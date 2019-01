Flere av Teslas superladere har blitt vandalisert og blokkert

Tesla har den siste tiden blitt utsatt for flere sabotasjeforsøk på sine hurtigladere i USA – hvor det tydeligvis er flere som misliker at selskapets kunder kan lade bilene sine, melder Electrek.

Da Mark Larsen fra Utah nylig skulle lade sin Tesla ved en stasjon i St. George, oppdaget han at det var noe som ikke stemte. Flere av ladepunktene var tuklet med, hvor blant annet en ladekabel var blitt sabotert.

Forsøkt å kappe kabelen

Det viste seg at noen hadde forsøkt å kutte av kabelen som fører strømmen fra selve laderen og over i bilen. Bildet som Larsen selv har tatt, viser at kabelen har fått et sår, og dermed helt uforsvarlig å bruke.

Denne kabelen er neppe smart å bruke. Foto: Mark Larsen

Larsen sjekket derfor de andre ladepunktene ved stasjonen, og det viste seg at det ikke bare var kabelen som var problemet.

Noen hadde også prøvd å ødelegge selve støpslet som settes inn i bilen. Bildene viser at noen har boret eller skrapet i de to pluggene som gir kontakt mellom støpslet og kontakten i bilen, hvor også en av de to pinnene har blitt brekt av.

Ladepluggen har tydelig fått gjennomgå Foto: Mark Larsen

Noen av de andre stasjonene viste seg å fungere, men ikke spesielt godt.

Bruker biler som hindre

Store pickuper har blitt brukt til å sperre de som trenger å lade ute. Foto: Reddit

I tillegg til sabotasje av utstyret ved hurtigladere, har det også ved flere anledninger vært folk som har brukt sine ikke-elektriske biler som hindre – slik at Tesla-bilene ikke kan bruke stasjonene.

Ofte har dette vært større pickuper, hvor eierene åpenbart ikke er spesielt fornøyde med Tesla-eiere. Likevel påpeker elbilnettstedet Electrek at det i mange situasjoner ikke er ulovlig å parkere noen ute fra disse stasjonene – unntatt enkelte stater som har innført lover mot det.

I Kina har de forsøkt å stoppe blokkeringene med denne anordningen. Foto: Twitter / JayinShanghai

I Kina har de begynt å utarbeide en løsning for å forhindre at vanlige fossilbiler skal blokkere for elbiler som skal lade. Der har de satt opp automatiske, fysiske hindre som stopper biler som ikke er Teslaer fra å kjøre nære ladepunktene. De gjenkjenner når en Tesla nærmer seg, og senkes automatisk ned.

Det er forøvrig straffbart å sabotere ladere slik det er gjort i Utah, og straffen avhenger av hvor mye ødeleggelsene koster.

