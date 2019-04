Tesla sier du kan tjene flere hundre tusen i året når de slipper taxitjeneste

Mandag kveld norsk tid arrangerte Tesla en heldagspresentasjon for investorer og journalister, hvor fokuset var på selvkjøring.

Der la Tesla-sjefen Elon Musk frem noen rimelig optimistiske lovnader. Han mener blant annet at i løpet av 2019 vil Teslas biler kunne være helt selvkjørende. I tillegg sa han at i 2020, forutsatt at myndighetene tillater det, skal Teslaer kunne bli selvkjørende taxier som kan kjøre ærender for eierne mens de ikke bruker bilen selv.

For å få til dette kreves en helt ny brikke selskapet har utviklet. Denne brikken har allerede blitt installert i nye Model S og X i omtrent en måned, og nye Model 3 de siste ti dagene.

Robotaxi – Teslas «Uber killer»

Elon Musk beskrev en fremtid hvor Tesla-eiere kan melde seg inn og ut av selskapets «flåte» av biler, og gjøre dem tilgjengelig for andre i en drosjetjeneste de har kalt Robotaxi. De som låner bilen betaler en sum som deles mellom eieren og Tesla.

– Vi kommer til å ha mer enn én million robotaxier på veien, sa Musk, og mente bilene vil være helt autonome – såkalt autonomi nivå 5 – som ikke vil kreve noen form for interaksjon fra føreren. I dag er det ingen biler som er i nærheten av dette.

Ifølge Musk vil robotaxier kunne generere opptil 30 000 dollar (255 000 kroner) i inntekter per år for Tesla-eieren.

– Det vil være finansiell galskap å kjøpe noe annet enn en Tesla, uttalte Musk.

Demonstrerte ny «Autopilot»

Teslas biler er i dag utstyrt med prosessorbrikker fra Nvidia, men fra og med for et par uker tilbake ble nye biler altså utstyrt med det de kaller «Hardware 3». Der er Nvidias brikke byttet ut med en egenutviklet brikke de skal ha jobbet med i over tre år.

Den skal gjøre det mulig for selskapet å oppnå full selvkjøring, ifølge Musk.

Som et eksempel viste de frem en video av en Model 3 med den nye maskinvaren og programvaren installert. I videoen ser man bilen stoppe ved stoppskilt, ta avkjøringer og bytte filer helt automatisk uten at føreren bryter inn:

Videoen ligner mye på det de viste frem i 2016 da de også sa de deres biler ville kunne kjøre helt på egen hånd fra vestkysten av USA til østkysten i løpet av 2017. I den nye videoen har imidlertid grensesnittet blitt oppdatert, med små justeringer av dagens «Naviger på Autopilot»-grensesnitt.

Designet av Tesla, bygget av Samsung

Brikken som nå angivelig skal gjøre det mulig for Teslas biler å kjøre helt på egen hånd er altså designet av Tesla, men bygget og satt sammen av Samsung i Texas.

Slik ser Teslas nye brikke ut.

Tesla brukte mye av tiden på gårsdagens presentasjon til å vise frem forskjellige ytelsesgrafer til den nye brikken. Elon Musk omtaler den selv som den beste brikken i verden, «objektivt sett».

Brikken skal benytte seg av et såkalt nevralt nettverk, som skal tenke mer som en menneskelig hjerne enn en maskin. Den skal også være spesialdesignet for jobben den skal gjøre, og ikke som en alt-mulig-maskin som kan fungere som en vanlig PC-komponent. Tesla påpekte under presentasjonen at det er andre CPU-er og GPU-er i verden som er raskere på andre generelle prosesser enn deres nye brikke, men ikke til deres hensikt.

Brikken skal ha 21 ganger så kraftig ytelse enn maskinvaren som sitter i dagens Teslaer, men likevel koste 80 prosent av det de gjør i dag. Den bruker dog litt mer strøm, 72 watt mot 57 watt, men dette skal likevel ikke gå nevneverdig ut over rekkevidden på bilene.

Holder sjelden tidsestimater

Tesla, ledet an av Musk, har ofte blitt kritisert for å overselge produktene sine og gi altfor korte tidsestimater. Bilene deres skulle ifølge selskapet være selvkjørende i 2017 og 2018, men har nå blitt flyttet til 2019. For to uker siden rykket også norske myndigheter ut og mente Tesla drev med villedende markedsføring av «Autopilot».

For å ikke snakke om leveringstidene av Model 3, som skulle begynne å stor skala i 2017, men ble utsatt minst seks måneder på grunn av produksjonsproblemer.

Under presentasjonen nevnte Musk at de skal klare å produsere 10 000 eksemplarer av Model S, X og 3 i uken i løpet av 2019.