Teslas vervekampanje har et hemmelig nivå – Gir deg rabatt på kommende Roadster

Det handler stort sett om Model 3 hos Tesla for tiden, men iblant dukker det også opp smuler som omhandler selskapets kommende nestegenerasjons Roadster.

Ny Roadster som vervepremie

Det skjer gjennom Teslas verveprogram, hvor eksisterende Tesla-eiere får en kode de kan gi til venner som er interesserte i å kjøpe en Model S eller X. Der var opprinnelig grensen for antall vervinger satt til fem, men nå kan det se ut som om det finnes et «hemmelig nivå» i den såkalte Loot Box-delen av Tesla-appen, som gir rabatt på den hittil uannonserte Roadsteren. Det skriver Teslarati.

Tesla Roadster Sport 2,5, den foreløpig siste generasjonen av Roadster. Foto: Tesla

De har fått tilsendt en skjermdump fra Youtube-kanalen Like Tesla, som er meget ivrige i å promotere vervekoden sin.

Der de tidligere hadde fått beskjed om at de hadde nådd det maksimale antall vervinger, dukket det tidligere i uken opp noe helt nytt.

«You've unlocked the first secret level», heter det i appen, og den neste premien er 10 prosent rabatt på en Founder's Edition av neste Tesla Roadster. Dette kan oppnås ved fem nye vervinger, og derfra får du ytterligere to prosent rabatt for hver nye kunde du bringer, i tillegg til nye hemmelige nivåer med «fantastiske opplevelser penger ikke kan kjøpe».

Ved 50 vervinger vil altså prisen på Roadsteren være null, da du oppnår 100 prosent rabatt.

Det nye hemmelige nivået i referralprogrammet til Tesla gir rabatt på en nestegenererasjons Roadster. Foto: Like Tesla

Vanvittig akselerasjon

Lite er imidlertid kjent om den nye Roadster-modellen, utover at Elon Musk har twitret at den kommer til å være en kabriolet. I tillegg skal den kunne få mulighet for Teslas aller heftigste akselerasjon, den såkalte «Maximum Plaid»-modusen.

Next gen Roadster will be convertible — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

Det er forventet at denne skal kunne bringe bilen fra 0-100 (eller i alle fall 0-60 miles per time) på rundt to sekunder. Teslas Norden-sjef Peter Bardenfleth-Hansen sa i fjor følgende på en bransjemesse i Gøteborg, ifølge IDG:

– Vi hadde elsket å bygge flere (av den originale Tesla Roadster, journ.anm.), men om ingen andre enn dere hører på, da kan jeg formodentlig fortelle at vi kommer til å produsere den igjen. Den kommer til å se litt annerledes ut, være litt raskere og litt større.

Musk sa på Twitter i desember at bilen var "noen år unna".

Den originale Roadsteren hadde for øvrig et batteri på 53 kWh og en rekkevidde på 393 kilometer etter den rimelig strenge EPA-standarden.

Norske Bjørn Nyland har vunnet både en Model S og en Model X i Teslas vervekonkurranser. Disse fungerer som svært billig markedsføring for selskapet, som ikke bruker penger på tradisjonell markedsføring.

Thanks to all my fans for the support. Thank you @TeslaMotors and @elonmusk for wanting to change the world. pic.twitter.com/YRmqtqk1fr — Bjørn Nyland (@BjornNyland) January 7, 2016

Invitasjon til semitrailer-lansering

Det nåværende programmet går fra 19. mai til 31. desember 2017, og programmet gir fordeler både til ververen og den som kjøper bilen.

Kjøperen får 1000 dollar i rabatt på en ny Model S eller X, i tillegg til gratis Supercharger-tilgang så lenge han eller hun eier bilen. Ververen kan opptjene følgende premier, og vervingen registreres ikke før kjøperen faktisk har fått levert bilen.

Én verving: Batteridrevet Model S i ministørrelse, med plass til et barn.

To vervinger: Tidlig tilgang til Tesla Solar Roof

Tre vervinger: Fire 21" Arachnid Wheels i sølv. Ikke tilgjengelig gjennom andre kanaler.

Fire vervinger: Founders Series Powerwall 2 hjemmebatteri i rødt. Du må selv ta den eventuelle kostnaden for installasjon.

Fem vervinger: Invitasjon til Teslas avduking av den annonserte semitraileren, som Elon Musk kalte "seriously next level" på Twitter tidligere i år. Invitasjonen gjelder for deg og en venn.

Tek.no har forespurt Tesla Norges kommunikasjonsdirektør om hvorvidt Roadster-premien er genuin. Han skriver følgende i en SMS:

«Hei! Er på ferie uten laptop eller stabilt nett, så kan dessverre ikke sjekke det opp og svare på det. Ha en god helg når den tid kommer!»