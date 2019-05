Teslas elbiler dominerer i forbrukstest mot Audi E-tron og Hyundai Kona

Frem til relativt nylig var Teslas elbiler det eneste reelle valget hvis du var ute etter en elbil med lang rekkevidde, ettersom de var de eneste som kunne tilby store batterier. Nå har resten av markedet tatt igjen, og det er langt flere produsenter som kan tilby batterier med kapasitet godt over 60 kilowattimer.

Dermed er ikke kapasitetspørsmålet lenger det viktigste, men effektivitet og forbruk.

Derfor har det tyske leiebilselskapet Next Move tatt en nærmere titt på noen av markedets mest populære elbiler, for å se hvilken modell som er mest energieffektiv under en rekke forskjellige forhold.

De tok med seg åtte elbiler ut på Autobahn i Tyskland, hvor de kjørte en strekning på 85 kilometer i lett trafikk rundt Leipzig. Temperaturen var åtte grader celsius. Dette var bilene de kjørte:

To Audi e-tron (21-tommers sommerdekk)

To Tesla Model X 100D (19-tommers vinterdekk og 20-tommers sommerdekk)

To Hyundai Kona (64 KWh, 17-tommers vinterdekk og 17-tommers sommerdekk)

En Tesla Model S 100D (19-tommers vinterdekk)

En Tesla Model 3 (Firhjulsdrift, Long Range, 19-tommers sommerdekk)

Test 1: Forbruk ved 130 km/t

Seier til Tesla Model 3

Foto: Next Move

I den første testen kjørte bilene i maks 130 kilometer i timen, med en snittfart på 115 kilometer i timen. Der kom Tesla Model 3 seirende ut foran Hyundai Kona, med Audi e-tron på siste plass.

Test 2: Rekkevidde ved 130 km/t

Seier til Tesla Model S

Foto: Next Move

I den andre testen kjørte de fortsatt i maks 130 kilometer i timen og med en snittfart på 115 kilometer i timen. Her var det Tesla Model S, med 100 KWh-batteri, som kom best ut, med Model X og Model 3 rett bak.

Test 3: Forbruk ved 150 km/t

Seier til Tesla Model 3



Foto: Next Move

I tredje test økte de makshastigheten til 150 kilometer i timen og snitthastigheten til 130 kilometer i timen. Rekkefølgen på elbilene ble nøyaktig den samme som i den første forbrukstesten.

Test 4: Rekkevidde ved 150 km/t

Seier til Tesla Model S

Foto: Next Move

I fjerde test ble det samme rekkfølge på bilene, men Kona slet hakket mer enn ved 130 lavere hastigheter, og ble nesten tatt igjen av Audi e-tron. Sistnevnte havnet imidlertid fortsatt på siste plass.

Tesla: Det skal bli enda bedre

Vi viste testresultatene Next Move hadde kommet frem til Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland, som naturligvis ble svært fornøyd:

– Det er selvfølgelig hyggelig å se testresultater som dette. Helt siden Roadster ble lansert i 2008 har Tesla jobbet målrettet med batteriteknologi og elektriske drivlinjer for å kunne gi Tesla-eiere høy ytelse og lang rekkevidde i bilene sine, skriver Sandvold Roland, som også sier at resultatene kommer til å bli bedre fremover:

– I april lanserte vi en helt ny drivlinje til Model S og Model X som er enda mer effektiv enn variantene som ble testet her, og som dermed også vil ha lengre rekkevidde.

Vi har kontaktet Audi via pressekontakt i Møller Bil for en kommentar til testresultatene.