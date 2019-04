Tesla varsler «betydelig» prisøkning

I forrige uke ble «Autopilot» en del av standardpakken til Tesla, som gjør at samtlige nye biler fra Tesla vil ha evnen til å akselerere, bremse og følge filer på egen hånd.

Samtidig har de flyttet alle andre delene som tidligere var en del av «Autopilot»-pakken til den langt dyrere utstyrspakken kalt «Evnen til å kjøre helt på egen hånd». Denne pakken koster i dag allerede 41 800 kroner, men nå varsler Tesla-sjefen Elon Musk at prisen vil øke betydelig i tiden som kommer.

Viser frem ny maskinvare i april

Tesla har i årevis snakket om at bilene deres en gang i fremtiden skulle kunne kjøre helt på egen hånd, uten hjelp fra fører. For å kunne gjøre det kreves det imidlertid kraftige datamaskiner om bord på bilene, og det virker ikke som dagens maskiner er kraftige nok.

«Naviger på Autopilot» lar bilen ta forbikjøringer av andre biler på egen hånd, samt bytte fil for å ta avkjøringer i henhold til navigasjonen din. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Den 22. april er det ventet at Elon Musk og Tesla skal demonstrere nye og mer avanserte teknikker for selvkjøring i forbindelse med et investormøte. Dette vil trolig bli demonstrert med biler som er utstyrt med selskapets nye «Hardware 3».

I etterkant av avsløringen vil prisen for utstyrspakken «Evnen til å kjøre helt på egen hånd» øke. Både for nye kjøpere, men også for dem som vil oppgradere bilen sin i etterkant.

Please note that the price of the Tesla Full Self-Driving option will increase substantially over time — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2019

Hva blir prisen?

Hvor mye det vil koste er ikke godt å si. Bare i løpet av de siste månedene har Tesla endret prisen på den avanserte utstyrspakken tre ganger, og også gjort store endringer i hva den faktisk inkluderer.

Frem til 1. mars i år var disse funksjonene en del av «Autopilot»-pakken, men har nå blitt flyttet til den dyrere utstyrspakken:

Naviger på Autopilot

Autoparkering

Summon

Villedende markedsføring

Teslas markedsføring av både «Autopilot» og «Summon» har fått norske myndigheter til å reagere. I forrige uke sendte Forbrukertilsynet et brev til Tesla for å informere dem om at de bryter markedsføringsloven på tre punkter. Tesla ga oss bare et kort svar den gangen:

– Tesla har alltid vært tydelig på hvordan Autopilot skal brukes, og hvilke begrensninger systemet har. Vi har mottatt brevet fra Forbrukertilsynet og vil gjennomgå innholdet i dette.

Brevet fra Forbrukertilsynet kom i etterkant av Teslas rekordmåned i mars da de solgte over 5300 Model 3 i Norge.