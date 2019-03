Teslas nye Superchargere dobler ladefarten

Teslas tredje Supercharger-versjon øker den maksimale ladefarten fra 120 til 250 kilowatt per bil. Det varslet Tesla i natt.

250 kilowatt er mer enn hva de fleste av dagens øvrige ladestasjoner kan tilby, men mindre enn det som kommer til å bli tilgjengelig gjennom for eksempel Ionity-nettverket som er under bygging i disse dager. De har sagt at de vil tilby en ladeeffekt på opptil 350 kilowatt.

1600 kilometer i timen

250 kilowatt vil la en Model 3 Long Range som opererer på maksimal effektivitet lade nok til å kjøre opptil 120 kilometer på fem minutter. Hvis batteriet var i stand til å ta imot full effekt kontinuerlig ville man kunne lade over 1600 kilometer på en time, ifølge Tesla.

Foreløpig vil det også kun være Model 3 som er i stand til å utnytte den høyere ladefarten, som vil bli aktivert gjennom en programvareoppdatering.

Model 3 er bygget med en annen batteriarkitektur enn Model S og X, og kan ta imot større ladeeffekt. S og X vil også få høyere ladefart, men det er foreløpig ukjent hvor mye og eventuelt om det blir forskjell på når bilen er produsert.

Ingen deling av effekten

En annen nyvinning med Supercharger V3 er at du ikke lenger trenger å dele den tilgjengelige ladestrømmen med bilen ved siden av.

Teslas tidligere Superchargere har nemlig vært bygget opp slik at to og to ladepunkter har delt hver sin strømtilførsel, med en maksimal effekt på 145 kilowatt per par.

Har du ladet alene har bilen vært i stand til å ta imot omtrent 120 kilowatt på det meste.

Teslas Superchargere kommer snart i versjon 3. Her fra stasjonen på Nebbenes, som er Europas største Supercharger-stasjon – foreløpig kun med versjon 2. Foto: Henrik Skolt, NTB scanpix

Varmer batteriet automatisk

Oppgraderingen i ladefart til 250 kilowatt skyldes flere ting, og Tesla hevder de har tatt i bruk erfaringene og kunnskapen fra sitt arbeid med de gigantiske Powerpack-batteriene de har plassert ut enkelte steder i verden.

Nytt strømkabinett på 1 megawatt.

Ny væskekjølt kabel som tilfeldigvis også er tynnere enn den eksisterende Supercharger-kabelen.

Såkalt On-Route Battery Warmup.

Det sistnevnte betyr at bilen automatisk setter i gang oppvarming av batteriet til å ankomme med optimal temperatur for hurtiglading så fort du legger inn i navigasjonen at du skal til en Supercharger. Det skal i seg selv redusere ladetiden med 25 prosent, ifølge Tesla, og vil også gjelde for Model S og X på dagens Superchargere.

Disse vil også få en liten oppgradering fremover, med økning fra 120 til 145 kilowatt maksimal ladefart per bil. Her må du imidlertid fortsatt dele den tilgjengelige effekten med bilen på nabostolpen.

Utvendig blir V2 og V3 ellers nokså like, med unntak av nytt strømkabinett og tynnere kabel.

On-Route Battery Warmup skal i seg selv kunne redusere ladetiden med 25 prosent. Kombinert med nye ladere og Supercharger V3 hevder Tesla at ladenettverket deres skal kunne ta imot dobbelt så mange biler i slutten av 2019 som i dag. Foto: Tesla

Til Europa sent i år

Det første V3-ladestedet åpnet i natt i Fremont i California, og er fortsatt i betaversjon. Dette vil bli gjort gradvis tilgjengelig for Model 3-kunder i Teslas «Early Access»-program, mens hele flåten skal få tilgang til V3 gjennom en oppdatering i løpet av andre kvartal.

Foreløpig er det også kun USA som får tilgang til V3-ladere, med oppstart i Europa og Asia i fjerde kvartal 2019.