksisterende filene dine blir ikke slettet – du får bare ikke legge til flere.

Du finner derimot to USB 3.0-innganger, en HDMI-inngang og en minijack-port for hodetelefoner. Merk at denne minijack-porten ikke fungerer som kombinert innlinje for lyd - mikrofonen er innebygget i maskinen.

Om du bruker mikrofon og hodetelefoner mye til videosamtaler, kan det kanskje også være greit å vite at webkameraets oppløsning er på 1280 x 720 – altså ikke full HD.

Ønsker du å glede dine samtalepartnere med ekstremdetaljert gjengivelse av porene dine, bør du med andre ord skaffe et eksternt webkamera eller gå for en modell med full HD-webkamera.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Maskinen er 1,7 cm tykk og har to USB 3.0-porter, en HDMI-inngang. På andre siden finner du inngang for hodetelefoner og lader. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Grafikk- og prosessorytelse

Vi har kjørt grafikktesten WebGL Aquarium i full HD-oppløsning på Acer Chromebook CB3. For hånden hadde vi en MacBook Pro Early 2015 (i5, 8GB minne, Intel Iris Graphics 6100), som vi har sammenlignet med for å sette Chromebook-testen litt i perspektiv.

Slik ble resultatene:

Acer Chromebook CB3 begynner å slite allerede ved 500 fisker, og bildeoppdateringsfrekvensen forsetter å stupe jo flere fisker vi maner frem i det digitale akvariet. Chromebookens Intel HD Graphics 400 er – svært lite overraskende – ingen match for MacBook Pro sin Intel Iris Graphics 6100.

Om du er stor fan av krevende nettleserbaserte spill eller annen grafikktung underholdning, bør du med andre ord vurdere en maskin med litt kraftigere grafikkort.

Ooooh, fishy, fishy, fishy fish! That went... wherever I... did go. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Acer-en er for øvrig helt vifteløs og dermed lydløs, og bråket følgelig ikke under grafikktesten. MacBook-en vi har sammenlignet litt med er ikke derimot ikke viftefri. Den sa litt ifra i grafikktesten – som så klart er å forvente med en i5-kjerne som krever en del mer nedkjøling.

Vi har også testet Chromebookens prosessor, Intel Celeron N3160, med nettleser-testverktøyet JetStream. JetStream kombinerer et drøss med JavaScript-benchmarks som tester avansert belastning og programmeringsteknikker – og regner ut en hovedscore for de forskjellige ved å bruke geometrisk gjennomsnitt – "Geometric mean".

Latency-testene, eller forsinkelses-testene, måler om en webapplikasjon kan starte kjapt, akselerere til maksimal ytelse på kort tid og kjøre knirkefritt uten avbrytelser.

Throughput-testene – eller overføringshastighet-testene – måler den vedvarende toppytelsen til en webapplikasjon, og tar ikke i betraktning eventuell oppvarmingstid eller topppunkter i ytelse.

Her blir Acer Chromebook CB3 atter slått i støvlene av MacBook Pro-en. Igjen er ikke dette så veldig overraskende, med tanke på Mac-ens i5-kjerne og 8 GB med minne.

Men hvor mye har egentlig denne Chromebookens lave ytelse å si for helt dagligdagse gjøremål?

Vi vil driste oss til å påstå: Pent lite. I faktisk bruk og til vanlig surfing og tekstbehandling i nettleser oppleves Acer Chromebook CB3 som omtrentlig like kjapp i replikken som MacBook Pro Early 2015.

Konklusjon

Vi har rett og slett falt litt for Acer Chromebook CB3 og Chrome OS, og opplever at det enkle atter viser seg å være ganske så bra.

Vi prisen – fordi vi mener at du kan få maskiner med lignende solide utførelse og langt bedre ytelse til en pris som ikke er så fryktelig mye høyere.

Men om du er av den budsjettbevisste typen som er opptatt av både solid utforming, elegant design, godt tastatur og god pekeplate, tror vi at du vil bli fornøyd med denne maskinen.

Dette gjelder særlig for deg som ikke har noen store krav til en laptop utover surfing og multimediebruk, og ikke er avhengig av full ytelse en hel arbeidsdag uten tilgang til strømuttak.

Vi kunne selvfølgelig problematisert at du låser deg til Google i større grad enn vi har gjort, men vi antar at du vet hva du går til om du velger en Chromebook. Av apper du kan laste ned er også nettlesere i app-versjon, dersom du ikke ønsker utelukkende å bruke Chrome som nettleser. App-versjoner av nettlesere har dog begrenset funksjonalitet i de fleste tilfeller

Vi svarer altså et tydelig ja på vårt eget spørsmål: Vi mener en Chromebook definitivt – i mange tilfeller – kan erstatte en Windows- eller Mac OS-basert laptop. Især mener vi at CB3 kan gjøre det – selv sett i sammenheng med en MacBook Pro 2015. Og det syns vi i grunn er en prestasjon som ikke er å kimse av.

PS. Modellen vi har testet er per i dag ikke på lager hos nettbutikker, men du får i skrivende stund en versjon i gullfarge – som også er rimeligere – hos Netonnet, Elkjøp og Lefdal.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »